Полиция в Харькове задержала двух братьев, вымогавших с предпринимателя $15 тыс. "долга". ФОТОрепортаж

Харьковский безнесмен обратился в полицию с заявлением о вымогательстве "долга" двумя братьями. Угрожая физической расправой предпринимателю и его семье, злоумышленники требовали 15 000 долларов США.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

По требованию рэкетиров, пострадавший должен был сделать закладку в указанной ими лесополосе и оставить там деньги.

В среду, 5 августа, на территории Купянского района оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи областной полиции задержали двух человек после получения 15 000 долларов США "долга". С места задержания изъяли пакет с деньгами. Один из из братьев уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о задержании второго злоумышленника и сообщении ему о подозрении.

За вымогательство действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Если вы одолжили человеку деньги то не требуете чтобы вам сделали закладку в лесополосе.
06.08.2020 18:33 Ответить
Нет,это наши будни.Вы можете отдолжить человеку деньги,и потом требуя их возврата залететь на тюрьму за вымогательство. Не исключено,что в данном случае так и было.
06.08.2020 18:10 Ответить
Бывший начальник УБОП Киево-Святошинского района,мой хороший знакомый, когда то дал мне по этому поводу очень хороший совет. Когда ты отдолжил деньги человеку,и потом пытаешься их с терками забрать,то никогда не встречайся с ним и не бери наличку, только перевод на банковский счет,иначе можешь сесть.
06.08.2020 19:01 Ответить
назад в лихие 90..
06.08.2020 17:35 Ответить
06.08.2020 18:10 Ответить
06.08.2020 18:33 Ответить
06.08.2020 19:01 Ответить
як ви поясните походження цих коштів? А якщо ви -керівник вашу декларацію мало перевіряти податківці чи як зараз НАЗК
06.08.2020 20:10 Ответить
Я не обязан объяснять происхождение денег,которые я дал кому то в долг.
06.08.2020 21:15 Ответить
боргова розписка є? вже складно. та залежить від суми. А банкіри, ділки, що зливають ваші дані різним ОЗУ (з колишніх "ваших"), правоохоронцям чи наглядові служби обов'язково поцікавляться походженням сум. При зустрічі з інспектором по власній декларації - ви все зобов'язані пояснити (кошти, майно).
06.08.2020 23:59 Ответить
Лучше помолчите,дольше будете казаться....
07.08.2020 00:26 Ответить
а-а-а, все зрозуміло!
дякую за пораду. більше спілкування не буде.
07.08.2020 00:39 Ответить
скажу Вам, что 70% случаев, когда пишут , что задержали за вымогательство не существуюжего долга.. так и есть, как Вы написали.. Человеку заняли денег, потом он их не отдает, а когда на него наезжают стучит в полицию, что с него бандиты вымагают деньги..
06.08.2020 18:34 Ответить
Так а что МЕШАЛО взять расписку?
08.08.2020 09:23 Ответить
- Нет, действительно, это ч‑черт знает что такое! - продолжал горячиться Воробьянинов. - Дерут с трудящихся втридорога. Ей‑Богу!.. С ума сойти…(с)
06.08.2020 18:02 Ответить
просто так не придут требовать деньги..... стало быть занял бабло а отдавать не захотел проще отдать ментам 30% что бы арестовали тех у кого занимал... старая пословица говорит если хочешь кому то занять деньги-займи ему ровно столько сколько не жалко выкинуть на помойку.
06.08.2020 18:32 Ответить
просто так придут.
06.08.2020 18:34 Ответить
если есть, что требовать
06.08.2020 19:08 Ответить
Два брата акробата, один ..уй, второй лопата
06.08.2020 23:32 Ответить
не те нынче гопники: предали Adidas оделись в Under Armor)
07.08.2020 14:55 Ответить
 
 