Гражданин Украины Уильям Азар погиб в результате взрыва в Бейруте, - посол Осташ. ФОТО
В результате взрыва в порту в ливанском Бейруте 4 августа погиб 32-летний гражданин Украины Уильям Азар.
Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ, информирует Цензор.НЕТ.
"Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой… Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара", - написал он.
Осташ связался с матерью Азара, которая живет в Киеве, и выразил ей соболезнования.
Фото: facebook.com/ihor.ostash
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.
По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.
Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.
В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. В настоящее время известно о гибели 158 человек и более 6 тысячах пострадавших.
