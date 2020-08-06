Женщина расчленила мужчину и пыталась сжечь останки в лесу на столичной Троещине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские на столичной Троещине задержали женщину, пытавшуюся сжечь конечности расчлененного тела мужчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Вчера во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом - женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.
В дальнейшем правоохранители установили личность мужчины и помещение, где обнаружили останки его тела.
"Потерпевший - житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы", - рассказал и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Виктор Нечитайло.
Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, которая последние несколько лет жила в столице. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.
"По данному факту мы начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы", - добавил Нечитайло.
Прибежали куча женщин сна Цензор с коментами - "Все мужики кАзлы! Как так можно, что бы ударить женщину?"
Хотелось бы их сейчас послушать...
Наверное расскажут что Чел сам во всем виноватый...
Как корректно. Предлагаю ещё говорить не женщина/мужчина, а "лицо". Чтобы и гендерном плане, ене дай бог, не обидеть.
Никакие .
что-то слишком много расчлененки...как Мексике...
Это ж сколько нужно дров, чтобы сжечь тело?
Плавиковая кислота - специально для пластиковых канализаций....
А й справді... Що ж то за така "інша держава"? Чи то Польща, чи Данія... А може, Швейцарія?..
Анастасія Єщенко українка російського походженя Народилась на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані , у станиці Старовеличковській, що веде свій початок від Величковського куреня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5 війська Запорозького .Останні п'ять років Анастасія зустрічалася, а потім проживала разом зі своїм науковим керівником і співавтором наукових праць Олегом Соколовим. 9 листопада 2019 року Соколова затримали за підозрою в убивстві Єщенко. 8 листопада, після жорстокої сварки, він у своїй квартирі застрелив сплячу Єщенко чотирма пострілами з саморобного обрізу, 9 листопада розчленував тіло і намагався по частинах утопити в Мойці. Єщенко була похована на кладовищі в станиці Старовеличковській
Жительницу Барнаула Марину Кохал (в социальных сетях она называет себя Аксовой) подозревают в расчленении супруга, питерского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Он стал популярен после участия в проекте Versus Battle, где реперы соревновались друг с другом в живом словесном исполнении.
Тело жертвы нашли вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам адвоката Марины, та призналась ей, что сама расчленила мужа. Но при этом не убивала его. По версии, выдвинутой защитой молодой женщины, подозреваемая сделала это после того, как Энди умер от передозировки наркотиками. Якобы Марина решила инсценировать исчезновение любимого человека, побоявшись за его репутацию.
О девушке известно мало, росла и училась в городе Барнаул. Там же училась в филфаке Алтайского ГУ. Позже работала в местных печатных изданиях города, писала для них статьи с псевдонимом Марина Семина. Позже девушка переехала в Санкт-Петербург Марина, где и познакомилась с репером.