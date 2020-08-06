Моряк с "Гетьмана Сагайдачного" заболел COVID-19, на фрегате развернули изолятор. ФОТО

Инфицированного военнослужащего доставили в больницу. Его контактных лиц поместили в развернутый на борту фрегата изолятор. Все моряки с "Гетьмана Сагайдачного" сдают тесты на коронавирус.

Об этом сообщило Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В понедельник вечером был обнаружен больной военнослужащий, которого сразу доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона. На корабле был развернут изолятор, в который поместили группу контактных лиц. Эту группу обследовали военные медики и взяли соответствующие пробы для проведения ПЦР-теста", - информируют медики.

Тесты на коронавирус сдают все моряки с "Гетьмана Сагайдачного", сообщил начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик.

"Сейчас идет процесс ПЦР-тестирования, значительной части уже сделали эти пробы. Также у нас проводятся мероприятия по обработке судна, у нас есть соответствующее оборудование для этого", - сказал он.

Чалик добавил, что все моряки будут находиться на самоизоляции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на утро 6 августа в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 265 человек.

Всего за время пандемии выздоровел - 661 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 588 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.