В Винницкой ЦРБ, получившей 3,5 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко, COVID-19 не заболел ни один медик, - "Европейская Солидарность". ФОТОрепортаж
С начала эпидемии коронавируса Винницкая центральная районная клиническая больница получила от Фонда Петра Порошенко 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Благодаря этому ни один медик здесь не заболел.
Об этом рассказал главный врач Александр Кривовяз во время встречи коллектива медучреждения с Петром и Мариной Порошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Европейской Солидарности".
Сегодня супруги передали больнице еще 200 костюмов и защитные противовирусные очки.
"Сегодня от всего коллектива мы благодарим Фонд Петра Порошенко, который еще в апреле предоставил нам такую помощь. Оказывали помощь по всей Украине, я знаю. До начала эпидемии у нас было исторических 25 противочумных костюмов с 1970-1980 годов. И так мы должны были начинать работу", - рассказал врач.
Он сообщил, что многопрофильную больницу, которая обслуживает 100 тысяч жителей района, обязали оперативно стать инфекционным заведением для приема больных средней тяжести и тяжелых. "Мы превратились за две недели. Мы получили от Фонда Порошенко 3,5 тысячи костюмов, это кроме масок и других средств индивидуальной защиты. Благодаря этому у нас ни один сотрудник не заболел COVID-19", - отметил главный врач.
Он также поблагодарил Фонд Порошенко за восстановленные по всей стране аппараты ИВЛ. "Когда их вообще не было. И пока, похоже, до сих пор нет. И благодарим самое главное - за мобильную цифровую рентген-установку. Мы можем делать рентген в каждой палате", - отметил Александр Кривовяз.
Он также напомнил, что благодаря поддержке Алексея Порошенко с 2016 года в больнице капитально отремонтировали гинекологическое, родильное, ЛОР-отделение, отделение экстренной и неотложной медицинской помощи, утеплили фасад и отремонтировали крышу. А больше всего санитарки благодарны за новый лифт, рассказывает главврач. "Здание старое, с 1965 года до 2017 года наши санитарочки носили пациентов тяжелых на носилках на третий этаж", - вспоминает руководитель больницы.
"Неоценимая помощь, и самое главное - что мы были защищены", - отметил он.
"Это мы с Мариной и нашей командой сегодня здесь, чтобы вас поблагодарить", - отметил пятый президент.
"Я постоянно спрашиваю нашу команду - в тех больницах, где мы взяли шефство, очень важно, чтобы врачи не заболели. Потому что если заболеют врачи - некому будет лечить. Это для меня, как воины на фронте. Первое - ты должен их защитить, а потом они будут защищать наше государство. Именно поэтому направили средства в Китай, заключили контракты на 100 тысяч костюмов. 30 тысяч нам из Китая дали, а 70 тысяч наших костюмов перекупили россияне. Мы тогда поехали в Корею, купили там. И в целом больше 130 тысяч костюмов завезено для всей Украины", - сообщил Порошенко. Он также отметил, что более 50 аппаратов ИВЛ были отремонтированы и снабжены расходниками. При этом, отмечает лидер "Европейской Солидарности", из так называемого "Коронавирусного фонда" власть не купила ни одного аппарата ИВЛ.
"Из собранных 63 миллиардов гривен из государственного бюджета в фонд борьбы с коронавирусом - из них закуплено ноль аппаратов ИВЛ. Как это так? Куда же вы дели эти деньги? Их направили на финансирование не врачей, а силовиков и на дороги. Почему средства из фонда борьбы с коронавирусом идут не на защиту врачей, не на закупку медицинского оборудования, средств защиты, а на дороги?", - возмущается Порошенко.
Он отметил, что только 3 миллиарда из фонда были распределены на медицинскую сферу, а остальное не имеет отношения к коронавирусу - несмотря на то, что статистика последних недель неутешительная.
"Они говорили, что одолели коронавирус. А сколько сегодня заболели по стране? Почти полторы тысячи. Это исторический максимум. И вчера был вчерашний максимум. А позавчера был позавчерашний исторический максимум. Эпидемия идет. Они видосики показывают. И, конечно, мы не можем оставаться равнодушными. Поэтому сегодня место нашей команды здесь, с вами", - отмечает Порошенко.
Он также в очередной раз напомнил, что одна из самых эффективных мер во время эпидемии - массовое тестирование. "Мы требовали, чтобы и тесты были. Тесты бесплатные, и в первую очередь врачам, учителям, воспитателям в детских садах. Мы привезли первые 5000 тестов - и сразу же выявили очень много положительных результатов", - напомнил Порошенко.
По информации пресс-службы, с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.
Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.
думаю,'костюми від Порошенко' не особливо вплинули на статистику захворюваності медиків.
я не знаю,як перевірити це. Статично це неймовірно.
А вообще такая инфа должна идти с пометкой "политическая реклама".
Журналистов нагнал- мама не горюй. И никто почему-то не пишет, что они "случайно там оказались". ТРЕШ.
А те ,кто не может ,не лайте с диванов.
В аптеці:
- Дайте що небудь, блювотне… Тільки не дуже дороге…
- Портрет Зеленського влаштує?...
Лікарня опорна і приймає хворих на COVID з всієі Вінницької області
А фотки диякона де? Сказавши - "А", то давай їх, покажи.
Про =>" у стихарі пономаря" - я це знаю.
А як ставишся до особи покійного Левка Лук'яненка? Як тобі такий факт в його біографії, як членство в кпсс, і навіть посада інструктора райкому?
Хоча, ні, можеш не відповідати. Бо ти, і подібні тобі ніколи не зрозумієте, що людина вчиться все своє свідоме життя, і саме через це здатна змінювати свої переконання і політичсні (релігійні) уподобання.
https://defence-line.org/2020/08/to-chego-net/
А если прекратить истерику, и посмотреть на вещи, как они есть?
Елена, так поговорим о том, что 6 президентов -мразюки?
Чем Вам не понравилась декоммунизация, например, если Вы о ней еще не забыли?
Про Иловайск и Дебальцево - Вы правда хотите поговорить серьезно?
Про парад во время Иловайска?
Вспомним еще приватизацию 90х, которая точно была криминальной (разница лишь в тяжести статей УК, - у Ахметова, например, они потяжелее).
Вспомнили. И?
это бесполезно - нет, это полезно. Если желаете. Заставлять не могу, но рад поговорить.
Остается главный вопрос - И? Что с этого мы получили (хорошего и плохого), и, что же дальше.
Но я еще и реалист, и я голосовал за Порошенко в 2019м (в 2014м - нет).
и я поддерживаю его сейчас, зная и учитывая весь тот его негатив, что мы обсудили выше.
Потому что есть и позитив - на мой взгляд, он его с избытком перекрывает.
Много сделано в плюс, на пользу Украине, под номером 1 у меня - декоммунизация.
Если не быть благодарным за добрые дела - следующий Президент Украины вряд ли захочет сделать что-то хорошее (все равно никакой благодарности и достойной оценки не получит).
И потому, мы обречены быть разочарованы в следующем Президенте, кто бы он ни был, и снова писать: 7 президентов -мразюки.
Какой выход из этой ситуации? Думайте (с). Вы это умеете.
Буду рад продолжить с Вами разговор.
Совпадение?