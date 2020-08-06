Пьяный пассажир поезда ночью разбил стекло и угрожал ножом полицейским. ФОТОрепортаж

Чтобы избежать возможных трагических последствий, полицейские охраны не только усмирили пассажира ночного скорого поезда дальнего следования, но и высадили дебошира с поезда и передали его коллегам-полицейским из Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

После полуночи во время патрулирования поезда №122 сообщением "Ривне - Киев - Николаев" к наряду полиции охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.

"В ходе опроса, человек начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал им угрожать", - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

"Чтобы предотвратить трагические последствия и возможные жертвы, правоохранители быстро усмирили дебошира, на запястьях которого защелкнулись наручники", - говорится в сообщении.

О данном происшествии было сообщено по спецлинии "102" и уже в 01.45 часов 38-летнего пассажира-хулигана на станции "им. Т. Шевченко" передали следственно-оперативной группе Смоленского отдела полиции ГУНП в Черкасской области.

