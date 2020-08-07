В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя "Перемен" на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: "Я знаю меня сейчас заберут". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На празднике в Минске, организованном на месте запланированного митинга соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, двое парней-диджеев включили песню Виктора Цоя "Перемен".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают белорусские СМИ.

Вчера, 6 августа, в Киевском сквере Минска собрались тысячи минчан. Так они отреагировали на запрет митинга Тихановской, пишет Телеграф.by.

Жители начали стекаться на "День открытых дверей учреждений дополнительного образования" еще за пару часов до Тихановской.

В соцсетях сторонники Тихановской условились прийти на мероприятие в белых майках и с белыми браслетами. Когда собравшиеся тысячи людей подняли руки с белыми лентами, неожиданно заиграла песня Цоя "Перемен!". Оказалось, что ее включили ребята, которые стояли за пультом и принимали участие в организации официального мероприятия.

Песня сорвала выступление приглашенного организаторами праздника баяниста.

К парням за пультом подошел кто-то из администрации района и предупредил, что они срывают мероприятие и вызвал милицию.



После этого музыкальная программа прервалась. Появились проблемы со связью. Присутствующие периодически скандировали "Жыве Беларусь!", "Перемен!", "Света!", "Выпускай!", "Уходи!". К кинотеатру "Киев" подъехали три автозака и три микроавтобуса.

Звукорежиссеры Дворца молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, которые обеспечивали звуковое сопровождение на "Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования" и включили собравшимся песню "Перемен" Виктора Цоя сказали, что сделали это сознательно.

"У нас другого выбора не было просто!" — пояснил поступок Владислав изданию TUT.by

Парень говорит, что это была их инициатива: "Двадцать шесть лет мы живем при одной власти, и, если так будет продолжаться, мы еще двадцать шесть лет при ней проживем, а то и больше. И ничего не изменится в лучшую сторону. Даже пятнадцатилетние подростки понимают, что если мы сейчас что-нибудь сделаем в лучшую сторону, то, да, может, лет двадцать-тридцать будет не очень хорошо, но у нас есть перспективы".

Владислав не сомневается, что после случившегося их уволят.

Очевидец событий рассказала изданию Наша Нива, что видела ребят после задержания - оба были избиты.

"Когда мы уже были в милиции, услышали, как обсуждались статьи, по которым их собирались доставить. Кажется, ст. 17 (ст. 17.1 Мелкое хулиганство) и неповиновение (ст. 23.4 КоАП). Парни казались избитыми. У высокого человека с длинными волосами (Владислава) лоб и глаза были прямо красными-красными. У второго одна половина лица была красной, и он прикладывал бутылку, чтобы не было отека", - рассказывает Карина Ласковец.

Девушка вместе с друзьями оказалась вчера в отделении милиции за то, что фотографировалась напротив Дворца республики. Карина была в белом платье с красным корсетом и снималась на фоне белой простыни.

"Подсчитали, что мы создаем провокацию, - девушка объясняет, за что ее задержали. - Парни (Владислав и Кирилл) сидели молча, мы пытались спросить с друзьями за что, но на них так смотрели омоновцы, что, кажется, они боялись что-нибудь ответить. А потом их рассадили".

Карину отпустили ближе к десяти часам вечера, как утверждает девушка, протокол в отношении их компании не был составлен, все обошлось "вежливой беседой".

Как сообщил Никита Галанов, брат задержанного Кирилла, вчера ночью он приехал в Центральное РУВД, чтобы написать заявление о пропаже. И только после этого сообщили, что он находится в ЦИП.

Как пишет TUT.by, сейчас ребята не выходят на связь.

По данным Telegram-канала NEXTA live прямо в эти минуты в кабинете 410 суда Центрального района Минска (Кирова, 21) судят звукорежиссёра Кирилла Галанова. Ему вменяют статьи 17.1 и 23.4 КоАП РБ.