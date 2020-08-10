Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция "Жыве Беларусь!", 5 участников задержали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом "Жыве Беларусь!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению организаторов акции Президент Украины должен обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов Президента Республики Беларусь, осудить убийства и избиения белорусских граждан и предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины.

Также смотрите: Несколько сотен граждан Беларуси из собравшихся под посольством в Киеве не успели проголосовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





























Смотрите также: После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двух участников акции задержала полиция. Причины задержания не сообщались.















Также смотрите: "Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - В Минске участники протестов отбивают своих соратников у белорусских милиционеров. ВИДЕО







Полиция попыталась вывезти задержанных, но транспорт заблокировали собравшиеся под посольством. Трое из них были задержаны, в том числе бывший узник Кремля, крымчанин Александр Кольченко.





Задержанных под крики "Ганьба!" увезли от здания белорусского посольства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Беларусь без Луки и Х#йла!", - в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ