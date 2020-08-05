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В учебном Кинологическом центре на Львовщине открыли памятную доску погибшему Герою Украины Дмитрию Каплунову. ФОТО

5 августа, в городе Великие Мосты Сокальского района Львовской области, в Кинологическом учебном центре состоялась церемония открытия мемориальной доски полковнику Дмитрию Витальевичу Каплунову (позывной Добер).

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Галинфо. 

Дмитрий Каплунов, 1980 года, уроженец города Алматы (Казахстан), полковник (посмертно), командир группы Центра Специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины, который погиб 01.12.2019 года в районе села Староласпа Донецкой области в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи по ведению разведки и наблюдения в "серой зоне".

В ночь с 30 ноября на 1 декабря, во время перехода группы после выполнения задач, произошел подрыв на мине. В результате взрыва подполковник Каплунов погиб на месте, а еще двое офицеров получили ранения - полковник Денис Волочаева умер уже во время эвакуации. Группа забрала оружие и документы Дмитрия Каплунова, а его тело осталось на месте взрыва и был захвачено боевиками. Передача тела украинской стороне состоялась 7 декабря.

Указом Президента Украины № 319/2017 от 12 октября 2017 года, "за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей", награжден орденом "За мужество "III степени.

Указом Президента Украины № 877/2019 от 3 декабря 2019 года, "за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

В учебном Кинологическом центре на Львовщине открыли памятную доску погибшему Герою Украины Дмитрию Каплунову 01
В учебном Кинологическом центре на Львовщине открыли памятную доску погибшему Герою Украины Дмитрию Каплунову 02
В учебном Кинологическом центре на Львовщине открыли памятную доску погибшему Герою Украины Дмитрию Каплунову 03
В учебном Кинологическом центре на Львовщине открыли памятную доску погибшему Герою Украины Дмитрию Каплунову 04
В учебном Кинологическом центре на Львовщине открыли памятную доску погибшему Герою Украины Дмитрию Каплунову 05
В учебном Кинологическом центре на Львовщине открыли памятную доску погибшему Герою Украины Дмитрию Каплунову 06

Автор: 

Альфа (2760) мемориальная доска (219) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+20
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 6016
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05.08.2020 22:04 Ответить
+14
Героям слава !
Тричі !!!
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05.08.2020 22:02 Ответить
+13
Слава нашему Герою.
Батальон за батальоном, мы не сдадимся. Все будет нормально, потери не напрасны, мы выстоим. Слава ЗСУ.
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05.08.2020 21:59 Ответить
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Слава нашему Герою.
Батальон за батальоном, мы не сдадимся. Все будет нормально, потери не напрасны, мы выстоим. Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
05.08.2020 21:59 Ответить
Героям слава !
Тричі !!!
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05.08.2020 22:02 Ответить
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 6016
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05.08.2020 22:04 Ответить
А камери поставили, і засідку зробили, щоб козломордих впіймати, які обовязково захочуть спаплюжити памятну доску?
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05.08.2020 22:19 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 1799
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05.08.2020 22:20 Ответить
Дуже красивий був хлопець, просто-таки елітарна зовнішність. Як і його професія, як і його особисті якості... Смерть забрала його у один із Небесних полків...
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05.08.2020 22:23 Ответить
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 3339
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05.08.2020 22:43 Ответить
**
Наши воины не умирают -
Возвращаются тёплым дождём.
Прорываются даже из рая,
Чтоб увидеть, как мы живём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив, и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются вновь в Небеса.

Ведь - ГЕРОИ не умирают!
Пока память о них живет..
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05.08.2020 23:17 Ответить
У навчальному Кінологічному центрі на Львівщині відкрили пам'ятну дошку загиблому Герою України Дмитрові Каплунову - Цензор.НЕТ 4614
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06.08.2020 08:00 Ответить
 
 