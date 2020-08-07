Мужчина, находившийся в международном розыске за заказное убийство в Болгарии, задержан в Днепре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

С 2016 года мужчина разыскивался правоохранительными органами Болгарии. В Украине скрывался под чужим именем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо.

6 августа правоохранители задержали разыскиваемого. В его автомобиле сотрудники полиции изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого человека, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями.

Продолжаются следственные действия, лицо проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

С целью дальнейшей коммуникации с иностранными коллегами о задержании разыскиваемого лица полицейские уже сообщили в Интрепол.

