31 865 246

Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество. ВИДЕО+ФОТО

Президент Владимир Зеленский посетил супермаркет в Бахмуте и похвалил местных жителей за ношение масок.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные короновирусной пандемией", - отметил глава государства.

По его мнению, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины.

"Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество", - подытожил Зеленский.

Видео Pavlovsky News

Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество 01
Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество 02
Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество 03

Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество 04

Зеленский Владимир (21968) карантин (16729) Донецкая область (10811) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+45
х.з., но "покупателей" 2 часа готовили к "случайной встрече"

показательно, что шмаркля снова шляется сам, без жены.. да и где она - жива ли вообще, или спрятали то ли в "санатории", то ли отправили вместе с родителями в европу..
показать весь комментарий
06.08.2020 17:08 Ответить
+41
Хоч не обдовбаний був?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:02 Ответить
+33
Пипец маркету. И Бахмту...
показать весь комментарий
06.08.2020 17:03 Ответить
Сам бы сначала созрел! Я голосовал за либертарианство, а не за принудительную вакцинацию и намордник!
показать весь комментарий
06.08.2020 17:58 Ответить
Либертарианцев красочно описал в своих романах Донасьен Франсуа де Сад. Если коротко, то это конченые садисты и животные с одной философией: все мое и на свете только я, а все остальное гамно.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:30 Ответить
согласись, что это лучше, чем философия совков : мне все должны, а я никому ничего не должен
показать весь комментарий
07.08.2020 12:25 Ответить
И то и другое - в утилизатор!
показать весь комментарий
07.08.2020 16:15 Ответить
север и юг туда же,

запад и восток туда же,

право и лево туда же...

а что оставить ?
показать весь комментарий
07.08.2020 16:37 Ответить
Людей оставить, а кацапов, предателей Родины (дамбасы, крысчани и др.), совков на гилляку.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:35 Ответить
по какой статье какого закона ?

или просто так, без увязки с законодательством ?
показать весь комментарий
07.08.2020 20:01 Ответить
ты тоже в списке на утиль
показать весь комментарий
07.08.2020 22:31 Ответить
ну дурак!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:00 Ответить
Так там предварительно на всех маски напяливали в авральном режиме.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:27 Ответить
Видел это карликовое чмо в 2015 в ТРЦ Атмосфера. Ходило, разглядывало чего-то, пока жена скупалась. Знал бы, что случится в 2019-м, рассказал бы ему в подробностях, что он плохо закончит, если сунется в президенты.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:35 Ответить
ну да ну да

Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 3333
показать весь комментарий
06.08.2020 18:35 Ответить
Автор оставил интригу. Кого побить - рекорд или гаранта?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:37 Ответить
Когда этого гаранта будут бить, Ох как будут его больно бить, мне его жалко совсем не будет...
показать весь комментарий
06.08.2020 21:05 Ответить
Фото "Цинизм"....
показать весь комментарий
06.08.2020 21:00 Ответить
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 2987
показать весь комментарий
06.08.2020 18:45 Ответить
І що, жодного терористу особисто не знешкодив...?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:58 Ответить
Всі в масках... Ха-ха! Носи зверху, в деяких маски на бороді. Ну, то таке... Головне, що у всіх вони є! Президент, правди ніде діти, правильно начепив.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:59 Ответить
Повезло, а я сегодня был в трех магазинах в двух все (!!!!) без масок, только в АТБ масочный режим, там просто на кассе пошлют нахер если без маски, в остальных всем насрать, думаю это ненадолго
показать весь комментарий
06.08.2020 19:00 Ответить
и еще реального фото вам принес. "соблюдение карантина" ага ага

Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 2508
показать весь комментарий
06.08.2020 19:07 Ответить
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 2643
показать весь комментарий
06.08.2020 19:27 Ответить
Циничное фото - небритый Презик без маски и второй план....
показать весь комментарий
06.08.2020 20:55 Ответить
Зараз навіть злодії маски не носять.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:07 Ответить
Все , можно сказать реформы удались - все в масках !

.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:14 Ответить
А что за прибамбас на фото касирше на голову нацепили?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:15 Ответить
Тварь конченная и туда добралась.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:39 Ответить
"Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество."

Та да, это зрело и по-взрослому, носить маски под подбородком ....
Долбаный совок! Долбаные рабы, пресмыкающиеся перед начальством! Когда же вы суки повыздыхаете!??
Ремень для ГАИшников, чистота и порядок(потёмкинский) для проверяющих, защитные очки и каска для инспектора по ТБ ....
"Дебилы, ***", это то, с чем я согласен с Лавровым на 110% ....
показать весь комментарий
06.08.2020 20:10 Ответить
Предлагаю присылать и размещать во всех интернет ресурсах фото и видео того как соблюдается масочный режим в Украине, а именно в трамваях, в троллейбусах, в маршрутках, в супермаркетах, в продуктовых лавках, на рынках, кафе, клубах, пляжах итп, ИТД, чтобы вбить в мозг циничному ПреЗику и его клике что они конченные. Картина маслом.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:44 Ответить
И все посетители агенты под прикрытием как в сцене в банке из его сериала)
показать весь комментарий
06.08.2020 21:10 Ответить
Надеюсь, в Мариуполь оно не поперлось. А то скоро в командировку.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:55 Ответить
Продуктовая лавка оказалась супермаркетом всего то делов был дебилом делом и остался
показать весь комментарий
06.08.2020 22:02 Ответить
Наверное шаурму искал
показать весь комментарий
06.08.2020 22:04 Ответить
Судя по фоткам это АТБ маркет, а там если ты без маски тебе на кассе товар не отпустят, кассиров там штрафуют за это (там камеры на кассах),так что дело не в сознательности населения.А ЗЕпрезик живет в другой реальности и выдает свои фантазии за реальность.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:15 Ответить
новина у місті Бахмут...

Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 8190
показать весь комментарий
06.08.2020 23:57 Ответить
"доросле і зріле"??? ХАХАХАХАХ! Скоріше довірливе і безвольне!
показать весь комментарий
07.08.2020 00:12 Ответить
он в метро давно был? а в маршрутке??
вот там как раз убедится, какое у нас взрослое и зрелое общество
показать весь комментарий
07.08.2020 00:34 Ответить
Коли один іміджмейкер на двох:
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 1615
показать весь комментарий
07.08.2020 07:10 Ответить
гребаное чмо
показать весь комментарий
07.08.2020 08:11 Ответить
Ну, это же не Порошенко вам, который пиарился на перерезании ленточек!
Это вот так, по настоящему, по простому!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:33 Ответить
Порошенко торжественно открыл дорожный знак....


Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство - Цензор.НЕТ 7734

Порошенко и холуи..)))))))
показать весь комментарий
07.08.2020 12:28 Ответить
Кацап лаптеногий - водки здесь нет. Иди домой.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:25 Ответить
Случайная встреча с десятком приглашенных репортеров - опять видосики сраные...
показать весь комментарий
07.08.2020 21:23 Ответить
