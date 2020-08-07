РУС
Мужчина, находившийся в международном розыске за заказное убийство в Болгарии, задержан в Днепре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

С 2016 года мужчина разыскивался правоохранительными органами Болгарии. В Украине скрывался под чужим именем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо.

6 августа правоохранители задержали разыскиваемого. В его автомобиле сотрудники полиции изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого человека, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями.

Продолжаются следственные действия, лицо проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

С целью дальнейшей коммуникации с иностранными коллегами о задержании разыскиваемого лица полицейские уже сообщили в Интрепол.

Мужчина, находившийся в международном розыске за заказное убийство в Болгарии, задержан в Днепре, - Нацполиция 01
Мужчина, находившийся в международном розыске за заказное убийство в Болгарии, задержан в Днепре, - Нацполиция 02
Мужчина, находившийся в международном розыске за заказное убийство в Болгарии, задержан в Днепре, - Нацполиция 03
Мужчина, находившийся в международном розыске за заказное убийство в Болгарии, задержан в Днепре, - Нацполиция 04

Болгария (671) Днепр (4502) задержание (6713) Интерпол (538) Нацполиция (16770)
якщо чоловик у пидстрэлэних штанях, то вин мабуть з куроту чы на курорт
показать весь комментарий
07.08.2020 12:08 Ответить
Просто в Днепре жарко, +35, в городе! Это духовка раскалённая.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:08 Ответить
Хорошая "машина", только патроны не от нее, СМЕХ!!!
показать весь комментарий
08.08.2020 13:21 Ответить
 
 