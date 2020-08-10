РУС
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу на незаконном сбыте иностранцам составных частей вооружения украинских военных подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, к махинациям причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских воинских частей.

Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной технике Вооруженных Сил Украины.

Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 01

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ обезвредила схрон "МГБ ДНР" со взрывчаткой и оружием. ФОТО

Сейчас планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.

Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 02

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 03
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 04
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 05
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 06
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 07
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 08
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 09
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 10
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 11
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 12
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ 13
Фото: сайт СБУ

военно-промышленный комплекс (257) контрразведка (496) правоохранительные органы (2973) СБУ (20449) силовики (2802) военнослужащие (6308)
+3
Что ти несёшь
10.08.2020 15:05 Ответить
+2
Ничего себе украли вертолетный редуктор(весит 900 кг как они его вынесли не понятно) и хотели продать.Очень дорогая вещь.В армии и на складах полный бардак не ворует только ленивый.
10.08.2020 15:10 Ответить
+1
хотели продать стиральную. машину и насос "струмок". бакланов, это успех.
10.08.2020 14:51 Ответить
Судя по фото,там водяні і гідронасоси, які ніякої цінності не представляють!!! Так само думаю там радіоапаратура давно застаріла, як то кажуть тягли , бо зарплату не дають! Якщо в москалів на такій херні вертольоти літають ( і при тому тих запчастин їм бракує), вони до Львова не долетять...
10.08.2020 15:02 Ответить
"водяні і гідронасоси" Але по суті все правильно. Чотириразовий уклоніст про розвідку щось булькотів
10.08.2020 15:10 Ответить
Я всегда говорил , что такие пачки долларов можно получить только за гидронасосы . ( и - "як то кажуть тягли , бо зарплату не дають!" (с) - это называется - кража.)
10.08.2020 15:13 Ответить
Откуда ты знаешь? Ты же в омериге живешь, т.е. у пиндосов?
10.08.2020 15:13 Ответить
куча фото - и куча старья ...

Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ - Цензор.НЕТ 293

а такого - там не било ?
10.08.2020 15:17 Ответить
таких при задержании надо нечаянно пристреливать.
10.08.2020 15:18 Ответить
Свинячому роду - нема переводу....
10.08.2020 15:18 Ответить
Свиноросскому....
10.08.2020 15:39 Ответить
несколько случайных смертей, при задержании, и вопрос решится моментально.
10.08.2020 16:01 Ответить
 
 