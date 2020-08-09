13 056 190
"Беларусь без Луки и Х#йла!", - в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с Беларусью и белорусской нацией, которые стали заложниками диктатуры Лукашенко и имперской политики путинской России.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+32 Ksenia VB
показать весь комментарий09.08.2020 19:15 Ответить Ссылка
+22 Senator S #201477
показать весь комментарий09.08.2020 19:14 Ответить Ссылка
+16 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий09.08.2020 19:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Напав на Финлндию в ноябре 1939 года,25 июня 1941 года в летом 1944 года....
Маршал Финляндии национальный Герой,диктатор Сралин так и остался ДЕБИЛОМ...
Финляндия обязалась возместить Советскому Союзу убытки, причиненные в результате военных действий, возвратить СССР все вывезенные в Финляндию материальные ценности и передать Союзному (Советскому) главнокомандованию все военное имущество Германии и ее сателлитов.
Мирный договор с Финляндией, подписанный в Париже 10 февраля 1947 года, установил границы Финляндии по состоянию на 1 января 1941 года, а также подтвердил основные положения Соглашения о перемирии 19 сентября 1944 года. Договор обязал Финляндию возместить частичные убытки, причиненные Советскому Союзу в сумме 300 миллионов долларов, и возвратить ценности, вывезенные с советской территории.
Вот так бесславно закончилась эпоха Маннергейма. А ты старый пердун, хотя бы историю подучил.
а все из-за мягкотелости президентов Паасикиви и Кекконена.
Историю мы знаем и настоящую, а не написанную лакеями -лизоблюдами Путина.
1 января 1956 года СССР досрочно вернул Финляндии полученный им в аренду на 50 лет по условиям Московского перемирия 1944 года полуостров Порккала.
Ответы будут одинаковыми и не такими, как нужно.
От якби їхні кандидатки нею розмовляли, українці би точно підтримали.... А так, схоже шило на мило...
Політик(а ці кандидатки...хочуть не хочуть вже стали політиками) Тому, хоча б 75% своїх промов, вони повинні виголошувати білоруською мовою, а не навпаки...все майже російською...
Якщо білоруський кандидат/політик розмовляє весь час російською, щоб не дражнити свій російськомовний лекторат цією "селюковою" білоруською мовою... То грош ціна такій державі, такій нації і такій Білорусі....
І зразу питання...Що ж то за бабушкі, що не хочуть чути мову? Якраз старше покоління повинне ще пам'ятати і розмовляти українською... Принаймні так відбувається в Україні, в російськомовних регіонах...де лише бабушкі і розмовляють українською...
типу...Зразу питання...Що ж то за бабушкі, що не хочуть чути мову? Якраз старше покоління повинне ще пам'ятати і розмовляти БІЛОРУСЬКОЮ...
Питання три:
1. Що ж то за бабушкі?
2. Що ж то за "один білорус"?
3. А де ж правда?
Не всім треба сліпо вірити. Особливо на цьому форумі.
https://censor.net/user/58115, эксперт, если бы говорила на беларуском языке, то пенсионеров однозначно бы оттолкнула.
А Лукашенко, все таки є гарантія, що буде брикатися.... Все таки більше політичного досвіду ніж у *****!!!! Той 30 років диктатором... А цей тільки 20....
Я за Україну.... Мені головніше, що краще для України, яка Білорусь? (Білорусь Лукашенки чи Білорусь підкацапників Тихановських?)... і що коїться у нас, всередині України
Але, як громадянин України.... Так.... Лукашенко краще для України....
лукавый *****
Це все пусте ... почнемо з того що немає там ніякої НАЦІЇ, більшість білорусів спілкуються і в сім'ях і на вулиці кацапською мовою (99%), слухають кацапський шансон, дивляться кацапські серіали, ніжно ******* расєю і путена. Вони вже давно забули хто вони (!) Ну яка це в дупу НАЦІЯ?
В тему трохи русофобії від файної фолк групи:
https://youtu.be/ObZFt4oRFUU Стары Ольса - Бітва пад Воршай 1514
Слава Воршы ўжо ня згорша
Слава ўжо ня згорша -
Слаўся, слаўся князь Астрожскі
Слаўся князь Астрожскі!
Нравится Лукашенко - на здоровье, хотя считаю это не нормальным.
Завтра увидим из какого теста слеплены беларусы.
А як окрема країна Білорусь взагалі приречена. Бацька створив полурадянський заповідник, який живе за рахунок посередництва між РФіїю і рештою світу. Увійдуть до РФії, потреба у посереднику відпаде, змінять вектор на європейський, залишаться без кацапського ринку та сировини. + 90% населення вата, аля Донбасяо і Крим. Я навіть не уявляю яку страшну ціну має заплатити ця країна, за побудову нормальної, незалежної та демократичної країни. Це війна із РФ, втрата територій, повне зубожіння, років 20-30 перебудови економіки і свідомості і тільки тоді у них з'явиться шанс.