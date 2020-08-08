РУС
12 743 22

Подполковник Вдовиченко (Славян) попал в серьезное ДТП, ему нужна помощь, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Бывший командир 1-го батальона 72-й бригады подполковник Александр Вдовиченко (Славян) попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Ему нужна помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом волонтер Юлия Толмачева написала на странице в Facebook.

"ДТП. Никто не застрахован от этого страшного слова ...
Мы знаем, что Александр Вдовиченко (Славян), попал в страшную аварию. По многим причинам все об этом молчали, не писали. На фото авто Славяна, которым он управлял. Сложилась ситуация, что надо ремонтировать и эту машину, и машину с которой произошло ДТП (страховка не покрывает всех потребностей).
Может сможем понемногу помочь ???
Личное авто Славяна не подлежит ремонту. В настоящее время он в госпитале.
карта приват
4149 4393 1787 4471 Светлана Вдовиченко (жена)"

Подполковник Вдовиченко (Славян) попал в серьезное ДТП, ему нужна помощь, - волонтер Толмачева 01
Подполковник Вдовиченко (Славян) попал в серьезное ДТП, ему нужна помощь, - волонтер Толмачева 02
Подполковник Вдовиченко (Славян) попал в серьезное ДТП, ему нужна помощь, - волонтер Толмачева 03

Автор: 

ДТП (7745) помощь (8119) Толмачева Юлия (27)
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Никогда не монимал накуя эта страхова (цивилка) которая ничего не может плокрыть.. Вернее понимаю - это чьято очередная кормушка.. шакалы!
08.08.2020 12:50 Ответить
+6
Почему ничего? Цивилка покрывает определенную сумму ущерба. Вы можете эту сумму увеличить, но тогда увеличатся и выплаты по цивилке.
08.08.2020 12:54 Ответить
+6
Это как маска - защищает от штрафа. И всё.
08.08.2020 12:54 Ответить
Автоцивилка - вообще зло.
Оплачивать последствия дтп, вместо нарушителя обязывают добропорядочных водителей.
Мир наоборот.
Ну а паразиты - страховщики, и их лобби во власти на этом ещё и сверху наживаются.
08.08.2020 13:48 Ответить
4 перших коментаря, і тільки 1 розумний. А 3 дибільні від якихось тупорилих йрагулів. Все як в житті 25% проти 75%.
09.08.2020 15:15 Ответить
что надо ремонтировать и эту машину, и машину с которой произошло ДТП (страховка не покрывает всех потребностей. Що!!!!? Що це було?
08.08.2020 12:59 Ответить
Ну що - провина цього чувака. От і все. Я намагаюся завжди скидувати гроші пораненим і сім'ям загиблих, але вибачте, на ремонт машини, яку побив чувак, хоч і військовий - якось не дуже є бажання.
08.08.2020 21:35 Ответить
Хотелось бы знать подробности.Кто и как,почему...Вижу пешеходный переход.
08.08.2020 13:49 Ответить
+
08.08.2020 14:07 Ответить
На фото авто Славяна...надо ремонтировать и эту машину, и машину с которой произошло ДТП...авто Славяна не подлежит ремонтуИсточник: https://censor.net.ua/p3212630
Шта???
08.08.2020 14:10 Ответить
Дивно, але таке відчуття, що читаеш спам/развод. Чи писали в стані афекту, чи трафарет, набраний з жалісних тегов. А де фото другої машини, а де і коли це відбулось. Вибачте, це як дзвінок "Ваш син потрапив в аварію".
08.08.2020 22:40 Ответить
******сты = это те водители, которые устраивают дтп на скорости 20 км/час, трезвыми
08.08.2020 23:03 Ответить
Туалетной бумаги хватает?Так узнать хотел
09.08.2020 00:10 Ответить
Прошу пояснить слова: "По многим причинам все об этом молчали, не писали".Источник: https://censor.net/p3212630
09.08.2020 14:23 Ответить
Почему молчали, можно, наверное , догадаться. А за Славяна почитайте, если не верите, что есть такой:
http://www.golos.com.ua/rus/article/285788
https://uazmi.org/news/post/fts2KNoW9pRDnFjJUDq3pW
10.08.2020 15:12 Ответить
 
 