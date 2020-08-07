Зеленский прямо на передовой наградил часами морпеха 503-го батальона Николая Ставицкого. ФОТОрепортаж

Во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский наградил морпеха 503-го батальона Николая Ставицкого наручными часами.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам морпех, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (6 августа. - Ред.) на самой передовой российско-украинской войны Президент Украины Владимир Зеленский вручил мне ценный подарок, наручные часы от Президента Украины", - написал он.

Говоря о своих впечатлениях от визита президента Украины на передовую, Ставицкий отметил, что охраны президента во время его посещения позиций морпехов, которые постоянно находятся под прицелом и огнем тяжелой вражеской артиллерии, почти не было, встречу никто не планировал и не репетировал, оружие никто не забирал, и даже намека на это не делал.

Также морпех добавил, что формат вопросов во время беседы с президентом никто вообще не корректировал: "Все было честно, спонтанно, открыто, и откровенно".

"Служу украинскому народу!" - добавил Ставицкий.





Фото: Ставицкий/Facebook