Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута. ФОТОрепортаж
Компания Airbus Space обнародовала спутниковые снимки порта Бейрута после взрыва. На фото заметно, что почти все ангары разрушены, корабли разбросаны, а на месте взрыва – огромная яма с водой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", спутниковые фото порта Бейрута после взрыва Airbus Space опубликовала в твиттере.
На снимках видно, каким масштабным разрушениям подвергся город, включая порт.
Почти все ангары разрушены, среди них – главный элеватор, расположенный просто вблизи эпицентра взрыва. На месте склада, где взорвались нитратные удобрения, образовалась огромная яма. Она заполнилась водой из моря.
Несколько кораблей, стоявших рядом, перевернуты или вообще находятся на берегу.
Почти все ангары разрушены, на месте взрыва – огромная яма
Корабли или опрокинуты, или же вообще находятся на берегу / Фото Airbus Space
Для сравнения Airbus предоставляет датированные 25 января и 5 августа 2020 года.
Кроме того, общую фотографию всего порта после взрыва опубликовали в российской корпорации "Роскосмос".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.
В результате взрывов погибли по меньшей мере 113 человек. Еще более 4 тысяч человек получили ранения, есть много людей, которые числятся пропавшими без вести.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Предлагаю целый год отдавать ползарплаты ливанским братьям.
та газ дорожчає...
бо упороті порохоботи НЕ СПЛЯТЬ...
Так взрывчатка или селитра?
Судно зашло для ремонта (не собиралось разгружаться), его не выпустили, и через время груз арестовали.
Елеватор практично прийняв на себе фокус діаграмми вибуху.
Но рвануло все-таки по причине долбобизма местных
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute с солнечного Кипра .
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии
.. какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход... - и выпущено ракет.
Дальше помочь?
Это терроризм. Организован Россией.
"Хитрой" схемой завезено ракетное топливо для Хесболлы.
Завезено очень много (и наверняка, не только этот корабль).
Часть использовали, а за 3-4-5 лет мог сойти кустарно-ракетный энтузиазм - ибо израильская ПВО 'Железный купол' с этой херней реально лихо справлялась.
Критическими факторами нынешнего взрыва являются: рукожопость + способ хранения остатка груза (даже если 50-60%% от 'арестованного').