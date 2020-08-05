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Мероприятия по случаю 6-й годовщины освобождения города от российской оккупации прошли в Марьинке, - штаб ООС. ФОТО

В городе Марьинка Донецкой области состоялись торжества по случаю 6-й годовщины освобождения города от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня Марьинка украшена государственными флагами. На площади города собралось немало горожан, которые пришли поблагодарить украинских защитников за освобождение от российской оккупации.

"Это для нас настоящий праздник. Мы очень благодарны вам, воины, за то, что можем свободно жить и дышать на украинской земле. Хочу пожелать, чтобы все наши дети, защищающие страну, вернулись домой живыми, чтобы не было потерь среди военных и мирного населения, - скзала  исполняющая обязанности председателя Марьинской районной государственной администрации Татьяна Збицкая, - Мы знаем, что такое война. За годы войны в Марьинском районе погибло 99 мирных жителей, из них - 6 детей. Нам очень хотелось бы, чтобы ее не было больше никогда и все мы жили под мирным украинским небом".

"Шесть лет назад украинские войска зачистили город от пророссийских угроз. Марьинка - это Украина. И сегодня здесь продолжается мирная жизнь, - обратился к собравшимся заместитель командира воинской части по морально-психологического обеспечения 79-й отдельной Николаевской десантно-штурмовой бригады подполковник Ярослав Калашник. - Мы будем стоять на защите страны! Берегите мир и верьте своим защитникам".

Также читайте: Наемники РФ обстреляли школу в Марьинке: детей эвакуировали в бомбоубежище, - штаб ОС

Мероприятия по случаю 6-й годовщины освобождения города от российской оккупации прошли в Марьинке, - штаб ООС 01
Мероприятия по случаю 6-й годовщины освобождения города от российской оккупации прошли в Марьинке, - штаб ООС 02

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освобождение (567) Марьинка (713)


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где в этот день 6 лет назад был Верховный Главнокомандующий ?
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05.08.2020 19:22 Ответить
Наверно жуков окучивал на огороде.
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05.08.2020 19:31 Ответить
"культиватором" 😂

Работник креативной индустрии 😂
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05.08.2020 19:52 Ответить
Печально,что добрая половина Марьинки по сей день дрочит на "рюскемир". Как обычно Словянске,Краматорске и т.д. Абсурд? Абсурд. Но непонятно,что у них в головах. Ну,кроме ваты. Усыхание?
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05.08.2020 19:31 Ответить
телевизор у них в голове,

а в телевизоре миллиарды долларов, потраченные на кацапско-бенинскую ложь
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05.08.2020 19:33 Ответить
Телевизор, это всё фигня ! Сейчас есть намного более мощное дерьмо для промывки неокрепших мозгов - шайка ************, и м. патриархат !
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05.08.2020 19:39 Ответить
так шайка опэзэже именно через телевизор мозги и промывает
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05.08.2020 19:47 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Заходи з нагоди 6-ї річниці визволення міста від російської окупації пройшли в Мар'їнці, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9406
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05.08.2020 22:48 Ответить
 
 