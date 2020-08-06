РУС
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты". ФОТО

Слоганом партии "Слуга народа" на грядущих местных выборах станет фраза "Украина - это ты".

Об этом сообщила в Фейсбуке замглавы фракции СН Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что, начинаем! Партия "Слуга народа" запускает кампанию под слоганом "Украина - это ты!". И впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. "Слуга народа" завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития громад, городских или сельских - будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучше", - написала Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: ОАСК просят обязать Минюст инициировать отмену регистрации "Слуги народа"

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Также на Цензор.НЕТ: Советник главы ОП Подоляк рассказал, как готовит темники для "слуг народа" перед прямыми эфирами

Слуги народа идут на выборы под слоганом Украина - это ты 01
Слуги народа идут на выборы под слоганом Украина - это ты 02

Слуги народа идут на выборы под слоганом Украина - это ты 03

Автор: 

местные выборы (2753) Слуга народа (2668) Кравчук Евгения (368)
Топ комментарии
+49
Вот тут с ними не о чем спорить. Украина - это не они, точно!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:15 Ответить
+41
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты" - Цензор.НЕТ 133
показать весь комментарий
06.08.2020 14:22 Ответить
+38
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты" - Цензор.НЕТ 9813
показать весь комментарий
06.08.2020 14:39 Ответить
плавный ребрендинг
показать весь комментарий
06.08.2020 14:39 Ответить
"Каждый из нас Президент" - больше не работает что ли...?

"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты" - Цензор.НЕТ 37
показать весь комментарий
06.08.2020 14:39 Ответить
Це питання із ряду "Про карася і перловку".
показать весь комментарий
06.08.2020 14:49 Ответить
а шо, "зробимо всіх разом" вже не працює ?? ))))))))))))
показать весь комментарий
06.08.2020 14:41 Ответить
Вже наробили в портки і собі і нам.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:41 Ответить
Ич що удумали, Україну об'єднувати. Правильний лозунг :"Україна -це Петро, Петро -це Украіна. Без Петра всім гаплик, бо ***** нападе ".
показать весь комментарий
06.08.2020 14:45 Ответить
Такая тупизна. Ну, ей богу. Зебил, хватит про Шоколада в каждом посте вспоминать.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:16 Ответить
Ось їх гасло . Україна- це ти? Малорос прийшов до вас."СН".
показать весь комментарий
06.08.2020 14:45 Ответить
Україна - це ти?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:18 Ответить
Украина - это Я, и Я не зебил.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:46 Ответить
Ну логічно, спочатку зебіли зробили себе разом, а тепер їм просто нагадують, що все те лайно яке відбувається в країні - це їх заслуга
показать весь комментарий
06.08.2020 14:48 Ответить
Особенно это слоган будет работать в разваленных городах и сёлах!?
Развалиград - это ты! Мухосранск - это ты!
Абидно....
показать весь комментарий
06.08.2020 14:49 Ответить
Україна - це ти! Пишайся і шануйся! А ми - це бюджет. (СН)
показать весь комментарий
06.08.2020 14:50 Ответить
Я бы на месте "Вона" подал бы жалобу на нарушение авторских прав.
"Вони блокують, Вона Працює" и т.п.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:51 Ответить
От покидьки. Україна це ми - 24%, а ви 73% це Малоросія!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:51 Ответить
Делать вместе уже некого - всех сделали.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:51 Ответить
Украина ,это ты ? ,это типа вопрос😂😅🤣🤫🤔
показать весь комментарий
06.08.2020 14:53 Ответить
а яка справа до цього "типу слугам" ?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:54 Ответить
правилоно буде на зеленому фоні вклепати потрет мавроді і гасло: лох не мамонт! лох не вимре! Зе команда
показать весь комментарий
06.08.2020 14:55 Ответить
Сідай! Два!!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:44 Ответить
та кіл тре ставитию навіть девіз і той стирили в ювт
показать весь комментарий
07.08.2020 10:14 Ответить
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты"

Ясненько, основной объект атаки Слуг Народа - ЗЕбильная молодежь.
Людям среднего, и тем более пожилого возраста, не "тыкают", и потому этот лозунг означает, что для данных возрастных категорий Слуги Народа - "шансонетки" (это означет, что шансов на выборах нету).
Даже среди бабья среднего возраста (а это, как известно, основа лохтората, формирующая общественное менение, ибо главные телезрители - это бабы) Слуги Народные отклика не найдут.
Плохи у Слуг дела, ой, плохи, ведь сражаться за лохторат им придется с Шарием, и Слуги, и шарий агитируют именно среди моалодым дебилов.
Полагаю, что победит Шарий,
Он "за мир" и "притив фОшиздов", а эти за что и против чего???
показать весь комментарий
06.08.2020 14:56 Ответить
ох і грамотєї!..
Не ганьбіть мову своїм недоумкуватими недоумкуваннями!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:06 Ответить
Что, в точку попала, "украинец" с ЛДНР?
Ты луганский "украинец" или донецкий?
Как с костями для собак, которые в Луганске продают в супермаркетах в мясных отделах, хватает?
Заборы на дрова все порубили или остались какие?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:16 Ответить
Це ты зробыв сам сэбэ...зэлэный ананыст...а не мы...😃
показать весь комментарий
06.08.2020 14:56 Ответить
Нічого зелені політтехнологи самі придумати не можуть. "Україна - це ти" - то є назва однієї з пісень прлзеленськох співачки Тіни Кароль
показать весь комментарий
06.08.2020 15:00 Ответить
Ну букви з цифрами теж хтось колись придумав. А до того мову.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:28 Ответить
Это,шо то типа"Все мы президенты"?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:00 Ответить
Що це вони тикають. Я з ними в одному полі не срав.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:02 Ответить
А шо такое. Старые лозунги не работают? Сделали уже все вместе? По большому?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:02 Ответить
Україна- це ти, зробимо тебе разом.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:03 Ответить
А логотип прежний остался? А что ж так?
"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти" - Цензор.НЕТ 7203
показать весь комментарий
06.08.2020 15:05 Ответить
в этот раз без седла - на штыре !
показать весь комментарий
06.08.2020 15:15 Ответить
Да в слуге урода есть такие сосны - им это раз сплюнуть.
"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти" - Цензор.НЕТ 9572
показать весь комментарий
06.08.2020 15:25 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2020 15:42 Ответить
"Председатель профкома нашего пришел.. Теперь придется с ней весь вечер танцевать" ))) (-с) к/ф Афоня ))
показать весь комментарий
06.08.2020 15:45 Ответить
УКРАЇНА - це ми, її ******* діти, де для кожного головне "Армія, мова, віра".
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 15:08 Ответить
"Армія, мова, віра" це ті слова і дія, які потрібні Україні сьогодні, а не те що у лакєєв урода.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:37 Ответить
А что слуги уже с нами на ты? Вообще оборзели, а что дальше будет...
показать весь комментарий
06.08.2020 15:09 Ответить
Хороший слоган

"Украина это ты
Слуги олигархов это мы"
показать весь комментарий
06.08.2020 15:10 Ответить
"Україна - це ти ! Зебіли -це ми !"
Під "ми" мається на увазі "СН" і всі хто за них голосував..
показать весь комментарий
06.08.2020 15:12 Ответить
"Слуги урода" --"Украина - это пы"
показать весь комментарий
06.08.2020 15:13 Ответить
Ну, все уже убедились, что "партия" "Слуга народа" - это кучка случайного сброда, оккупировавшая Раду. Страшно представить, какие кадры эта "партия" поставит на местных выборах, из "членов" второго сорта.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:18 Ответить
а шо, слоган "Голосуйте за нас, мы вые**м ваш тупой собачий рот", уже не подходит?..
показать весь комментарий
06.08.2020 15:19 Ответить
Вже всіх зробили разом - бєня, зє, жолудь, казбєк.... Вже не має кумів, бюджет не грабують, роттердам виявився найменьш корупційним...армія, мова, віра -то все нєважна..., нові зєблічча - кравчук і фокін.... Прощавай держава Україна! дуже сумно!
показать весь комментарий
06.08.2020 15:20 Ответить
А де славетне "зробимо їх разом"?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:25 Ответить
Коломойский - это ты!
Ермак - это ты!

Венедиктова - это ты!

Портнов - это тоже ты!
показать весь комментарий
06.08.2020 15:27 Ответить
Слоган правильний і точний: "Україна - це ти, а ми малороси".
показать весь комментарий
06.08.2020 15:29 Ответить
вспомнили наконец-то блудливые сынки мамку родную, немецкую порноактрису
показать весь комментарий
06.08.2020 15:31 Ответить
ЗЕ-сранці діточки у України
показать весь комментарий
06.08.2020 15:37 Ответить
Cлуги уроды - это вам уже не поможет.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:36 Ответить
"Україна це ти"

все вірно, панове ЗЕлєнськіе,

Україна - це Я,
а ви - євреї
показать весь комментарий
06.08.2020 15:40 Ответить
Ніколи в українській мові не було слова "єврєй", одвіку було слово жид.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:48 Ответить
і шо це міняє ?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:56 Ответить
напевно зелена пошесть не дуже хоче цих виборів)). В багатьох вже відкрились очі, і це буде така ганьба, яку каломойша та його слуги не переживуть..
показать весь комментарий
06.08.2020 15:43 Ответить
Дурне гасло, без підгрунтя.
Але упоротим зелебобам згодиться.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:44 Ответить
Україна це не партія слуга народу.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:45 Ответить
Украина это ты. Другими совами всю ответственность за Украину они с себя перекладывают на народ, ведь Украина это не они, они - ставленники внешнего управления.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:21 Ответить
А взяточники и казнокрады.,которых вы не посмели тронуть - это тоже мы?
показать весь комментарий
06.08.2020 16:28 Ответить
А взяточники и казнокрады.,которых вы не посмели тронуть - это тоже мы?
показать весь комментарий
06.08.2020 16:29 Ответить
Не.Взяточников и казнокрадов вы,зебуины, привели к власти.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:48 Ответить
Ты посмотри на харю и брюхо порошенковского министра реву,выпускника андроповского училища путина,у него на лбу выгравирована принадлежность к вышеназванным группировкам.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:52 Ответить
Вообще-то децентрализация - это Гройсман, а не Зеленский!
показать весь комментарий
06.08.2020 16:35 Ответить
"Слуги народу" йдуть на вибори під слоганом "Україна - це ти" - Цензор.НЕТ 2019
показать весь комментарий
06.08.2020 16:44 Ответить
Эти девочки хоть психически нормальные, в отличии от педиковатых уклонистов.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:32 Ответить
- Україна- це ти?

- Зєбіли це ви?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:20 Ответить
Все правильно. Именно по этому нужно брать в руки оружие при попытках например дать воду в Крым, идти на уступки ордло и тд.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:28 Ответить
Не хочу на пониження , бо я вже президент з попередніх виборів.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:29 Ответить
Уже, всі президентами побули, тепер побудемо Україною
показать весь комментарий
06.08.2020 17:42 Ответить
"Украина - это ты, деньги - это мы"
показать весь комментарий
06.08.2020 17:59 Ответить
"Украина -это ты", нужно читать как "Нас уже сделали"
показать весь комментарий
06.08.2020 18:17 Ответить
Дебіл - це ти !
показать весь комментарий
06.08.2020 19:01 Ответить
Зебільна Україна -це не я
показать весь комментарий
06.08.2020 19:43 Ответить
Ну, мы то да.
А они?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:46 Ответить
Алекс Мышкевич Наконец то хоть до кого-то дошло. Я до сих пор в шоке ,как за такое можно было проголосовать🤦
показать весь комментарий
06.08.2020 19:57 Ответить
Хорошо. Это я. Тогда напрашивается вопрос: а кто ты?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:08 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUmRdQwV_Rmi0N47zD6cpOOO_bddpc2dCdiVQcwBr5V7qyN031Bf7MSIz6sy5cYxq1tMvgbAN74yRv-jy-CxZG95LdSOwt867VS1AZ78D-k6As1tGKVlyMRLmYaR6twSzI&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUmRdQwV_Rmi0N47zD6cpOOO_bddpc2dCdiVQcwBr5V7qyN031Bf7MSIz6sy5cYxq1tMvgbAN74yRv-jy-CxZG95LdSOwt867VS1AZ78D-k6As1tGKVlyMRLmYaR6twSzI&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky


https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/299858571278104?__cft__[0]=AZUmRdQwV_Rmi0N47zD6cpOOO_bddpc2dCdiVQcwBr5V7qyN031Bf7MSIz6sy5cYxq1tMvgbAN74yRv-jy-CxZG95LdSOwt867VS1AZ78D-k6As1tGKVlyMRLmYaR6twSzI&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·

ДНО...Зеленский предложил 66 летнему Олегу Филимонову(комику,чьи шутки уже никто и не помнит)идти от него в мэры Одессы..
показать весь комментарий
06.08.2020 20:18 Ответить
Я тоже прелагаю слоган на эти выборы: СДЕЛАЕМ ЗЕЛЕНЫХ РАЗОМ !
показать весь комментарий
06.08.2020 21:21 Ответить
Ага. Украина ваша, а деньги наши.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:25 Ответить
каждый президентом уже побыл?)) продолжаем в том же духе
показать весь комментарий
06.08.2020 21:45 Ответить
ахах ... тупые пиарщики у них..

сразу проиграли
потому что сейчас много ваты понаехало когда Зе дал добро..
поэтому Украина для них точно не ты ))
показать весь комментарий
06.08.2020 22:37 Ответить
нормальний слоган
показать весь комментарий
06.08.2020 22:42 Ответить
Не, у Слуг Народа лозунг - "Какая Разница!".
показать весь комментарий
06.08.2020 23:44 Ответить
Україна - це ти?

так вернее
показать весь комментарий
07.08.2020 00:22 Ответить
Дыра в бюджете страны растёт. Дыра в кошельке каждого украинца растёт. Не ну а чо, лозунг правильный.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:56 Ответить
"Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Идиот - это ты".
показать весь комментарий
16.09.2020 19:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 