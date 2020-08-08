Пьяный водитель в Одесской области после неудачной попытки убежать от патрульных покусал и избил их. ФОТО

В Одесской области пьяный водитель микроавтобуса начал драться с патрульными, а потом еще и кусаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В ведомстве сообщают, что 36-летний водитель проехал на своем Fiat на запрещающий свет, и ему приказали остановиться.

"На законное требование правоохранителей злоумышленник не отреагировал, а наоборот, прибавил газу, а в нескольких сотнях метров не справился с управлением и въехал в бетонную преграду. Увидев, что группа реагирования патрульной полиции едет следом, мужчина вышел из автомобиля и бросился бежать. Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и нанес повреждения в виде укусов и ссадин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителя доставили в Овидиопольский отдел полиции.

"Количество алкоголя в крови гражданина в разы превышало норму. В отношении него составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения", — добавляется в сообщении.

Также мужчине объявили о подозрении в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 35-ти тысяч гривен. Согласно санкции ч. 2 ст. 345 УК, по которой следователи начали производство, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

