Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек в Черное море почти 800 краснокнижных крабов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Морская охрана Государственной пограничной службе Украины.

В течение этой недели экипаж катера "Златокрай" Одесского отряда морской охраны обнаружил в Джарылгачском заливе (Херсонская обл.) 217 сетей для вылова крабов и 150 м немаркированных сетей.

Отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы из браконьерских ловушек освободили и отпустили в среду почти 800 каменных крабов, занесенных в Красную книгу Украины. По данным ведомства, "краболовки" - запрещенные орудия лова членистоногих в Джарылгачском заливе, так как многие обитающие здесь виды занесены в Красную книгу Украины.

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Кроме того, такие орудия лова подрывают донный грунт, что приводит к уничтожению естественной среды обитания морской флоры и фауны. Обнаруженные орудия незаконного промысла пограничники изъяли для передачи ГФС. Сумма ущерба, который мог быть нанесен государству, - более 2,7 млн грн. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к указанному преступлению.









Справка. Каменный краб (Eriphia verrucosa) — вид крабов из семейства Eriphiidae. Панцирь тяжелый и прочный, покрыт бугорками, наростами, шипами и острыми волосками. Окраска обычно коричневая или красно-коричневая, частично с рисунком в виде тускло-желтых или серовато-желтых прожилок и точек. До 1980-х годов был многочисленным, сейчас численность каменного краба невелика, как исчезающий вид он занесен в Красную книгу Украины.





