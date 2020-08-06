РУС
9 614 14

Пьяный пассажир поезда ночью разбил стекло и угрожал ножом полицейским. ФОТОрепортаж

Чтобы избежать возможных трагических последствий, полицейские охраны не только усмирили пассажира ночного скорого поезда дальнего следования, но и высадили дебошира с поезда и передали его коллегам-полицейским из Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

После полуночи во время патрулирования поезда №122 сообщением "Ривне - Киев - Николаев" к наряду полиции охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.

"В ходе опроса, человек начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал им угрожать", - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

"Чтобы предотвратить трагические последствия и возможные жертвы, правоохранители быстро усмирили дебошира, на запястьях которого защелкнулись наручники", - говорится в сообщении.

О данном происшествии было сообщено по спецлинии "102" и уже в 01.45 часов 38-летнего пассажира-хулигана на станции "им. Т. Шевченко" передали следственно-оперативной группе Смоленского отдела полиции ГУНП в Черкасской области.

- «Какая, - говорю, - дикость в России теперь настала. Чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал. « (с)
показать весь комментарий
06.08.2020 17:59 Ответить
Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его
показать весь комментарий
06.08.2020 18:36 Ответить
П'яний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським - Цензор.НЕТ 9948
показать весь комментарий
06.08.2020 23:48 Ответить
так в потягах же не має поліцейських! коли ту жінку били де вони були? Чи вже запутили їх в пояги? Так кошторис ще не склали як би...
показать весь комментарий
06.08.2020 18:00 Ответить
почему бы Укрзализныце не создать "черный список" для такого быд ла?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:11 Ответить
А как по-твоему попал в поезд несостоявшийся насильник ?
Подошел к проводнице, дал денег (без всякого паспорта) - и все , толку с тех списков ....
показать весь комментарий
06.08.2020 20:05 Ответить
появилась новая страшилка - железная дорога .
показать весь комментарий
06.08.2020 18:28 Ответить
Вид этих вагонов изнутри вызывает тоску и ужас. Не удивительно, что у пассажиров едет крыша.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:34 Ответить
разрешил конструктивный недостаток советского вагоностроения....Всегда мечтал о форточке в окне тамбура...Македонский vs гордиев узел....
показать весь комментарий
06.08.2020 18:48 Ответить
Тело подумало что он в тюрьме спросонья. 910 км очень дальнее следование.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:40 Ответить
Смоленский отдел полиции ГУНП в Черкасской области
показать весь комментарий
06.08.2020 19:45 Ответить
Смелянский подходит под описание местности. Редакторы статью не читают.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:45 Ответить
Та я не в курсе,что там Смелянский-подумал,что,ну Вы поняли
показать весь комментарий
07.08.2020 12:35 Ответить
Дебошир-пасажир був з квитком чи без?
показать весь комментарий
07.08.2020 23:08 Ответить
 
 