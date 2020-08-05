Настоятель храма на Волыни поздравил Путина с Днем ангела, и теперь прихожане не пускают его в храм. ФОТО

Священник УПЦ МП из Владимир-Волынского Алексей Шаран в Фейсбуке поздравил президента России Владимира Путина с Днем ангела. Теперь прихожане повесили на замок храм и вызывают батюшку на разговор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Поздравление с Днем ангела Шаран оставил в комментариях на странице президента России в Фейсбуке. "Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!" - написал он.

Через несколько дней священник стал оправдываться уже на своей странице в соцсети. Он утверждает, что поздравил Путина случайно.

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"28 июля я поздравлял именинников, как всегда, с днем Ангела. По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то по ошибке в рассылку попал и президент РФ. Друзья увидели, подсказали - и я поздравление удалил", - написал он.

Узнав о поступке настоятеля, прихожане повесили собственный новый замок на храм преподобного Сергия Радонежского в с. Галиновка на Волыни.

Глава ОТГ Сергей Панасевич рассказал журналистам, что ему позвонили и анонимно и сообщили о поздравлении в адрес Путина. Теперь селяне возмущены. Ожидается, что на этой неделе рядом с храмом состоится собрание, на котором обсудят ситуацию. На нем хотят видеть и самого Шарана.

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Журналисты тем временем нашли на странице священника в Фейсбуке поздравления с 9 мая и призывы отказаться от красного мака как символа Дня памяти и примирения.

На сайте Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви Алексея Шарана называют "главой епархиального отдела по взаимодействию с военными группировками и другими силовыми структурами".