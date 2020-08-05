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Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм. ФОТО

Священник УПЦ МП из Владимир-Волынского Алексей Шаран в Фейсбуке поздравил президента России Владимира Путина с Днем ангела. Теперь прихожане повесили на замок храм и вызывают батюшку на разговор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Поздравление с Днем ангела Шаран оставил в комментариях на странице президента России в Фейсбуке. "Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!" - написал он.

Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм 01

Через несколько дней священник стал оправдываться уже на своей странице в соцсети. Он утверждает, что поздравил Путина случайно.

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"28 июля я поздравлял именинников, как всегда, с днем Ангела. По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то по ошибке в рассылку попал и президент РФ. Друзья увидели, подсказали - и я поздравление удалил", - написал он.

Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм 02

Узнав о поступке настоятеля, прихожане повесили собственный новый замок на храм преподобного Сергия Радонежского в с. Галиновка на Волыни.

Глава ОТГ Сергей Панасевич рассказал журналистам, что ему позвонили и анонимно и сообщили о поздравлении в адрес Путина. Теперь селяне возмущены. Ожидается, что на этой неделе рядом с храмом состоится собрание, на котором обсудят ситуацию. На нем хотят видеть и самого Шарана.

Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм 03

Также на Цензор.НЕТ: Глава РПЦ о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся. Думаю, что значит из своих?". ВИДЕО

Журналисты тем временем нашли на странице священника в Фейсбуке поздравления с 9 мая и призывы отказаться от красного мака как символа Дня памяти и примирения.

Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм 04Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм 05

На сайте Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви Алексея Шарана называют "главой епархиального отдела по взаимодействию с военными группировками и другими силовыми структурами".

Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм 06

Автор: 

поздравление (1064) путин владимир (31575) священник (228) УПЦ МП (1566) церковь (1325) Волынская область (1013)


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Топ комментарии
+91
Бреше московіт.
Ой бреше..
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05.08.2020 19:58 Ответить
+43
Дать п..ды и сказать, шо ошиблись.
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05.08.2020 20:10 Ответить
+39
А могли и звиздюлей насыпать. Повезло попу...
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05.08.2020 19:58 Ответить
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Это лишний раз говорит о том, что православие, религия рабов, потому мы имеем такую картину, овцы даже не знают, кто у них пастух, куда он ведет паству.
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05.08.2020 20:45 Ответить
Пришло время, когда депортировать кое-кого из Украины стало проблемой Национальной безопасности.
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05.08.2020 20:46 Ответить
А перейти общиной из московского сатаната в Православную Церковь Украины? Автокефальную!
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05.08.2020 20:48 Ответить
Настоятель храму на Волині привітав Путіна з Днем ангела, і тепер парафіяни не пускають його в храм - Цензор.НЕТ 9082
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05.08.2020 20:53 Ответить
кацапских попов террористов легко отличить по тюрбану на башке как ведро вот и все вломите ему ***** шалаве
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05.08.2020 20:54 Ответить
Почитал стихи о маках , другие , об авторе - там нет Украины ....
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05.08.2020 20:57 Ответить
А без разжовывания, а подумать!
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06.08.2020 06:12 Ответить
Здебільшого наші люди терпіли. Я впевнений, якщо б как цапські танки дійшли до тієї ж Волині, то ця ж потороч в рясі аж бігом стала б співпрацювати з окупантами і саджати по тюрмах або просто розстрілювати усіх активних українських громадян. Так як вони це робили в ОРДЛО. Вони б не стали панькатись. Швиденько б зачистили Україну від українців. А ми вже навіть після війни, після отримання церковної незалежності, не можем розібратись з московським патріархатом. І дозволяємо працювати у себе відвертим колоборантам.
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05.08.2020 21:09 Ответить
закрыть в сарае и сжечь вместе с сараем... а лучше растворить пассивного ********* в кислоте...
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05.08.2020 21:14 Ответить
Может отдать на растерзание еврогеям?
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06.08.2020 00:58 Ответить
СПалився фсб-я консерва.
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05.08.2020 21:15 Ответить
Та то навряд чи. Скорше за все - просто корисний идийот.
ФСБ-шні конзерви тра' шукати там, де вони є, і їх дохолєри. Скажімо, серед уніятів. Або серед сектантів.
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05.08.2020 22:02 Ответить
Настоятель храму на Волині привітав Путіна з Днем ангела, і тепер парафіяни не пускають його в храм - Цензор.НЕТ 3426
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05.08.2020 21:16 Ответить
Настоятель храму на Волині привітав Путіна з Днем ангела, і тепер парафіяни не пускають його в храм - Цензор.НЕТ 2620
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05.08.2020 21:30 Ответить
Ой,сучий сину,як же ж тебе **** видає… Громадяни,женіть цю вражину до пекла!!!
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05.08.2020 21:35 Ответить
он всех Владимиров в фэйсбуке поздравил?
брешет скотина ватная
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05.08.2020 21:44 Ответить
Цього попика сцяним ганчір'ям гнати до кордону зі смєхдєржавою. А далі - хай *********** несуть його на руцях.
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05.08.2020 21:56 Ответить
Гнати у шию на Московію.
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05.08.2020 22:07 Ответить
Або ось так (DEUS VULT!)

Настоятель храму на Волині привітав Путіна з Днем ангела, і тепер парафіяни не пускають його в храм - Цензор.НЕТ 2388
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06.08.2020 05:35 Ответить
Ну молодці, що сказати.
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05.08.2020 22:08 Ответить
СМАЧНОГО КОПНЯ В КОБЧИК ПОПОЧЄКІСТАМ НА ДОРІЖКУ ДО КАЗЛАСТАНУ.
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05.08.2020 22:09 Ответить
Святе Писання почитати ? Помолитись ?
***** поздоровити !!!!
Такому можна і ляща відвантажити.
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05.08.2020 22:17 Ответить
КГБшный Гопник святее Григория Распутина Хотя старец Гриша предсказал будущее РАБссии абсолютно ТОЧНО...Распад и полный капздец...
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05.08.2020 22:22 Ответить
Мацковський підархат... волиняки ви взагалі нормальні? Таке гімно в себе годувати?
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05.08.2020 22:26 Ответить
Такий дорогий жирний піп і не розбирається в дитячих гаджетах ? А в церковній касі та грошових знаках розбирається ? Попам, крім грошей і власних інтересів, глубоко пх. на ті собитія і лічності, напевне за московські рубликі заставили проводити антиукрїнську пропаганду
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05.08.2020 22:36 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.08.2020 22:41 Ответить
Мало того, что это промоскальское чмо в рясе поздравило врага Украины, так оно еще и лживое и безяйцевое существо, не отвечающее за свои поступки. Такое ничтожество не может быть священником в Украине, гоните его сцанными тряпками в Мордор, пусть там присоединяется к очереди из сотен тысяч холуев жаждущих вылизать старый вонючий пердак ********* Путингу.
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05.08.2020 22:41 Ответить
Вот тебе и раз:

поп-западенец с Волыни, а поведение, как будто он родом из какого-то лугандона.

Правильно решили прихожане гнать его в шею в сторону Моцквы или Минска, к гундяевским попам.
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06.08.2020 00:50 Ответить
Для полного понимания ситуации стоит посмотреть страницу этого фекалоида на фейсбуке. Это чмо подписано на бойко, портнова, лукаш, новинского, кивалова, ЛГБТ сообщество, опоплатформу За Жизу и остервенело лайкает высеры этих украинофобных прокремлевских шавок.
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06.08.2020 09:46 Ответить
Надо было вешать не замок, а этого 3,14дара в рясе.
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05.08.2020 22:43 Ответить
Повесить урода на суку!
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05.08.2020 23:02 Ответить
Должна быть создана временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию пособничества Московским патриархатом оккупации части Украины
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05.08.2020 23:28 Ответить
да это фсбэшный ********. гнать в шею
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06.08.2020 00:09 Ответить
Кацапская подстилка, ***** оно поздравило...
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06.08.2020 00:25 Ответить
У цього пролажного попа фсб на лбу написано.
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06.08.2020 00:49 Ответить
филия гру. как иначе
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06.08.2020 01:05 Ответить
Ну так, мацковскій патріархат, нічого дивного.
Прихожани йому, може, пику і розмалюють гарно, але його захищатимуть на мп-шному рівні.
Навряд чи прогнати зможуть.
Та й нового призначать такого ж.
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06.08.2020 01:05 Ответить
А шо вы хотели? Всё окружение президента (кто не в синагогу ходит) - активные прихожане и защитники РПЦ. Поэтому фсбэшные попы и распоясались - знают, что они под защитой власти.
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06.08.2020 01:58 Ответить
Кошмар. Волиняки зійшли на пси.
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06.08.2020 02:02 Ответить
не та вже сьогодні Волинь.... минули славні часи ОУН УПА
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06.08.2020 19:35 Ответить
На палю!
Кацапскую гниду...
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06.08.2020 02:09 Ответить
Мешок на голову и отправить на Мацкву.
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06.08.2020 02:18 Ответить
На глляку! Щоб аж мову з рота вивалив!
Як мінімум статевою ганчіркою за поребрик. Але краще на гілляку!
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06.08.2020 05:27 Ответить
«теперь прихожане повесили на замок храм» - як їм це вдалося?

Попа треба распять ф трусіках. Нє, ну а шо ще з таким робити?
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06.08.2020 06:03 Ответить
КОЗАКИ і не таке ще могли
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06.08.2020 08:54 Ответить
Рясою нутро не прикриєш.
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06.08.2020 07:14 Ответить
волыняне,уважение!
и-на палю этого православного беса с барсэткой.
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06.08.2020 08:11 Ответить
Т.Е. до этого они не cлушали, что он говорит и не видели, что он делает?
Вряд ли он молчал и скрывался.... В церквях МП постоянно ведется "просветительская" работа...
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06.08.2020 10:12 Ответить
На дыбу этого москаля!
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06.08.2020 09:25 Ответить
Прихожане Волыни молодцы, так держать
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06.08.2020 09:31 Ответить
***** в друзьях на ФБ?!
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06.08.2020 09:47 Ответить
На духовную родину, нехрен! Нечего ему здесь делать, в логове карателей!
К скрепам, к скрепам пусть писдует.........
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06.08.2020 10:09 Ответить
Так все логічно, пан батюшка мріє про перетворення України в щось подібне до Православного рейха , як це зараз в РФ, в країні де перемогло мракобісся. Релігія -опіум народу. Чи темнійший народ тим більше попів, церков і тим менше розумних особистостей, бібліотек, свободи і інтернету.
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06.08.2020 10:59 Ответить
Волиняни! Вам не соромно? Шостий рік москалі і іх поліцаї вбивають українців, а ви ходите в їхню церкву, молитесь за отечество расійськоє і його військо, і навалили велику купу на цвинтарі, де захоронені українці, вбиті руками московитів, яких підтримує московська церква. Зберіть зроби і переходьте храмом у ПЦУ - Православну церкву України. Зрадника московського попа наженіть навіть із села, а ті що залишилися і не вітали головного терориста світу, перейдуть разом з вами в ПЦУ.
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06.08.2020 11:01 Ответить
вывезти толстомордого до первого КПП на границе в кацапией, пинком по толстой жопе и пусть уё...
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06.08.2020 12:16 Ответить
По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то по ошибке в рассылку попал и президент РФ. © Шаран, піп Москальського сатанату
Якщо це "по традиции", то і в минулі роки ти так само "лоханувся"?
І шо, урок не пішов на користь?
Ну і цікаво, а як ти раніше відбріхувався?
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06.08.2020 12:38 Ответить
"Мордоворот в форме батюшки, небрежно накинутой поверх рабочего костюма с галстуком..."
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06.08.2020 14:21 Ответить
«Моя країна тяжко та здавна хвора. По всьому її тілу від Чопа до Краснодону та від Чорнобиля до Ялти розповзлись метастази гидкої ракової пухлини - московського патріархату. Ракові клітини у чорних рясах розсікають вулицями у чорних мерседесах, відпускають гріхи братовбивства блатарям із золотимі фіксами у роті... Вони не платять податків моїй країні, збираючи з неї шалену данину, принесену забобонними малоросами, і відправляючи її до казни государєвой у бєлокамєнную столицю. Їхній бізнес, крім торгівлі облудою... - завозити без мита "благодійні" товари від алкоголю до автівок на сотні мільйонів баксів, і торгувати ними так само прибутково, як вони торгують іменем Христовим... Вони публічно клянуть геїв та розпалюють вогонь ксенофобії, тим часом влаштовують таємні оргії з семинаристами... Вони взагалі рідко бувають щирими, це б поламало весь їхній бізнес та спосіб життя. Але інколи вони все ж відверті - відверті у своїй лютій, патологічній ненависті до всього українського. Ненависті до нас»

(Є.Дикий).
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06.08.2020 14:31 Ответить
ТВАРИНА ФСБшна
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06.08.2020 14:46 Ответить
помочемся дружно на этого дядю в рясе)
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06.08.2020 16:21 Ответить
правильно прихожане делают !! Мало того надо его дом спалить и язык ему отрезать и пусть едет к своему ***** в рассею!!
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06.08.2020 16:22 Ответить
Сірники горомада має?
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06.08.2020 17:03 Ответить
Ватное прямоходящее . Вызывают батюшку на разговор ? Я всегда говорил , что Бог в голове , а не в церкви .
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06.08.2020 18:42 Ответить
Гебнява морда поздоровила свого хазяїна. Волинська область... Агенти кремля продовжують діяти по всій Україні
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06.08.2020 19:48 Ответить
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