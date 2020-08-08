"Прослушка" у Ткача: Отверстие длиной не менее 60 см ведет на чердак, который полиция не взяла под охрану, открыто производство. ФОТОрепортаж

Полиция пока не взяла под охрану чердак в доме журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, в квартире которого были обнаружены признаки установки прослушивающего устройства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая.

Она сообщила, что, когда Ткач нашел у себя признаки установки аппаратуры, журналисты вызвали полицию.

""Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с разных подъездов.

На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление. И уехали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Ткач заявил об обнаружении признаков прослушки у себя дома. ФОТОрепортаж

То есть "глубже" не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их, пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел и там спрашивать, начали ли по нашему заявлению уголовное производство, назначили ли следователя по делу и тому подобное.

Сейчас команда нашей программы остается здесь, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств.

Мы ожидаем скорейшей регистрации уголовного производства по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконного сбора информации, вмешательства в частную жизнь.

И ожидаем скорейшего надлежащего осмотра квартиры Михаила на предмет наличия профессионального оборудования для слежки за журналистом программы журналистских расследований, которая разоблачает высокопоставленную коррупцию и злоупотребление властью, чем нажила себе немало влиятельных врагов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко









Читайте на "Цензор.НЕТ": Заказанная защитой Вовка экспертиза прослушки НАБУ нашла признаки монтажа - "запикивание матюков" главы ОАСК и его собеседников, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

В свою очередь, полиция Киева позже на сайте разместила сообщение, что начато производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

"Сегодня утром в полицию Киева обратился мужчина и сообщил, что в своей квартире на улице Ольжича он обнаружил повреждение в потолке. Оперативный дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу, чтобы задокументировать правонарушение.

По прибытию правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире на пятом этаже повреждение. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания, но никаких повреждений или технических средств не обнаружили.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование".

Также в полиции добавили, что "чтобы выяснить, было ли там установлено какое-либо прослушивающее устройство, правоохранители запланировали проведение повторного осмотра и судебные экспертизы".