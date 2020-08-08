РУС
14 278 50

Пьяный водитель в Одесской области после неудачной попытки убежать от патрульных покусал и избил их. ФОТО

В Одесской области пьяный водитель микроавтобуса начал драться с патрульными, а потом еще и кусаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В ведомстве сообщают, что 36-летний водитель проехал на своем Fiat на запрещающий свет, и ему приказали остановиться.

"На законное требование правоохранителей злоумышленник не отреагировал, а наоборот, прибавил газу, а в нескольких сотнях метров не справился с управлением и въехал в бетонную преграду. Увидев, что группа реагирования патрульной полиции едет следом, мужчина вышел из автомобиля и бросился бежать. Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и нанес повреждения в виде укусов и ссадин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителя доставили в Овидиопольский отдел полиции. 

"Количество алкоголя в крови гражданина в разы превышало норму. В отношении него составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения", — добавляется в сообщении.

Также мужчине объявили о подозрении в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 35-ти тысяч гривен. Согласно санкции ч. 2 ст. 345 УК, по которой следователи начали производство, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. 

Пьяный водитель в Одесской области после неудачной попытки убежать от патрульных покусал и избил их 01
Пьяный водитель в Одесской области после неудачной попытки убежать от патрульных покусал и избил их 02

драка (2034) Одесская область (3826) пьянство (867) патрульная полиция (1818)
Топ комментарии
+19
Полицаям теперь 40 уколов в пупок грозит)))
08.08.2020 15:36
+7
Кого набрали в патрульные? ладно покусал , но избил ? Или ментовская брехня или профнепригодные полицаи
08.08.2020 15:40
+7
Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и нанес повреждения в виде укусов и ссадин", - говорится в сообщении...



о этот чудный (и чудной) язык ментовского протокола ))))
08.08.2020 15:54
Полицаям теперь 40 уколов в пупок грозит)))
08.08.2020 15:36
В кого мы превращаемся?
08.08.2020 15:37
превраТИЛИСЬ!
08.08.2020 17:36
избирателя шария
08.08.2020 17:45
Может быть не "мы", а "вы" ?..
08.08.2020 17:48
Та оно и понятно, когда в полицию набирают по принципу Макдональдса - чем больший ты ***** - тем лучший кандидат.. возьмите меня, а я парочку корешей своих и Киев будет строиться и честь отдавать..
08.08.2020 15:39
Угу, а толстой пьяной свинье, сильно гарячий чай с 10 ложками сахара упавший в промежность.
08.08.2020 15:39
да вроде и не шибко толстый он
08.08.2020 15:43
08.08.2020 16:01
кил пять сала на пузе будет.
08.08.2020 17:37
ну и не дистрофик-же...
08.08.2020 22:50
полицейским РЕСПЕКТ за службу !!! от вируса и хронического голода население ДИЧЯЕТ , увы (((((
08.08.2020 15:40
в Украине всегда уважали горилку, но пьяненькие украинцы были весёлые, много пели, танцевали, шутили, смеялись, острили и т.д.
откуда эта кацапская агрессия, когда застолье заканчивается кровавым избиением родных, друзей и всех вокруг ????????????
разучились пить ? потеряли культуру и уважение ? последнее время нет дня, чтобы какой-то пьяный негодяй не напал, избил, обругал, покусал, ... в общем повыё...вался ...
и не надо говорить о стрессе от пандемии, безнадёге, "одичании" ...
это не оправдывает пьяных зверей, тем более когда они за рулём ...
08.08.2020 17:13
Вот именно- кацапская агрессия, потому , что это кацапы и есть. А если поинтересоваться откуда прибыло в Одессу это мокшанское быдло, окажется "беженцем" с ЛуГандона. Этии мрази, как тараканы расползлись по всей Украине и их сразу можно определить, что это донецкое быдло, "кормильцы всея Украины".
08.08.2020 17:39
очень грустно ... как "беженцы" они должны быть на учёте в полиции, их трудоустройство, образ жизни, доходы, занятия и т.д. должны отслеживаться и контролироваться полицией
хотя с "незаменимым" и "лучшим" кВаковым это сложно представить ...
хотя с "незаменимым" и "лучшим" кВаковым это сложно представить ...
08.08.2020 17:52
Это что то вы сейчас в@рали вообще несусветное. Может за вами нужно немножко полиции понаблюдать? Судя по флажку тоже беженка.
08.08.2020 19:20
пьяного кацапа видно издалека
08.08.2020 19:22
Бинокль протри, кура бельгийская.
08.08.2020 19:44
Рузге, єто у вас голод
08.08.2020 18:02
Кого набрали в патрульные? ладно покусал , но избил ? Или ментовская брехня или профнепригодные полицаи
08.08.2020 15:40
Тех, кто пришел по объявлению и - кто у нас всегда шел в менты? Увы..
У меня все вопросы по "реформепалиции" отпали после того, как увидел как задержанный В НАРУЧНИКАХ!!! подсрачниками гонял ментят вокруг машины и после того, как моей матери в качестве "метода воздействия" на соседей-уродов в говд посоветовали поджечь дверной звонок тех соседей. Нормально?!
Реформа не то "идёт" - аж прёт, НО - не в ту сторону, похоже.
08.08.2020 15:58
Надо местным цензоровским "специалистам" по полицейской патрульной службе предоставить возможность месяц-другой поработать на улицах, имея дело с подобной пьяной дичью , которая в угаре задавит кучу людей и глазом не моргнёт
08.08.2020 15:42
https://censor.net/user/466733 Ага, в патрульных- одни спецы, по уничтожению своих машин, по убийствам пассажиров и пешеходов, по продаже и употреблению наркоты.
08.08.2020 15:59
І по згвалтуваннях фахівці !
08.08.2020 18:20
Граф Дракула)))
08.08.2020 15:43
Теперь полицаи превратятся в вампиров, хотя они таки и так пьют кровь по настоящему.
Ехал в Одессу насчитал 4 поста
Ехал в Одессу насчитал 4 поста
08.08.2020 15:44
собака бывает кусачей только от жизни собачей
08.08.2020 15:46
вчера бойцовский водитель без намордника, сегодня обычный променадемишлинг. хто сядет за руль завтра? )
08.08.2020 15:47
Что будет, если человека укусит вампир?Человек станет вампиром.
Что будет, если вампира укусит человек?Вампир умрёт, со смеху.
08.08.2020 15:52
Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и нанес повреждения в виде укусов и ссадин", - говорится в сообщении...

о этот чудный (и чудной) язык ментовского протокола ))))



о этот чудный (и чудной) язык ментовского протокола ))))
08.08.2020 15:54
Случайно ето не Кива был? Он любит людей кусать и уши с хвостом прижимать при виде хозяина
08.08.2020 15:59
Пора уже нашим полицейским охрану личную предоставлять. Иначе забьют их скоро всех и загрызут...)
08.08.2020 16:07
В состоянии алкоголя прибег к агрессии
08.08.2020 16:15
Сперва покусал, а потом избил? Или сперва избил, а потом инициировал?
08.08.2020 16:37
08.08.2020 17:06
А в штатах задавили б нахрін кусача і "всех делов"!!!
08.08.2020 17:08
Не укусы, а засосы.
08.08.2020 17:24
Таки покусал, не иначе как в регионе имеется бойцовский клуб для таких "бультерьеров".
08.08.2020 17:57
а карманы менты не забыли наизнанку вывернуть.
08.08.2020 17:59
они стояли и плакали
размазывая кулачками слезки
что градом катились по щечкам...
так нельзя кричал в след убегающему нарушителю кричал старший патруля
так не честно так не можно шептали ему вы след губки остальных восьми полицейских
так не должно было случится думала служебная собачка....
08.08.2020 18:22
А на фото странный цвет кожы в некоторых местах Кто кого мотузил-вот в чём вопрос!
08.08.2020 19:07
як оце п'яне могло побити тверезих поліціянтів?
08.08.2020 19:37 Ответить
Ну і поліція у нас ніжна якась. Їх б`ють, кусають, обіжають і сопельки не витирають.
08.08.2020 21:10 Ответить
В городе Шаргород Винницкой области Украины местный житель начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам КОРДа , в результате чего четыре человека получили ранения.
Акуенная тактика и оружие!

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/07/pod-vinnicey-muzhchina-ranil-chetyreh-policeyskih-pri-shturme-ego-doma
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/07/pod-vinnicey-muzhchina-ranil-chetyreh-policeyskih-pri-shturme-ego-doma
09.08.2020 10:13 Ответить
Наша полиция самая полициятая в мире.
Покусали......
Следующие на очереди комары.
08.08.2020 21:23 Ответить
Судя по коментам у нас в стране одни зеки.
09.08.2020 04:10 Ответить
09.08.2020 10:10 Ответить
 
 