РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5733 посетителя онлайн
Новости Фото
2 246 18

Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

Прокуроры в Шевченковском суде будут просить суд продлить домашний арест активисту Сергею Стерненко еще на 2 месяца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения ходатайство Стерненко и его защиты об изменении меры пресечения.

"Ввиду того, что этот суд нам уже три раза точно отказывал в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения, я думаю, что судебное решение тут уже давно написано", - отметил Стерненко.

Адвокат Стерненко Маси Найем сообщил, что его подзащитный сообщил о вмешательстве в автораспределение.

"Но не заявлял об отводе. Все адвокаты поддержали и сказали, что действительно есть основания для того, чтобы судья взяла самоотвод. Но отвод мы не заявляли. Чтобы не терять время. Судья решила принять это как отвод адвокатов. Самоотвод она не взяла. Заседание не продолжила. Разве это не "прекрасно"?" - отметил адвокат.

По словам корреспондента, отвод отклонили.

Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 01
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 02
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 03
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 04
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 05
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 06
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 07
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 08
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 09
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 10
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 11
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 12
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 13
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 14
Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца 15

Фото: Олег Богачука, Цензор.НЕТ. 

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Также читайте: Стерненко заявил, что суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела: 11 томов за 10 дней

Автор: 

суд (25238) Стерненко Сергей (412) Богачук Олег (1462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці - Цензор.НЕТ 4624
показать весь комментарий
06.08.2020 13:51 Ответить
+4
-
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:52 Ответить
+3
Конечно
Это же не убийца Кожара
показать весь комментарий
06.08.2020 14:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"патриот" говорили сначала Истории людства., и вот тебе это надоело..
может тебе просто не нравится что эти активисты и патриоты украинцы?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:37 Ответить
"Патриот это человек отдавший жизнь за свою страну..."-то есть все патриоты мертвы? И когда они погибают, на лбу или еще где высвечивается:"Умер за страну"? Сам хоть понял, какую фигню написал?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:14 Ответить
Ага, догнал-убил. Да?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:08 Ответить
Отпустят Стерненка как только он напишет красивое єссе про мудрого, честного и неподкупного президента ЗЕ. А пока не.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:46 Ответить
В этом деле есть только один вопрос: из чьего кармана Сергею будут выплачивать компенсации?
Из бюджета или кармана зе-прокуроров и зе-ментов?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:50 Ответить
В тюрьме будут содержать за счёт налогоплатильщиков... и долго!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:26 Ответить
Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці - Цензор.НЕТ 4624
показать весь комментарий
06.08.2020 13:51 Ответить
-
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:52 Ответить
А при Порошенко,как обстояли дела с "патриотами и активистами"? Их не сажали,не убивали?Нет? А подскажите,кто отдал приказ не шагу вперёд,когда добробаты героически освобождали захваченную территорию.Не Порошенко? Нет?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:05 Ответить
Сколько населённых пунктов освободили при клоуне?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:09 Ответить
Так,а кто сделал так,что невозможно силовым путём освободить территорию,кто же кабальные Минские соглашения подписал,Зеленский? Кто же допустил рюский мир в Украину?И почему все те,кто был причастен захвату Донбасса и Луганска,не противостояли агрессору на момент вторжения, переехали Киев в 2015г и находятся при власти..Вам не кажется это странным,что Порошенко всех предателей тех регионов взял под своё крыло?Нет?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:15 Ответить
Не имею представления как комментировать этот бред.

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці - Цензор.НЕТ 9621
Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці - Цензор.НЕТ 9950
показать весь комментарий
06.08.2020 15:15 Ответить
Конечно
Это же не убийца Кожара
показать весь комментарий
06.08.2020 14:04 Ответить
Убийца БУДЕТ сидеть!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:25 Ответить
Сергей, мечты сбываются! Ты тоже топил "лишь бы не Порох" и "хуже не будет"---можешь проверить эти лозунги для быдла на себе.Сочувствую ...
показать весь комментарий
06.08.2020 21:58 Ответить
 
 