Бывший военнослужащий в Сумах через соцсети призывал наемников РФ к нарушению режима прекращения огня на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники СБУ в Сумах задержали бывшего военнослужащего, который после отставки призывал к нарушению территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети. В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения.
По результатам обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
О подозрении в содействии террористической организации объявлено сепаратистскому интернет-агитатору с Кировоградщины. Житель Александрийского района администрировал сообщества в соцсетей для сбора финансовой помощи наемникам РФ.
