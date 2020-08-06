Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество. ВИДЕО+ФОТО

Президент Владимир Зеленский посетил супермаркет в Бахмуте и похвалил местных жителей за ношение масок.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные короновирусной пандемией", - отметил глава государства.

По его мнению, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины.

"Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество", - подытожил Зеленский.

Видео Pavlovsky News

