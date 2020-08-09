9 091 89
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
У посольства Беларуси в Киеве с утра стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Це все що треба знати про опозицію вусатого таргана.
Какие перспективы у сторонников перемен? Они точно не радужные. Но говорить о них сейчас смысла нет, пускай сначала оппозиция придет к власти тем или иным способом. Часто ватаны задают один и тот же риторический вопрос: а стоит ли менять диктатуру на кота в мешке, если в результате жизнь простого человека гарантированно ухудшится? Вопрос предельно тупой. Собственно, умных вопросов у ваты и быть не может. Конечно, жизнь ухудшится. Но она ухудшается уже давно. И гарантированно ухудшится даже в том случае, если Таракан удержит власть. Поэтому выбор стоит между:
а) ухудшением в комплекте с бесправием и безнадегой;
б) ухудшением, дающим исторический шанс вырваться из постсоветской жопы, пусть даже через длительный период нестабильности и упадка. Белоруссия в отличие от Украины имеет призрачный шанс стать частью Европы хотя бы на правах новой Болгарии.
В общем, вопрос стоит ребром: раствориться в Орде или попытаться стать частью цивилизации. Игры во многовекторность закончились. Понимаю, что значительная часть нищего белорусского населения - тухлая вата, и в Орде ей будет комфортнее умирать. Но все же исторический выбор зависит не от совкового старичья с угасающим сознанием. Надеюсь на то, что белорусское восстание победит, и это приблизит конец путлеровского рейха.
2. Сомневаюсь в таком сценарии: вводить зелёных человечков+объявлять беларускую народную республику и т.д.=хлопот не оберёшься. За это можно и новых санкций, разных и полезных навалить (стройка СП-2 была остановлена в один присест). Плюс "взять на баланс" десяток миллионов не самого лояльного населения, которое надо будет быстро встроить в империю (сомневаюсь, что рашкинская экономика такое выдержит). Что мешает путлеру взять в состав расейки Абхазию и Осетию (которые по населению на порядок меньше даже 2,5 миллионного Крыма)?
Он сам себе построил эшафот.
І вуаля!!!)
Цей «таксист» був побитий в Москві Білорусами!
Жиє Бєларусь!
Первые данные экзит-поллов (государственных):
Лукашенко - 79,7%
Тихановская - 6,8%
А вот и первые официальные данные ЦИК Белоруссии:
Лукашенко - 82,08%
Тихановская - 6,98%
А так да, пошла жара в Беларуси.
Берем попкорн, втыкаем на революшен)
Чого немає в Білоросі та на рашці.
Булыжник орудие пролетариата! иначе никак - ни в Минске, ни в Хабаровске.