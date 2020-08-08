РУС
Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Одесской области.

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области провела обучение на одном из военных объектов, дислоцированных на территории региона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, представители местных органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

"Участники учений выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защите потенциально опасного объекта. Также подразделения отработали алгоритм действий по выявлению и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов. Представители органов местного самоуправления отрабатывали вопросы оповещения и эвакуации граждан. Координационная группа проанализировала каждый этап учений и отметила высокий уровень межведомственного взаимодействия подразделений в выполнении задач по назначению", - сообщили в управлении.

Фото: facebook.com/sbu.odessa

Одесская область (3826) правоохранительные органы (2973) СБУ (20435) силовики (2802) военные учения (3495)
Топ комментарии
+5
новые летние берцы для ВСУ..
Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ - Цензор.НЕТ 1405
показать весь комментарий
08.08.2020 20:01 Ответить
+2
Выехали селфи сделать... вы поехали бы в прифронтовую зону - там их этих диверсантов пруд-пруди .. да и в каждом областном и районном центре Украины тоже не мало...
показать весь комментарий
08.08.2020 19:49 Ответить
+2
Жалюгідне блюзнірство і показуха,бо нема кращих контрдиверсантів,як місцеві мисливські колективи озброєні законом правами і обов'язками,але не пройшло ні при Порохнявому,ні при Зєленому блазнів,бо Макаков&Ко,як вогню бояться озброєних Українців.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В тир пошли??
показать весь комментарий
08.08.2020 19:34 Ответить
А мене цікавить інше питання. Які безпілотники? Волонтерські, як на Донбасі після "встановлення всеосяжеого перемир'я" з орками? І яких "диверсантів"? Пояркова? Звіробій, Іедину? Антоненка з Кузьменко?
показать весь комментарий
09.08.2020 08:39 Ответить
ну раз стрелять по бандитам нельзя то хоть ловите.
показать весь комментарий
08.08.2020 19:39 Ответить
Грят, Мотороле с Гиви на могилки давече насрали.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:03 Ответить
Кто сказал что нельзя, что за провокатор?Потрошки и ко, сливают "армию" как слили "виру"?
показать весь комментарий
09.08.2020 07:53 Ответить
В каждой области подобные учения надо проводить, чтобы регионы были на что-то способны в антитерроре, а не на центр надеялись. Но вот футболочки на легке - это жирный минус, при ползании и передвижениях в посадках, все руки в порезах и натёртостях
показать весь комментарий
08.08.2020 19:40 Ответить
Выехали селфи сделать... вы поехали бы в прифронтовую зону - там их этих диверсантов пруд-пруди .. да и в каждом областном и районном центре Украины тоже не мало...
показать весь комментарий
08.08.2020 19:49 Ответить
новые летние берцы для ВСУ..
Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ - Цензор.НЕТ 1405
показать весь комментарий
08.08.2020 20:01 Ответить
симпотные.сколько стоят?
показать весь комментарий
08.08.2020 20:15 Ответить
не знаю.. поищи на сайте "Талан"..
показать весь комментарий
08.08.2020 20:22 Ответить
У мене берці таланівські ось четверту зиму служитимуть.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:00 Ответить
Видел такие (или похожие) на девушке в форме. Смотрятся супер... и девушка и берцы...
показать весь комментарий
08.08.2020 22:57 Ответить
Цікаво а що то за штіблєти у бійця який стоіть на катері? Також бєрци? 🤣🤣
показать весь комментарий
09.08.2020 01:43 Ответить
К Эрдогану на стажировку,мочит ИХТАМНЕТОВ Путлера аж гай шумыть....
показать весь комментарий
08.08.2020 20:07 Ответить
С допотопными калашами. Ну хоть бы спецназ уже нормально вооружили. В кого вы попадете из того калаша? К тому же он не пробьет ниодин нормальный бронежилет
показать весь комментарий
08.08.2020 20:10 Ответить
+ много !
С таким хламом в НАТО не возьмут. Где Хаммеры, М16, Джавелины ?
показать весь комментарий
08.08.2020 20:13 Ответить
могли и схрон с оружием случайно найти как всегда
показать весь комментарий
08.08.2020 20:12 Ответить
це пєремога
показать весь комментарий
08.08.2020 20:18 Ответить
Жалюгідне блюзнірство і показуха,бо нема кращих контрдиверсантів,як місцеві мисливські колективи озброєні законом правами і обов'язками,але не пройшло ні при Порохнявому,ні при Зєленому блазнів,бо Макаков&Ко,як вогню бояться озброєних Українців.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:22 Ответить
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ - Цензор.НЕТ 1281
показать весь комментарий
08.08.2020 21:01 Ответить
Повне розчарування тому, що очікував в кінці кінців побачити щось на зразок Drone Defender вітчизняного виробництва, а там все той же Калаш:
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ - Цензор.НЕТ 8921
показать весь комментарий
08.08.2020 20:37 Ответить
Удивлён
показать весь комментарий
08.08.2020 20:51 Ответить
Как сообщил член политсовета ОПЗЖ Ростислав Дубовой, ЦВК только что приняло решение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, функцию органов местного самоуправления будут и дальше исполнять военно-гражданские администрации.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:18 Ответить
за 6 лет не научились?
показать весь комментарий
08.08.2020 21:27 Ответить
Тренировались бы на ловле диверсантов не на полегоне а по Киевской области в дворцах "бывших" и "настоящих" падл от власти !
показать весь комментарий
08.08.2020 21:31 Ответить
Під бронежилет одягається тактична сорочка, а не звичайна. Але, все не так просто. Тактична сорочка в її виконанні, на Півдні України - це тепловий удар 100 %. Але, про це ж треба було думати, коли їх виготовляли.
показать весь комментарий
08.08.2020 22:26 Ответить
А маневри в кукурузі слабо?
показать весь комментарий
09.08.2020 00:16 Ответить
В кукурузі нікого не спіймають.
показать весь комментарий
09.08.2020 00:18 Ответить
Эти гаврики, остановили меня с семьёй, я, жена, одной дочке 4 года, второй 4 месяца. Говорят - у вас подозрительное чёрное авто, откройте багажник. Я говорю - вы совсем уже тут на солнце перегрелись? Ищите понятых, составляете протокол осмотра... Аж взбесили.
показать весь комментарий
09.08.2020 05:59 Ответить
И шо вы думаете? В самом деле, пошли искать понятых.
показать весь комментарий
09.08.2020 06:04 Ответить
Йой, такі ладні, шлюбні мешти, та то тіко на показуху ся беруть.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:35 Ответить
 
 