Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута. ФОТОрепортаж

Компания Airbus Space обнародовала спутниковые снимки порта Бейрута после взрыва. На фото заметно, что почти все ангары разрушены, корабли разбросаны, а на месте взрыва – огромная яма с водой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", спутниковые фото порта Бейрута после взрыва Airbus Space опубликовала в твиттере.

На снимках видно, каким масштабным разрушениям подвергся город, включая порт.

Почти все ангары разрушены, среди них – главный элеватор, расположенный просто вблизи эпицентра взрыва. На месте склада, где взорвались нитратные удобрения, образовалась огромная яма. Она заполнилась водой из моря.

Несколько кораблей, стоявших рядом, перевернуты или вообще находятся на берегу.





Почти все ангары разрушены, на месте взрыва – огромная яма

Корабли или опрокинуты, или же вообще находятся на берегу / Фото Airbus Space

Для сравнения Airbus предоставляет датированные 25 января и 5 августа 2020 года.

Кроме того, общую фотографию всего порта после взрыва опубликовали в российской корпорации "Роскосмос".



Фото: Роскосмос

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 113 человек. Еще более 4 тысяч человек получили ранения, есть много людей, которые числятся пропавшими без вести.