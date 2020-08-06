Полиция в Харькове задержала двух братьев, вымогавших с предпринимателя $15 тыс. "долга". ФОТОрепортаж
Харьковский безнесмен обратился в полицию с заявлением о вымогательстве "долга" двумя братьями. Угрожая физической расправой предпринимателю и его семье, злоумышленники требовали 15 000 долларов США.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
По требованию рэкетиров, пострадавший должен был сделать закладку в указанной ими лесополосе и оставить там деньги.
В среду, 5 августа, на территории Купянского района оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи областной полиции задержали двух человек после получения 15 000 долларов США "долга". С места задержания изъяли пакет с деньгами. Один из из братьев уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о задержании второго злоумышленника и сообщении ему о подозрении.
За вымогательство действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
