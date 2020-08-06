Житель Луганщины пытался продавать в Харькове гранаты и патроны, его задержала СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 50-летнего жителя Луганской области, приехавшего в город, чтобы незаконно продать боевые гранаты "Ф-1" и патроны к автомату Калашникова.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, злоумышленник готовился реализовать эти средства поражения представителям криминальных кругов", - написал он.

Мужчину задержали неподалеку от отделения "Новой почты" при попытке продажи боеприпасов. У него изъяли 10 боевых гранат Ф-1 и 60 патронов калибра 7,62 мм к АК-47.

Задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.







