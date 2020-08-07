Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетили украинских воинов, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале. Супруги Порошенко передали фрукты и сладости воинам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Отдельно Порошенко с супругой поблагодарили за мужество и героизм морского пехотинца с позывным "Подлый", который также проходит лечение в госпитале. Пятый президент отметил, что этот воин прошел Майдан и подписал контракт в ВСУ 5 сентября 2014 года. В 137 отдельном батальоне морской пехоты он стал одним из лучших снайперов. Затем руководителем группы, затем начальником штаба группы, затем получил офицерское звание младшего лейтенанта, закончил институт во время службы в Вооруженных Силах.

"Все помните гибель морского пехотинца Журавля? Когда, к сожалению, мы должны об этом говорить правду, руководство государства и руководство Вооруженных сил бросили наших раненых. Так вот он с этим не согласился, и во второй рейд, как офицер, как наиболее опытный разведчик, как снайпер, пошел его спасать", - рассказал Порошенко.

Также лидер "Европейской Солидарности" обратился к президенту Зеленскому: "Такие как Андрей и их действия, их смелость должны быть награждены высокой государственной наградой. И здесь нет политики, если государство не уважает своих героев, оно вынуждено будет остановиться и оставаться оккупированным. Я твердо убежден, что именно такое решение должно быть немедленно принято".

По словам пятого президента, это будет символом уважения к волонтерам, добровольцам и воинам.

В то же время Порошенко констатировал, что сегодня власть пытается закрыть глаза на ситуацию в стране и не говорить, что наиболее важная часть нашего общества, элита общества - наши воины.

"Я сегодня приехал сюда, чтобы пожать руку и сказать, что этим воином гордится Украина. Для меня это очень важно. Я хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался. Мы хотим донести, уважаемые воины, защитники, волонтеры, страна вас очень любит. Страна отдает дань и уважение воинам. Страна помнит о том, что вы для нее сделали", - добавил Порошенко.

При этом он констатировал, что достижения реформирования Вооруженных сил и сектора безопасности за предыдущие годы сегодня почти остановлены. По его словам, уже 16 месяцев не повышали денежное обеспечение для военнослужащих.

"Нам говорили, что мир - это просто, достаточно перестать стрелять. А я всегда говорю, что когда перестанет стрелять Россия, то будет мир. А когда перестанет стрелять Украина - не будет Украины. Потому что они, и мы это много раз видели собственными глазами, приходят и уничтожают Украину", - подчеркнул пятый президент.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

