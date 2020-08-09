В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС. ФОТОрепортаж
В городе Пятихатки Днепропетровской области состоялось торжественное открытие Аллеи памяти и Славы и Мемориала погибшим воинам Пятихатского района, которые отдали свою жизнь в противостоянии с российским агрессором.
Об этом информирует Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Днепропетровского областного военкомата.
Вместе с членами семей и боевыми побратимами погибших, в мероприятии приняли участие представители Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, других военных частей, руководство органов государственной власти и местного самоуправления, духовенства, общественные деятели, волонтеры.
Открыли мемориал дети погибших воинов.
Во время церемонии священники отслужили поименную панихиду и освятили мемориал, собравшиеся возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.
Матусю, не плач!… Я вже їду додому…
Сьогодні моя закінчИлась війна…
Від снайперів куль і від вибухів "Грому"
я їду туди, де твоя сивина.
Де борщ у печІ, молоко з пиріжками,
де батькова сильна й згрубіла рука.
Я їду додому… стрічай мене, мамо!
Тримайся, рідненька, бо зустріч…тяжкА.
Пробач мені, мамо! Пробач мені, тату,
що сам собі вибрав я Долю таку,
що пахне свічками і ладаном хата
й гойдається смуток у кожнім кутку.
Пробачте, що в зоряну вись небокраю
весільні мої простяглись рушники,
що, не скуштувавши й шматка короваю,
розбилось кохання моє на шматки!
Пробачте за цю безкінечну розлуку,
за сотні моїх, ще не сказаних слів,
що не дочекались ви діток-онуків,
що кулю ворожу так рано зустрів.
Чи ж думав, що ТАК стрінуть друзі й родина?
Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто?
Лиш квітами болю цвіте домовина,
гіркий "подарунок" із зони АТО.
Матусю, не плач, не болить вже нічого.
Своїх побратимів у Небі знайду…
"Живим коридором' стрічає дорога…
Дорога…якою…уже не пройду…
Душа незабаром за обрій полине…
Хтось гірко заплаче, добром пом'яне…
Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!
Чому ж
вберегти
не змогла
ти мене???
Олена Філончук (уривок)
26.01.2020
На П'ятихатщині ніхто "на заробітках" не ховався...
Героям вічна слава !!