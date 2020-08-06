Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

Прокуроры в Шевченковском суде будут просить суд продлить домашний арест активисту Сергею Стерненко еще на 2 месяца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения ходатайство Стерненко и его защиты об изменении меры пресечения.

"Ввиду того, что этот суд нам уже три раза точно отказывал в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения, я думаю, что судебное решение тут уже давно написано", - отметил Стерненко.

Адвокат Стерненко Маси Найем сообщил, что его подзащитный сообщил о вмешательстве в автораспределение.

"Но не заявлял об отводе. Все адвокаты поддержали и сказали, что действительно есть основания для того, чтобы судья взяла самоотвод. Но отвод мы не заявляли. Чтобы не терять время. Судья решила принять это как отвод адвокатов. Самоотвод она не взяла. Заседание не продолжила. Разве это не "прекрасно"?" - отметил адвокат.

По словам корреспондента, отвод отклонили.

































Фото: Олег Богачука, Цензор.НЕТ.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

