Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция "Жыве Беларусь!", 5 участников задержали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом "Жыве Беларусь!".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению организаторов акции Президент Украины должен обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов Президента Республики Беларусь, осудить убийства и избиения белорусских граждан и предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины.
Двух участников акции задержала полиция. Причины задержания не сообщались.
Полиция попыталась вывезти задержанных, но транспорт заблокировали собравшиеся под посольством. Трое из них были задержаны, в том числе бывший узник Кремля, крымчанин Александр Кольченко.
Задержанных под крики "Ганьба!" увезли от здания белорусского посольства.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
