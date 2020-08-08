РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3802 посетителя онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
10 771 392

В Винницкой ЦРБ, получившей 3,5 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко, COVID-19 не заболел ни один медик, - "Европейская Солидарность". ФОТОрепортаж

С начала эпидемии коронавируса Винницкая центральная районная клиническая больница получила от Фонда Петра Порошенко 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Благодаря этому ни один медик здесь не заболел.

Об этом рассказал главный врач Александр Кривовяз во время встречи коллектива медучреждения с Петром и Мариной Порошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Европейской Солидарности".

Сегодня супруги передали больнице еще 200 костюмов и защитные противовирусные очки.

"Сегодня от всего коллектива мы благодарим Фонд Петра Порошенко, который еще в апреле предоставил нам такую ​​помощь. Оказывали помощь по всей Украине, я знаю. До начала эпидемии у нас было исторических 25 противочумных костюмов с 1970-1980 годов. И так мы должны были начинать работу", - рассказал врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть потеряла контроль и над эпидситуацией, и над политической. Это грозит возвращением еще более жесткого карантина, - Зинкевич

Он сообщил, что многопрофильную больницу, которая обслуживает 100 тысяч жителей района, обязали оперативно стать инфекционным заведением для приема больных средней тяжести и тяжелых. "Мы превратились за две недели. Мы получили от Фонда Порошенко 3,5 тысячи костюмов, это кроме масок и других средств индивидуальной защиты. Благодаря этому у нас ни один сотрудник не заболел COVID-19", - отметил главный врач.

Он также поблагодарил Фонд Порошенко за восстановленные по всей стране аппараты ИВЛ. "Когда их вообще не было. И пока, похоже, до сих пор нет. И благодарим самое главное - за мобильную цифровую рентген-установку. Мы можем делать рентген в каждой палате", - отметил Александр Кривовяз.

Он также напомнил, что благодаря поддержке Алексея Порошенко с 2016 года в больнице капитально отремонтировали гинекологическое, родильное, ЛОР-отделение, отделение экстренной и неотложной медицинской помощи, утеплили фасад и отремонтировали крышу. А больше всего санитарки благодарны за новый лифт, рассказывает главврач. "Здание старое, с 1965 года до 2017 года наши санитарочки носили пациентов тяжелых на носилках на третий этаж", - вспоминает руководитель больницы.

"Неоценимая помощь, и самое главное - что мы были защищены", - отметил он.

Также читайте: Киев и 8 областей не отвечают требованиям для ослабления карантина, - Минздрав

"Это мы с Мариной и нашей командой сегодня здесь, чтобы вас поблагодарить", - отметил пятый президент.

"Я постоянно спрашиваю нашу команду - в тех больницах, где мы взяли шефство, очень важно, чтобы врачи не заболели. Потому что если заболеют врачи - некому будет лечить. Это для меня, как воины на фронте. Первое - ты должен их защитить, а потом они будут защищать наше государство. Именно поэтому направили средства в Китай, заключили контракты на 100 тысяч костюмов. 30 тысяч нам из Китая дали, а 70 тысяч наших костюмов перекупили россияне. Мы тогда поехали в Корею, купили там. И в целом больше 130 тысяч костюмов завезено для всей Украины", - сообщил Порошенко. Он также отметил, что более 50 аппаратов ИВЛ были отремонтированы и снабжены расходниками. При этом, отмечает лидер "Европейской Солидарности", из так называемого "Коронавирусного фонда" власть не купила ни одного аппарата ИВЛ.

"Из собранных 63 миллиардов гривен из государственного бюджета в фонд борьбы с коронавирусом - из них закуплено ноль аппаратов ИВЛ. Как это так? Куда же вы дели эти деньги? Их направили на финансирование не врачей, а силовиков и на дороги. Почему средства из фонда борьбы с коронавирусом идут не на защиту врачей, не на закупку медицинского оборудования, средств защиты, а на дороги?", - возмущается Порошенко.

Он отметил, что только 3 миллиарда из фонда были распределены на медицинскую сферу, а остальное не имеет отношения к коронавирусу - несмотря на то, что статистика последних недель неутешительная.

Также смотрите: Порошенко с супругой посетили в госпитале разведчика, пытавшегося спасти морпеха Журавля: Мы должны помнить своих героев. ФОТОрепортаж

"Они говорили, что одолели коронавирус. А сколько сегодня заболели по стране? Почти полторы тысячи. Это исторический максимум. И вчера был вчерашний максимум. А позавчера был позавчерашний исторический максимум. Эпидемия идет. Они видосики показывают. И, конечно, мы не можем оставаться равнодушными. Поэтому сегодня место нашей команды здесь, с вами", - отмечает Порошенко.

Он также в очередной раз напомнил, что одна из самых эффективных мер во время эпидемии - массовое тестирование. "Мы требовали, чтобы и тесты были. Тесты бесплатные, и в первую очередь врачам, учителям, воспитателям в детских садах. Мы привезли первые 5000 тестов - и сразу же выявили очень много положительных результатов", - напомнил Порошенко.

По информации пресс-службы, с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.

Читайте также: Фонд Порошенко поставил в больницы 10 тыс. высокоточных ИФА-тестов на COVID-19: через 17 минут уже известен результат

В Винницкой ЦРБ, получившей 3,5 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко, COVID-19 не заболел ни один медик, - Европейская Солидарность 01
В Винницкой ЦРБ, получившей 3,5 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко, COVID-19 не заболел ни один медик, - Европейская Солидарность 02
В Винницкой ЦРБ, получившей 3,5 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко, COVID-19 не заболел ни один медик, - Европейская Солидарность 03
В Винницкой ЦРБ, получившей 3,5 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко, COVID-19 не заболел ни один медик, - Европейская Солидарность 04
В Винницкой ЦРБ, получившей 3,5 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко, COVID-19 не заболел ни один медик, - Европейская Солидарность 05

Читайте: Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко

Автор: 

Винницкая область (1102) карантин (16729) Порошенко Петр (19656) Европейская Солидарность (1077) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Нехай у 73% медики запитають де їх захист на 60 млрд грн.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:39 Ответить
+23
Истерикой **********,Шалавьова и Сикелева Удовлетворен... Алексеич дави кремлевскую шушеру...
показать весь комментарий
08.08.2020 21:55 Ответить
+21
И не говори, опять Порох виноват, ну не дал людям заболеть чем нарушил их права! Да, ущербный? Умиляет как у скота желчь льется!
показать весь комментарий
08.08.2020 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Хіба що фізіологічною відмінністю для гри на піаніно.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:26 Ответить
Госпіталізовано за весь період246Одужали1 179Летальні випадки28Медичні працівники229
http://reachinitiative.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/60b2a785c4fb47d09758cbbd8e2f727c

думаю,'костюми від Порошенко' не особливо вплинули на статистику захворюваності медиків.

С начала эпидемии коронавируса Винницкая центральная районная клиническая больница получила от Фонда Петра Порошенко 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Благодаря этому ни один медик здесь не заболел.Источник: https://censor.net/p3212664

я не знаю,як перевірити це. Статично це неймовірно.
показать весь комментарий
08.08.2020 22:39 Ответить
Петро Порошенко разом із вінничанами запускає світломузичний фонтан ROSHEN

https://www.youtube.com/watch?v=zateXhvM6jQ
показать весь комментарий
08.08.2020 23:01 Ответить
У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9182
показать весь комментарий
08.08.2020 23:13 Ответить
Спасибо,господин президент!
показать весь комментарий
08.08.2020 23:21 Ответить
молодец, возьми скушай рошенку ! )
показать весь комментарий
08.08.2020 23:45 Ответить
а ты скушай говняшку, кацапчик)
показать весь комментарий
08.08.2020 23:49 Ответить
А что по другим областям? Тут же пестрили заголовками- то в одну область поставил, то в другую... Вернулось из Турции облако в штанах? Как классно без него было. Спокойно.
А вообще такая инфа должна идти с пометкой "политическая реклама".

Журналистов нагнал- мама не горюй. И никто почему-то не пишет, что они "случайно там оказались". ТРЕШ.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:26 Ответить
Ну надо же как-то пиариться ! А то как ни пыжится, а рейтинг всё равно не далеко ушёл от прошлогодних 8%... Даже рыги его уверенно обгоняют.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:53 Ответить
Це, просто Ви не можете собі уявити, що людина не "пижиться", а просто робить.
показать весь комментарий
09.08.2020 00:03 Ответить
😂😂😂😂
показать весь комментарий
09.08.2020 13:16 Ответить
А шо ж зеленое чмо не пиарится, хоть бы маску кому подарил, да национальная черта характера не позволяет, та и мама рима будет против таких трат)), а ему еще и меньдельвошку содержать
показать весь комментарий
09.08.2020 08:08 Ответить
Пусть так "пыжатся " все у кого есть возможность помочь больницам !
А те ,кто не может ,не лайте с диванов.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:52 Ответить
Якби кожен депутанг так пропіарився разом з урядом і президентом. За той ковід вже й забули б.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:41 Ответить
Цікаво на чому би піарився "сивочолийгетьман" .якби не було вірусу)
показать весь комментарий
08.08.2020 23:33 Ответить
А йому й "піариться" не потрібно... "Блазень", своїм "антипіаром", робить все для того, щоб Пороха "пропіарить"...

В аптеці:
- Дайте що небудь, блювотне… Тільки не дуже дороге…
- Портрет Зеленського влаштує?...
показать весь комментарий
09.08.2020 07:14 Ответить
https://defence-line.org/2020/08/to-chego-net/
показать весь комментарий
09.08.2020 18:44 Ответить
После этой новости в больницы Кривого Рога пришел приказ "Перестать болеть."
показать весь комментарий
08.08.2020 23:48 Ответить
Доречі, про лікарню.

Лікарня опорна і приймає хворих на COVID з всієі Вінницької області
показать весь комментарий
09.08.2020 00:05 Ответить
Порошенко-любні підмітайли на цьому вже остаточно згнилому сайті, що колись був цілком пристойним, швиденько підбирають усе, що може нібито заплямувати їхнього вже реально згнилого грошодавця

Медицинським хвактом є те, що Порошенко є дияконом гундяївської РПЦ ще з 2009 року - є доказові спростування? Нє, і бути не може.

Порохенко, як і дуже багато ще хто досі не втямив, що Гугл не тільки знає усе, а й усе пам"ятає.
От той клятий Гугл і запам"ятав, як цей пройдисвіт записався у 2009 році в гундяївську РПЦ і зберіг про це фотку, блін...

Але це так, між іншим, а я повторю свій пост, який ви затерли

От шо роблять у Вінниці животворящі дари від диякона гундяйського РПЦ МП Порошенка - оберігають і спасають тих, хто до них приклався! Не те що в якій нібудь Полтаві, чи може Сумах, або Луцьку!

Ви, порохолюби вже зовсім края загубили?
Чи може ще хоч крапля здорового глузду лишилася?
Ви навіть не помічаєте, що ваше пропагандонство вже важко відрізнити від рашенрейхового путінолюбія.

Втім, чому це я дивуюсь?
Говорив же ваш новоявлений апостол під час передвиборчої кампанії, що тільки він за Україну, а всі його суперники проти неї, ні?

Ну і чим це відрізняється від рашенрейхового "Есть Путин, есть Россия" - а нет его, так и ее не станет, блін...
показать весь комментарий
09.08.2020 00:32 Ответить
А де навчався Порошенко на диякона?
показать весь комментарий
09.08.2020 02:16 Ответить
https://censor.net/user/457439 - "Порошенко є дияконом гундяївської РПЦ ще з 2009 року От той клятий Гугл і запам"ятав, ......зберіг про це фотку, блін..."

А фотки диякона де? Сказавши - "А", то давай їх, покажи.
показать весь комментарий
09.08.2020 02:23 Ответить
Виставить зараз, не переживай... Порошенко у стихарі пономаря... (А пономар - не "духовна особа", а світська людина, що прислуговує священнику під час богослужінь...). Але ж "ЗЕбілам" "вшистко єдно"...
показать весь комментарий
09.08.2020 07:17 Ответить
Налякав ти його .... Мені треба було щоб він відповів мені у будь-який спосіб.
Про =>" у стихарі пономаря" - я це знаю.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:27 Ответить
ну вот. теперь ты спугнул козломордого уродца. поспешил выложить правду...
показать весь комментарий
09.08.2020 08:44 Ответить
Розумієш - це ж "синька", а не "карась" чи "щука"... На такий "дріб"язок" навіть інтелект та час витрачать жаль... "Заткнув ротяку" - і досить... (Для інформації - "синька" (діалект. Середнього Подніпров"я) - верховодка, дрібна "сміттєва" риба, в палець довжиною. Практичного риболовного значення не має...)
показать весь комментарий
09.08.2020 09:05 Ответить
да ладно... верховодки за пол дня надергаешь и на сковородку - чипсы отдыхают. куда там салаке или мойве.
опять же - утро.. на расклев само то. потом и отпустить можно но вначале на крючок и на бережок.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:11 Ответить
Ти не плутай "уклєю" і "верховодку"...Це різні риби... І по величині - теж...Хоча в словниках, при перекладах, буває, плутають (так само, як з "сиром" - у нас "сиром" називають і м"які, і тверді, сири, і "творог". ). Уклею я теж люблю, смажену на сковорідці. Крім того, у мене для уклеї є "фірмений" рецепт - тушена в олії... Так там шпроти "відпочивають"...
показать весь комментарий
09.08.2020 09:44 Ответить
Яр. От того места где я сейчас сижу (кухня квартиры) До Днепра (реки) по прямой километров 5. На рыбалку я езжу чуть дальше - за город. Место просто супер. Так вот - я различаю уклейку и верховодку

У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9873
показать весь комментарий
09.08.2020 10:07 Ответить
Що ти хочеш цим сказать? Що я в рибі не розбираюся? Чи мені нема де ловить? Мені, напряму, від дому до ріки - близько кілометра. Однак, їжджу на окраїну міста. І теж ловлю...
показать весь комментарий
09.08.2020 10:14 Ответить
Дятелко, не прячся от санитаров, они тебе добра желают, ты уже третий укол пропустил
показать весь комментарий
09.08.2020 08:10 Ответить
Порошенко-любні підмітайли на цьому вже остаточно згнилому сайті, що колись був цілком пристойним, швиденько підбирають усе, що може нібито заплямувати їхнього вже реально згнилого грошодавця

Медицинським хвактом є те, що Порошенко є дияконом гундяївської РПЦ ще з 2009 року - є доказові спростування? Нє, і бути не може.

Порохенко, як і дуже багато ще хто досі не втямив, що Гугл не тільки знає усе, а й усе пам"ятає.
От той клятий Гугл і запам"ятав, як цей пройдисвіт записався у 2009 році в гундяївську РПЦ і зберіг про це фотку, блін...

Але це так, між іншим, а я повторю свій пост, який ви затерли

От шо роблять у Вінниці животворящі дари від диякона гундяйського РПЦ МП Порошенка - оберігають і спасають тих, хто до них приклався! Не те що в якій нібудь Полтаві, чи може Сумах, або Луцьку!

Ви, порохолюби вже зовсім края загубили?
Чи може ще хоч крапля здорового глузду лишилася?
Ви навіть не помічаєте, що ваше пропагандонство вже важко відрізнити від рашенрейхового путінолюбія.

Втім, чому це я дивуюсь?
Говорив же ваш новоявлений апостол під час передвиборчої кампанії, що тільки він за Україну, а всі його суперники проти неї, ні?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:22 Ответить
ти, наволоч, позиціонуєш себе сволотою...
А як ставишся до особи покійного Левка Лук'яненка? Як тобі такий факт в його біографії, як членство в кпсс, і навіть посада інструктора райкому?
Хоча, ні, можеш не відповідати. Бо ти, і подібні тобі ніколи не зрозумієте, що людина вчиться все своє свідоме життя, і саме через це здатна змінювати свої переконання і політичсні (релігійні) уподобання.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:47 Ответить
Та яка він "сволота"? Ти що, не чуєш, що од нього "щами" смердить? У нього аргументація лахтинська, зразка 2015 року...
показать весь комментарий
09.08.2020 21:00 Ответить
Завжди вдячна за допомогу, особливо в скрутний час. Згодна з Порошенком, що медичні працівники зараз - бійці на передовій. Дороги - важливо, але життя людей - важливіше. Зелені - черстві і цинічні.
показать весь комментарий
09.08.2020 02:09 Ответить
Так на спецкостюмах откат не тот, что на дорогах, и опять же беня свой битум втридорога должен куда то впаривать
показать весь комментарий
09.08.2020 08:12 Ответить
Петра - на головного лікаря !!!
показать весь комментарий
09.08.2020 07:33 Ответить
Вы так всей палатой решили?
показать весь комментарий
09.08.2020 08:12 Ответить
Всією ординаторською.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:46 Ответить
Не могу себе даже представить сколько же эта "солидарность" украла, что бы иметь возможность делать такие подарки и при этом не сесть на парашу.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:59 Ответить
Порох - дешёвый пиарщик!!!!!Великий артист!!!!)))
показать весь комментарий
09.08.2020 13:43 Ответить
Я за пиар и такого уровня и такого масштаба !!!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:55 Ответить
😂😂😂😂
показать весь комментарий
09.08.2020 21:34 Ответить
Артист он как раз так себе! Иначе благодарной публики у него было бы значительно больше 15%.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:05 Ответить
Тоже пиар, или нет?
https://defence-line.org/2020/08/to-chego-net/
показать весь комментарий
09.08.2020 18:47 Ответить
Нехай би побільше було таких піарщиків, як Порошенко. Ваш зеленський піариться балаканиною чи за рахунок бюджета. Це кращий піар, зеботка єлена?
показать весь комментарий
09.08.2020 19:08 Ответить
6 президентов -мразюки, а ты хуже их ,потому что ты проплаченный!!!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 21:20 Ответить
Ох как порвало Елену на британский крест! Всего из-за одного вопроса, заданного Вам, и такие далеко идущие выводы?
А если прекратить истерику, и посмотреть на вещи, как они есть?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:04 Ответить
Порохобот,медленно работаешь,почти сутки не отвечал,рашенку не получишь!!!))
показать весь комментарий
10.08.2020 21:58 Ответить
Так это и говорит о том, что я не проплаченный профессионал, а просто любитель!
Елена, так поговорим о том, что 6 президентов -мразюки?
Чем Вам не понравилась декоммунизация, например, если Вы о ней еще не забыли?
показать весь комментарий
11.08.2020 10:21 Ответить
Да нет,вы проплаченный порохобот,только ники меняешь!!! А как "Вам" Дебальцево и Иловайск?Это ответ на ваш вопрос!!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 10:37 Ответить
Ух ты, а под какими я еще никами пишу?
Про Иловайск и Дебальцево - Вы правда хотите поговорить серьезно?
Про парад во время Иловайска?
показать весь комментарий
11.08.2020 10:51 Ответить
А может поговорим о порохе времен ющенко,или вспомним Зинчеко,к сожалению, покойного,как он характеризовал барыгу пороха.Знаете мне не хочется с "вами" разговаривать,это бесполезно!!!good bye!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:28 Ответить
Порох - барыга, кто ж спорит.
Вспомним еще приватизацию 90х, которая точно была криминальной (разница лишь в тяжести статей УК, - у Ахметова, например, они потяжелее).
Вспомнили. И?

это бесполезно - нет, это полезно. Если желаете. Заставлять не могу, но рад поговорить.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:33 Ответить
Я всё помню,!!!!И многое видела и чувствовала!!
показать весь комментарий
11.08.2020 17:00 Ответить
И я тоже.
Остается главный вопрос - И? Что с этого мы получили (хорошего и плохого), и, что же дальше.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:34 Ответить
Но у вас же написано на вашем НИКЕ!!!! Будем надеяться !!!))))
показать весь комментарий
11.08.2020 20:19 Ответить
Потому что я оптимист.
Но я еще и реалист, и я голосовал за Порошенко в 2019м (в 2014м - нет).
и я поддерживаю его сейчас, зная и учитывая весь тот его негатив, что мы обсудили выше.
Потому что есть и позитив - на мой взгляд, он его с избытком перекрывает.
Много сделано в плюс, на пользу Украине, под номером 1 у меня - декоммунизация.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:21 Ответить
Только не с порохом,и как бы он не выпрыгивал из штанов,его карта бита,только вызывает отвращение и брезгливость.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:08 Ответить
А я смотрю внимательно в прошлое, чтобы у меня было будущее.
Если не быть благодарным за добрые дела - следующий Президент Украины вряд ли захочет сделать что-то хорошее (все равно никакой благодарности и достойной оценки не получит).
И потому, мы обречены быть разочарованы в следующем Президенте, кто бы он ни был, и снова писать: 7 президентов -мразюки.
Какой выход из этой ситуации? Думайте (с). Вы это умеете.
Буду рад продолжить с Вами разговор.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:51 Ответить
"Порох - Великий артист!!!!" Навіть і тут Зебеню переплюнув. Та будьте ж милосердні, залиште убогому хоть щось. Хоча знайшов де Порох ніколи не стане кращим - великий пісюаніст!!!!!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 11:42 Ответить
Кстати, не могу не отметить тот факт, что больше всех какашками в Пороха бросаются именно боты с номерами в никах)))
Совпадение?
показать весь комментарий
09.08.2020 14:13 Ответить
Аяй-яй-яй, а звиздеть нехорошо, особенно на ЦН! Простые и несмышленые выбирают ник попроще и таких много, поэтому им ЦН цепляет добавку в виде букв и цифирок. А поискущенней , может и проплаченные выбирают бессмысленный (может и смысловой) набор импортных буковок!
показать весь комментарий
09.08.2020 16:23 Ответить
Жора, ты простой и несмышлёный?
показать весь комментарий
09.08.2020 17:46 Ответить
о чем и речь Так сколько тебе платят?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:17 Ответить
Как ни странно так и есть! Правда, Жоре в феврале т. г. исполнилось 6 лет. Так что уже не мальчик в И-нете!
показать весь комментарий
09.08.2020 18:27 Ответить
Цікаво на чому би піарився "сивочолийгетьман" .якби не було вірусу)
показать весь комментарий
09.08.2020 20:21 Ответить
Страница 4 из 4
 
 