Против протестующих в Минске применили резиновые пули - есть раненые. ФОТОрепортаж
Белорусы продолжают протесты. В центр Минска стягивают все больше силовиков.
Белорусская редакция Радио Свобода обнародовала фото пострадавших на пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева в Минске, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что там силовики применили резиновые пули.
Во время протестов избили журналиста Associated Press Мстислава Чернова. Его забрала "скорая". По данным "Радио Свобода", десятки человек задержаны.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
