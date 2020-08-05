Мероприятия по случаю 6-й годовщины освобождения города от российской оккупации прошли в Марьинке, - штаб ООС. ФОТО

В городе Марьинка Донецкой области состоялись торжества по случаю 6-й годовщины освобождения города от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня Марьинка украшена государственными флагами. На площади города собралось немало горожан, которые пришли поблагодарить украинских защитников за освобождение от российской оккупации.

"Это для нас настоящий праздник. Мы очень благодарны вам, воины, за то, что можем свободно жить и дышать на украинской земле. Хочу пожелать, чтобы все наши дети, защищающие страну, вернулись домой живыми, чтобы не было потерь среди военных и мирного населения, - скзала исполняющая обязанности председателя Марьинской районной государственной администрации Татьяна Збицкая, - Мы знаем, что такое война. За годы войны в Марьинском районе погибло 99 мирных жителей, из них - 6 детей. Нам очень хотелось бы, чтобы ее не было больше никогда и все мы жили под мирным украинским небом".

"Шесть лет назад украинские войска зачистили город от пророссийских угроз. Марьинка - это Украина. И сегодня здесь продолжается мирная жизнь, - обратился к собравшимся заместитель командира воинской части по морально-психологического обеспечения 79-й отдельной Николаевской десантно-штурмовой бригады подполковник Ярослав Калашник. - Мы будем стоять на защите страны! Берегите мир и верьте своим защитникам".

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