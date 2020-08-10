РУС
Против протестующих в Минске применили резиновые пули - есть раненые. ФОТОрепортаж

Белорусы продолжают протесты. В центр Минска стягивают все больше силовиков.

Белорусская редакция Радио Свобода обнародовала фото пострадавших на пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева в Минске, информирует Цензор.НЕТ.

Против протестующих в Минске применили резиновые пули - есть раненые 01
Против протестующих в Минске применили резиновые пули - есть раненые 02
Против протестующих в Минске применили резиновые пули - есть раненые 03
Против протестующих в Минске применили резиновые пули - есть раненые 04

Сообщается, что там силовики применили резиновые пули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа

Во время протестов избили журналиста Associated Press Мстислава Чернова. Его забрала "скорая". По данным "Радио Свобода", десятки человек задержаны.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) выборы (24791) протест (5906) Минск (1564)
Топ комментарии
+23
Революция в Беларуси, должна привести не к победе Тихоновской, а к освобождению страны и новым демократическим выборам!
10.08.2020 01:51 Ответить
+12
В Києві по Майдану стріляла не тільки беркутня, але й завезена кацапня під виглядом беркуту.... Тут кацапи не вмішуються, або будуть скоріше на боці КРИМНАШИСТІВ-ТИХАНОВСЬКИХ... Тому не порівнюйте Майдан з білоруськими подіями.....
10.08.2020 02:20 Ответить
+11
Ну теперь и некоторых своих избирателей и боле менее лояльных и всех нейтральных отвернул от себя. Ошибка за ошибкой. Неужели не знает, что было после избиения студентов в Украине? Лука уймись, они же тебя посадят заместо картошки, на который ты постоянно пиарился.
10.08.2020 01:54 Ответить
В Варшаве от беларусов лука получил всего три !!! голоса , это все что надо знать о выборах в Беларуси.
10.08.2020 02:39 Ответить
Местный диктатор против заезжего ставленника Ху..ла. Отличный выбор у белорусов
10.08.2020 08:21 Ответить
Да,с,похоже беларусов поставили на растяжку.Раз кремль молчит,значит его устраивает сложившаяся ситуация. и луку решили слить.
10.08.2020 08:29 Ответить
Навіть, якшо "батька" протримається фальшуючи вибори і примінить насилля до протестуючих - трон надломився. Кінець прийде вже незабаром. Буде не Тіхоновська, а якийсь невідомий підготовлений білорус, навіть тимчасово покинувший Білорусь і розклад сили буде інший.
10.08.2020 12:12 Ответить
Белорусам на заметку!Вычисляйте мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
11.08.2020 00:15 Ответить
там наверняка половина арендованых из мордора...и возможно еще вагнеровцы на стороне протестующих для раскачки ситуации
11.08.2020 00:25 Ответить
