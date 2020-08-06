Женщина расчленила мужчину и пыталась сжечь останки в лесу на столичной Троещине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские на столичной Троещине задержали женщину, пытавшуюся сжечь конечности расчлененного тела мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Вчера во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом - женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.

В дальнейшем правоохранители установили личность мужчины и помещение, где обнаружили останки его тела.

"Потерпевший - житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы", - рассказал и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Виктор Нечитайло.

Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, которая последние несколько лет жила в столице. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.

"По данному факту мы начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы", - добавил Нечитайло.

