В Николаевском порту хранили аммиачную селитру, но в начале 2019 ее вывезли, - администрация порта. ФОТОрепортаж

3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, которая была завезена в Николаевский порт в 2018 году, вывезли еще в 2019 году.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В порту рассказали, что действительно, в сентябре 2018 судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной в биг-бегах весом по 500 кг. Выгрузка судна осуществлялась на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 силами частной стивидорной компании. В соответствии с генеральным актом от 21.09.2018 всего с судна выгружено 6422 биг-бега селитры аммиачной общим весом брутто 3217,422 мт.

"Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта был завершен в начале 2019 года. В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с т / х "ТУЗЛА", в порту отсутствуют", - добавили в Николаевском порту.

Ранее глава ОО "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко заявил, что в 2018 году в порт Николаева из Грузии прибыло судно с 3200 тонн селитры, которую изъяли и поместили на хранение. Взрывоопасное удобрение может до сих пор оставаться на складах.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

