Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм. ФОТО
Священник УПЦ МП из Владимир-Волынского Алексей Шаран в Фейсбуке поздравил президента России Владимира Путина с Днем ангела. Теперь прихожане повесили на замок храм и вызывают батюшку на разговор.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Поздравление с Днем ангела Шаран оставил в комментариях на странице президента России в Фейсбуке. "Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!" - написал он.
Через несколько дней священник стал оправдываться уже на своей странице в соцсети. Он утверждает, что поздравил Путина случайно.
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"28 июля я поздравлял именинников, как всегда, с днем Ангела. По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то по ошибке в рассылку попал и президент РФ. Друзья увидели, подсказали - и я поздравление удалил", - написал он.
Узнав о поступке настоятеля, прихожане повесили собственный новый замок на храм преподобного Сергия Радонежского в с. Галиновка на Волыни.
Глава ОТГ Сергей Панасевич рассказал журналистам, что ему позвонили и анонимно и сообщили о поздравлении в адрес Путина. Теперь селяне возмущены. Ожидается, что на этой неделе рядом с храмом состоится собрание, на котором обсудят ситуацию. На нем хотят видеть и самого Шарана.
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Журналисты тем временем нашли на странице священника в Фейсбуке поздравления с 9 мая и призывы отказаться от красного мака как символа Дня памяти и примирения.
На сайте Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви Алексея Шарана называют "главой епархиального отдела по взаимодействию с военными группировками и другими силовыми структурами".
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ФСБ-шні конзерви тра' шукати там, де вони є, і їх дохолєри. Скажімо, серед уніятів. Або серед сектантів.
брешет скотина ватная
***** поздоровити !!!!
Такому можна і ляща відвантажити.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
поп-западенец с Волыни, а поведение, как будто он родом из какого-то лугандона.
Правильно решили прихожане гнать его в шею в сторону Моцквы или Минска, к гундяевским попам.
Прихожани йому, може, пику і розмалюють гарно, але його захищатимуть на мп-шному рівні.
Навряд чи прогнати зможуть.
Та й нового призначать такого ж.
Кацапскую гниду...
Як мінімум статевою ганчіркою за поребрик. Але краще на гілляку!
Попа треба распять ф трусіках. Нє, ну а шо ще з таким робити?
и-на палю этого православного беса с барсэткой.
Вряд ли он молчал и скрывался.... В церквях МП постоянно ведется "просветительская" работа...
К скрепам, к скрепам пусть писдует.........
Якщо це "по традиции", то і в минулі роки ти так само "лоханувся"?
І шо, урок не пішов на користь?
Ну і цікаво, а як ти раніше відбріхувався?
(Є.Дикий).