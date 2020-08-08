РУС
"Прослушка" у Ткача: Отверстие длиной не менее 60 см ведет на чердак, который полиция не взяла под охрану, открыто производство. ФОТОрепортаж

Полиция пока не взяла под охрану чердак в доме журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, в квартире которого были обнаружены признаки установки прослушивающего устройства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая.

Она сообщила, что, когда Ткач нашел у себя признаки установки аппаратуры, журналисты вызвали полицию.

""Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с разных подъездов.

На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление. И уехали.

То есть "глубже" не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их, пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел и там спрашивать, начали ли по нашему заявлению уголовное производство, назначили ли следователя по делу и тому подобное.

Сейчас команда нашей программы остается здесь, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств.

Мы ожидаем скорейшей регистрации уголовного производства по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконного сбора информации, вмешательства в частную жизнь.

И ожидаем скорейшего надлежащего осмотра квартиры Михаила на предмет наличия профессионального оборудования для слежки за журналистом программы журналистских расследований, которая разоблачает высокопоставленную коррупцию и злоупотребление властью, чем нажила себе немало влиятельных врагов".

Прослушка у Ткача: Отверстие длиной не менее 60 см ведет на чердак, который полиция не взяла под охрану, открыто производство 01
В свою очередь, полиция Киева позже на сайте разместила сообщение, что начато производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

"Сегодня утром в полицию Киева обратился мужчина и сообщил, что в своей квартире на улице Ольжича он обнаружил повреждение в потолке. Оперативный дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу, чтобы задокументировать правонарушение.

По прибытию правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире на пятом этаже повреждение. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания, но никаких повреждений или технических средств не обнаружили.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование".

Также в полиции добавили, что "чтобы выяснить, было ли там установлено какое-либо прослушивающее устройство, правоохранители запланировали проведение повторного осмотра и судебные экспертизы".

+12
А що поганого в тому, що на Америку? Це краще, ніж на Бєню, якого Америка за одне місце взяла...
08.08.2020 13:25 Ответить
+7
Чому у кацапських тролів завжди такі проблеми з пунктуацією?? Що у тебе за утворення? ПТУ?)))
08.08.2020 13:30 Ответить
+7
Погнали "письма счастья" по ЛОМам... видно у коземанды все плохо если они до такого уровня опустились

08.08.2020 13:44 Ответить
Комментировать
А що поганого в тому, що на Америку? Це краще, ніж на Бєню, якого Америка за одне місце взяла...
08.08.2020 13:25 Ответить
Чому у кацапських тролів завжди такі проблеми з пунктуацією?? Що у тебе за утворення? ПТУ?)))
08.08.2020 13:30 Ответить
"утворення"?
вот ржака - два кацапа ругаются на украинском ресурсе!
правильно ОСВІТА
08.08.2020 13:34 Ответить
Тсс, навіщо ти палиш контору? Я то тобі писав? Не заважай ловити кацапів!
08.08.2020 13:34 Ответить
ти занадто глибоко законспірувався
08.08.2020 13:36 Ответить
Нє, глибоко конспіровані - це кацапи, які пишуть про пекельні борошна чи підлогу країни...
08.08.2020 13:39 Ответить
Переслідування та стеження за журналістами-рослідувачами це ознака слабкості влади! Отже владі є що приховувати від суспільства! А це початок кінця цієї влади!
08.08.2020 16:24 Ответить
Звичайно! Або це банальна помста за те, що робив сюжети про держдачу Зе і його кортежі, які 140 літають! Зе ж обіцяв, що не буде кортежів і держдач, а тут його так попустили...
08.08.2020 16:29 Ответить
Журналист отметила отсутствие специального оборудования для поиска подслушивающих устройств у представителей

==========================
зате в них нова форма ,машини і значки.
08.08.2020 21:06 Ответить
Самое интересное, что это работает))) Гугл и другие переводчики так тапорно уже не работают, могут только с окончаниями напортачить))) Но если эти "утворення" переводить на русский, с их помощью, то все получается как и задумывалось и кацы не замечают как они заглатывают наживку)
08.08.2020 14:16 Ответить
І так, у нього утворення в голові - злоякісне, по ходу))
08.08.2020 13:36 Ответить
УТВО́РЕННЯ, я, сер.
1. Дія за значенням http://sum.in.ua/s/utvoryty утворити і http://sum.in.ua/s/utvorytysja утворитися . Хлопчик чув десь розмову про нову теорію утворення Землі (Олесь Донченко, V, 1957, 497); Збагачення мови іде, безперечно, не тільки шляхом прямого утворення нових слів, неологізмів, а й шляхом переосмислення слів давніх (Максим Рильський, IX, 1962, 142); Усю свою енергію й знання він вклав у справу утворення хору (Іван Кириленко, Вибр., 1960, 74); Тут же [на нараді делегатів-більшовиків] прийняли ухвалу - про ставлення до Центральної ради та про утворення на Україні партійного і радянського центрів (Андрій Головко, II, 1957, 432).
2. Те, що виникло як наслідок певних природних процесів. Всесвіт живе своїм бурхливим життям, у ньому одні матеріальні утворення народжуються за рахунок смерті інших (Комуніст України, 3, 1970, 28); З погляду хімії, білки - це дуже складні утворення з великими молекулами (Наука і життя, 6, 1962, 34);
// Те, що з'явилося як наслідок творчої діяльності, творчого процесу. Усі ці дієслівні утворення, - особові форми, дієприкметник, дієприслівник та інфінітив, - ..об'єднуються в одну частину мови - дієслово (******* українська літературна мова, II, 1969, 298).
http://sum.in.ua/p/10/506/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 506.
08.08.2020 15:48 Ответить
Тебя вообще не должно волновать,кто кому лижет сапоги в абсолютно чужой для тебя стране.Займись своими проблема.
08.08.2020 13:35 Ответить
не на Америку, а на того, кто больше заплатит. И последние минимум 6 лет он работал как раз на беню
08.08.2020 15:13 Ответить
То пише резидент Кацапії у Іспанії?
08.08.2020 13:30 Ответить
Нє, кцап просто свого власовського триколора встидається))
08.08.2020 13:31 Ответить
Америка расєє подарила пароход.
08.08.2020 13:36 Ответить
интересно, что там хотели насобирать, вздохи/ахи жены?) информации лишней, конечно не бывает, но штаб у чувака дома? вирусня на телефоне и компе намного же лучше )
08.08.2020 13:29 Ответить
то ткач, своей неумелой рукой, нечаянно просверлил в крыше дырку, возможно хотел подвесить люстру, и тут же придумал как свой неуклюжий проступой монетизировать
08.08.2020 13:39 Ответить
Всюди шпійони.
08.08.2020 13:37 Ответить
Ще раз наголошую, останнім часом це стало практикою, нажаль. І це не істерика, а констатація фактів
08.08.2020 13:43 Ответить
Якщо діяти з розумом, то з цього можна мати користь запускаючи дезу.
08.08.2020 13:50 Ответить
Як виключення, бо з іншого боку діє команда
08.08.2020 13:55 Ответить
Это Порошенко виноват
08.08.2020 13:41 Ответить
Какал в дюрочку?!
😲
08.08.2020 13:57 Ответить
дебил
10.08.2020 02:22 Ответить
Вооо и Я думаю, шо оно дебил ...))
10.08.2020 06:31 Ответить
Погнали "письма счастья" по ЛОМам... видно у коземанды все плохо если они до такого уровня опустились

08.08.2020 13:44 Ответить
А нащо прізвище затерли? Треба, щоб країна знала цих хероїв!
08.08.2020 13:51 Ответить
затер не я а тот у кого на странице я это взял.
08.08.2020 13:55 Ответить
Я розумію
08.08.2020 13:58 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778
08.08.2020 14:02 Ответить
Начинают из мухи слона лепить..
08.08.2020 13:44 Ответить
при яныке такого не было
08.08.2020 13:46 Ответить
Скоко дисятков лет этой дырке?
08.08.2020 13:48 Ответить
Кто то антенну или интернет заводил, а раздули, перископ от подводной лодки, случаем не валялся возле отверстия.
08.08.2020 14:06 Ответить
А на чердаке, бобинник "Юпитер"...
08.08.2020 13:54 Ответить
Кассетник Весна - 202, мы что в каменном веке живем.
08.08.2020 14:03 Ответить
Ну я конечно утрирую, но не странный ли способ установки прослушки?
08.08.2020 14:05 Ответить
"Схемы" удивляют, каждую минуту надо быть на чеку, вы же знаете с какой бандой имеете дело.
08.08.2020 13:54 Ответить
А могли новичок с чердака запустить.
08.08.2020 14:01 Ответить
Максимум шептунок
08.08.2020 14:39 Ответить
дыра в безопасности
08.08.2020 14:03 Ответить
Про ткача стали забывать, гонороров за "расследования" нет.
Приходится импровизировать
08.08.2020 14:11 Ответить
лучше б воно на чердаке навело порядок!
08.08.2020 14:20 Ответить
а что ничеснейшему есть что скрывать? нарід должен знать что все в порядке или нет, как делает сам потерпевший
08.08.2020 14:12 Ответить
Ото, видно рукожопых.
Если бы хоть кто пытался выровнять в квартире пол и постелить новое покрытие, был бы сильно удивлен, сколько технологических отверстий оставляют строители слегка замазав их роствором.
08.08.2020 14:23 Ответить
Сами поставили, сами обнаружили, теперь делают сенсацию. Типа кому-то очень интересен журналист Ткач, ездящий сам с антирадаром и при этом снимающий скорость президентского кортежа. Был бы нужен - без всякой прослушки как Шеремета ...
08.08.2020 14:29 Ответить
Михаилу удачи в своей профессиональной деятельности, он один из лучших журналистов-расследователей.
08.08.2020 16:49 Ответить
08.08.2020 17:04 Ответить
Даже не сомневаюсь, что они за ним следят . Это ж м...ки.
08.08.2020 17:15 Ответить
Дивно, що цей журналюга не приплів сюди Порошенка. Мабуть, поки що.
08.08.2020 19:00 Ответить
Забыли про брехливого вора ткача? Нужно напомнить о себе и поднять рейтинг?
09.08.2020 00:52 Ответить
Проверьте , какие еще отверстия Ткача, не взяты под охрану))))
09.08.2020 12:07 Ответить
Прослушку устанавливали пионеры из 70-х? Ну те которые на Стерненку покушались 100500 раз?
09.08.2020 13:34 Ответить
 
 