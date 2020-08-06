Разборки двух водителей в Обухове закончились ранением 20-летней девушки в грудь. ФОТОрепортаж
В Обухове Киевской области мужчина во время ссоры с другим водителем устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта и попал в 20-летнюю девушку, которая работает продавщицей в киоске и выскочила на улицу.
О происшествии сообщили в ГУНП в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Потом один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих выстрелов пострадала девушка-продавец", - отмечают в ведомстве.
Как сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов, личность стрелка установили - им оказался 33-летний киевлянин. Его вместе с приятелем задержали. У стрелка изъяли пистолет "Форт-12", патроны и разрешительные документы.
У девушки, которую госпитализировали, медики диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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Що на нього впливає? Сплав із якого роблять ствол у бойовому? Чи вага, чи марка пушки? Це хімічний якийсь процес я так розумію? Який новий елемент проникає через пори у кров, змінює хімічний склад крові і опача, перед нами не дебіл, як в Україні, а відповідальна особа як у Молдові?
Я спокійний за наше село, там довбо.бів, що за парковку чи місце у ліфті стріляють одне в одне не буде. Тай короткоствол (а я саме проти скритого носіння пістолетів) у селі нах.р нікому не потрібний.
Є наукові праці які обгрунтовують зв'язок щільности населення із ростом рівня злочинності.
Я би прикольнувся. Дозволив би травмати виключно піта.расам (гомосєкам). Приносиш довідку що ти гомосяо і тобі дозволяють травмат. Уявляю, як за рік, ми перетворимось у Європейського лідера по кількості піда.растів!
а вот если бы у прохожих тоже были автоматы и гранатомёты...
то дебильнутый нарид жил бы в мире
Большинство из них врятли сможет сформулировать, чего именно они хотели и даже не сможет назвать фамилию "своего" мажоритарщика в Раде...
В отличии от тупорылых зебобиков, которые готовы продаться за 100гр колбасы.
Это покушение на убийство!
И не надо залива нам, что травмат не летальное оружие. При попадании в голову, район сердца ...
А в уголовном законе нет разделения огнестрельного на летальное и нет.
Мы по пивным банкам с водой бахали - насквозь. И стреляли не в упор
Пацанва, що тягає із собою пукавки, хоче показать, що воно крута крутизна, а саме в шортах!
На повноцінні штани не вистачило бабла!
Сралина на их нет ?
Всех бы гадов посадил ?
Так что не надо...
А про авакова написал саркастически, подчеркнул, так сказать, уровень развернувшейся дискуссии.
глядишь придурков со стволами поубавится.
10 лет минимум долно быть за такое.
такий же одяг, сумки...бажання постріляти в когось.
Если б у всех было оружие, то стреляли б на каждом шагу - в очереди на маршрутку, в магазине, в ресторанах, на дискотеках и на любых пьянках.
Вдумайтесь в причину стрельбы - ссора на светофоре.
Причём стреляли б именно "безмозглые дураки" - любой адекватный человек десять раз подумает, прежде чем выстрелить в человека.И в конце-концов не выстрелит.А дураку - море по колено, особенно если пьяный или обкуренный.
А почему считаешь, что другие тебя дурнее?
А "безмозглые дураки", конечно, не исчезнут совсем (потому как дураков не сеют, они сами произрастают), но сильно поубавятся в числе.
Называется "естественный отстрел".
А что дураки будут отсреливать друг друга и не трогать адекватных - это врядли.Вот как и в этом случае -два дурака ссорились - а ранили девушку. А дураки-то целёхоньки!
последние выборы показали, что с точностью донаоборот!
если нариду дать оружие - будут стрелять друг-друга за косой взгляд
Да и вообще - сказки о том, что наличие на руках у людей оружия снижает преступность - полный бред. Ну, может немножко меньше проникновений в жилище станет.
А насчёт того, что умных больше - то это под огромéнным знаком вопроса.корее наоборот.