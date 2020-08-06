"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты". ФОТО

Слоганом партии "Слуга народа" на грядущих местных выборах станет фраза "Украина - это ты".

Об этом сообщила в Фейсбуке замглавы фракции СН Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что, начинаем! Партия "Слуга народа" запускает кампанию под слоганом "Украина - это ты!". И впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. "Слуга народа" завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития громад, городских или сельских - будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучше", - написала Кравчук.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

