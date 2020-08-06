Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество. ВИДЕО+ФОТО
Президент Владимир Зеленский посетил супермаркет в Бахмуте и похвалил местных жителей за ношение масок.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные короновирусной пандемией", - отметил глава государства.
По его мнению, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины.
"Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество", - подытожил Зеленский.
Видео Pavlovsky News
запад и восток туда же,
право и лево туда же...
а что оставить ?
или просто так, без увязки с законодательством ?
.
Та да, это зрело и по-взрослому, носить маски под подбородком ....
Долбаный совок! Долбаные рабы, пресмыкающиеся перед начальством! Когда же вы суки повыздыхаете!??
Ремень для ГАИшников, чистота и порядок(потёмкинский) для проверяющих, защитные очки и каска для инспектора по ТБ ....
"Дебилы, ***", это то, с чем я согласен с Лавровым на 110% ....
вот там как раз убедится, какое у нас взрослое и зрелое общество
Это вот так, по настоящему, по простому!
Порошенко и холуи..)))))))