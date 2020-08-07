РУС
11 517 42

Бывший военнослужащий в Сумах через соцсети призывал наемников РФ к нарушению режима прекращения огня на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ в Сумах задержали бывшего военнослужащего, который после отставки призывал к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети. В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения.

По результатам обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

О подозрении в содействии террористической организации объявлено сепаратистскому интернет-агитатору с Кировоградщины. Житель Александрийского района администрировал сообщества в соцсетей для сбора финансовой помощи наемникам РФ.

Топ комментарии
+12
так это агитаторы заставляли сепаров стрелять, а так они пушистые
показать весь комментарий
07.08.2020 10:20 Ответить
+11
Кончить мразину.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:20 Ответить
+11
Почему таких не лишают гражданства Украины ?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:36 Ответить
так это агитаторы заставляли сепаров стрелять, а так они пушистые
показать весь комментарий
07.08.2020 10:20 Ответить
Да наверняка написал что-то типа: "Давайте, суньтесь только, тут вам и кранты". А СБУ тут как как тут - сепара поймали!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:47 Ответить
Картинки с его компа посмотри, прежде чем теории подобные строить.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:50 Ответить
Слабо верится - человек служил, воевал за Украину, а потом призывает к "нарушению режима тишины".
показать весь комментарий
07.08.2020 10:58 Ответить
З чого висновок що він воював за Україну? Бувший військослужбовець, таких тисячі потікали до власівців.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:05 Ответить
лиса- ты походу с ним на диване "воевала"...???
показать весь комментарий
07.08.2020 11:07 Ответить
Якщо ця пані, дійсно та сама,з позивним Серая Лиса, то твої висери дуже не в тему....
показать весь комментарий
07.08.2020 13:34 Ответить
Розвідниця з таким позивним загинула ще в 15-му році
показать весь комментарий
07.08.2020 14:19 Ответить
Ні, не та.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:22 Ответить
Служат по-разному, одни защищают, другие родиной торгуют.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:06 Ответить
Та да - надо расстреливать за картинки. Причём 3 раза в день на протяжении 15ти лет.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:03 Ответить
Ну тут треба підходити особисто, коли лугандонці влучать у Толыка, то можна не карати.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:06 Ответить
Ти сам то що там побачив, вибачаюсь що на ти, людина гнобила окурків на їхніх сайтах,
його зробили провокатором, ти там побачив хоча б один його пост, з тебе роблять бидло, а ти і раде, завтра на його місці будемо всі ми бо своїми постами провокуєм **************....
показать весь комментарий
07.08.2020 13:27 Ответить
Всех вас переловим
показать весь комментарий
07.08.2020 12:27 Ответить
Кончить мразину.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:20 Ответить
от трех до пяти....какое интересное чувство - жить в молодом хосударстве и желать ему скорейшего пистеца
показать весь комментарий
07.08.2020 10:45 Ответить
Украина одно из самых древних государств, ты сепар?
показать весь комментарий
07.08.2020 11:04 Ответить
Мордва старше, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD1qTB0YjrAhUw_SoKHbHkCasQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F24239.3%2F438251%2F&usg=AOvVaw1QvO5dgNOsQbY_K3ZxTfwA
Египетские пирамиды построили русские
показать весь комментарий
07.08.2020 11:07 Ответить
А Бог наверно из сызрани?!
показать весь комментарий
07.08.2020 11:18 Ответить
Зачем?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:21 Ответить
Ты имеешь ввиду зачем кончить мразину?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:35 Ответить
Я имею в виду, что сейчас нарушение перемирия (не буду брать в кавычки, ибо пока типа работает) будет не в пользу того, кто нарушил. Вот и не могу понять, зачем он сейчас призывал орков стрелять? Если ненавидит Украину, то именно нам это перемирие как кость в горле (это мое мнение) - мы будем в проигрыше в любом случае.Или это какая-то супертонкая игра Зе, которую я не понимаю (и не должен понимать). Посмотрим.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:48 Ответить
военнослужащий чего? Часто бывает, что определенные порошком так называемые "военнослужащие" Нацгвардии, по факту - менты Авакяна, своими действиями льют грязь на свою организацию, а народ, который до войны мента в фуражке от военного отличить не мог, сейчас в таких обвинениях пеняет на ЗСУ, "патамушта в навастях была написана ваеннослужащий"
показать весь комментарий
07.08.2020 10:25 Ответить
Каждый воюет в меру своих возможностей.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:31 Ответить
И где этот "бывший военнослужащий" военнослужил раньше?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:34 Ответить
Та зрозуміло, що "служив" він у давні часи до війни, пішов у відставку в 45 з ненавистю до України і коханням до *****, і весело з користю для себе проводив час в соцмережах, продовжцючи отримувати пенсію від "ненависних хахлів".
показать весь комментарий
07.08.2020 10:44 Ответить
Во во....
показать весь комментарий
07.08.2020 10:55 Ответить
Почему таких не лишают гражданства Украины ?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:36 Ответить
Потому что зелики, не хотят с ним ругаться перед выборами, это их лекторат
показать весь комментарий
07.08.2020 10:47 Ответить
Потому, что это не законно согласно Конституции Украиы.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:51 Ответить
хмм.. у СБУ тоже есть страничка в "Одноглазниках"..
показать весь комментарий
07.08.2020 10:39 Ответить
А разведкой (контрразведкой) через открытые источники как заниматься без акк в соцсетях????
показать весь комментарий
07.08.2020 11:58 Ответить
это была шутка..
обоими руками поддерживаю действия СБУ.. а от себя, считаю что СБУ должна действовать жестче.. Вату нужно держать "в черном теле"..
показать весь комментарий
07.08.2020 12:02 Ответить
В таких случаях нужно опрашивать всех родственников и знакомых и подписчиков, на знание гимна, истории и мочи, кто не знает, лишать права голоса, а буйных депортировать!! Нужен четкий алгоритм действий!!!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:50 Ответить
Нужны правовые основания прежде всего. Причем такие, после которых депортированные не подадут в ЕСПЧ и не отсудят у Украины круглую сумму.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:52 Ответить
Прикольные броники в СБУ.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:58 Ответить
Да *** ,поработали на славу агенты СБУ и это когда гуляют Медведчуки ,Рабиновичи,Бойки и т.д. и от этих ребят зла ,вреда,горя и беды Украине в миллион раз больше чем от всех интернет агитаторов вместе взятых ,в стране твориться реально хрен знает что ...
показать весь комментарий
07.08.2020 11:06 Ответить
почему при задержании не сломали ногу?
показать весь комментарий
07.08.2020 12:05 Ответить
желательно в районе горла.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:39 Ответить
Фсбу на коне, войска рф на дамбпсе союзники фсбу
Мрази
показать весь комментарий
07.08.2020 12:38 Ответить
На удобрения негодяя.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:12 Ответить
 
 