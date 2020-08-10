Контрразведка СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ. ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу на незаконном сбыте иностранцам составных частей вооружения украинских военных подразделений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, к махинациям причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских воинских частей.
Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной технике Вооруженных Сил Украины.
В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.
Сейчас планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
а такого - там не било ?