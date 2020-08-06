"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты". ФОТО
Слоганом партии "Слуга народа" на грядущих местных выборах станет фраза "Украина - это ты".
Об этом сообщила в Фейсбуке замглавы фракции СН Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Ну что, начинаем! Партия "Слуга народа" запускает кампанию под слоганом "Украина - это ты!". И впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. "Слуга народа" завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития громад, городских или сельских - будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучше", - написала Кравчук.
30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.
Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Развалиград - это ты! Мухосранск - это ты!
Абидно....
"Вони блокують, Вона Працює" и т.п.
Ясненько, основной объект атаки Слуг Народа - ЗЕбильная молодежь.
Людям среднего, и тем более пожилого возраста, не "тыкают", и потому этот лозунг означает, что для данных возрастных категорий Слуги Народа - "шансонетки" (это означет, что шансов на выборах нету).
Даже среди бабья среднего возраста (а это, как известно, основа лохтората, формирующая общественное менение, ибо главные телезрители - это бабы) Слуги Народные отклика не найдут.
Плохи у Слуг дела, ой, плохи, ведь сражаться за лохторат им придется с Шарием, и Слуги, и шарий агитируют именно среди моалодым дебилов.
Полагаю, что победит Шарий,
Он "за мир" и "притив фОшиздов", а эти за что и против чего???
Не ганьбіть мову своїм недоумкуватими недоумкуваннями!
Ты луганский "украинец" или донецкий?
Как с костями для собак, которые в Луганске продают в супермаркетах в мясных отделах, хватает?
Заборы на дрова все порубили или остались какие?
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
"Украина это ты
Слуги олигархов это мы"
Під "ми" мається на увазі "СН" і всі хто за них голосував..
Ермак - это ты!
Венедиктова - это ты!
Портнов - это тоже ты!
все вірно, панове ЗЕлєнськіе,
Україна - це Я,
а ви - євреї
Але упоротим зелебобам згодиться.
- Зєбіли це ви?
А они?
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUmRdQwV_Rmi0N47zD6cpOOO_bddpc2dCdiVQcwBr5V7qyN031Bf7MSIz6sy5cYxq1tMvgbAN74yRv-jy-CxZG95LdSOwt867VS1AZ78D-k6As1tGKVlyMRLmYaR6twSzI&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/299858571278104?__cft__[0]=AZUmRdQwV_Rmi0N47zD6cpOOO_bddpc2dCdiVQcwBr5V7qyN031Bf7MSIz6sy5cYxq1tMvgbAN74yRv-jy-CxZG95LdSOwt867VS1AZ78D-k6As1tGKVlyMRLmYaR6twSzI&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·
ДНО...Зеленский предложил 66 летнему Олегу Филимонову(комику,чьи шутки уже никто и не помнит)идти от него в мэры Одессы..
сразу проиграли
потому что сейчас много ваты понаехало когда Зе дал добро..
поэтому Украина для них точно не ты ))
так вернее