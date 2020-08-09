РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3435 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
6 210 31

В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС. ФОТОрепортаж

В городе Пятихатки Днепропетровской области состоялось торжественное открытие Аллеи памяти и Славы и Мемориала погибшим воинам Пятихатского района, которые отдали свою жизнь в противостоянии с российским агрессором.

Об этом информирует Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Днепропетровского областного военкомата.

В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 01

Вместе с членами семей и боевыми побратимами погибших, в мероприятии приняли участие представители Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, других военных частей, руководство органов государственной власти и местного самоуправления, духовенства, общественные деятели, волонтеры.

В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 02

В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 03

В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 04
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 05
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 06

Открыли мемориал дети погибших воинов.

В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 07
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 08В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 09
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 10
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 11


В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 12

Во время церемонии священники отслужили поименную панихиду и освятили мемориал, собравшиеся возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 13
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 14
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 15
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 16
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС 17

Автор: 

памятник (2244) память (1504) мемориальная доска (219) Осока Ян (1501) Днепропетровская область (4483)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Ось так повинен дивитись українець на кацапа!!!
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС - Цензор.НЕТ 676
показать весь комментарий
09.08.2020 14:45 Ответить
+19
Сумно та Славно!
показать весь комментарий
09.08.2020 14:38 Ответить
+19
**
Матусю, не плач!… Я вже їду додому…
Сьогодні моя закінчИлась війна…
Від снайперів куль і від вибухів "Грому"
я їду туди, де твоя сивина.
Де борщ у печІ, молоко з пиріжками,
де батькова сильна й згрубіла рука.
Я їду додому… стрічай мене, мамо!
Тримайся, рідненька, бо зустріч…тяжкА.
Пробач мені, мамо! Пробач мені, тату,
що сам собі вибрав я Долю таку,
що пахне свічками і ладаном хата
й гойдається смуток у кожнім кутку.
Пробачте, що в зоряну вись небокраю
весільні мої простяглись рушники,
що, не скуштувавши й шматка короваю,
розбилось кохання моє на шматки!
Пробачте за цю безкінечну розлуку,
за сотні моїх, ще не сказаних слів,
що не дочекались ви діток-онуків,
що кулю ворожу так рано зустрів.
Чи ж думав, що ТАК стрінуть друзі й родина?
Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто?
Лиш квітами болю цвіте домовина,
гіркий "подарунок" із зони АТО.
Матусю, не плач, не болить вже нічого.
Своїх побратимів у Небі знайду…
"Живим коридором' стрічає дорога…
Дорога…якою…уже не пройду…
Душа незабаром за обрій полине…
Хтось гірко заплаче, добром пом'яне…
Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!
Чому ж
вберегти
не змогла
ти мене???

Олена Філончук (уривок)
26.01.2020
показать весь комментарий
09.08.2020 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сумно та Славно!
показать весь комментарий
09.08.2020 14:38 Ответить
**
Матусю, не плач!… Я вже їду додому…
Сьогодні моя закінчИлась війна…
Від снайперів куль і від вибухів "Грому"
я їду туди, де твоя сивина.
Де борщ у печІ, молоко з пиріжками,
де батькова сильна й згрубіла рука.
Я їду додому… стрічай мене, мамо!
Тримайся, рідненька, бо зустріч…тяжкА.
Пробач мені, мамо! Пробач мені, тату,
що сам собі вибрав я Долю таку,
що пахне свічками і ладаном хата
й гойдається смуток у кожнім кутку.
Пробачте, що в зоряну вись небокраю
весільні мої простяглись рушники,
що, не скуштувавши й шматка короваю,
розбилось кохання моє на шматки!
Пробачте за цю безкінечну розлуку,
за сотні моїх, ще не сказаних слів,
що не дочекались ви діток-онуків,
що кулю ворожу так рано зустрів.
Чи ж думав, що ТАК стрінуть друзі й родина?
Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто?
Лиш квітами болю цвіте домовина,
гіркий "подарунок" із зони АТО.
Матусю, не плач, не болить вже нічого.
Своїх побратимів у Небі знайду…
"Живим коридором' стрічає дорога…
Дорога…якою…уже не пройду…
Душа незабаром за обрій полине…
Хтось гірко заплаче, добром пом'яне…
Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!
Чому ж
вберегти
не змогла
ти мене???

Олена Філончук (уривок)
26.01.2020
показать весь комментарий
09.08.2020 14:45 Ответить
Ось так повинен дивитись українець на кацапа!!!
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС - Цензор.НЕТ 676
показать весь комментарий
09.08.2020 14:45 Ответить
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС - Цензор.НЕТ 9299
показать весь комментарий
09.08.2020 14:54 Ответить
Краповый берет чё не приехал? Или стремно перед своим сепарским электоратом светиться на таких мероприятиях?
показать весь комментарий
09.08.2020 14:54 Ответить
Вічна пам'ять і слава героям!
На П'ятихатщині ніхто "на заробітках" не ховався...
показать весь комментарий
09.08.2020 15:44 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
показать весь комментарий
09.08.2020 15:55 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ.....
показать весь комментарий
09.08.2020 20:27 Ответить
Этот, как и многие другие, мемориал - лучшим сыновьям и дочерям Украины. Склоняю голову в искренней благодраности
показать весь комментарий
09.08.2020 15:55 Ответить
Слава Украине!
показать весь комментарий
09.08.2020 16:27 Ответить
головне - вмонтуйте камери цілодової дії - покидьки, фінансовіні єреф будуть і далв чинити неподобство, як і у випадках, пам'ятників, сінагог і т..і.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:30 Ответить
Яка печаль,яка скорбота...знаю Пятихатки,бував там...сльози на очах,такими молодими залишили світ,щоб жила Украіна,жили ми..і які чудові діточки полеглих героів...
показать весь комментарий
09.08.2020 16:46 Ответить
У П'ятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС - Цензор.НЕТ 763
показать весь комментарий
09.08.2020 22:06 Ответить
Слава Україні !
Героям вічна слава !!
показать весь комментарий
10.08.2020 15:12 Ответить
Слава Українським воїнам
показать весь комментарий
10.08.2020 23:50 Ответить
 
 