47 571 33

Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута. ФОТОрепортаж

Компания Airbus Space обнародовала спутниковые снимки порта Бейрута после взрыва. На фото заметно, что почти все ангары разрушены, корабли разбросаны, а на месте взрыва – огромная яма с водой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", спутниковые фото порта Бейрута после взрыва Airbus Space опубликовала в твиттере.

На снимках видно, каким масштабным разрушениям подвергся город, включая порт.

Почти все ангары разрушены, среди них – главный элеватор, расположенный просто вблизи эпицентра взрыва. На месте склада, где взорвались нитратные удобрения, образовалась огромная яма. Она заполнилась водой из моря.

Несколько кораблей, стоявших рядом, перевернуты или вообще находятся на берегу.

Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута 01
Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута 02
Почти все ангары разрушены, на месте взрыва – огромная яма

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте: примерно 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута 03
Корабли или опрокинуты, или же вообще находятся на берегу / Фото Airbus Space

Для сравнения Airbus предоставляет датированные 25 января и 5 августа 2020 года.

Кроме того, общую фотографию всего порта после взрыва опубликовали в российской корпорации "Роскосмос".

Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута 04
Фото: Роскосмос

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 113 человек. Еще более 4 тысяч человек получили ранения, есть много людей, которые числятся пропавшими без вести.

+32
ща ломанётся штрафовать фермеров со складами аммиачной селитры.
06.08.2020 13:15 Ответить
+17
Что там Шмыгаль? Рвётся в бой, ливанцам помогать? Сейчас начнём делиться излишками.

Предлагаю целый год отдавать ползарплаты ливанским братьям.
06.08.2020 13:13 Ответить
+4
підвести таке судно с селітрою під кримське недорозуміння що зветься "Кримскій мост" і нема недорузуміння
06.08.2020 14:51 Ответить
Что там Шмыгаль? Рвётся в бой, ливанцам помогать? Сейчас начнём делиться излишками.

Предлагаю целый год отдавать ползарплаты ливанским братьям.
06.08.2020 13:13 Ответить
ща ломанётся штрафовать фермеров со складами аммиачной селитры.
06.08.2020 13:15 Ответить
100% правильно, и заводы по производству амиачной селитры проверять.
06.08.2020 13:36 Ответить
в нас що 200 заводів таких є?
06.08.2020 13:38 Ответить
до десятка буде...фірташеві...це вони недавно вимагали заборонити імпортувати іноземні нітрати...тіпа, поки газ дешевий, самі наваяєм...
та газ дорожчає...
06.08.2020 18:37 Ответить
тільки "членам" СН
06.08.2020 13:37 Ответить
Зачем пол зарплаты.Реформаторы сказали что гос.резерв это пережиток прошлого.Все что не сожрали маланские мыши отправят им,можно и шмыгаля в придачу.
06.08.2020 14:27 Ответить
добавить всем еще по одному налогу
06.08.2020 18:34 Ответить
Ну не знаю чому Ви тут насміхаєтесь??? У Лівані вже до цієї біди було оголошено дефолт, МВФ відмовилося надавати кредит. Вибух який вчинили екстремісти відправили країну у прірву. Знищені біля 90% стратегічних запасів їжі Лівану. Люди вже за місяць почнуть голодувати.
07.08.2020 03:20 Ответить
Меня не ливанцы смешат, а Шмыгаль, который собрался отнимать у одних голодранцев. чтобы понравиться другим.
07.08.2020 08:52 Ответить
у подібних темах вартовзагалі відключати коменти...
бо упороті порохоботи НЕ СПЛЯТЬ...
06.08.2020 13:54 Ответить
Отключай
06.08.2020 13:58 Ответить
Я что то пропустил.
Так взрывчатка или селитра?
06.08.2020 14:11 Ответить
аммиачная селитра ( нитрат аммония )
06.08.2020 18:38 Ответить
Аммиачная селитра обладает взрывчатыми свойствами и является наполнителем ряда боеприпасов с целью экономии тротила, подорвать ее в чистом виде крайне сложно, еще тяжелее чем тротил...скорее всего на складах был гексоген...и его очень часто маскируют "аммиачная селитра" в транспортных документах...чтобы избежать разного рода расходов и проверок..
06.08.2020 21:28 Ответить
Кто же признается, что это был груз для хезболы)
06.08.2020 23:11 Ответить
Вполне возможно. Явно там дело нечисто.
Судно зашло для ремонта (не собиралось разгружаться), его не выпустили, и через время груз арестовали.
07.08.2020 08:52 Ответить
. По неподтвержденным официально данным, в Николаевском порту почти два года стоит "на хранении" арестованный груз с 3200 тоннами аммиачной селитры https://www.obozrevatel.com/abroad/vzryiv-v-bejrute-skoro-postsovetskoe-prostranstvo-nakroet-chereda-katastrof.htm
06.08.2020 14:41 Ответить
Да уж яма просто чудовищных размеров
06.08.2020 14:42 Ответить
підвести таке судно с селітрою під кримське недорозуміння що зветься "Кримскій мост" і нема недорузуміння
06.08.2020 14:51 Ответить
Підведи
06.08.2020 16:54 Ответить
Не хвилюйся - усьому свій час
06.08.2020 22:45 Ответить
Бейруту ще дико поталанило.
Елеватор практично прийняв на себе фокус діаграмми вибуху.
06.08.2020 15:01 Ответить
Да это кацапы мрази все устроили - ведь любому же ясно.
06.08.2020 19:17 Ответить
Кацапы привезли и хранили селитру, чтобы делать бомбы для Хезболлы. Поэтому и хранили в порту, ведь Израиль ракеты по центру города не будет пускать...

Но рвануло все-таки по причине долбобизма местных
06.08.2020 20:23 Ответить
Селитру в Бейрут для Хесболлы завезли винторогие.
06.08.2020 21:18 Ответить
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
06.08.2020 21:23 Ответить
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute с солнечного Кипра .

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии
06.08.2020 21:25 Ответить
в этой конспирологической теории не хватает одного "леденящего душу" ответа - зачем это делать и почему с промежутком 5 лет? ))
07.08.2020 12:54 Ответить
А дочитать там дальше, не?

.. какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход... - и выпущено ракет.

Дальше помочь?

Это терроризм. Организован Россией.

"Хитрой" схемой завезено ракетное топливо для Хесболлы.
Завезено очень много (и наверняка, не только этот корабль).

Часть использовали, а за 3-4-5 лет мог сойти кустарно-ракетный энтузиазм - ибо израильская ПВО 'Железный купол' с этой херней реально лихо справлялась.

Критическими факторами нынешнего взрыва являются: рукожопость + способ хранения остатка груза (даже если 50-60%% от 'арестованного').
07.08.2020 14:00 Ответить
Схоже, якщо не брешуть джерела, це другий за потужністю неядерний вибух після Галіфакського 06.12.1917 року.
06.08.2020 21:30 Ответить
Картинки - зашибитлз! Найди 9 отличий!
06.08.2020 23:05 Ответить
 
 