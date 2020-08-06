Разборки двух водителей в Обухове закончились ранением 20-летней девушки в грудь. ФОТОрепортаж

В Обухове Киевской области мужчина во время ссоры с другим водителем устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта и попал в 20-летнюю девушку, которая работает продавщицей в киоске и выскочила на улицу.

О происшествии сообщили в ГУНП в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Потом один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих выстрелов пострадала девушка-продавец", - отмечают в ведомстве.

Как сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов, личность стрелка установили - им оказался 33-летний киевлянин. Его вместе с приятелем задержали. У стрелка изъяли пистолет "Форт-12", патроны и разрешительные документы.







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У девушки, которую госпитализировали, медики диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.