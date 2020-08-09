РУС
"Беларусь без Луки и Х#йла!", - в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с Беларусью и белорусской нацией, которые стали заложниками диктатуры Лукашенко и имперской политики путинской России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2444) Беларусь (8022) выборы (24790) Киев (26143) Лукашенко Александр (3647) митинг (2563) Богачук Олег (1462) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+32
зелю - знову в клоуни ))
09.08.2020 19:15 Ответить
+22
ТОМОС-НАТО-ЕС-БЕЛАРУСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Путлера в Гаагу!!!
09.08.2020 19:14 Ответить
+16
Краще, десь з під нар,нехай зеків тішить!!))
09.08.2020 19:20 Ответить
Когда то в Финляндии маршал Маннегейм сказал Джугашвили....,не нападай и не обсернешься...дебил Сралин не послушал маршала ТРИ раза...
Напав на Финлндию в ноябре 1939 года,25 июня 1941 года в летом 1944 года....
Маршал Финляндии национальный Герой,диктатор Сралин так и остался ДЕБИЛОМ...
09.08.2020 19:47 Ответить
Финляндия уже в конце 1943 года договаривалась с СССР как выйти из войны. Согласилась на все предложения СССР и навсегда отказалась от своих бывших территорий. А уже 15 сентября 1944 года Финляндия стала союзником СССР и объявила состояние войны с Германией. Финским войскам оказала помощь советская авиация.
Финляндия обязалась возместить Советскому Союзу убытки, причиненные в результате военных действий, возвратить СССР все вывезенные в Финляндию материальные ценности и передать Союзному (Советскому) главнокомандованию все военное имущество Германии и ее сателлитов.
Мирный договор с Финляндией, подписанный в Париже 10 февраля 1947 года, установил границы Финляндии по состоянию на 1 января 1941 года, а также подтвердил основные положения Соглашения о перемирии 19 сентября 1944 года. Договор обязал Финляндию возместить частичные убытки, причиненные Советскому Союзу в сумме 300 миллионов долларов, и возвратить ценности, вывезенные с советской территории.
Вот так бесславно закончилась эпоха Маннергейма. А ты старый пердун, хотя бы историю подучил.
09.08.2020 22:04 Ответить
а кто возместил Финляндии убытки, нанесенные нападением СССРом за войну 1939 года, смерти финнов, сражавшихся за свою страну, за захват территорий, изгнание населения с обжитых мест в 1939-1940 году? Россия захватила большие территории в мирное время в 1939 г., устроила военные базы (полуостров Ханко и Порккала), Финны выплачивали "убытки" до середины 70 годов, 30 лет! За что, какие убытки, когда на них напала Россия.
а все из-за мягкотелости президентов Паасикиви и Кекконена.
Историю мы знаем и настоящую, а не написанную лакеями -лизоблюдами Путина.
10.08.2020 00:30 Ответить
Финны решили отыграться, выступив на стороне Германии. А когда "запахло жаренным" то быстро поняли, что как союзнику Германии, им придется выплачивать контрибуцию не только СССР, а и другим странам-победителям. Так что кто после этого сам себе злобный буратино?
1 января 1956 года СССР досрочно вернул Финляндии полученный им в аренду на 50 лет по условиям Московского перемирия 1944 года полуостров Порккала.
10.08.2020 07:53 Ответить
А ещё Маннергейм дослужился до чина генерал-лейтенанта в Российской Империи. И, да, совков он не любил, а вот Россию очень любил - он сам неоднократно признаётся в своих мемуарах. Большая часть его славной военной жизни (и вообще большая часть его жизни) прошла как раз в боях (и пирах) за Российскую Империю - от кадета до генерала русской царской имперской армии.
09.08.2020 23:10 Ответить
Любому кандидату в президенты Белоруси только один вопрос: чей Крым?
Ответы будут одинаковыми и не такими, как нужно.
09.08.2020 19:49 Ответить
Такими как нужно кому? У народа беларуси, кхм, как бы и свои проблемы есть на сегодняшний день - в Минск стянули войска, людей продолжают хватать на улицах... И это только начало. Жыве Беларусь!
09.08.2020 19:55 Ответить
Дуже приємно чути білоруську мову, тим паче у Києві....
От якби їхні кандидатки нею розмовляли, українці би точно підтримали.... А так, схоже шило на мило...
09.08.2020 19:52 Ответить
А при чём тут "мова"? Белорусы змагаются против диктатора, за свой выбор.
09.08.2020 19:57 Ответить
Мова - це маркер... Останній аргумент в суперечці...свій/чужий...а точніше ПРОБІЛОРУСЬКИЙ, ЧИ ПРОРОСІЙСЬКИЙ...
Політик(а ці кандидатки...хочуть не хочуть вже стали політиками) Тому, хоча б 75% своїх промов, вони повинні виголошувати білоруською мовою, а не навпаки...все майже російською...
09.08.2020 20:07 Ответить
У меня жена одесситка, а я из Бреста. Она с детства говорит на русском, как и её родители, как и её друзья. В Беларуси все говорят на русском, хотя мову мы изучаем и в школе и в институте и относимся к ней бережно. Кстати, кандидатки и па-беларуску обращались и на выступлениях звучит один из наших неформальных гимнов - "Разбуры муры". У нас нет раскола по языковому принципу. Народ сейчас един в стремлении скинуть диктатора.
09.08.2020 20:24 Ответить
У побуті?...Дома, хоч китайською.... А це ПОЛІТИК, ПУБЛІЧНА ЛЮДИНА...
Якщо білоруський кандидат/політик розмовляє весь час російською, щоб не дражнити свій російськомовний лекторат цією "селюковою" білоруською мовою... То грош ціна такій державі, такій нації і такій Білорусі....
09.08.2020 20:41 Ответить
Никто не считает в Беларуси баларускую мову "селюковой", не передёргивайте. Всё время они говорят на русском может потому, что это язык на котором говорят в Беларуси? Кстати, на мове она тоже выступала. Лукашенко всегда на русском говорит (как раз таки на "селюковом").
09.08.2020 20:54 Ответить
Так один білорус, тут на цензорі пояснив(якщо знайду то копіпастну цей коментар)....А саме...Що Тихановська розмовляє російською, щоб не відлякати від себе білоруських бабушок...

І зразу питання...Що ж то за бабушкі, що не хочуть чути мову? Якраз старше покоління повинне ще пам'ятати і розмовляти українською... Принаймні так відбувається в Україні, в російськомовних регіонах...де лише бабушкі і розмовляють українською...
09.08.2020 21:12 Ответить
Сорі не українською, а білоруською....

типу...Зразу питання...Що ж то за бабушкі, що не хочуть чути мову? Якраз старше покоління повинне ще пам'ятати і розмовляти БІЛОРУСЬКОЮ...
09.08.2020 21:14 Ответить
"І зразу питання...Що ж то за бабушкі, що не хочуть чути мову? "
Питання три:
1. Що ж то за бабушкі?
2. Що ж то за "один білорус"?
3. А де ж правда?

Не всім треба сліпо вірити. Особливо на цьому форумі.
09.08.2020 21:26 Ответить
"Білорусь без Луки та Х#йла!" У центрі Києва відбулась акція солідарності з білоруською нацією - Цензор.НЕТ 7333 https://censor.net/user/278725

https://censor.net/user/58115, эксперт, если бы говорила на беларуском языке, то пенсионеров однозначно бы оттолкнула.
09.08.2020 21:40 Ответить
Я не знаю, что вам там за белорус нёс такую чушь. Во-первых, бабушки считаются самым главным электоратом Лукашенко, во-вторых в наших вёсках вообще никто на беларускай мове не говорит - на той, которую мы учим в школе. У деревенских бабушек такая смесь польского, украинского и русского, что в зависимости от области свой диалект - где-то больше одного языка, где-то другого. Я вот, например, с Полесья - тут у бабушек в деревнях преобладает смесь польского, украинского и русского (в порядке уменьшения).
09.08.2020 21:34 Ответить
А ось і пруф підвалив.... Тому й кажу.... ПРОКАЦАПСЬКА СВОЛОТА ці Тихановські... А МОВА - це безпомилковий маркер...."Білорусь без Луки та Х#йла!" У центрі Києва відбулась акція солідарності з білоруською нацією - Цензор.НЕТ 2622
09.08.2020 21:37 Ответить
Кхм.. Если честно, то не понял хода ваших мыслей. В чём пруф? Был у нас один самый главный змагар - Зянон Позняк. Ну и где он сейчас? Вся националистическая оппозиция - это подарок для Лукашенко, ибо народ не поддерживает националистов в Беларуси. Лукашенко поэтому и обосрался, что против него вышли не маргинальные оппозиционеры, а именно сам народ Беларуси.
09.08.2020 21:42 Ответить
Логіка дуже проста.... Як би ці *************-КРИМНАШИСТИ і любителі русского Міра не поклали остаточно Білорусь під *****... Тоді російські іхтамнєти під виглядом БІЛОРУСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ, будуть тероризувати кордони Польщі, Литви і України...точніше КИЄВА.... І попробуй тоді наклади на Росію санкції....все звалять на білорусів?
А Лукашенко, все таки є гарантія, що буде брикатися.... Все таки більше політичного досвіду ніж у *****!!!! Той 30 років диктатором... А цей тільки 20....
09.08.2020 22:10 Ответить
Лукашенко - самая прокоцапская сволочь. Все его игры с пуйлом, это только для отвода глаз.
09.08.2020 21:46 Ответить
Так.... Але диктатор, диктатору так просто владу не віддасть..... Що це за диктатор такий без влади?... А ці кримнашисти одразу покладуть Білорусь під *****.... Викладуть як на блюдечці...
09.08.2020 22:13 Ответить
Да ладно, не каркай. Разберёмся. Ты же не против народа? Это стиль пуйла и луки быть против народа.
09.08.2020 22:36 Ответить
Мені пох білоруси з їхньою Білорусю... і хто там править, який Цар чи узурпатор?..., пох Хабаровськ і москалі... Хай їх ***** мордує, хоч до 2050 року....
Я за Україну.... Мені головніше, що краще для України, яка Білорусь? (Білорусь Лукашенки чи Білорусь підкацапників Тихановських?)... і що коїться у нас, всередині України
09.08.2020 22:45 Ответить
Вот в этом я с вам абсолютно согласен! Своя страна превыше всего! Как говорится Беларуси-белорусово, а Украине-украиново. Так чего же вы лезете лечить нас, как жить, а? Вот лично вы. На каком языке говорить, за кого голосовать... Может ещё укажете в какого Бога верить, чтобы вашим высоким стандартам соответствовать?
09.08.2020 22:53 Ответить
Спасибо, конечно, за ваше волнение за наше будущее. Но вы так же недооцениваете беларуский народ и считаете его за быдло. Такую вашу позицию я не могу принять.
09.08.2020 22:40 Ответить
Скажу так..... Був би білорусом, обовязково би вийшов проти Лукашенки.... Зрозуміло, що за 30 років ця вусата пика, навіть фізіологічно би остогидла..... Одну ту саму пику 30 років бачити?!!! Ну це жах..... Чисто по-людськи білорусів розумію...
Але, як громадянин України.... Так.... Лукашенко краще для України....
09.08.2020 22:49 Ответить
Уважаю! Таки проснулось в вас человеческое, а не геополитическое! Жыве Беларусь!!!
09.08.2020 22:55 Ответить
И что там краще для Украины вам на цензоре не расскажут. Хватит пересказывать чужие мнения. Как гражданин Украины вы проводили декоммунизацию и всякую прочую люстрацию - а вас не ломает, что Лукашенко самовольно поменял флаг и герб Погоня, которые были приняты после провозглашения независимости, на советский флаг и герб, и белоруский государственный гимн на советский гимн с некоторыми изменениями текста?
10.08.2020 00:24 Ответить
Кожна мова - чортячо небезпечний свідок історії народу, котрий ту мову вживає. - Юрій Шевельов
09.08.2020 20:48 Ответить
Приближённые Лукашенко сказали ему ,что он опять Президент,Лукашенко как и кремлёвский Фюрер когда то, заплакал от радости,что его любит белорусский народ,потом облокотился об корпус танка и сказал негромко, спасибо за такое доверие
09.08.2020 19:53 Ответить
******** лука
лукавый *****
09.08.2020 19:55 Ответить
Таких очередей на выборы, как сегодня, Беларусь не видела никогда. И не только Беларусь.
09.08.2020 20:01 Ответить
Отбился Бацька от кремлевского быдла,стал нефть и газ покупать не у КГБиста....
09.08.2020 20:04 Ответить
А у кого? Это цирк для бедных, что Лука с ****** устраивают.
09.08.2020 20:30 Ответить
Азербайджанская нефть для Белоруси ходила в порт Клайпеда еще 4 месяца назад.Путлер глубоко возмущам-с
09.08.2020 20:10 Ответить
Не тільки азербайджанська. Лукашенко закупляє нафту у США, тому й заворушилася 5-а колона.
09.08.2020 21:00 Ответить
Жалко что Таракан посчитает голоса как нужно.
09.08.2020 20:14 Ответить
Беларусь без Луки и Х#йла, а с кем они будут, с Тихановской, которая не знает чей Крым, которая рассказывает что ей звонили с украинского номера и запугивали её и её детей, поэтому ФСБ Раши посоветовало ей спрятать своих детей в Мацкве ))))
09.08.2020 20:15 Ответить
В феврале этого года Майк Помпео был в Минске....потому Мавзолейные Хмыри и закатили истерику...Вопросы поставок нефти из США были решены...
09.08.2020 20:16 Ответить
О-о-о! А ще тому, що Москва показала свій оскал на Донбасі, білоруси побачили, хто є друг.
09.08.2020 21:04 Ответить
Или с РАБссией в дерьме,или с цивилизацией по рыночной цене...Бацька выбрал второй вариант,и это правильное решение...
09.08.2020 20:20 Ответить
Лукашенко выиграл выборы.
09.08.2020 20:23 Ответить
Бацька набрал почти 80 процентов... по результатам экзитпола
09.08.2020 20:24 Ответить
Белорусские оппозиционеры, а теперь все вместе позовем Путена: "Путен, введи!"
09.08.2020 20:32 Ответить
Лука Мудищев проиграл.
09.08.2020 20:31 Ответить
С тем, за кого проголосует народ.
09.08.2020 20:33 Ответить
Летом 1940 года товарищ Джугашвили поздравил Гитлера со взятием Парижа правительственной телеграммой....Интересно поздравит ли Обнуляйтер всея РАБссии Бацьку с победой...
09.08.2020 20:33 Ответить
Поздравит, конечно же: без белорусских креветок и бананов совсем тяжело будет.
09.08.2020 20:35 Ответить
Если мы шлёпнем таракана, как Чеушеску, то ***** очень задумается.
09.08.2020 20:37 Ответить
***** притаился... Самая жара только начинается.
09.08.2020 20:34 Ответить
Тысячи людей не успели проголосовать за границей, в том числе в Киеве. Избирательные участки закрылись, а многие стояли в очередях несколько часов, чтобы проголосовать.
09.08.2020 20:36 Ответить
Пора выходить за "Украину без зекретина и х@йла",а они в соседнюю страну смотрят...
09.08.2020 20:38 Ответить
Один Путлер сидит в секретном Бункере на горе Ямантау,второй Путлер проводит видосики даже с Мишустиным ...и губанаторами РАБссии....типа Зели третий Путлер отвечает за Чечню...Кадыров потребовал бабла...,а денег нет,но вы держитесь..ОСЕНЬ будет еще интересней...
09.08.2020 20:39 Ответить
"Білорусь без Луки та Х#йла!" У центрі Києва відбулась акція солідарності з білоруською нацією - Цензор.НЕТ 4534Путлеров аж 6 а РАБссия одна...
09.08.2020 20:44 Ответить
Глядя на эту маргинальщину у нас скорее проголосуют за лукашенку, чем угодить этим мутным персонажам.
09.08.2020 20:58 Ответить
****** в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией ******

Це все пусте ... почнемо з того що немає там ніякої НАЦІЇ, більшість білорусів спілкуються і в сім'ях і на вулиці кацапською мовою (99%), слухають кацапський шансон, дивляться кацапські серіали, ніжно ******* расєю і путена. Вони вже давно забули хто вони (!) Ну яка це в дупу НАЦІЯ?
09.08.2020 21:00 Ответить
У 1918 р , коли радянська влада визначала союзні республіки, то Україні дозволила одну державну мову -- українську, а Білорусі визначила дві державні: білоруську і російську, бо білорусів було всього 10 млн. Тому білоруська мова стала затоптана більше, ніж українська. А чого чекати від колонізаторів.
09.08.2020 21:17 Ответить
Ок, aлe вже 30 років як Білорусь незалежна держава а відсотковість повсякденноi білоруської мови як була на рівні 70-80 років так і залишилися .Вони НЕ визначились як НАЦІЯ, і їм це не потрібно!
09.08.2020 21:29 Ответить
Мы белорусы больше единая нация, чем вы, шановный. У нас нет раскола, мы едины. Все беларусы сейчас в едином порыве борятся за свою свободу. А вы, отрицая это, как раз и играете на руку диктаторам типа Луки и *****.
10.08.2020 00:10 Ответить
Оцей арт сподобався. Його треба професійніше виконати, але концепт супер.
В тему трохи русофобії від файної фолк групи:
https://youtu.be/ObZFt4oRFUU Стары Ольса - Бітва пад Воршай 1514

Слава Воршы ўжо ня згорша
Слава ўжо ня згорша -
Слаўся, слаўся князь Астрожскі
Слаўся князь Астрожскі!

"Білорусь без Луки та Х#йла!" У центрі Києва відбулась акція солідарності з білоруською нацією - Цензор.НЕТ 5025
09.08.2020 21:07 Ответить
Щось ці апазыцыанери приперлись з такого ж самого тоталітарногшо лайна, шо в Москві. Тому про яку там на мітингу демократію вони говорять, з країни України, де теж є влада олігархії і відродження зеленими хабадниками ригівських збитих льотчиків. Якби вони приїхали з Чехії, Німетчини, чи ба сиділи дома в Білорусії, тому який сенс заміни Лукашенка, який хоч не ворожий до України , на ту промосковську шоблу з ФСБ і СЗР РФ? Вони розграбують все ласе, що залишилось виріжуть і спалять ліси, вкрадуть землю як в Україні, профукають МАЗ і БЕЛАЗ, конкуренти з Заходу радо розвалять все. Тому потрібно зміни робити виважено і не обирати популіста-олігофрена.
09.08.2020 21:29 Ответить
Именно этого мы и хотим - перемен и возможность выбирать.
09.08.2020 21:44 Ответить
Разберёмся уже без таракана. У него был шанс провести выборы честно, остаться в политике... Может мы бы по нему так соскучились бы, что опять на царство позвали бы. Это должен решать беларуский народ. Но он ведёт страну к Плошчы и себя к участи Чеушеску.
09.08.2020 21:52 Ответить
Жесть. В центре Минска уже начались побегушки ОМОНа за мирными жителями, которые даже не митингуют пока. Рашкинский омон и беркутня напряглись от будущего наплыва кадров и конкуренции.
09.08.2020 22:12 Ответить
Я не пошел на эту акцию, т.к. считаю, что это дело самих беларусов.
Нравится Лукашенко - на здоровье, хотя считаю это не нормальным.
Завтра увидим из какого теста слеплены беларусы.
09.08.2020 22:13 Ответить
Так и все честные баларусы считают, что это НЕ нормально, когда нравится Лукашенко. Завтра увидим... Жыве Беларусь!!!
09.08.2020 22:18 Ответить
Под кухаркой, вы, я так понимаю, имеете в виду Тихановскую? Ну так, если бы вы были хоть немного в курсе, она и не собирается быть президентом. Её программа - выпустить всех полит-заключенных и провести новые честные выборы президента через полгода. Она сама говорит, что хочет назад мужа (который сидит) и опять жарить котлеты. И, да, она будет президентом на этот короткий промежуток - почти вся Беларусь за неё.
показать весь комментарий
09.08.2020 22:45 Ответить
Наівний ти чувачок ) Жити вам під Лукою ще куеву хмару років..
10.08.2020 06:56 Ответить
Там выбор небольшой или Лука или Х#йло.
10.08.2020 00:23 Ответить
Ещё раз хотелось бы заметить, что беларсы разберутся сами со своим луйлом. А вы со своими олигархами разберитесь. А вот когда со всеми разберёмся, то запануем и выпъем по чарке!
10.08.2020 00:35 Ответить
Можеш по малу викреслювати Білорусь із політичної мапи світу. Вона доживає останні свої часи.
10.08.2020 10:15 Ответить
Спасибо. Это было по-братски, хех.
10.08.2020 13:10 Ответить
По братські говорять правду. Хоч і гірку, але правду.
10.08.2020 13:35 Ответить
Какие то непонятные боты заполонили весь Цензор.
10.08.2020 00:24 Ответить
Да, ещё какие-то непонятные боты заполнили уже все беларуские города (как сказала Ермошина) - на самом деле эти непонятные силы называются "беларуский народ". Идут столкновения с беркутнёй. В малый городах, типа Лида, Жабинка, менты опускают щиты. В Барановичах их гоняют. Гуглите и обрящется.
10.08.2020 00:30 Ответить
Про путлера, розвернете такі плакати при Тихвновський й буде те саме що й при Лукашенко, буцегарня
10.08.2020 08:46 Ответить
Там всё уже продумано заранее,Московии нужна вся Беларусь.
10.08.2020 10:09 Ответить
При Тихановській за такі плакати (з ******) будуть саджати. Любий президент цієї країни, першим ділом побіжить на уклін до Кремля. Просто Бацька в одному статусі, а ці "псевдо демократи" на колінах поповзуть.
10.08.2020 10:14 Ответить
Москве не выгодно делить Беларусь на западную и восточную часть,Москве выгодно поделить Украину на две части, интересная арифметика получается ,как решиться судьба двух буферных государств между Московией и ЕС?
10.08.2020 10:08 Ответить
Не обманюйте себе, це не можливо. Або без Луки, або без *****.
А як окрема країна Білорусь взагалі приречена. Бацька створив полурадянський заповідник, який живе за рахунок посередництва між РФіїю і рештою світу. Увійдуть до РФії, потреба у посереднику відпаде, змінять вектор на європейський, залишаться без кацапського ринку та сировини. + 90% населення вата, аля Донбасяо і Крим. Я навіть не уявляю яку страшну ціну має заплатити ця країна, за побудову нормальної, незалежної та демократичної країни. Це війна із РФ, втрата територій, повне зубожіння, років 20-30 перебудови економіки і свідомості і тільки тоді у них з'явиться шанс.
10.08.2020 10:12 Ответить
