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Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек в Черное море почти 800 краснокнижных крабов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Морская охрана Государственной пограничной службе Украины.

В течение этой недели экипаж катера "Златокрай" Одесского отряда морской охраны обнаружил в Джарылгачском заливе (Херсонская обл.) 217 сетей для вылова крабов и 150 м немаркированных сетей.

Отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы из браконьерских ловушек освободили и отпустили в среду почти 800 каменных крабов, занесенных в Красную книгу Украины. По данным ведомства, "краболовки" - запрещенные орудия лова членистоногих в Джарылгачском заливе, так как многие обитающие здесь виды занесены в Красную книгу Украины.

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Кроме того, такие орудия лова подрывают донный грунт, что приводит к уничтожению естественной среды обитания морской флоры и фауны. Обнаруженные орудия незаконного промысла пограничники изъяли для передачи ГФС. Сумма ущерба, который мог быть нанесен государству, - более 2,7 млн грн. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к указанному преступлению.

Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу 01
Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу 02
Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу 03
Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу 04

Справка. Каменный краб (Eriphia verrucosa) — вид крабов из семейства Eriphiidae. Панцирь тяжелый и прочный, покрыт бугорками, наростами, шипами и острыми волосками. Окраска обычно коричневая или красно-коричневая, частично с рисунком в виде тускло-желтых или серовато-желтых прожилок и точек. До 1980-х годов был многочисленным, сейчас численность каменного краба невелика, как исчезающий вид он занесен в Красную книгу Украины.


Автор: 

браконьерство (147) пограничники (1584) Красная книга (30)


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Топ комментарии
+12
Нужно было крабов выпустить а браконьеров впустить.
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05.08.2020 22:59 Ответить
+7
Показуха голимая!
У власти и на должностях только ворьё!!!
Если и выпустили то только на камеру.
Завтра сын начальника погранотряда прикупит себе остров в Италии с замком!
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05.08.2020 23:00 Ответить
+4
простолюдины вышли на рыбалку, их надо наказать, снять видео и показать таким же, а вот если завод олигарха рушит экологию, то это нормально, тут никто его не ошрафует и не накажет
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05.08.2020 23:04 Ответить
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Нужно было крабов выпустить а браконьеров впустить.
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05.08.2020 22:59 Ответить
Показуха голимая!
У власти и на должностях только ворьё!!!
Если и выпустили то только на камеру.
Завтра сын начальника погранотряда прикупит себе остров в Италии с замком!
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05.08.2020 23:00 Ответить
простолюдины вышли на рыбалку, их надо наказать, снять видео и показать таким же, а вот если завод олигарха рушит экологию, то это нормально, тут никто его не ошрафует и не накажет
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05.08.2020 23:04 Ответить
Это не рыбалка, это браконьерство.
И не пинай на других, если своя рожа крива.
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05.08.2020 23:33 Ответить
с чего ты взял, что я пинаю и видел ли ты мою рожу?
про свою рожу тебе расскажу, боролся я как-то с экологическими загрязнениями одного предприятия, но сказали не трогать, если жить хочешь
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05.08.2020 23:39 Ответить
"217 сетей для вылова крабов и 150 м немаркированных сетей." - краснокнижных представителей можно ловить только маркированными сетями. Маркированные сети - это полезно для животного мира.
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06.08.2020 10:20 Ответить
Сегодня в семьях пограничников на ужин будет крабовый суп.
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05.08.2020 23:05 Ответить
перед трапезой надо снять какарду погоны ордена и прочитать крабовую молитву
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06.08.2020 08:52 Ответить
Какая-то арифметка у полицаев... там нашли кусты конопли по цене 24000 за куст... тут 800 крабов по цене 3375/краб... не, просто интересно...
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05.08.2020 23:15 Ответить
Это чтоб потом оправдывать расходы из бюджета.
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06.08.2020 10:22 Ответить
непорядок какой -то...в этих ловушках почему-то всё время оказываются крабы, а должны оказываться те, кто на крабов ставит ловушки
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05.08.2020 23:18 Ответить
Прикордонники крабів рятують, СБУшники - психів, всі займаються суто професійними справами.
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05.08.2020 23:22 Ответить
крабов то они может и выпустили, но все их крабовые палочки точно пооставляли себе.
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05.08.2020 23:46 Ответить
Не смешите мои тапочки. На Привозе ВСЕГДА есть в продаже живые крабы.
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05.08.2020 23:56 Ответить
Ну это да, они же "бессмертные"... ))
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06.08.2020 01:30 Ответить
там затопленная нефтяная баржа воду портит, а они о крабиках переживают...
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06.08.2020 05:25 Ответить
Это их считать крабов заставили, сколько штук? 😄
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06.08.2020 06:59 Ответить
в украине есть крабы
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06.08.2020 08:51 Ответить
Крабов еще нужно кормить.
Браконьерами!
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06.08.2020 10:30 Ответить
 
 