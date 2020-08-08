Пожилые супруги погибли при пожаре в частном жилом доме в Николаеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В частном жилом доме на улице Фонтанной в Николаеве возник пожар.

Сообщение об этом по экстренному номеру 101 поступило 7 августа в 16:31, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В доме жили супруги - 79-летний мужчина с инвалидностью и 68-летняя женщина.

"На вызов прибыли два отделения 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что сосед почувствовал запах дыма и зашел в задымленное помещение. Неподалеку от входа, на кровати, увидел женщину без признаков жизни, и вынес ее на улицу. Во время разведки пожарные обнаружили на кровати, в дальней комнате, тело погибшего хозяина", - отмечают спасатели.

Пожар локализовали и ликвидировали за 15 минут. Он возник из-за неосторожности при курении.









Фото: mk.dsns.gov.ua

