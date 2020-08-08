Подполковник Вдовиченко (Славян) попал в серьезное ДТП, ему нужна помощь, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Бывший командир 1-го батальона 72-й бригады подполковник Александр Вдовиченко (Славян) попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Ему нужна помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом волонтер Юлия Толмачева написала на странице в Facebook.

"ДТП. Никто не застрахован от этого страшного слова ...

Мы знаем, что Александр Вдовиченко (Славян), попал в страшную аварию. По многим причинам все об этом молчали, не писали. На фото авто Славяна, которым он управлял. Сложилась ситуация, что надо ремонтировать и эту машину, и машину с которой произошло ДТП (страховка не покрывает всех потребностей).

Может сможем понемногу помочь ???

Личное авто Славяна не подлежит ремонту. В настоящее время он в госпитале.

карта приват

4149 4393 1787 4471 Светлана Вдовиченко (жена)"





