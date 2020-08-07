РУС
17 206 50

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Ошибся номером

Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Крутое пике

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Наглядный пример

В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных

Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество. ВИДЕО+ФОТО

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Студия квартал 95" представляет...

87-летний экс-премьер Фокин войдет в состав делегации в Трехсторонней контактной группе

На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

...есть еще варианты

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Тогда другое дело...

Зеленский: С воинами иногда надо выпить, что я и делаю

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Приправа для выборов в Беларуси

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Боротьба партії "Голос" за розгублений Зеленським електорат

Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский, - глава партии "Голос" Рудик

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

По телеку болтать - Медведчуку помогать!

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Дуэт

Звукооператора, включившего песню Цоя "Перемен!" на провластном концерте в Минске, посадили на 10 суток

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) Коломойский Игорь (1801) Кравчук Леонид (1226) Лукашенко Александр (3647) путин владимир (32217) Фокин Витольд (101) фотожаба (14753) Рудык Сергей (33)
+48
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6292
07.08.2020 22:52
07.08.2020 22:52 Ответить
+44
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1501
07.08.2020 22:47
07.08.2020 22:47 Ответить
+36
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5695
07.08.2020 22:41
07.08.2020 22:41 Ответить
Гімногусар

Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9651
07.08.2020 22:33
07.08.2020 22:33 Ответить
Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1450Очікування зєлєбобов та реальність…Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 790
07.08.2020 22:35
07.08.2020 22:35 Ответить
Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4001
07.08.2020 22:37
07.08.2020 22:37 Ответить
Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6420
07.08.2020 22:38
07.08.2020 22:38 Ответить
Рабство сидит в генах,в мозгах,в крови...чЛенин и Сралин привили такую "любоффь",что не выкорчевать и через 100 веков,перефразируя Игоря Талькова,про страну не дураков и гениев....
Можно не париться а спокойно спать
07.08.2020 22:40
07.08.2020 22:40 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9864
07.08.2020 22:41
07.08.2020 22:41 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3168
07.08.2020 22:41
07.08.2020 22:41 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7878
07.08.2020 22:42
07.08.2020 22:42 Ответить
Тільки уявіть собі якби на Пороха відкрили справи в США- яку піну й бучу здійняли б зепаскуди продажні! А то принишкли як миші під віником: понабирали в рот гівна! Альо ! Танюша Лайф - Леонід Дніпро - Tierrie й інша наволоч! Агов!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.08.2020 22:54
07.08.2020 22:54 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5695
07.08.2020 22:41
07.08.2020 22:41 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 513
07.08.2020 22:42
07.08.2020 22:42 Ответить
-Альо, это та сторона?
-Да.
- Говорит галанокамандуючий. Мы вас там не абижаем?
07.08.2020 22:44
07.08.2020 22:44 Ответить
Надо крутое пике пересмотреть, спасибо что напомнили.
07.08.2020 22:44
07.08.2020 22:44 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1501
07.08.2020 22:47
07.08.2020 22:47 Ответить
Клас!
07.08.2020 22:54
07.08.2020 22:54 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4689
07.08.2020 22:59
07.08.2020 22:59 Ответить
Где АL Bе с его ЯБВДЛ?
08.08.2020 08:37
08.08.2020 08:37 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4835
07.08.2020 22:48
07.08.2020 22:48 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2267
07.08.2020 22:50
07.08.2020 22:50 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9669
07.08.2020 22:51
07.08.2020 22:51 Ответить
це справжній треш від секти..не вистачає лише ліку самого святого петрика..
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8936
07.08.2020 22:51
07.08.2020 22:51 Ответить
Это твой треш, но всем пофиг)))
07.08.2020 23:00
07.08.2020 23:00 Ответить
Пофіг
07.08.2020 23:01
07.08.2020 23:01 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6292
07.08.2020 22:52
07.08.2020 22:52 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7914
07.08.2020 22:52
07.08.2020 22:52 Ответить
Хороший рік, і конкурси цікаві...
07.08.2020 22:55
07.08.2020 22:55 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8215
07.08.2020 22:53
07.08.2020 22:53 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8804
07.08.2020 22:53
07.08.2020 22:53 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 643
07.08.2020 22:55
07.08.2020 22:55 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1794
07.08.2020 22:57
07.08.2020 22:57 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3579
07.08.2020 22:57
07.08.2020 22:57 Ответить
У нього і папа таке саме дурне. Добре, що папа хоч перестало ляпати язиком і поки що затихло.
09.08.2020 01:45
09.08.2020 01:45 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8892
07.08.2020 22:59
07.08.2020 22:59 Ответить
Бывает, что способствует карьерному росту.
08.08.2020 08:49
08.08.2020 08:49 Ответить
і тоді купить собі машину Пані-мера
09.08.2020 20:15
09.08.2020 20:15 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 972
07.08.2020 23:01
07.08.2020 23:01 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8604
07.08.2020 23:02
07.08.2020 23:02 Ответить
08.08.2020 00:58
08.08.2020 00:58 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8280
07.08.2020 23:03
07.08.2020 23:03 Ответить
Хотя бы "замаскировался", как-никак в "зоне боевых действий" - в магазине.
08.08.2020 08:45
08.08.2020 08:45 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 884
07.08.2020 23:27
07.08.2020 23:27 Ответить
...фигассе, у вас на эрэфии фамилии За что ж тебя так, слопатоед?
07.08.2020 23:29
07.08.2020 23:29 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1381
07.08.2020 23:25
07.08.2020 23:25 Ответить
Беларусы разберуться сами - не хрен туда лезть...
мой прогноз - саня на новом сроке и Украина оттягивает полки на беларусскую границу - сволочи с востока и севера никуда не делись - все там....
08.08.2020 01:56
08.08.2020 01:56 Ответить
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1532
08.08.2020 07:42
08.08.2020 07:42 Ответить
 
 