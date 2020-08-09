У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У посольства Беларуси в Киеве с утра стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.











Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ