В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС. ФОТОрепортаж

В городе Пятихатки Днепропетровской области состоялось торжественное открытие Аллеи памяти и Славы и Мемориала погибшим воинам Пятихатского района, которые отдали свою жизнь в противостоянии с российским агрессором.

Об этом информирует Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Днепропетровского областного военкомата.

Вместе с членами семей и боевыми побратимами погибших, в мероприятии приняли участие представители Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, других военных частей, руководство органов государственной власти и местного самоуправления, духовенства, общественные деятели, волонтеры.











Открыли мемориал дети погибших воинов.















Во время церемонии священники отслужили поименную панихиду и освятили мемориал, собравшиеся возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.









