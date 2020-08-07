РУС
14 294 125

Зеленский прямо на передовой наградил часами морпеха 503-го батальона Николая Ставицкого. ФОТОрепортаж

Во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский наградил морпеха 503-го батальона Николая Ставицкого наручными часами.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам морпех, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (6 августа. - Ред.) на самой передовой российско-украинской войны Президент Украины Владимир Зеленский вручил мне ценный подарок, наручные часы от Президента Украины", - написал он.

Говоря о своих впечатлениях от визита президента Украины на передовую, Ставицкий отметил, что охраны президента во время его посещения позиций морпехов, которые постоянно находятся под прицелом и огнем тяжелой вражеской артиллерии, почти не было, встречу никто не планировал и не репетировал, оружие никто не забирал, и даже намека на это не делал.

Также морпех добавил, что формат вопросов во время беседы с президентом никто вообще не корректировал: "Все было честно, спонтанно, открыто, и откровенно".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество. ФОТОрепортаж

"Служу украинскому народу!" - добавил Ставицкий.

Фото: Ставицкий/Facebook

визит (3167) Зеленский Владимир (21986) награда (1851) Донбасс (26966)
Топ комментарии
+27
07.08.2020 11:28 Ответить
+25
Он Бахмуте сс...ся, а на передовой был бесстрашен аки лев?

Tim Zlatkin

https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214428960878373?__cft__[0]=AZXefaCgfH5iTP4-*************************************************************************************-FYVSbrkvfWkjRvEDPWJXYiGmn4rJk&__tn__=%2CO%2CP-R 17 год ·

К "внезапному" визиту Величайшего в Бахмут:

- вымыли тщательно все полки и товары в магазине, обработали антисептиком даже ступеньки и плитку перед входом,
- дважды обыскивали складское помещение с собаками (потом еле оттащили одного пёсика от коробок с мясом),
- за день назначили активистов из Краматорска и Славянска, обязав вовремя прибыть на место и тыняться по маркету,
- привезли с утра несколько паков Моршинской и коробку медицинских масок для этих самых "активистов" (на фуя?! Продуктовый магазин же!),
- выставили три снайперские пары по периметру, на каждом прилегающем перекрёстке по три лба в штатском с грустными лицами и тактическими сумочками на пузе (ваше беспалевно так),
- вдвое усилили и без того усиленные патрули нацгвардии и полиции в городе.

И это ему просто захотелось сладенького заехать купить на пять минут.
Четырнадцать часов подготовки. Даже не спрашиваю, сколько он терпит в туалет по большому сходить, пока на трассе заправку подготовят к визиту.
07.08.2020 11:30 Ответить
+24
Зеля, да ты мог и морпеха умирающего вытащить в безопасное место, и его бы медики спасли. Неужели не догадался это сделать ?
07.08.2020 11:28 Ответить
Иди на кий, дырка от жопы безмозглая.
07.08.2020 12:31 Ответить
Сам бедосик носит часы "попроще"

BREGUET
Если ориентироваться на ассортимент, представленный в Украине, то минимальная цена часов этой марки - 8800 долларов. Ремешок из крокодиловой кожи, стекло сапфировое. Самые дорогие часы от BREGUET обойдутся в 115 400 долларов. У них корпус золотой, а остальные характеристики схожи.
Часы этой марки очень любят бывший и нынешний президенты России. У Владимира Путина часы BREGUET стоимостью 15 000 долларов, но тут его переплюнул Дмитрий Медведев, его наручные часы превышают 32 000 долларов.

Tag Heuer
По сравнению с другими брендами в декларации президента этот относится к самым "доступным", если не сказать "дешевым".
Ценовой диапазон этой марки часов начинается от 1200 и заканчивается 7300 долларов.
Tag Heuer очень любят голливудский актер Леонардо Ди Каприо и легендарный гольфист Тайгер Вудс. А также бывший президент США Барак Обама носит редкие часы этой марки, выпущенные еще в 1991 году.

Rolex
Ну как же без самых популярных часов в мире. Rolex есть у каждой знаменитой персоны, начиная от кинодив и заканчивая президентами и послами. За всю свою 114-летнюю историю швейцарская компания столько часов создала, что от выбора и глаза разбегаются, и дар речи теряется. Правда, лишь у состоятельных людей.
Сегодня минимальная цена часов от Rolex начинается от 5000 долларов и почти до бесконечности - приближаясь к 200 000 евро. Не известно, какая именно модель у Владимира Зеленского, но у Rolex имеются симпатичные зеленые часы под названием "Халк" - цена 16 500 долларов. К слову, подобную модель, но в классическом исполнении носил сам Стив МакКуин.

Bovet
Еще один неплохой экземпляр в коллекции Владимира Зеленского. Или правильнее будет сказать - самый дорогой экземпляр. Ведь у этого бренда даже минимальная цена большая - от 18 200 долларов. Ну, конечно, тут ремешок из кожи аллигатора.
Самые дорогие в линейке часы за 203 000 долларов. Здесь тоже "аллигатор" плюс ко всему еще и белое золото, но на стоимость влияет ограниченная серия - всего 50 штук. Может, все-таки одни как раз Владимиру Зеленскому и принадлежат
07.08.2020 11:53 Ответить
Так пущай поменяєтся...правда потом одаренному, декларацию заполняй, в налоговую ходи, вообщем геморрой
07.08.2020 12:43 Ответить
07.08.2020 11:56 Ответить
Подарочками решило подмазать. Ущербное.
07.08.2020 12:00 Ответить
А *забугорному * ..обов*язково свого писка всунути ?
07.08.2020 12:07 Ответить
в очко пусть себе запихнет
07.08.2020 12:03 Ответить
Половина армії голосувала за зелених.В жодній нормальній країні за зелених би не проголосували,хіба що за окремих їх представників.Як взагалі армія могла голосувати за тих.в кого в партії є Дубінський,Бужанський і тд?
07.08.2020 12:21 Ответить
Так, а армія з кого набрана? з 73% "наріду".
показать весь комментарий
07.08.2020 17:42 Ответить
Спасать надо твоего зекретина от амерской тюрьмы-схорони у себя своего зеублюдка,вдруг не найдут)))))
07.08.2020 12:45 Ответить
не обзывай потужного папередника зекретином и зеублюдком и он не мой, но твой.
10.08.2020 03:39 Ответить
На месте морпех стоило б отказаться. А то следующие часы будут от пуклина.
07.08.2020 12:34 Ответить
" "Сегодня (6 августа. - Ред.) на самой передовой..." "Ставицкий отметил, что охраны президента во время его посещения позиций морпехов, которые постоянно находятся под прицелом и огнем тяжелой вражеской артиллерии, почти не было, встречу никто не планировал и не репетировал,..." Нажаль остані Морпіхи України загинули під Зайцево.
07.08.2020 13:58 Ответить
Потом окажется, что подставными бывают не только террористы, но и морпехи. Зицпредседатель, зицтеррорист, зицморпех.....
07.08.2020 14:11 Ответить
филипп патек..?? = дешевый кварц...(((
07.08.2020 14:21 Ответить
Дуже сильний особистий вклад ************ в обороноздатність України. А от Петро, (ну який фсьо украв),за 5 років на благодійність пожертвував 1,2 мільярди гривень.З них на армію- 550 мільйонів. Відчуйте різницю,як то кажуть...
07.08.2020 15:10 Ответить
А дірки ті що Свинарчуки після себе покинули хто буде закривати Порошенко дупою?
07.08.2020 15:38 Ответить
Прокукурікав-а там нехай хоч і сонце не сходе...
07.08.2020 16:01 Ответить
покажи мне эти дырки и найди мне зип на САУ Гвоздику
07.08.2020 16:15 Ответить
У морпеха Миколки на фейсбуке все кто задают неудобные вопросы (а особенно про умирающего 4 дня медика) все автоматом становятся порохососами, чувачок уже решил, что Бога за бороду поймал, как бы потом от порохососов из своего же бата помощь не потребовалась и что тогда?
07.08.2020 18:10 Ответить
Черговий фейк від 95 аналу .

Віслюка Зє - в сраку
07.08.2020 19:04 Ответить
Е-е-е...це той Ставицький,-друг арештованого Мангера і депутат,помічником якого був той самий Левін (підозрюваний в організації вбивства Ґандзюк) ??? Штош...
08.08.2020 12:00 Ответить
Стоимость данных часов а районе 4000 грн. На сайте watch.kiev.ua (http://watch.kiev.ua/store/kleynod) Кстати, Киевский Часовой Завод так и не перевёл домен на украинское написание слова Kyiv.Зрада!!!
29.12.2020 02:17 Ответить
