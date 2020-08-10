Протесты в Минске: в МВД РБ признали использование светошумовых гранат и водометов, СМИ сообщают о погибшем. ФОТОрепортаж
Силовые структуры Беларуси объявили о созыве экстренного заседания из-за протестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Официальные сайты белорусских ведомств пока не работают, в стране вообще начались проблемы с интернетом и связью.
В то же время в МВД заявляют, что распространяемая в соцсетях информация неправдива.
"Многое из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности", - заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
У милиции есть информация об одном милиционере, который получил ранение на улице Машерова в Минске, но нет сведений о пострадавших протестующих.
Позже ТАСС обнародовал заявление Чемодановой, что силовики "были вынуждены" применить спецтехнику и шумовые гранаты в Минске.
В то же время, в интернете огромное количество видео и свидетельств очевидцев об использовании таких средств.
Известно, что в результате применения свето-шумовых гранат и слезоточивого газа в столице Беларуси есть тяжело раненые, пишет Подъем.
Как пишет Nexta, есть минимум один погибший.
По данным Нашей Нівы, с наступлением ночи протесты в Минске стихают. Количество людей на улицах уменьшилось.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Беларусы, вставайте!
Решается судьба Вашей страны!!!
І як показили відео кадри - трупів там гора. Но офіційно я так бачу жертв не буде.
І в Києві точно так же було на майдані. Небесна сотня на порядок більша. Но тіла поховали і ці люди просто рахуються пропавшими...
Солдаты, становитесь на сторону народа!
Организовывайте отряды Самообороны в городах и посёлках!!!
Завтра выйдет в десять раз больше людей на протесты.
Совесть не позволяет хоть что-то в оправдание бацьки-Таракана вякнуть - без с комментариев !
Я не знаю, что ждёт Беларусь, но актуально люди сражаются за свой выбор, а Лукашенко , нагло укравший выборы, борется со своим народом.
Система не сдаётся без боя.
Гоните в три шеи этих совковых идолов.
Естественно вся москва вывалила на протест ))))