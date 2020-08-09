На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь из-за решения Кабмина запретить въезд и выезд с полуострова, - Чубаров. ФОТО
Из-за решения Кабинета Министров о временном запрете на въезд и выезд на территорию оккупированного Крыма, около 300 человек собрались в ночь на воскресенье на переходе "Армянск - Каланчак" со стороны полуострова с целью скорейшего выезда в материковую Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Очевидцы сообщают о том, что со стороны оккупированного Крыма (переход Армянск - Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется… Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму", - написал он.
При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что российские пограничники "с оформлением документов не спешат".
"Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать", - добавил Чубаров.
Как сообщалось, 8 августа правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее. Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, это обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского правительству пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя - решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.
Таким образом, временно, с 8.00 9 августа 2020г до 8.00 30 августа 2020г прекратится работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:
- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в АР Крым или Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;
- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами АРК или Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд;
- которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее;
- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АРК, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.
Выезд с временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Выезд из временно оккупированной территории Крыма и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну хоть один прочитал бы правила прежде чем трындеть!
Украинцам В Украину, крысчанам В Крым ВЪЕЗД НЕ ЗАПРЕЩЁН!
ЗАПРЕЩЕН если ДУЙ ДОМА не подписал.....
С чего бы это ? "Инвестиции" фирташа зашли як в суху землю ?
А это что?
Во Львове закрыли визовый центр. Окукливаемся.
Молодец! Красава!
Как я понимаю, очередь именно из=за этого и образовалась.
Граждане Украины могут свободно пересекать границу Украины. Ну, а неграждам придется подождать.
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
Ведмедчука серед них немає?
Я например готов бесплатно выслать крысюк-АМ фото днепровской воды
их любимый Сталин за меньшее расстреливал таких "шпионов" во времена "немецко-советского конфликта"..