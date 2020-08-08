В Винницкой ЦРБ, получившей 3,5 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко, COVID-19 не заболел ни один медик, - "Европейская Солидарность". ФОТОрепортаж

С начала эпидемии коронавируса Винницкая центральная районная клиническая больница получила от Фонда Петра Порошенко 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Благодаря этому ни один медик здесь не заболел.

Об этом рассказал главный врач Александр Кривовяз во время встречи коллектива медучреждения с Петром и Мариной Порошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Европейской Солидарности".

Сегодня супруги передали больнице еще 200 костюмов и защитные противовирусные очки.

"Сегодня от всего коллектива мы благодарим Фонд Петра Порошенко, который еще в апреле предоставил нам такую ​​помощь. Оказывали помощь по всей Украине, я знаю. До начала эпидемии у нас было исторических 25 противочумных костюмов с 1970-1980 годов. И так мы должны были начинать работу", - рассказал врач.

Он сообщил, что многопрофильную больницу, которая обслуживает 100 тысяч жителей района, обязали оперативно стать инфекционным заведением для приема больных средней тяжести и тяжелых. "Мы превратились за две недели. Мы получили от Фонда Порошенко 3,5 тысячи костюмов, это кроме масок и других средств индивидуальной защиты. Благодаря этому у нас ни один сотрудник не заболел COVID-19", - отметил главный врач.

Он также поблагодарил Фонд Порошенко за восстановленные по всей стране аппараты ИВЛ. "Когда их вообще не было. И пока, похоже, до сих пор нет. И благодарим самое главное - за мобильную цифровую рентген-установку. Мы можем делать рентген в каждой палате", - отметил Александр Кривовяз.

Он также напомнил, что благодаря поддержке Алексея Порошенко с 2016 года в больнице капитально отремонтировали гинекологическое, родильное, ЛОР-отделение, отделение экстренной и неотложной медицинской помощи, утеплили фасад и отремонтировали крышу. А больше всего санитарки благодарны за новый лифт, рассказывает главврач. "Здание старое, с 1965 года до 2017 года наши санитарочки носили пациентов тяжелых на носилках на третий этаж", - вспоминает руководитель больницы.

"Неоценимая помощь, и самое главное - что мы были защищены", - отметил он.

"Это мы с Мариной и нашей командой сегодня здесь, чтобы вас поблагодарить", - отметил пятый президент.

"Я постоянно спрашиваю нашу команду - в тех больницах, где мы взяли шефство, очень важно, чтобы врачи не заболели. Потому что если заболеют врачи - некому будет лечить. Это для меня, как воины на фронте. Первое - ты должен их защитить, а потом они будут защищать наше государство. Именно поэтому направили средства в Китай, заключили контракты на 100 тысяч костюмов. 30 тысяч нам из Китая дали, а 70 тысяч наших костюмов перекупили россияне. Мы тогда поехали в Корею, купили там. И в целом больше 130 тысяч костюмов завезено для всей Украины", - сообщил Порошенко. Он также отметил, что более 50 аппаратов ИВЛ были отремонтированы и снабжены расходниками. При этом, отмечает лидер "Европейской Солидарности", из так называемого "Коронавирусного фонда" власть не купила ни одного аппарата ИВЛ.

"Из собранных 63 миллиардов гривен из государственного бюджета в фонд борьбы с коронавирусом - из них закуплено ноль аппаратов ИВЛ. Как это так? Куда же вы дели эти деньги? Их направили на финансирование не врачей, а силовиков и на дороги. Почему средства из фонда борьбы с коронавирусом идут не на защиту врачей, не на закупку медицинского оборудования, средств защиты, а на дороги?", - возмущается Порошенко.

Он отметил, что только 3 миллиарда из фонда были распределены на медицинскую сферу, а остальное не имеет отношения к коронавирусу - несмотря на то, что статистика последних недель неутешительная.

"Они говорили, что одолели коронавирус. А сколько сегодня заболели по стране? Почти полторы тысячи. Это исторический максимум. И вчера был вчерашний максимум. А позавчера был позавчерашний исторический максимум. Эпидемия идет. Они видосики показывают. И, конечно, мы не можем оставаться равнодушными. Поэтому сегодня место нашей команды здесь, с вами", - отмечает Порошенко.

Он также в очередной раз напомнил, что одна из самых эффективных мер во время эпидемии - массовое тестирование. "Мы требовали, чтобы и тесты были. Тесты бесплатные, и в первую очередь врачам, учителям, воспитателям в детских садах. Мы привезли первые 5000 тестов - и сразу же выявили очень много положительных результатов", - напомнил Порошенко.

По информации пресс-службы, с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.

