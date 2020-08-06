РУС
Житель Луганщины пытался продавать в Харькове гранаты и патроны, его задержала СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 50-летнего жителя Луганской области, приехавшего в город, чтобы незаконно продать боевые гранаты "Ф-1" и патроны к автомату Калашникова.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, злоумышленник готовился реализовать эти средства поражения представителям криминальных кругов", - написал он.

Мужчину задержали неподалеку от отделения "Новой почты" при попытке продажи боеприпасов. У него изъяли 10 боевых гранат Ф-1 и 60 патронов калибра 7,62 мм к АК-47.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный житель Киевщины бросил боевую гранату в огород соседям, пытаясь вернуть домой жену. ФОТО

Задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

+2
Демпинговал наверняка...а там расценки устоявшиеся, вот и приняли болезного.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:25 Ответить
+1
Где бы програмку терактов приобрести на август?Возьму абонемент.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:10 Ответить
+1
Ну что за бред!!!? Разве это дело СБУ, а полиция зачем?
Осуждённый террорист Коваленко идёт на выборы в Украине, открыто агитирует за русский мир, а СБУ в игрушки играется.
Это что-бы была видимость хоть какой-то работы?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:27 Ответить
Давно не было новостей как идиот во время пьянки продемонстрировал дружкам, как работает граната!
Хорошо хоть прыгающие мины и мины направленого действия не покупают...
показать весь комментарий
06.08.2020 16:56 Ответить
Та уже б сразу на ОЛХ.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:57 Ответить
Скрытая реклама "Новой почты".
показать весь комментарий
06.08.2020 17:01 Ответить
нет шобы купить у него так орэстовали епта!
показать весь комментарий
06.08.2020 17:05 Ответить
Где бы програмку терактов приобрести на август?Возьму абонемент.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:10 Ответить
Ну а что еще "житель Луганщины" может продавать?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:14 Ответить
Тварь дамбаская!
показать весь комментарий
06.08.2020 17:15 Ответить
Демпинговал наверняка...а там расценки устоявшиеся, вот и приняли болезного.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:25 Ответить
Ну что за бред!!!? Разве это дело СБУ, а полиция зачем?
Осуждённый террорист Коваленко идёт на выборы в Украине, открыто агитирует за русский мир, а СБУ в игрушки играется.
Это что-бы была видимость хоть какой-то работы?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:27 Ответить
З патрони велика подяка, а за гранати повинна бути стінка на місці.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:16 Ответить
 
 