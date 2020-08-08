Пьяный водитель в Одесской области после неудачной попытки убежать от патрульных покусал и избил их. ФОТО
В Одесской области пьяный водитель микроавтобуса начал драться с патрульными, а потом еще и кусаться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
В ведомстве сообщают, что 36-летний водитель проехал на своем Fiat на запрещающий свет, и ему приказали остановиться.
"На законное требование правоохранителей злоумышленник не отреагировал, а наоборот, прибавил газу, а в нескольких сотнях метров не справился с управлением и въехал в бетонную преграду. Увидев, что группа реагирования патрульной полиции едет следом, мужчина вышел из автомобиля и бросился бежать. Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и нанес повреждения в виде укусов и ссадин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правонарушителя доставили в Овидиопольский отдел полиции.
"Количество алкоголя в крови гражданина в разы превышало норму. В отношении него составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения", — добавляется в сообщении.
Также мужчине объявили о подозрении в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 35-ти тысяч гривен. Согласно санкции ч. 2 ст. 345 УК, по которой следователи начали производство, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
откуда эта кацапская агрессия, когда застолье заканчивается кровавым избиением родных, друзей и всех вокруг ????????????
разучились пить ? потеряли культуру и уважение ? последнее время нет дня, чтобы какой-то пьяный негодяй не напал, избил, обругал, покусал, ... в общем повыё...вался ...
и не надо говорить о стрессе от пандемии, безнадёге, "одичании" ...
это не оправдывает пьяных зверей, тем более когда они за рулём ...
хотя с "незаменимым" и "лучшим" кВаковым это сложно представить ...
У меня все вопросы по "реформепалиции" отпали после того, как увидел как задержанный В НАРУЧНИКАХ!!! подсрачниками гонял ментят вокруг машины и после того, как моей матери в качестве "метода воздействия" на соседей-уродов в говд посоветовали поджечь дверной звонок тех соседей. Нормально?!
Реформа не то "идёт" - аж прёт, НО - не в ту сторону, похоже.
Ехал в Одессу насчитал 4 поста
Что будет, если вампира укусит человек?Вампир умрёт, со смеху.
о этот чудный (и чудной) язык ментовского протокола ))))
размазывая кулачками слезки
что градом катились по щечкам...
так нельзя кричал в след убегающему нарушителю кричал старший патруля
так не честно так не можно шептали ему вы след губки остальных восьми полицейских
так не должно было случится думала служебная собачка....
Акуенная тактика и оружие!
Покусали......
Следующие на очереди комары.