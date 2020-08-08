Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Одесской области.
Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области провела обучение на одном из военных объектов, дислоцированных на территории региона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, представители местных органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления.
"Участники учений выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защите потенциально опасного объекта. Также подразделения отработали алгоритм действий по выявлению и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов. Представители органов местного самоуправления отрабатывали вопросы оповещения и эвакуации граждан. Координационная группа проанализировала каждый этап учений и отметила высокий уровень межведомственного взаимодействия подразделений в выполнении задач по назначению", - сообщили в управлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С таким хламом в НАТО не возьмут. Где Хаммеры, М16, Джавелины ?
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1292162229253668865 2 мин
Как сообщил член политсовета ОПЗЖ Ростислав Дубовой, ЦВК только что приняло решение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, функцию органов местного самоуправления будут и дальше исполнять военно-гражданские администрации.