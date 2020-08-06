В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но в начале 2019 ее вывезли, - администрация порта. ФОТОрепортаж
3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, которая была завезена в Николаевский порт в 2018 году, вывезли еще в 2019 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу порта.
"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В порту рассказали, что действительно, в сентябре 2018 судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной в биг-бегах весом по 500 кг. Выгрузка судна осуществлялась на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 силами частной стивидорной компании. В соответствии с генеральным актом от 21.09.2018 всего с судна выгружено 6422 биг-бега селитры аммиачной общим весом брутто 3217,422 мт.
"Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта был завершен в начале 2019 года. В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с т / х "ТУЗЛА", в порту отсутствуют", - добавили в Николаевском порту.
В качестве доказательства администрация порта опубликовала фото причала №12.
Ранее глава ОО "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко заявил, что в 2018 году в порт Николаева из Грузии прибыло судно с 3200 тонн селитры, которую изъяли и поместили на хранение. Взрывоопасное удобрение может до сих пор оставаться на складах.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.
Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.
умник.
У нас сразу было ясно, что конфискованный груз не может долго лежать, как в Ливане.
В течении месяцев это испарится в неизвестном направлении.
Дело может оказаться взрывным! - килотонны баксов куда то же ушли.
упс.
ни разу не спалились ребята...
А в реальности как на фото в статье.
@*****
Арендую склад для хранения аммиачной селитры. Рассмотрю любые предложения в радиусе 5 км от Кремля.
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.