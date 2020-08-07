РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7318 посетителей онлайн
Новости Фото
9 851 23

СБУ задержала в центре Киева организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве Служба безопасности Украины блокировала контрабанду тяжелых наркотиков и психотропов из Европы и задержала организатора наркотрафика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным предварительного следствия, наладил наркобизнес ранее судимый за аналогичные преступления житель Макеевки, который сейчас проживает в столице. К противоправной деятельности он привлек нескольких своих знакомых с криминальным прошлым. Установлено, что наркотические средства и психотропные вещества злоумышленник получал от иностранных поставщиков из стран Бенилюкса. В Украину "товар" попадал в международных почтовых отправлениях под видом продуктов питания. Сбывали наркотики на территории области через сеть дилеров", - говорится в сообщении.

Задержали организатора группы в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в центре столицы во время получения очередного отправления. Экспертиза показала, что в посылке находилось более 200 граммов героина и кокаина почти на миллион гривен по расценкам "черного рынка".

СБУ задержала в центре Киева организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы 01

Сейчас продолжаются обыски по местам проживания участников группы.

Уголовное производство расследуется по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала в центре Киева организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы 02

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и привлечения к ответственности его сообщников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ задержала в центре Киева организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы 03
Фото: ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области

задержание (6713) Киев (26138) контрабанда (2414) наркотики (2167) СБУ (20431)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
В ОП паніка?!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:35 Ответить
+6
При чем тут Зелин наркодилер к свинарчукам?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:39 Ответить
+6
Ото бубочке сегодня пришлось переходить на водку.
А наше поколение всегда считало - портвейн лучше!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ОП паніка?!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:35 Ответить
Бідний зєлєнський......
показать весь комментарий
07.08.2020 13:35 Ответить
Когда меняешь дилера говорят возможен передоз
показать весь комментарий
07.08.2020 13:37 Ответить
СБУ задержала в центре Киева организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы - Цензор.НЕТ 9686
показать весь комментарий
07.08.2020 13:47 Ответить
Как говорили Свинарчуки- Мы хотели немножко заработать,что в этом плохого?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:38 Ответить
При чем тут Зелин наркодилер к свинарчукам?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:39 Ответить
Доречі, коли вже свинарчуків посадять - терпіти вже немає сечі!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:43 Ответить
Ото бубочке сегодня пришлось переходить на водку.
А наше поколение всегда считало - портвейн лучше!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:42 Ответить
Пысы. А коньяк Плиска был по цене водки, кальвадос и то дешевле.
Сигареты БТ, бомжам - Рейс (всегда имелся для попрошаек).
показать весь комментарий
07.08.2020 13:47 Ответить
Від Рейсу в очах темніло і вони лізли на лоба. Зате коштували 15 копійок.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:54 Ответить
Я одного пригостив, він сидів на паркані.
Зі сторони тротуару тільки сандалі було видно.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:08 Ответить
Ще були такі без фільтру, лабрадор, чи що.
Цими любителів стріляти приму пригощали.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:11 Ответить
СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи - Цензор.НЕТ 55
показать весь комментарий
07.08.2020 14:19 Ответить
А кубинские сигары в алюминиевых футлярах и деревянных ящичках по рублю, А кубинский ром 0.75 , дешевле Столичной 0.5... И полное отсутствие сраных акцизных марок!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:58 Ответить
вовачка позвонит и накричит на них, мол снимали номер для квартала, а это реквизит
показать весь комментарий
07.08.2020 13:44 Ответить
Якось дивно. Зазвичай героїн везуть в Євросоюз із країн Азії, де його виготовляють туди, де за нього більше заплатять. А тут завезли в Україну з Євросоюзу. Якщо у нас дефіцит на героїн, то це плюс нашій поліції. Або ми стали багатшими за Євросоюз.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:41 Ответить
Заметте в европейском тесте на наркоту отсуствует пункт TGA или canabinol .
Тест показал что у чувака псевдоэфедринная группа думаю что это или фэн или еще хуже соль Alfa-PVL .этим наркотиком завален Киев ..Все нарики сидят на этой соли то что сейчас происходит это жесть СМИ молчат а проблема огромнейшая ...Мусора держат наркоканалы убирают конкурентов
показать весь комментарий
07.08.2020 15:00 Ответить
Сабаков и моника не предилах,это Порошенко.! Да вы правы этой гадости полно в интеренете продают.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:10 Ответить
Должна быть высшая мера, как во многих странпх Азии.
показать весь комментарий
08.08.2020 07:59 Ответить
Когда уже СБУ будет заниматься своей работой???? Сепар ватны мертвечук будет в сизо?
показать весь комментарий
08.08.2020 08:08 Ответить
ФСБ - СПУ основной торговец органами детьми в мире. Волонтера убили за то что разыскивал детей.

А торговца мешками герыча с афганистана в ес через закарпатье хосподина мервечука фсб-сбу брать будет?
показать весь комментарий
08.08.2020 18:51 Ответить
От країна чудес: СБУ наркомів ловить, а МВС терористів ганяє.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:53 Ответить
 
 