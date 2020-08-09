РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10090 посетителей онлайн
Новости Фото Революция в Беларуси
9 091 89

У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У посольства Беларуси в Киеве с утра стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 01

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 02
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 03
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 04
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 05
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси сегодня основной день выборов президента, досрочно проголосовали уже 41,7% избирателей

У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 07
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 08
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 09
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 10
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 11
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 12
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 13
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 14
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 15
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 16

Также читайте: Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка вышлют в Одессу (обновлено)

У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 17
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 18
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 19
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 20
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 21
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента 22

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Беларусь без Луки и Х#йла!", - в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Беларусь (8022) выборы (24790) Киев (26143) Лукашенко Александр (3647) посольство (1097) Богачук Олег (1462) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
їхня мрія, як і наша, збудиться, коли здохне фашистська московія.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:56 Ответить
+15
Включила тєлік, всі канали мертведчука топлять за масковскую апазіціонєрку - тіхановскую.
Це все що треба знати про опозицію вусатого таргана.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:53 Ответить
+12
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 3250
показать весь комментарий
09.08.2020 20:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай їм доле щастя хоча б колись здійснити свою мрію!
показать весь комментарий
09.08.2020 19:51 Ответить
їхня мрія, як і наша, збудиться, коли здохне фашистська московія.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:56 Ответить
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 3250
показать весь комментарий
09.08.2020 20:11 Ответить
Ну так можна було проголосувати достроково , - в п"ятницю наприклад , чи ні . ?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:00 Ответить
Счастье у каждого свое
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 2591
показать весь комментарий
09.08.2020 20:10 Ответить
ТК ДОЖДЬ -Государственный экзитпол - Лукашенко 80проц
показать весь комментарий
09.08.2020 20:10 Ответить
Пацаны, расходимся! За нас уже проголосовали! Наш колхоз вечен! Лука - безупречен! Хитрозачьосаный - наш рулевой!)
показать весь комментарий
09.08.2020 20:13 Ответить
Главное в этом всём вашем деле - на раССею не смотреть.. не смотреть, не слушать, забить и забыть - тогда хуже точно не будет... И не сдаваться, как наши шлецики Крым сдали.. удачи вам друзья..
показать весь комментарий
09.08.2020 19:52 Ответить
шльоцик, ти в якому добровольчому батальоні воював за Крим у 2014-му?
показать весь комментарий
09.08.2020 19:55 Ответить
Шлецычка, разницу почувствуй - когда сдают и воююют.. почувствуй, прочувствуй - такое и врагу не пожелаешь, подрости - подумай, потом встрявай..
показать весь комментарий
09.08.2020 19:57 Ответить
Як сказала тоді Тимошенко-"жоден танк не має виїхати з казарми!"
показать весь комментарий
09.08.2020 19:59 Ответить
сцикло, так чому ти засцяв іти у воєнкомат і звільняти Крим?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:00 Ответить
Курочка, тон потише и попроще.. армия УКРАИНЫ выгнала меня со своих рядов - я на командира полка куй ложит, про других промолчу, а воевать деде Коле против касапов - УКРАИНУ в античеловечности бы обвинили.. скажи петику и баптиста спасибо..
показать весь комментарий
09.08.2020 20:05 Ответить
Мудыло. Тебя тварь спрашивают - что ты сделал для освобождения Крыма? Или только ********* горазд... за что и вышвырнули из ВСУ. Херой-подпольщик...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:22 Ответить
Отважный петишист - безмозглое насекомое нарисовалась.. тело, во-первых - слушаешь внимательно, я как родившийся в Одессе, но выросший в Киеве - говорю тебе чертиле ястно и внятно - крым УКРАИНЕ нах надо. Услышало, чепушило.. непонятно во бью тебе в головуи петика твоего по блоку закопаю и сцать буду пока не прорастает - чтобы всех ющенковским с петишистов искоренить с нашей УКРАИНСКГЙ Земли.. нету животных больших, которые предали УКРАИНУ ещё в 2005 году.. ты до сих пор за них очко своё рвешь, а они продали его, ещё пятнадцать лет назад.. и в следующий раз захочешь что-то ляпнуть подумай - а потом пищи.. извините друзья и недруги - это всё ющенковским предатели-провокаторы..
показать весь комментарий
09.08.2020 20:37 Ответить
Школа-онлайн тоже бессильна оказалась??
показать весь комментарий
09.08.2020 20:47 Ответить
шпецик это Ю.В.Тимошенко?
показать весь комментарий
09.08.2020 19:57 Ответить
Она шлециков недовоспитала.. ей говорили - палкой бей, а она - добрая женщина словом депилов лечила.. не сцы, пересечемся с ней она публично извинится за свои педагогогические навыки..
показать весь комментарий
09.08.2020 20:00 Ответить
Де це Ви з нею перетнетеся? Вдома в Качанівці?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:04 Ответить
Касапское чувство дупоюмора так умиляет.. сынок, книжку лучше прочитай, чем бестолковостью тут своей блистать..
показать весь комментарий
09.08.2020 20:06 Ответить
Вы из когорты сердечников? Ну тогда изучи кто был против выступления ВСУ на защиту Крыма. И попутно - кто дал разрешение на выход ЧФ РФ в поход против Грузии
показать весь комментарий
09.08.2020 20:07 Ответить
Ты изучи лучше хронологию событий, когда юлю из тюрьмы выкроили, а петичка уже всей планете кричал что он президент.. невменямый, думай - потом мычи навязанные тебе бредни..
показать весь комментарий
09.08.2020 20:09 Ответить
Что ты блеешь? Тебя за Грузию и Крым спрашивали. И про роль жульки. При чем тут петя, коля, вася?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:13 Ответить
геронтофил чёртов, как можно на бабку лысого гонять?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:47 Ответить
Включила тєлік, всі канали мертведчука топлять за масковскую апазіціонєрку - тіхановскую.
Це все що треба знати про опозицію вусатого таргана.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:53 Ответить
Групповая Собчак
показать весь комментарий
09.08.2020 19:57 Ответить
Чооловік Тихановської в базі Миротворця.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:58 Ответить
Доречі, надійні барометри на РАШИЗМ !
показать весь комментарий
09.08.2020 19:59 Ответить
Да сколько угодно. Все равно чИмпиньон -Таракан
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента - Цензор.НЕТ 1116
показать весь комментарий
09.08.2020 19:55 Ответить
Просто так Лукашенко не віддасть владу.Хіба що через велику кров.Та й опозиціонерка там проросійська.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:56 Ответить
в нас так за бубочку йшли голосити...і ЩО
показать весь комментарий
09.08.2020 19:59 Ответить
Та що... Обісралися...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:00 Ответить
Я розумію білорусів, хочеться скинути вусатий тягар ...але щоб не сталось - з вогню та в полум'я.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:00 Ответить
А тут реально - какая разница?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:00 Ответить
Хватит стоять! Уже обьявили экзитполы Шо 79% за баЦЬку. Почти как у нас 73%
показать весь комментарий
09.08.2020 20:05 Ответить
От у мене тільки одне питання. А чого білоруси, які мешкають в Україні , так масово не вийшли проти бацьки, коли воно кацапів підтримувало?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:05 Ответить
По данным нелегальных экзитполов у участков Таракан набирает от 15 до 20%
показать весь комментарий
09.08.2020 20:07 Ответить
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 3561
показать весь комментарий
09.08.2020 20:07 Ответить
Ну хоть 11% в Беларуси вменяемых.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:15 Ответить
Что, зелебобик, хочешь что бы и в Белоруси победило какое-то "зелёное" чмо.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:47 Ответить
Неблагодарные всё-таки эти беларусы, хотят менять диктатуру на свободу, и предпочитают какую-то никому неизвестную домохозяйку надёжному 5тисроковому колхознику!
показать весь комментарий
09.08.2020 20:10 Ответить
Та кого ви би з них обрали?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:11 Ответить
Поддерживаю автора:

Какие перспективы у сторонников перемен? Они точно не радужные. Но говорить о них сейчас смысла нет, пускай сначала оппозиция придет к власти тем или иным способом. Часто ватаны задают один и тот же риторический вопрос: а стоит ли менять диктатуру на кота в мешке, если в результате жизнь простого человека гарантированно ухудшится? Вопрос предельно тупой. Собственно, умных вопросов у ваты и быть не может. Конечно, жизнь ухудшится. Но она ухудшается уже давно. И гарантированно ухудшится даже в том случае, если Таракан удержит власть. Поэтому выбор стоит между:
а) ухудшением в комплекте с бесправием и безнадегой;
б) ухудшением, дающим исторический шанс вырваться из постсоветской жопы, пусть даже через длительный период нестабильности и упадка. Белоруссия в отличие от Украины имеет призрачный шанс стать частью Европы хотя бы на правах новой Болгарии.
В общем, вопрос стоит ребром: раствориться в Орде или попытаться стать частью цивилизации. Игры во многовекторность закончились. Понимаю, что значительная часть нищего белорусского населения - тухлая вата, и в Орде ей будет комфортнее умирать. Но все же исторический выбор зависит не от совкового старичья с угасающим сознанием. Надеюсь на то, что белорусское восстание победит, и это приблизит конец путлеровского рейха.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:19 Ответить
Не підтримую, бо такий вибір не призведе до звільнення. Просто у такому випадку Бєларусь буде розкрадена, а генофонд знищений.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:23 Ответить
Деваться всё равно некуда, выбирать придётся. Чем дольше будет у власти диктатор-тем будет хуже, поскольку всю власть он "замкнул" на себя. Он и так три лишних срока пересидел в президентстком кресле. Так что на самом деле тут без вариантов.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:28 Ответить
Альтернатива йому ліквідація Бєларусі і повна маріонетка *****.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:37 Ответить
1. А так лука сдаст РБ невооружённым путём, причём беларусов даже спрашивать никто не будет. Это лучше?
2. Сомневаюсь в таком сценарии: вводить зелёных человечков+объявлять беларускую народную республику и т.д.=хлопот не оберёшься. За это можно и новых санкций, разных и полезных навалить (стройка СП-2 была остановлена в один присест). Плюс "взять на баланс" десяток миллионов не самого лояльного населения, которое надо будет быстро встроить в империю (сомневаюсь, что рашкинская экономика такое выдержит). Что мешает путлеру взять в состав расейки Абхазию и Осетию (которые по населению на порядок меньше даже 2,5 миллионного Крыма)?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:43 Ответить
не совсем правда понял сравнение РБ и Украины в тексте, но оставляю на совести автора.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:23 Ответить
как в Украине, кто угодно лишь бы не порох.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:12 Ответить
Совершенно верно, я это тоже не раз говорил-типичное протестное голосование. То, что у нас было год назад. Только теперь сложновато возложить вину на какой-то беларусский 1+1, правда?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:16 Ответить
Муж Тихановской, которого она "заменила" на выборах

Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 4825
показать весь комментарий
09.08.2020 20:29 Ответить
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 4080
показать весь комментарий
09.08.2020 20:30 Ответить
Давай я не буду в ответ постить на форуме какого-нибудь пЕСиковского Лёшика Гончаренко с колорадкой на лацкане, ага?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:32 Ответить
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 9806
показать весь комментарий
09.08.2020 21:51 Ответить
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 5831Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 2301
показать весь комментарий
09.08.2020 21:53 Ответить
У Бєларусі вибір без вибору, але треба голосувати і потім відповідати за того, кого обрали.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:10 Ответить
100%+
показать весь комментарий
09.08.2020 20:12 Ответить
А за кого бы вы голосовали, если бы были гражданами РБ?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:11 Ответить
Вопрос не корректный, Лука виноват в том, что люди проголосуют даже за табуретку, но не за него.
Он сам себе построил эшафот.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:20 Ответить
Люди винні, що не мають справжнього кандидата.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:44 Ответить
Люди посадили усіх кандидатів у вязниці?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:45 Ответить
ТК ДОЖДЬ -Государственный экзитпол - Лукашенко 80проц
показать весь комментарий
09.08.2020 20:11 Ответить
значит брехня
показать весь комментарий
09.08.2020 20:13 Ответить
почему брехня - там разрешено законом фоткать бюллетень свой в кабинке... Вот скинула бы люди все свои голосования в инет...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:16 Ответить
ведь это Государственный э/п показал - вот ДО официальной обьявы и доделалю бы свою работу протестующие
показать весь комментарий
09.08.2020 20:18 Ответить
да хотя бы эти люди в Киеве , ведь по загран голосованиям легче всего отчет власти сравнить с натуральным голосованием
показать весь комментарий
09.08.2020 20:20 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2020 20:18 Ответить
Разрешено. Только с тырнетом у них ба-альшие проблемы. Внезапно
показать весь комментарий
09.08.2020 20:31 Ответить
зачем вообще этот циркус? зачем нужно было открывать участки в Украине? пусть едут в микромордор и каждый падет ниц перед коленькой, наследником болотного улуса мордовии.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:14 Ответить
Так у Зе і Луки любов.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:16 Ответить
нє любов, а общий куратор
показать весь комментарий
09.08.2020 20:41 Ответить
Официальный экзитпол, Таракан - 80%, Тихановская - 6%. Интересно как такое проглотят белорусы.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:19 Ответить
легко. еще и добавку попросят, и спину под кнут лукавого подставят.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:31 Ответить
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 8228
показать весь комментарий
09.08.2020 20:21 Ответить
https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1292471851579514880/photo/1 Французський актор Самі Насері, відомий фильмами "Таксі", любитель оковитої зі стажем - підтримав окупацію Українського Криму московитами. Також він є великим фанатом путіна.
І вуаля!!!)
Цей «таксист» був побитий в Москві Білорусами!Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 2565
Жиє Бєларусь!Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 7162
показать весь комментарий
09.08.2020 20:22 Ответить
А за кого они голосуют. Теперь вроде украинцы за Лукашенко. А голосовать за однопроцентных националистов сейчас нет никакого смысла.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:22 Ответить
Первые официальные результаты Таракан 82%
показать весь комментарий
09.08.2020 20:23 Ответить
Посмотрел только что телеканал Беларусь 24. По данным экзит-пола Лукашенко больше 80% а в армии больше 90)
показать весь комментарий
09.08.2020 20:24 Ответить
ну почалося!

Первые данные экзит-поллов (государственных):
Лукашенко - 79,7%
Тихановская - 6,8%

А вот и первые официальные данные ЦИК Белоруссии:
Лукашенко - 82,08%
Тихановская - 6,98%
показать весь комментарий
09.08.2020 20:25 Ответить
По другому не могло быт если выборы в тюрьме
показать весь комментарий
09.08.2020 20:27 Ответить
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 8672
показать весь комментарий
09.08.2020 20:31 Ответить
Реально маразматик, мог бы для скромности нарисовать 60-65%, Тихановкой 30%.
А так да, пошла жара в Беларуси.
Берем попкорн, втыкаем на революшен)
показать весь комментарий
09.08.2020 20:34 Ответить
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 2344
показать весь комментарий
09.08.2020 20:30 Ответить
Головне, щоб цих виродків можливо було б міняти.
Чого немає в Білоросі та на рашці.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:32 Ответить
я нисколько не сторонник Лукашенко, но как можно проголосовать за эту барышню? Беларусы, вас опять кинули, выбирать не из кого.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:53 Ответить
ну вот и 3%.... млин
Булыжник орудие пролетариата! иначе никак - ни в Минске, ни в Хабаровске.
показать весь комментарий
09.08.2020 22:23 Ответить
 
 