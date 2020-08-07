Масштабный пожар в производственном здании произошел во Львове, была угроза взрыва газа, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пожарные ликвидировали пожар в производственном здании во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 августа в 16:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул.Шевченко 311. Пожар возник в двухэтажном производственном кирпичном здании размером 40х15 м.

К месту происшествия по повышенному номеру вызова были немедленно направлены пожарные государственных пожарно-спасательных частей. Огонь выбивался из-под крыши здания. Густой черный токсичный дым представлял опасность для жизни пожарных. Поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания", - сказано в сообщении.

В 19:26 пожар локализован и в 20:24 полностью ликвидирован.

"Сложность в обуздании огня заключалась в отсутствии на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему источнику воды, чтобы провести забор воды. Также на месте происшествия была угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода", - отметили в ГСЧС.

Огнем уничтожена крыша на площади 600 кв.м, производственное оборудование на площади 150 кв.м и внешний утеплитель на площади 200 кв.м.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных спасены 2 здания, расположенные рядом", - добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекались 68 человек личного состава и 16 единиц спецтехники, а также пожарный поезд "Укрзализныци". Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

На пожаре никто не пострадал.







Фото: сайт ГСЧС