РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5545 посетителей онлайн
Новости Фото
27 151 43

В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но в начале 2019 ее вывезли, - администрация порта. ФОТОрепортаж

3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, которая была завезена в Николаевский порт в 2018 году, вывезли еще в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу порта.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В порту рассказали, что действительно, в сентябре 2018 судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной в биг-бегах весом по 500 кг. Выгрузка судна осуществлялась на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 силами частной стивидорной компании. В соответствии с генеральным актом от 21.09.2018 всего с судна выгружено 6422 биг-бега селитры аммиачной общим весом брутто 3217,422 мт.

"Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта был завершен в начале 2019 года. В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с т / х "ТУЗЛА", в порту отсутствуют", - добавили в Николаевском порту.

В качестве доказательства администрация порта опубликовала фото причала №12.

В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но в начале 2019 ее вывезли, - администрация порта 01
В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но в начале 2019 ее вывезли, - администрация порта 02
В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но в начале 2019 ее вывезли, - администрация порта 03
В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но в начале 2019 ее вывезли, - администрация порта 04

Ранее глава ОО "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко заявил, что в 2018 году в порт Николаева из Грузии прибыло судно с 3200 тонн селитры, которую изъяли и поместили на хранение. Взрывоопасное удобрение может до сих пор оставаться на складах.

Также читайте: Информация о пострадавших украинцах на борту грузовых судов в порту Бейрута не подтверждается, - Кулеба

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

Читайте: Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ в порту, от чего сдетонировали 2,7 тыс. тонн селитры, - СМИ

Автор: 

Николаев (2193) порт (747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
саме так, він а ще він за Гриценка груддю стане
показать весь комментарий
06.08.2020 13:49 Ответить
+9
Це не той Ігор, що спец у будь-яких питаннях, починаючи з озброєння і закінчуючи пологами та памперсами?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:48 Ответить
+8
я больше скажу. это тот самый Игорь, который знает, что селитру вывезли подводными беспилотниками на паровой тяге и гусеничном ходу с вертикальным взлётом.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
баба да, баба да
показать весь комментарий
06.08.2020 13:41 Ответить
Тобто арештований вантаж вкрали!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:43 Ответить
о! а ты считал сколько украли в Бейруте? в Николаеве ниже писали было 3,2 тонны, что на 450 тонн меньше, чем в Бейруте.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:53 Ответить
Шнифты протри, а т ты совсем рамсы попутал - в Бейруте было 2750 тонн селитры, а в Николаеве 3217 тонн. Сечешь разницу?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:03 Ответить
Не може вибухнути те що вкрадено відразу після арешту!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:23 Ответить
свои протри и комменты почитай. https://censor.net/news/3212241/3200_tonn_izyatoyi_selitry_mogut_hranitsya_v_portu_nikolaeva_s_2018_goda_eto_na_450_tonn_bolshe_chem/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
умник.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:30 Ответить
не вкрали! а миші з'їли, тобто дощі розмили.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:06 Ответить
Ви як діти! А думаєш для чого його арештовували?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:59 Ответить
Хотя ж где-то эта селитра сейчас лежит
показать весь комментарий
06.08.2020 13:42 Ответить
Вона вже продана і використана за призначенням! Незаконно продана!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:43 Ответить
Порошенко, да?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:45 Ответить
Це не той Ігор, що спец у будь-яких питаннях, починаючи з озброєння і закінчуючи пологами та памперсами?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:48 Ответить
саме так, він а ще він за Гриценка груддю стане
показать весь комментарий
06.08.2020 13:49 Ответить
Да, это он, тут сложно ошибиться - его тут все знают
показать весь комментарий
06.08.2020 13:55 Ответить
я больше скажу. это тот самый Игорь, который знает, что селитру вывезли подводными беспилотниками на паровой тяге и гусеничном ходу с вертикальным взлётом.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:55 Ответить
І робив це особисто Порошенко.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:54 Ответить
Пустозвон, засвети документы с доказательствами и решением суда.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:01 Ответить
Лежала. В Бейруте.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:44 Ответить
В земле, где же еще ?
У нас сразу было ясно, что конфискованный груз не может долго лежать, как в Ливане.
В течении месяцев это испарится в неизвестном направлении.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:47 Ответить
странное предположение что селитра может только где то лежать
показать весь комментарий
06.08.2020 13:52 Ответить
Це -такий різновид лохотрона: хто останній прийняв селітру, той - лох.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:46 Ответить
Ну слава богу!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:52 Ответить
дайте вгадаю, куди саме її вивезли...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:52 Ответить
в Бейрут?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:57 Ответить
Да, объем как раз похожий, но время не вяжется - та что в Бейруте лежит там еще с 2014 года
показать весь комментарий
06.08.2020 13:58 Ответить
документы оформили задним числом.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:59 Ответить
Она там лежит с 2014. Физически. Так что как нк оформляй документы она не могла астрально быть там.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:02 Ответить
...и вынесли через задний проход
показать весь комментарий
06.08.2020 14:04 Ответить
Теперь введут карантин на аммиачную селитру.....
показать весь комментарий
06.08.2020 14:00 Ответить
Ну что ж, есть причина и основание компетентным органам проследить кто и куда эти килотонны дел?
Дело может оказаться взрывным! - килотонны баксов куда то же ушли.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:14 Ответить
И кто заяву накатает о возможно совершённом преступлении осталось уяснить))
показать весь комментарий
06.08.2020 14:16 Ответить
Той не частий випадок коли корупція запобігає катастрофі
показать весь комментарий
06.08.2020 14:15 Ответить
Тот случай когда слава богу что ее незаконно распродали на все стороны
показать весь комментарий
06.08.2020 14:15 Ответить
Тот редкий случай когда нужно вынести благодарность чинушам-ворам, что её умыкнули не допустив катастрофы .
показать весь комментарий
06.08.2020 14:18 Ответить
ну а чё добру пропадать под открытым небом?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:33 Ответить
а по документам селитра в порту.
упс.
ни разу не спалились ребята...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:16 Ответить
Там по документам в порту товара складировано в несколько км высотой.
А в реальности как на фото в статье.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:40 Ответить
Дядюшка Шу
@*****
Арендую склад для хранения аммиачной селитры. Рассмотрю любые предложения в радиусе 5 км от Кремля.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:41 Ответить
Попроси у Путина мешки с гексогеном - он их в подвалах домов прятал.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:51 Ответить
Мы же такие доверчивые, посмотрели на фото хз причала, прочитали ответ что все вывезли хз куда и на душе стало спокойно Хиросима пролетела мимо.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:23 Ответить
Нужно проверять. Никто мешки не будет хранить круглый год под открытым небом. Куда вывезли, кто вывез чем и куда - информация не полная. Любая администрация здесь врет и не краснеет. А то может появится какой-нибудь Николаевский террорист - и труба будет Николаеву.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:50 Ответить
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:51 Ответить
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:55 Ответить
 
 