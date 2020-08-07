РУС
В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя "Перемен" на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: "Я знаю меня сейчас заберут". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На празднике в Минске, организованном на месте запланированного митинга соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, двое парней-диджеев включили песню Виктора Цоя "Перемен".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают белорусские СМИ.

Вчера, 6 августа, в Киевском сквере Минска собрались тысячи минчан. Так они отреагировали на запрет митинга Тихановской, пишет Телеграф.by.

Жители начали стекаться на "День открытых дверей учреждений дополнительного образования" еще за пару часов до Тихановской.

В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя Перемен на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: Я знаю меня сейчас заберут 01

В соцсетях сторонники Тихановской условились прийти на мероприятие в белых майках и с белыми браслетами. Когда собравшиеся тысячи людей подняли руки с белыми лентами, неожиданно заиграла песня Цоя "Перемен!". Оказалось, что ее включили ребята, которые стояли за пультом и принимали участие в организации официального мероприятия.

В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя Перемен на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: Я знаю меня сейчас заберут 02

Песня сорвала выступление приглашенного организаторами праздника баяниста.

К парням за пультом подошел кто-то из администрации района и предупредил, что они срывают мероприятие и вызвал милицию.

В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя Перемен на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: Я знаю меня сейчас заберут 03
Фото: TUT.by

После этого музыкальная программа прервалась. Появились проблемы со связью. Присутствующие периодически скандировали "Жыве Беларусь!", "Перемен!", "Света!", "Выпускай!", "Уходи!". К кинотеатру "Киев" подъехали три автозака и три микроавтобуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для профилактической беседы": в Минске задерживали главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко Тихановской

Звукорежиссеры Дворца молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, которые обеспечивали звуковое сопровождение на "Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования" и включили собравшимся песню "Перемен" Виктора Цоя сказали, что сделали это сознательно.

"У нас другого выбора не было просто!" — пояснил поступок Владислав изданию TUT.by

Парень говорит, что это была их инициатива: "Двадцать шесть лет мы живем при одной власти, и, если так будет продолжаться, мы еще двадцать шесть лет при ней проживем, а то и больше. И ничего не изменится в лучшую сторону. Даже пятнадцатилетние подростки понимают, что если мы сейчас что-нибудь сделаем в лучшую сторону, то, да, может, лет двадцать-тридцать будет не очень хорошо, но у нас есть перспективы".

Владислав не сомневается, что после случившегося их уволят. 

Очевидец событий рассказала изданию Наша Нива, что видела ребят после задержания - оба были избиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская о возможном Майдане в Беларуси: Лукашенко может хватить ума, чтобы вывести танки, но никто из нас не хочет крови

"Когда мы уже были в милиции, услышали, как обсуждались статьи, по которым их собирались доставить. Кажется, ст. 17 (ст. 17.1 Мелкое хулиганство) и неповиновение (ст. 23.4 КоАП). Парни казались избитыми. У высокого человека с длинными волосами (Владислава) лоб и глаза были прямо красными-красными. У второго одна половина лица была красной, и он прикладывал бутылку, чтобы не было отека", - рассказывает Карина Ласковец.

Девушка вместе с друзьями оказалась вчера в отделении милиции за то, что фотографировалась напротив Дворца республики. Карина была в белом платье с красным корсетом и снималась на фоне белой простыни.

"Подсчитали, что мы создаем провокацию, - девушка объясняет, за что ее задержали. - Парни (Владислав и Кирилл) сидели молча, мы пытались спросить с друзьями за что, но на них так смотрели омоновцы, что, кажется, они боялись что-нибудь ответить. А потом их рассадили".

Карину отпустили ближе к десяти часам вечера, как утверждает девушка, протокол в отношении их компании не был составлен, все обошлось "вежливой беседой".

Как сообщил Никита Галанов, брат задержанного Кирилла, вчера ночью он приехал в Центральное РУВД, чтобы написать заявление о пропаже. И только после этого сообщили, что он находится в ЦИП.

Как пишет TUT.by, сейчас ребята не выходят на связь.

По данным Telegram-канала NEXTA live прямо в эти минуты в кабинете 410 суда Центрального района Минска (Кирова, 21) судят звукорежиссёра Кирилла Галанова. Ему вменяют статьи 17.1 и 23.4 КоАП РБ. 

+16
Я яшчэ зразумеу' бы, каб ты гэты высер на мове зрабiу'.
ПНХ, чмо непiсьменнае.
+13
Лукашенко недостаточно быстро вел Беларусь в объятия Кремля. Поэтому беларусы ждут перемен от Тихановской - она сдаст их Пуйлу мгновенно.
+9
В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя "Перемен" на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: "Я знаю меня сейчас заберут" - Цензор.НЕТ 4793
О, магические 73%.
Она 100% ставленница Кремля.
Очень жаль огорчить , но это всего-лишь интернет опрос ...
В Украиских сайтах на том же Цензоре всего побеждала "Свобода" , а в реальности и жаль , но она уже второй созыв не проходит 5% ...
Перед тим як вона "в реальності" і на Ваш жаль не пройшла п"ять відсотків Свобода мала свого на чолі держави Кошулинського,своїх міністра оборони,генпрокурора,профільних міністрів і офігенну підтримку в суспільстві...Вимагалось лишень одного - не красти...І Свобода тест не пройшла...Кожен раз,проїзджаючи у Львові біля його найкрасивішої будівлі - готелю "Жорж" (колишній Інтурист) яка належить головному спонсору Свободи - екс рекетиру,бандиту Кривецькому (Пупсу),згадуючи,як ми всі тут підтримували Свободу я плююсь і проклинаю свою легковірність...Городська сумашедша комуняка Фаріон,Тягнибок,вся сім"я якого то вбивці,самовбивці,зрадники і аферисти,вся та свободівська рагульня,яка зараз володіє немалими бізнесами і Львові і за ним - а прийшла у владу гола і боса - ось Вам відповідь...Хоча Ваша підтримка Свободи з Їзраєлю - це вже вирок їй і розуміння що то за "націоналісти"...
Давайте відверто - я не підтрумував ніколи "Свободу" ... А як й Ви "Батьківщину" й з 2003 року ... Але коли у партії нема своюго олігарху й медіа й тим "Свобода" дуже схожа з "Батьківщиную" -- ось й виникають дрібні спонсори з місцевою "барижної еліти" . Й чим той Пупс гірший за Мангера чи Лозинського ?! Просто питання де брати гроші на партію , яка існує більше 20 років , якщо Риги , НУНС , а зараз інші пролігаршічні проекти : ЗЕ , ПЕС й "Лехайм" категорично проти заборони політичної реклами й мают по каналу , а "вата" й Пепа мають по два-три канали - де 7х24 ведуть пропаганду за своєго й лайнять "Батьківщину" , Гриценко , "Свободу" . Причому Петра й ЗЕ лайнять *********** проєкти , ЗЕ й вату лайнить "пряма кішка" й 5й , А усі разом лайнять неолігархічні проєкти . А особисто Гордон (Пінчук й Ахметов) лайнить "Свободу" через сутто параноїдальні звинувачення .
Щодо комуняка , а ким був кривавий пастор в тіж самі часи ?! Чине секретарем райкому комсомолу й розумово партійним ... Тобто Фаріон була викладачом в універі й пересічною комунякою , а Турчинов (й Піпіпка) був номінклатурою партійною .
Мне жаль, что я многих тут считал за рукопожатных, а они оказались : и не друг и не враг, а так... даже не лайно, а так ... насранО.
Нi хера-то вы пра сiплую пачвару не ведаеце.
Нам главное наши, беларуские интересы. Свалить луку. А платные лукаботы, ольгиновские бесплатные любители Лукашенко-на них наплевать. Пусть возьмут его себе, рабам нужен хозяин, а свободным людям свобода.
они за Пепу и Зе ничего не знают , ато что бы знали чего за сиплого цигана? Они сектанты и не более .
Народ диктатора ненавидит и он рано или поздно будет свергнут.
Хату свою поставишь, звездабол?
диктатора не навидят, поэтому сделают все, вопреки здравого смысла, по приколу..
Ставленники или не ставленники %уйла, зато в Беларуси станет весело. Как в Украине.
Лише за те, що мєнти хватають людей за таку пісню в центрі Європи у 2020 - Лукашенка треба посадити на кілок.
Це ж не Середньовічча.
Аминь ! Ваша проповедь окончена , господин Тарквемада пора вести женщин на костер .
ЦОЙ ЖИВ!!!
низзяяя
