РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7346 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
13 666 188

Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетили украинских воинов, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале. Супруги Порошенко передали фрукты и сладости воинам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Отдельно Порошенко с супругой поблагодарили за мужество и героизм морского пехотинца с позывным "Подлый", который также проходит лечение в госпитале. Пятый президент отметил, что этот воин прошел Майдан и подписал контракт в ВСУ 5 сентября 2014 года. В 137 отдельном батальоне морской пехоты он стал одним из лучших снайперов. Затем руководителем группы, затем начальником штаба группы, затем получил офицерское звание младшего лейтенанта, закончил институт во время службы в Вооруженных Силах.

"Все помните гибель морского пехотинца Журавля? Когда, к сожалению, мы должны об этом говорить правду, руководство государства и руководство Вооруженных сил бросили наших раненых. Так вот он с этим не согласился, и во второй рейд, как офицер, как наиболее опытный разведчик, как снайпер, пошел его спасать", - рассказал Порошенко.

Также лидер "Европейской Солидарности" обратился к президенту Зеленскому: "Такие как Андрей и их действия, их смелость должны быть награждены высокой государственной наградой. И здесь нет политики, если государство не уважает своих героев, оно вынуждено будет остановиться и оставаться оккупированным. Я твердо убежден, что именно такое решение должно быть немедленно принято".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР закрыло "дело о Томосе", но кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование"?, - адвокат Головань

По словам пятого президента, это будет символом уважения к волонтерам, добровольцам и воинам.

В то же время Порошенко констатировал, что сегодня власть пытается закрыть глаза на ситуацию в стране и не говорить, что наиболее важная часть нашего общества, элита общества - наши воины.

"Я сегодня приехал сюда, чтобы пожать руку и сказать, что этим воином гордится Украина. Для меня это очень важно. Я хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался. Мы хотим донести, уважаемые воины, защитники, волонтеры, страна вас очень любит. Страна отдает дань и уважение воинам. Страна помнит о том, что вы для нее сделали", - добавил Порошенко.

При этом он констатировал, что достижения реформирования Вооруженных сил и сектора безопасности за предыдущие годы сегодня почти остановлены. По его словам, уже 16 месяцев не повышали денежное обеспечение для военнослужащих.

"Нам говорили, что мир - это просто, достаточно перестать стрелять. А я всегда говорю, что когда перестанет стрелять Россия, то будет мир. А когда перестанет стрелять Украина - не будет Украины. Потому что они, и мы это много раз видели собственными глазами, приходят и уничтожают Украину", - подчеркнул пятый президент.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Также читайте: Апелляционный суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко

Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев 01
Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев 02
Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев 03
Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев 04
Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев 05
Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев 06

Автор: 

Порошенко Петр (19656) военнослужащие (6307) Порошенко Марина (100) 137 обмп (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+71
Президент України,
Головнокомандуючий
показать весь комментарий
07.08.2020 16:01 Ответить
+66
Армія - Петрове дітище.
Недаремно Зе її ненавидить та боїться.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:03 Ответить
+64
https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZV44xBUYxZAV8lvBHfkBX9T9hg2BlgVCbJFgJSZxCMhfCWkTLzTkVXHL0Mu6tNph8slptRyOdnTmDd29BwLAuRmycl8SWA7TsSAiU0F989Xb1Gw-a6yF1IimRbNM0sIXxM&__tn__=-UC%2CP-R Роман Донік
https://www.facebook.com/skitalec/posts/3527320190633250?__cft__[0]=AZV44xBUYxZAV8lvBHfkBX9T9hg2BlgVCbJFgJSZxCMhfCWkTLzTkVXHL0Mu6tNph8slptRyOdnTmDd29BwLAuRmycl8SWA7TsSAiU0F989Xb1Gw-a6yF1IimRbNM0sIXxM&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 08:54 ·

Боец дважды бросивший группу во время боя, а потом поехавший "за дорученням Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с Порхуном видосик для Зеленского и на 1+1, награжден орденом "За Мужність" ІІІ степени.
Таким же орденам посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.

А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.

Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам.

Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.
Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были.
Напомните там кто то комбату и комбригу девиз морской пехоты. Им теперь с этим жить.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пиарится вспоминая о воинах. А почему Петру не вспомнить 24 августа 2014 года, когда он принимал военный парад на Крещатике, раздавал звания генерал - полковника Муженко, Полтораку, Яровому. А в это время под Иловайском сотни воинов были в котле и Порошенко стыдливо молчал- не хотел портить себе праздник. А как Верховный главнокомандующий ВСУ вообще себя не проявил - все молча прятался за Муженко и Полторака. А теперь можно и раздать фрукты и сладости...
показать весь комментарий
07.08.2020 16:36 Ответить
Чого мокалі такі тупі,котел піл Іловайськом утворився не 24 серпня.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:41 Ответить
Порошенко все более превращается в шоумена, который пиарится на героях! Еще не известно, кто больший клоун!
показать весь комментарий
07.08.2020 16:36 Ответить
ЗЕбіло, такі як ви й привели до влади той сорром на весь світ, який зараз ми маємо, ЗЕеееееееееее..........
показать весь комментарий
07.08.2020 16:53 Ответить
Дурню, він не піариться, він приїхав з допомогою , як завжди не з пустими руками. А твій зеля--ЖЛОБ !
показать весь комментарий
07.08.2020 18:14 Ответить
зебіл, так чо ж Ахметов не купив хоча би одного Абрамса?
Хоча, вам, забілам, невідомо, що щоб купити товар - і продавець має мати змогу продати...
показать весь комментарий
07.08.2020 18:43 Ответить
Та ти шо ? Бачили ми , твій ахметов допомогоє виключно сепарам , жодному українському воїну не допоміг Пам'ятаю, що в той час , коли Порошенко допомогам добробатам, твїй ахметов таємно вивозив рації сепарам днр , до речі які купили канадці українськім військовим . Так що не ображайся, а краще закрий пельку зі своїм ахметкой . Нагадаю тобі --читай !!
Гумконвой Ахметова вез боевикам в оккупированный Донбасс швейцарские радиостанции
https://beztabu.net/gumkonvoj-ahmetova-vez-boevikam-v-okkupirovannyj-donbass-shvejcarskie-radiostancii_n13143
показать весь комментарий
07.08.2020 18:53 Ответить
Ось бачите, Ахметов гумконвої возив. А нагадайте мені про гумконвої Порошенко! Тільки про реальні гумконвої! Один абрамс коштує близько 3х млн $. Міг Порошенко потратити всього 100 млн із 4,5 млрд та купити 30 абрамсів до війська?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:01 Ответить
Тактвій ахметка возив" гумконвої "з водярою , та цигарками яку потім продавав сепарам . До речі цим дітей не нагодуєш , отака вона "допомога від ахметки .Нагадаю читай --Задержанные грузовики Ахметова везли сигареты и водку
https://lb.ua/society/2014/12/15/289401_zaderzhannie_gruzoviki_ahmetova.html
показать весь комментарий
07.08.2020 19:08 Ответить
та ВОНО дурне, не тратьта свій час на тупого зебіла... гуманітарка терористам)))) охреніти можна)))
показать весь комментарий
07.08.2020 19:15 Ответить
Ага,а зелёный пацанов на передовой объедает)
показать весь комментарий
07.08.2020 16:38 Ответить
И пиарится на "случайном" посещении магазина, но не госпиталя. Госпиталь -табу!
показать весь комментарий
07.08.2020 17:48 Ответить
https://censor.net/photo_news/3212445/zelenskiyi_pryamo_na_peredovoyi_nagradil_chasami_morpeha_503go_batalona_nikolaya_stavitskogo_fotoreportaj

зато Зеля часы вручил на передке
показать весь комментарий
07.08.2020 16:41 Ответить
ага бугага когда там мы откатились под Кромаху поведай
показать весь комментарий
07.08.2020 16:46 Ответить
https://censor.net/news/3212468/zelenskiyi_s_voinami_inogda_nado_vypit_chto_ya_i_delayu

и на том же передке даже пообедал
показать весь комментарий
07.08.2020 16:42 Ответить
ось він - мій Президент та Гетьман !
показать весь комментарий
07.08.2020 16:52 Ответить
Точно!
ГЕТЬ-МэН!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 17:16 Ответить
як ти жалюгідне, кацапа-зебіл
tfu in you face.... мокротой
показать весь комментарий
07.08.2020 17:32 Ответить
Да не рви серце, ну дали підсрачника ГЕТЬ МеНу, нехай йде туди де послали, чого ти за нього вчепився.
Він собі спокійно на яхті відпочиває, а ти на гівно за нього зходишь.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:44 Ответить
Нафталіновий Питро з ручника знявся )))
показать весь комментарий
07.08.2020 16:57 Ответить
ой,вей мир..
таки кус им ин тухес..
показать весь комментарий
07.08.2020 17:53 Ответить
а зебоба зато первый президент Украины которого посадят в США
показать весь комментарий
07.08.2020 17:01 Ответить
Во влажных мечтах порохобота.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:16 Ответить
та у рота тобі мої спітніли ноги, росіянін
показать весь комментарий
07.08.2020 17:36 Ответить
Что промежность уже увлажнилась?
показать весь комментарий
07.08.2020 17:40 Ответить
Нафталіновий Питро з ручника знявся )))
показать весь комментарий
07.08.2020 17:04 Ответить
жалюгідне руське нічтожество
tfu in you face, PDR
показать весь комментарий
07.08.2020 17:35 Ответить
О свиноматка с курорта припхалася.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:12 Ответить
Порох сила, Зебил могила!!!!!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 17:14 Ответить
Молодець Порошенко!
Респект!
Наступний Президент України Петро Порошенко!

А Беня і Зеля на нари Два утирки, зрозуміли - будете сидіти, ублюдки.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:30 Ответить
Попробуй что нибудь холодное к голове приложить....
показать весь комментарий
07.08.2020 18:14 Ответить
Рейтинг Зеленського = НУЛЬ!!!!
Єрмак, Богдан, Зеленський, Велнедіктова, Баканов, Таран, Хомчак, Тартаров, керівник ДБР бабін, чи як його, Коломойський ..... далі вас чекає суд і ... може і тюрма.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:34 Ответить
Голову напекло? Носи панамку.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:37 Ответить
Сиди в спаме и не хрюкай, бот тупорылый
показать весь комментарий
07.08.2020 17:38 Ответить
та тьфу тобі у морду, кацап
показать весь комментарий
07.08.2020 17:38 Ответить
Плевать и гадить это ваше Фсё!
показать весь комментарий
07.08.2020 18:15 Ответить
На таких как ты зебилов? Да)
показать весь комментарий
07.08.2020 19:22 Ответить
Порошенко Президент України!!!!
ЗЕ - чекають НАРИ!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 17:37 Ответить
Мерзавец Петя, который за 5 лет разгромил добровольческое движение, говорил Путину "жму руку", рассказывает патриотические басни
показать весь комментарий
07.08.2020 17:43 Ответить
Порох решил попиариться...
И не пойму, за что награждать этого морпеха - задание не выполнено, они бросили своего умирать !
Оправданий этому нет ! И он недостоин никаких наград за это !
показать весь комментарий
07.08.2020 17:47 Ответить
Значит трус,который всех бросил,но видос для зесрани записал,достоин,а человек ,который пытался спасти побратима,нет...зебильная логика она такая
показать весь комментарий
07.08.2020 18:04 Ответить
А ты на видео видел КАК он "пытался" ?! Не особо он и хотел !!! А как выпала возможость - слинял и "упал на больничку" !!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 18:51 Ответить
"мужество" - это превозмогая боль уничтодать противника и/или продолжать выполнять задание !
А он СБЕЖАЛ !
Раз он осознанно "вернулся" - значит он осознано БРОСИЛ СВОЕГО и прекратил выполнят задание !!!
показать весь комментарий
07.08.2020 18:57 Ответить
Из панфиловцеверов будешь, Матросов !
показать весь комментарий
07.08.2020 18:46 Ответить
Как раз эти "матросики" и есть ЛИПОВЫЕ ПАНФИЛОВЦЫ ! сцыкуны !
В этой истории нужно НАКАЗЫВАТЬ, А НЕ НАГРАЖДАТЬ !
Одни, непрофессионалы - погибли, другие сцыкуны - награждены !
показать весь комментарий
07.08.2020 18:59 Ответить
Променяли патриота на ЗЕбобу идиёта,
а теперь не знают как, обнулить сей мрачный фак.т
показать весь комментарий
07.08.2020 17:48 Ответить
А кто такая "патриота"?
показать весь комментарий
07.08.2020 18:16 Ответить
Забей, тебе, ЗЕдебилу, не понять.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:24 Ответить
Это наверное типа твоего Бацьки? Чи он "идиота"? Чи, таки, "патриота"?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:18 Ответить
Поцык, не морочь мне мэдэбэйцылы.
Каму лука бацька, таму ***** дзядзька.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:51 Ответить
Вот Зе пошёл в супермаркет - это 'пиар голимый', а вот Порошенко с Мариной 'совершенно случайно' увидели люди в госпитале , и потом все это абсолютно внезапно мы увидели в самом читаемом издании Украины
показать весь комментарий
07.08.2020 17:52 Ответить
В госпиталь никому дорога не закрыта, но гундявого леприкона в основном в гудвайне можно застать,от непосильного труда на благо родины щеки расперло так что глаза как у китайца стали, а бахиня в основном по косметическим салонам шляется.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:29 Ответить
щось не пам'ятаю таких хоботів після Іловайська чи Дебальцево..бо тоді і охорона би не допомогла чи просто потреби не було..?
показать весь комментарий
07.08.2020 17:56 Ответить
Петро Порошенко - Сьомий Президент України

Віслюка Зє на смітник історії
показать весь комментарий
07.08.2020 18:01 Ответить
Лето, жара..... Бывают и хуже галюны!
показать весь комментарий
07.08.2020 18:18 Ответить
.....
показать весь комментарий
07.08.2020 22:47 Ответить
Кто нибудь, скажите ему что он уже не президент...
показать весь комментарий
07.08.2020 18:07 Ответить
Ему говорили, ОНО не верит!
показать весь комментарий
07.08.2020 18:19 Ответить
Воно не має часу, Воно тепер з Мендель проходить курси "матери и ребёнка".
показать весь комментарий
08.08.2020 08:08 Ответить
Звание Президент пожизненное. У гундосого шестого - это будет кличка.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:17 Ответить
Вот это и есть настоящий Президент Украины- Порошенко Петр Алексеевич.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:18 Ответить
А зеботи (або навіть 00-один) відпрацьовують тактику - спочатку по-черзі "плюсують" одне одному, а потім по-черзі вилазять щось гавкнути і знову "плюсують" доки в "спам" не потрапляють...
показать весь комментарий
07.08.2020 18:49 Ответить
Циничный лицемер.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:22 Ответить
Твой дед? И как ты с этим живешь?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:23 Ответить
Спитайте цього шмазела скількох добробатівців він відвідав в госпіталях після Іловайська.
Чого за ПЯТЬ!!! років жоден добробатівець не отримав статус УБД?
Пецик, твоє добре вже позаду ...
показать весь комментарий
07.08.2020 19:23 Ответить
тобі, придуркувватому зебілу, навіть не догнати, що для такого статусу потрібен відповідний Закон... І що в першому читанні такий Закон продавили лише в 2018-му...
показать весь комментарий
08.08.2020 16:29 Ответить
Пеця, можешь не пиариться, время твое ушло. Все зря. Подстреленная утка больше не взлетит.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:36 Ответить
К сожалению, у Порошенко тоже есть свои журавли...
показать весь комментарий
07.08.2020 22:58 Ответить
Порох лучший из всех президентов Украины!
показать весь комментарий
08.08.2020 01:06 Ответить
Звісно ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:32 Ответить
Цензор - в тебе помилка в написанні посади Порошенко: правильно писати не "П'ятий Президент України", а "П'ятий та Сьомий Президент України". Повного одужання воїнам. Слава нації!
показать весь комментарий
08.08.2020 08:06 Ответить
А як багато сюди кацапських гандонів набігло - що припікає, суки?
показать весь комментарий
08.08.2020 08:10 Ответить
типо если на русском пишешь-кацап?
показать весь комментарий
08.08.2020 08:14 Ответить
Ні, я просто дивлюсь скільки тут заспамлено постів українських патріотів. Якщо ти патріот України, то можеш писати хоч на німецькій, хоч на китайській, хоч на російській. А кацап - це не національність, це ментальність.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:36 Ответить
Ну так витягуй зі спаму патріотів... У мене виходить непогано...
показать весь комментарий
08.08.2020 17:57 Ответить
странно конечно,если посмотреть архивные высеры тролей с цензора,времен пороха,так он то же херовый,то котлы то минские соглашения,ушел порох снова плохо,может дело в вас?
показать весь комментарий
08.08.2020 08:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 