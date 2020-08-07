Зеленский прямо на передовой наградил часами морпеха 503-го батальона Николая Ставицкого. ФОТОрепортаж
Во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский наградил морпеха 503-го батальона Николая Ставицкого наручными часами.
Об этом на своей странице в Facebook написал сам морпех, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (6 августа. - Ред.) на самой передовой российско-украинской войны Президент Украины Владимир Зеленский вручил мне ценный подарок, наручные часы от Президента Украины", - написал он.
Говоря о своих впечатлениях от визита президента Украины на передовую, Ставицкий отметил, что охраны президента во время его посещения позиций морпехов, которые постоянно находятся под прицелом и огнем тяжелой вражеской артиллерии, почти не было, встречу никто не планировал и не репетировал, оружие никто не забирал, и даже намека на это не делал.
Также морпех добавил, что формат вопросов во время беседы с президентом никто вообще не корректировал: "Все было честно, спонтанно, открыто, и откровенно".
"Служу украинскому народу!" - добавил Ставицкий.
BREGUET
Если ориентироваться на ассортимент, представленный в Украине, то минимальная цена часов этой марки - 8800 долларов. Ремешок из крокодиловой кожи, стекло сапфировое. Самые дорогие часы от BREGUET обойдутся в 115 400 долларов. У них корпус золотой, а остальные характеристики схожи.
Часы этой марки очень любят бывший и нынешний президенты России. У Владимира Путина часы BREGUET стоимостью 15 000 долларов, но тут его переплюнул Дмитрий Медведев, его наручные часы превышают 32 000 долларов.
Tag Heuer
По сравнению с другими брендами в декларации президента этот относится к самым "доступным", если не сказать "дешевым".
Ценовой диапазон этой марки часов начинается от 1200 и заканчивается 7300 долларов.
Tag Heuer очень любят голливудский актер Леонардо Ди Каприо и легендарный гольфист Тайгер Вудс. А также бывший президент США Барак Обама носит редкие часы этой марки, выпущенные еще в 1991 году.
Rolex
Ну как же без самых популярных часов в мире. Rolex есть у каждой знаменитой персоны, начиная от кинодив и заканчивая президентами и послами. За всю свою 114-летнюю историю швейцарская компания столько часов создала, что от выбора и глаза разбегаются, и дар речи теряется. Правда, лишь у состоятельных людей.
Сегодня минимальная цена часов от Rolex начинается от 5000 долларов и почти до бесконечности - приближаясь к 200 000 евро. Не известно, какая именно модель у Владимира Зеленского, но у Rolex имеются симпатичные зеленые часы под названием "Халк" - цена 16 500 долларов. К слову, подобную модель, но в классическом исполнении носил сам Стив МакКуин.
Bovet
Еще один неплохой экземпляр в коллекции Владимира Зеленского. Или правильнее будет сказать - самый дорогой экземпляр. Ведь у этого бренда даже минимальная цена большая - от 18 200 долларов. Ну, конечно, тут ремешок из кожи аллигатора.
Самые дорогие в линейке часы за 203 000 долларов. Здесь тоже "аллигатор" плюс ко всему еще и белое золото, но на стоимость влияет ограниченная серия - всего 50 штук. Может, все-таки одни как раз Владимиру Зеленскому и принадлежат
