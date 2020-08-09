"Беларусь без Луки и Х#йла!", - в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с Беларусью и белорусской нацией, которые стали заложниками диктатуры Лукашенко и имперской политики путинской России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.





Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ