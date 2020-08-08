Гражданин Украины Уильям Азар погиб в результате взрыва в Бейруте, - посол Осташ. ФОТО

В результате взрыва в порту в ливанском Бейруте 4 августа погиб 32-летний гражданин Украины Уильям Азар.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ, информирует Цензор.НЕТ.

"Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой… Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара", - написал он.

Осташ связался с матерью Азара, которая живет в Киеве, и выразил ей соболезнования.

Фото: facebook.com/ihor.ostash

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. В настоящее время известно о гибели 158 человек и более 6 тысячах пострадавших.

