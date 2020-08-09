РУС
На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь из-за решения Кабмина запретить въезд и выезд с полуострова, - Чубаров. ФОТО

Из-за решения Кабинета Министров о временном запрете на въезд и выезд на территорию оккупированного Крыма, около 300 человек собрались в ночь на воскресенье на переходе "Армянск - Каланчак" со стороны полуострова с целью скорейшего выезда в материковую Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Очевидцы сообщают о том, что со стороны оккупированного Крыма (переход Армянск - Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется… Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму", - написал он.

При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что российские пограничники "с оформлением документов не спешат".

"Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать", - добавил Чубаров.

На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь из-за решения Кабмина запретить въезд и выезд с полуострова, - Чубаров 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны"

Как сообщалось, 8 августа правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее. Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, это обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского правительству пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя - решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Таким образом, временно, с 8.00 9 августа 2020г до 8.00 30 августа 2020г прекратится работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в АР Крым или Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами АРК или Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд;

- которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее;

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АРК, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Выезд с временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд из временно оккупированной территории Крыма и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.

Крым (26475) очередь (251) Чубаров Рефат (943)
+79
Решили отдыхать в оккупированном крыму? Так оставайтесь там навсегда 😁😁😁
09.08.2020 09:42 Ответить
+50
Відпочив в окупанта-отримав новий паспорт

На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7772
09.08.2020 10:15 Ответить
+37
Украинцы с 2014 года не ездят в срым.Вате страдать.
09.08.2020 09:43 Ответить
Очень правильное решение! Давно надо было перекрыть поток вывоза оккупантам денег нашими ватными отдыхальщиками. Пускай крымские подпуйловники реально чувствуют себя на острове, закрытом для всей цивилизации...
09.08.2020 10:13 Ответить
Кожного хто був у Криму треба заносити у списки потенційнтх зрадників!
09.08.2020 10:15 Ответить
Відпочив в окупанта-отримав новий паспорт

На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7772
09.08.2020 10:15 Ответить
І обов'язково повинен бути крансого цвЄта...
09.08.2020 10:18 Ответить
коричневый тоже подойдет
09.08.2020 10:22 Ответить
Яскраво-червоним !!!))))
09.08.2020 10:24 Ответить
Так хАтели ж бЄз бЄндерАвцев под ****** жить... ТАперь чАво к хунте прётесь?
09.08.2020 10:16 Ответить
у хунты колбаса вкуснее
показать весь комментарий
Млять!
Ну хоть один прочитал бы правила прежде чем трындеть!
Украинцам В Украину, крысчанам В Крым ВЪЕЗД НЕ ЗАПРЕЩЁН!
09.08.2020 10:16 Ответить
сам то только два предложения прочитал.
ЗАПРЕЩЕН если ДУЙ ДОМА не подписал.....
показать весь комментарий
Это не даёт возможности вернуться домой?
показать весь комментарий
А зеленяві брешуть, що немає https://ru.krymr.com/a/news-ocheredej-na-vjezd-v-krym-s-materikovoj-ukrainy-net/30773917.html
показать весь комментарий
Чубарик, а работающий крымский титановый уже не беспокоит и не возмущает как раньше ?
С чего бы это ? "Инвестиции" фирташа зашли як в суху землю ?
показать весь комментарий
Головне - мєртвєтчука не пускати назад... Хай сидить у рускам мірє...
показать весь комментарий
если Медведчука не пустят его помчится Кыва выручать . прижмет ушки и поедет
показать весь комментарий
А чем этим людям в Украине море не подходило? Ну с оккупированной территорией понятно.

А это что?

Во Львове закрыли визовый центр. Окукливаемся.
показать весь комментарий
Ну если посмотреть пробку на трассе Киев- Одесса. Уже не чего не хочется. Ещё и мост они бл"ть на лето, на ремонт поставили. Уже лет 20 его ремонтируют.
показать весь комментарий
До батьків з'їздити?
показать весь комментарий
Ну и пусть сидят себе с оккупантами , шо их на материк понесло ?
показать весь комментарий
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
показать весь комментарий
Мертвечука же в окупированный крым без очереди пропустили.
показать весь комментарий
До речі, а назад впустять?
показать весь комментарий
Хороший вопрос. Если по справедливости я бы не пустил ету тварь назад в Украину. По крайней мере до конца выборов в Украине. А поводом может быть росийское гражданство Мертвечука.
показать весь комментарий
чогось згадалось....

На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7264
показать весь комментарий
Мастер і Маргарита
показать весь комментарий
Браво Зеля! Браво!
Молодец! Красава!
показать весь комментарий
Тупые вы ребята!!!
показать весь комментарий
На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 467
показать весь комментарий
Такі табло мают стояти по всіх дорогах України !!!)))
показать весь комментарий
Хорошо. Вата должна страдать!
показать весь комментарий
предлагаю отсыпать каждому в очереди камней с неба
показать весь комментарий
Нех..,крисчанам робити в Україні, в них є "родная гавєнь" !!))
показать весь комментарий
Це тре було зробити постійно з моменту окупації
показать весь комментарий
если б патриоты были а так вдоль днепра никто не соорудил государства
показать весь комментарий
Так вчора ж казали, що пасажиропотік ватніків в цьому році зменшився в 10 раз??!!!
показать весь комментарий
Эдик дыши глубже!
показать весь комментарий
Хоть что то хорошее сделали кто то не зассал дулю окупантам показать
показать весь комментарий
Хорошая новость.
показать весь комментарий
"При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что российские пограничники "с оформлением документов не спешат"

Как я понимаю, очередь именно из=за этого и образовалась.

Граждане Украины могут свободно пересекать границу Украины. Ну, а неграждам придется подождать.
показать весь комментарий
Там нет границы Украины, там админграница. Через которую иностранцев и так не пускали с марта 2015 года.
показать весь комментарий
Молодцы
показать весь комментарий
Сподобалась фраза: «боятся оказаться закупоренными в Крыму». Саме це і треба зробити - закупорити там всіх, без права в'їзду в Україну. Нехай камні с нєба їдять, п'ють та заробляють.
показать весь комментарий
Час міняється... Міняються фашисти"... А вірш Самуїла Маршака залишається вічним:
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
показать весь комментарий
Тамженаші петріоти намагаються вирватися з-під окупації, чи професійні волонтнри пориваються провести традиційний сезон спротиву серед загарбників?
Ведмедчука серед них немає?
показать весь комментарий
Корона как дышло, куда потянул, туда и вышло?
показать весь комментарий
Высказываются в очереди? И почему-то не про кацапню,которая до всего этого довела. Да насрать на них и на их высказывания. Ублюдки.
показать весь комментарий
"Турысты" и "курортники" ,которые прутся на украденный полуостров фактически поддерживают оккупантов и это похоже на предательство. Надо вести обязательный поименный учет неблагонадежных и вносить в новый реестр - "Потенциальные предатели."
показать весь комментарий
Шмаркля и Мертветчук самые первые неблагонадёжные. Они есть в списках?
показать весь комментарий
Не перестарайся... І не "плагіатствуй"... У судовій системі царської Росії було таке формулювання вироку: "Аставить в падазрении...". Тобто, вину довести не вдалося, але підозри залишилися... І людина з цим "клеймом" могла ходить усе життя...
показать весь комментарий
Так казали, що й не їздить туди ніхто?!
показать весь комментарий
Очереди образовались не из за решения КМ, а от того что много желающих пожрать на шару за счёт Украинцев. И это пора говорить им прямо в рыло.
показать весь комментарий
Ну нельзя же быть такими жестокими,
Я например готов бесплатно выслать крысюк-АМ фото днепровской воды

показать весь комментарий
Вот жеж бендеры правого сектора, не благодарные. Не пускают рускоязычных мальчиков в трусиках на их исконную родину.
показать весь комментарий
А КПВВ с ОРДЛО надо совсем закрыть на 25 лет.
показать весь комментарий
Чубаров удивил! Тоже консерва?
показать весь комментарий
А почему проклинают украинскую власть,а не российских пограничников, которые медленно оформляют?
показать весь комментарий
Ехать отдыхать в Крым - так себе идея. Но учитывая, что Крым - это Украина, а в Одессе все забито и цены соответствующие, то действия государства, направленные на ограничение посещения Крыма выглядят очень сомнительно. Тем более, что ковид (на который ссылаются) атакует нашу страну с западных границ, а не с восточных или южных.
показать весь комментарий
Очень сомнительно ехать отдыхать на оккупированную территорию, да ещё платить денюжку в бюджет врага.
показать весь комментарий
А ты не в бюджет плати, а людям, которые там живут. В "бюджет врага" корпорации платят (типа Липецкого Рошена), а не обычные отдыхающие. И да, от газа на всякий случай отключись. Все, что ты платишь идет (через европейские прокладки) в "бюджет врага". Представляешь сколько на твои деньги уже сделали танков и патронов?
показать весь комментарий
Слышишь, руцкий справедливый, с какого перепугу я тебе платить должен?... Европейские прокладки,итить...какого рожна ты вообще это в тему втолкнул, морда кацапская?!
показать весь комментарий
Эту тему ты втолкнул. Потому что поумничать захотел насчет "бюджета врага". Поэтому пришлось тебе растолковать, что на самом деле каждый украинец намного больше уплачивает в "бюджет врага" чем среднестатистический отдыхающий на иностранных или оккупированных курортах.
показать весь комментарий
для кого-то, мягкоголового, оказалось откровением, что в Украине с Мокшей война и шататься туда-сюда "по делу, срочно, с надувными матрацами" через линию невидимого им фронта - это предательство Украины..
их любимый Сталин за меньшее расстреливал таких "шпионов" во времена "немецко-советского конфликта"..
показать весь комментарий
