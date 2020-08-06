РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5545 посетителей онлайн
Новости Фото
17 130 45

Женщина расчленила мужчину и пыталась сжечь останки в лесу на столичной Троещине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские на столичной Троещине задержали женщину, пытавшуюся сжечь конечности расчлененного тела мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Вчера во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом - женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.

В дальнейшем правоохранители установили личность мужчины и помещение, где обнаружили останки его тела.

"Потерпевший - житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы", - рассказал и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Виктор Нечитайло.

Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, которая последние несколько лет жила в столице. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.

"По данному факту мы начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы", - добавил Нечитайло.

Также читайте: Убийца в эфире. Как товарища Медведчука Кожару крутят на ТВ несмотря на убийство. ВИДЕО

Женщина расчленила мужчину и пыталась сжечь останки в лесу на столичной Троещине, - Нацполиция 01
Женщина расчленила мужчину и пыталась сжечь останки в лесу на столичной Троещине, - Нацполиция 02
Женщина расчленила мужчину и пыталась сжечь останки в лесу на столичной Троещине, - Нацполиция 03

Автор: 

Киев (26138) Нацполиция (16768) убийство (6609)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
уже пишите как положено, с "той стороны"
показать весь комментарий
06.08.2020 12:56 Ответить
+22
из ********** штоль?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:02 Ответить
+17
Задержанной оказалась уроженка другого государствa.

Как корректно. Предлагаю ещё говорить не женщина/мужчина, а "лицо". Чтобы и гендерном плане, ене дай бог, не обидеть.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже пишите как положено, с "той стороны"
показать весь комментарий
06.08.2020 12:56 Ответить
из ********** штоль?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:02 Ответить
вай вай какой шашлык однако сорвался вэй вэй...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:24 Ответить
Хз, какая-то слишком смуглая. На цыганку больше похожа
показать весь комментарий
06.08.2020 13:24 Ответить
5G
показать весь комментарий
06.08.2020 12:57 Ответить
Любовь... как много в этом звуке для сердца руссссскава слилось...
показать весь комментарий
06.08.2020 12:59 Ответить
Шашлычка ей просто захотелось
показать весь комментарий
06.08.2020 13:00 Ответить
"Другое государство" можно не уточнять
показать весь комментарий
06.08.2020 13:04 Ответить
Народ дичает
показать весь комментарий
06.08.2020 13:04 Ответить
Жизнь дала трещину-расчленили на Троещине!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:06 Ответить
в Днепре недавно Чел ударил на улице свою сожительницу - Ой, что началось!

Прибежали куча женщин сна Цензор с коментами - "Все мужики кАзлы! Как так можно, что бы ударить женщину?"

Хотелось бы их сейчас послушать...
Наверное расскажут что Чел сам во всем виноватый...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:07 Ответить
любить по руцки. четвертует - значит любит.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:08 Ответить
Задержанной оказалась уроженка другого государствa.

Как корректно. Предлагаю ещё говорить не женщина/мужчина, а "лицо". Чтобы и гендерном плане, ене дай бог, не обидеть.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:09 Ответить
Троещину тоже лучше не оглашать: в одном из районов Киева - звучит куда толерантнее.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:20 Ответить
Не..Правильно надо было сказать "задержанной оказалась женщина "той стороны"!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:20 Ответить
Мужики какие-то доверчивые стали ...
Никакие .
показать весь комментарий
06.08.2020 13:09 Ответить
Это не того голого пригласила в лесок погулять.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:11 Ответить
жуть...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:12 Ответить
Помните мой любимый закон о парности случаев...понаблюдайте...
что-то слишком много расчлененки...как Мексике...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:17 Ответить
Боюсь , що буде більше жорстокості , за моделлю розвитку країн Південної Америки , через величезну різницю між найбагатшими і найбіднішими і показну безвідповідальність можновладців .
показать весь комментарий
06.08.2020 13:24 Ответить
Она сумасшедшая...
Это ж сколько нужно дров, чтобы сжечь тело?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:21 Ответить
Краще не давати подібну інформацію на широкий загал , багато поганих дурних людей можуть це спробувати використати .
показать весь комментарий
06.08.2020 13:27 Ответить
Невозможно. Не будет достигнута нужная температура. Прогресс. Где взять негашеной извести? Разбрасывать по мусорным ящикам спалишя. Это когда дилетанты лезут не в своё дело. В ванной в кислоте растворить тоже не получится. Ща канализация пластиковая. Да и кислоты в таком количестве домой не натаскаешся.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:48 Ответить
"В ванной в кислоте растворить тоже не получится. Ща канализация пластиковая. "

Плавиковая кислота - специально для пластиковых канализаций....
показать весь комментарий
06.08.2020 14:33 Ответить
Кохайтеся чорнобриві, та не з москальками.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:22 Ответить
"Задержанной оказалась уроженка другого государства" интересно, кто же это мог быть? ума не приложу.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:24 Ответить


А й справді... Що ж то за така "інша держава"? Чи то Польща, чи Данія... А може, Швейцарія?..
показать весь комментарий
06.08.2020 13:46 Ответить
кацапка отличилась... они не могут иначе. кацапия - гнойная язва на теле обществ нашего и мирового.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:25 Ответить
Схоже, тепер лейтмотив новинних стрічок має бути таким: "Ані дня без трешу!".
показать весь комментарий
06.08.2020 13:42 Ответить
Недавно в Питере одна кацапосамка убила и расчленила украинского рэпера, еще раньше кацапокобелина расчленил в Питере украинскую студентку. Теперь еще одно чмо с "другой страны" расчленило украинца. Как же толерантно пишут, с "другой страны", да с той "другой страны" при аналогичном случае уже сто раз бы написали что человек с Украины, даже если бы он был с Таджикистана, Молдовы или Азербайджана.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:21 Ответить
Студентка не из Украины. Жена рэпера приехала с ним из Украины. Зачем каждый раз писать одну и ту же брехню. Как род копирку одни и те же комментарии под разными никами. У вас там целая бригада брехунов?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:45 Ответить
Вас интеллектуально недоразвитых морально отхлестать по тупым рожам не представляет вообще ни какой трудности. Итак начнем избиение. О подозреваемой в убийстве Марине Кохал широкой общественности стало известно в конце июля 2020 года в связи со смертью ее супруга Александр Юшко - украинского рэпера, проживавшего в Санкт-Петерубрге, Энди Картрайта. Известно, что Марина родилась в русской семье 5 июля 1984 года в Барнауле.
Анастасія Єщенко українка російського походженя Народилась на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані , у станиці Старовеличковській, що веде свій початок від Величковського куреня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5 війська Запорозького .Останні п'ять років Анастасія зустрічалася, а потім проживала разом зі своїм науковим керівником і співавтором наукових праць Олегом Соколовим. 9 листопада 2019 року Соколова затримали за підозрою в убивстві Єщенко. 8 листопада, після жорстокої сварки, він у своїй квартирі застрелив сплячу Єщенко чотирма пострілами з саморобного обрізу, 9 листопада розчленував тіло і намагався по частинах утопити в Мойці. Єщенко була похована на кладовищі в станиці Старовеличковській
показать весь комментарий
06.08.2020 15:14 Ответить
Я вижу, что твоя прокацапская линия партии влияет пагубно на твой мозг. У него была ЛЮБОВНИЦА ИЗ УКРАИНЫ (по одной из версий), а жена-убийца росиянка из БАРНАУЛА!!!
Жительницу Барнаула Марину Кохал (в социальных сетях она называет себя Аксовой) подозревают в расчленении супруга, питерского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Он стал популярен после участия в проекте Versus Battle, где реперы соревновались друг с другом в живом словесном исполнении.

Тело жертвы нашли вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам адвоката Марины, та призналась ей, что сама расчленила мужа. Но при этом не убивала его. По версии, выдвинутой защитой молодой женщины, подозреваемая сделала это после того, как Энди умер от передозировки наркотиками. Якобы Марина решила инсценировать исчезновение любимого человека, побоявшись за его репутацию.
О девушке известно мало, росла и училась в городе Барнаул. Там же училась в филфаке Алтайского ГУ. Позже работала в местных печатных изданиях города, писала для них статьи с псевдонимом Марина Семина. Позже девушка переехала в Санкт-Петербург Марина, где и познакомилась с репером.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:47 Ответить
Ясно, вы просто неизлечимы.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:38 Ответить
неизлечимые с коронавирусом кацапофильства... - такие же враги цивилизации и человечества как варвары из мацковской Орды.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:11 Ответить
С каждым новым сообщением ты выглядишь еще жальче и примитивней.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:02 Ответить
ну розчленувала, а з яких членів вони починають членувати ?
показать весь комментарий
06.08.2020 16:24 Ответить
хотелось бы конечно визовый режим с тем другим государством, а то уже больно много случаев...
показать весь комментарий
06.08.2020 16:51 Ответить
Что-то в Киеве вечно какой то пи...дец происходит,то поножовщина,то поджоги,то это,жесть какая...
показать весь комментарий
06.08.2020 18:36 Ответить
Черная вдова из соседней станы. Это инстинкт. Самка съедает самца сразу после спаривания, а иногда, если самцу особенно не повезёт, вместо спаривания. ... Данное явление обусловлено тем, что самка ордынцев должна запастись как можно большим количеством белков и аминокислот, которые необходимы для созидания будущего потомства.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:57 Ответить
А это сейчас бабы все такие - у них от женщин уже нихрена давно не осталось. Только одна тупая жадность. При этом как всегда мужики за свое борются слабее, чем бабы за чужое. Хорош бабам делать поблажки и скидки - тварюк надо проучивать на регулярной основе!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:14 Ответить
 
 