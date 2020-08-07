СБУ задержала в центре Киева организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве Служба безопасности Украины блокировала контрабанду тяжелых наркотиков и психотропов из Европы и задержала организатора наркотрафика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным предварительного следствия, наладил наркобизнес ранее судимый за аналогичные преступления житель Макеевки, который сейчас проживает в столице. К противоправной деятельности он привлек нескольких своих знакомых с криминальным прошлым. Установлено, что наркотические средства и психотропные вещества злоумышленник получал от иностранных поставщиков из стран Бенилюкса. В Украину "товар" попадал в международных почтовых отправлениях под видом продуктов питания. Сбывали наркотики на территории области через сеть дилеров", - говорится в сообщении.

Задержали организатора группы в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в центре столицы во время получения очередного отправления. Экспертиза показала, что в посылке находилось более 200 граммов героина и кокаина почти на миллион гривен по расценкам "черного рынка".

Сейчас продолжаются обыски по местам проживания участников группы.

Уголовное производство расследуется по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и привлечения к ответственности его сообщников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Фото: ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области