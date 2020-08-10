РУС
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция "Жыве Беларусь!", 5 участников задержали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом "Жыве Беларусь!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению организаторов акции Президент Украины должен обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов Президента Республики Беларусь, осудить убийства и избиения белорусских граждан и предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины.

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено)

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 02
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 03
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 04
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 05
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 06

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 07
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 08
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 09
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 10
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 11
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 12
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 13
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 14
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 15

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 16

Двух участников акции задержала полиция. Причины задержания не сообщались.

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 17
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 18
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 19
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 20
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 21
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 22
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 23

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 24
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 25
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 26

Полиция попыталась вывезти задержанных, но транспорт заблокировали собравшиеся под посольством. Трое из них были задержаны, в том числе бывший узник Кремля, крымчанин Александр Кольченко.

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 27

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 28
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция Жыве Беларусь!, 5 участников задержали (обновлено) 29

Задержанных под крики "Ганьба!" увезли от здания белорусского посольства.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Беларусь (8024) выборы (24794) Киев (26147) Лукашенко Александр (3647) посольство (1097) Богачук Олег (1462) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+49
Они не видят в Роисе врага. В этом их главная ошибка.
10.08.2020 18:18 Ответить
+30
Мені сумно і прикро за білорусів.
Я розумію їхнє прагнення позбутись диктату. Але вони не підготовлені.
Не хочеться марних жертв.
10.08.2020 18:15 Ответить
+25
.Якшо будете гнобить єдиного проукр.політика як ви це зробили в 2019-му то будете теж вибирати з двох сортів проросійського говна.Доказано Бєлоруссієй.
10.08.2020 18:20 Ответить
Зеля любит воевать только с Марусей Зверобой,Фединой и Татьяной Черновол Уникального чувака назначили Смотроящим...,за женщинами....вдруг сбегут в Омерику от Зелебобиков...
10.08.2020 18:39 Ответить
30 лет белорусского КОЛХОЗА + 74 года советского дерьма итого бульбаши в дерьме 104 года....
10.08.2020 18:42 Ответить
Картинка для СМИ - на соседних улицах даже и не узнают, шо там була якась акцыя. Лука, держись!
Слава Украине-Руси! Хай жие Беларусь!
10.08.2020 18:43 Ответить
Бабушки Белоруси ездят скуплятся в Украину,поведал недавно телеканал БелСат...,кажуть дешевле и продукты вкуснее Хрюкайте дальше....
10.08.2020 18:44 Ответить
Хрюкают тут только те, кто в своем же глупом утверждении не видят явного противоречия) Че ж они в Украину "скупляться" едут, если у них там мёдом помазано?)
показать весь комментарий
10.08.2020 20:39 Ответить
я тоже смотрел. они набивают полные лексуса еды и едут домой.
прошу линк и уточнить какие продукты вкуснее. молочка, которые они потом в белоруссию везут по жаре 3 часа? сколько их дорога занимет в одну сторону? 2-3 часа?

СМИ Украины все чаще стали публиковать материалы о продаже отечественного продовольствия. Они сообщают, что из всего белорусского экспорта продуктов питания только 1,5% идет в Европу, пять процентов - в Россию и больше 20% - в Украину.

Украина стала самым крупным потребителем продуктов из Беларуси
10.08.2020 21:00 Ответить
А у нас че задержали, кому они мешали?
10.08.2020 18:45 Ответить
Судя по тому как один начал орать как резаный, то активисты сами спровоцировали полицейских ради картинки для СМИ. Не думаю что в этой ситуации полицейские стали бы его пытать за углом.
10.08.2020 19:00 Ответить
Задержали, значит? Спасибо, "братья". Когда и если у нас в Беларуси крутили и паковали украинцев-врагов диктатуры и сочувствующих Украине, то это делала оккупационная охранка, а то и засланцы с востока. У вас это делает новая полиция, якобы представляющая народ, который якобы победил на Майдане. Достижение. Прогресс. Так победите. Еще выдавать людей Лукашенке на съедение не подумываете?
показать весь комментарий
Никто никого никому не собирается выдавать. Задержали тех, кто нарушал порядок. За что второго - не в курсе, но первый кидал что-то в окна посольства. Как задержали, так и отпустят.
10.08.2020 19:01 Ответить
Руслан, ещё нужно проверить документы у этих задержанных... У нас в 2014, на Донбассе, тоже "граждане Украины" (с масковским акцентом), штурмовали общественные здания... И "псевдополяки", с харьковской пропиской и незнанием польского языка, дороги блокировали... Может, там тоже такие же "беларусы"?
10.08.2020 20:05 Ответить
А что ты красава в Киеве протестуешь,может все таки на родину вернешся и там свою свободу добудешь,или украинцы тебе ее добывать должны.Попроси росиян их вы больше любите
10.08.2020 20:08 Ответить
Да там одни журналисты и блогеры, протестующих уводят а толпа только снимает.
10.08.2020 19:09 Ответить
Раньше таких называли зеваки, толпа, любопытные щас это блогерры))
А почему не работе, на какие доходы живем господа зеваки.?
10.08.2020 19:13 Ответить
Брюс пойди в зал побей грушу, спусти дурь в спорт. А то Альцгеймера похоже начинается. Вокруг РФ нет ни одной страны которая явно или тайно не ненавидит эту кровавую империю, кроме жителей республики Беларусии, и ниче живет Кацапия и всех щемит.
10.08.2020 19:11 Ответить
Что значит задержаны, за что???
Зеленский повторяет лукашенко - януковича??
10.08.2020 19:21 Ответить
А где протесты в Минске? Фсе.. сдулись...а жаль, не хватает пока массовости. Лет через пять попробуют ещё раз бацька скинуть.
10.08.2020 19:25 Ответить
Протесты по всей Беларуси и в Минске.
10.08.2020 20:40 Ответить
В Украине за протестами стояли потусторонние силы. Все было просчитано и контролировалось абсолютно все. За кацапами и беларусами никто не стоит. Поэтому у них нихрена не выйдет, даже если сильно захотят.
10.08.2020 19:29 Ответить
Марсиане? Или "Сатанаил" с "Асмодеем"?
10.08.2020 20:07 Ответить
потусторонні сили зла!)))
"відіш сусліка? - нєт! А он єсть!"
10.08.2020 20:15 Ответить
Кольченка запакували. Зовсім **...ті
10.08.2020 19:32 Ответить
Я думаю на результаты выборов в Беларуси, повлиял пример народовластия в соседней Украине. Голосовали по принципу, лучше синица в руках чем журавль в небе.
10.08.2020 19:34 Ответить
Вопрос: признает ли выборы Украина состоявшимися и признает ли победу Лукашенко.
Похоже, что настоящих протестов не получилось по разным причинам. А это означает, что диктатор удержался пока что у власти.
Но это не отменяет того, что Лукашенко не устраивает абсолютно всех. Ни народ Беларуси, ни ЕС, ни Уйлостан. Что будет далее, посмотрим.
10.08.2020 19:37 Ответить
не смешите, полно тех, кого он вполне устраивает, не смотря на некоторые претензии. все познается в сравнении.
10.08.2020 19:53 Ответить
Еще один тролль с красно-зеленым флажком. Вы за день-два всю свою контору попалите. У белорусов проблема с доступом и к внешним, и к внутренним ресурсам. Они без зарубежных прокси попасть никуда не в состоянии, не то что переписываться на форумах. Отсюда вывод. С большой долей вероятности сегодня с таким флажком либо ОАЦ (белорусская киберохранка), либо братья по разуму из России с любезно подсаженным на выделенный Беларуси IP прокси-сервером.

Запоминайте ники. Пригодится.
10.08.2020 20:15 Ответить
От так вони і "паляться"... Я "Литвину" давно казав, що "від нього смердить", а він себе "ногами в груди бив", який він "бяларус-патриот"... А "Русланчик", скоріш всього, сидить у "ВнутріМКАДді"...
10.08.2020 20:45 Ответить
Ну понятно, что Лукашенко устраивает своя, прикормленная элита, да космонавтов, что прессуют свой народ за 13 серебрянников. Кто же таких ублюдков будет держать в демократической стране? Им дорога только в Уйлостан, да в Северную Корею.
10.08.2020 20:20 Ответить
Батька бити гуртом?Свободу вагнеровцам?Ужас,яки придурки.
10.08.2020 20:28 Ответить
https://youtu.be/jSwmW3OxquY Ляпис Трубецкой - Не быць скотам
10.08.2020 19:48 Ответить
Нація фантом... Нажаль, Лука зачистив Білорусь від всіх справжніх змагарів, самостійників і державників....
Куди не тикни в кандидата, всюди...раби, підніжки, грязь Москви(як казав Шевченко)
10.08.2020 19:49 Ответить
Весь день читаю, на мой взгляд, ошибочные комментарии насчет прокасабской Тихановской, без возможности ответить...
НАПОМИНАЮ ее программу: выпустить политзаключенных и ТУТ ЖЕ УЙТИ, назначив новые выборы, сводят на нет всю ее и ее компаньенок любовь к путинхЪу.
10.08.2020 20:09 Ответить
Компаньонок будет правильней. Стыдно, исправлюсь.
10.08.2020 20:20 Ответить
Верю... Почему-бы не поверить... Вон, у нас Зеленский тоже говорил в прошлом году, что идёт на один срок... А если нарушит закон, то уйдёт досрочно... Уже "...надцать" раз закон нарушал, но уходить не собирается... А в этом году о втором сроке заговорил...
10.08.2020 20:50 Ответить
А кто это - "Зеленский"? Автор подводного ружья? Так его правильно написанная фамилия Зелинский...
10.08.2020 21:27 Ответить
Поинтересуйся в Интернет, кто это такой...
10.08.2020 21:38 Ответить
Там про плесень пишут...
10.08.2020 22:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CGawloPy2HY Это хуже народа, это лучшие люди города
10.08.2020 20:10 Ответить
Під посольством Білорусі в Києві проходить акція "Живе Білорусь!", 5 учасників затримали (оновлено) - Цензор.НЕТ 5997
10.08.2020 20:17 Ответить
Без покришок ніц не вийде. в білорусів , Доведено історією виборів в Україні, в Білорусії та на Московії.
10.08.2020 20:22 Ответить
За покришки хто буде платить?В білорусів немаэ Петра-мародера,абы в национальному банку накрав .Доведено історією виборів в Україні.Жыве Белорусь без бандюков у власти при галстуках и нехай себе жыве,а Украине до того нiц-у самой проблем выше крышi.
10.08.2020 20:41 Ответить

А щодо "у самой проблем выше крышi.", то "коли в сусіда хата горить, то слід дивитися аби на власну полум'я не перекинулося".
Та й Зєбіли ще не наїлися, отже свої проблеми Україні вирішувати трохи зарано. (Ця влада може тільки створювати проблеми, а не вирішувати).
10.08.2020 23:57 Ответить
Глупости пишеш,як хата згорила,мати померла и коза здохла,бо тётька почула сколько збитков ей предявляют за усёй погром-улепетала с чёрного ходу,а вы бузите себе далее.
Што дала Украине 30-и летня пересадка бандюков 90-х с одного кресла на другое по колу? Грывнев 28-м за долар?Продажу вашей земли,розбазарювання недр ворами и грабёж трудавого народа еуропейськими ценами при африканских зарплатах?То не есть свобода,а лохотрон.
11.08.2020 05:42 Ответить
Глупости? Ню,ню..
До речі, "30-и летня пересадка бандюков 90-х с одного кресла на другое по колу" відбувається завдяки отим що не бузять, що останнього разу обраили блазня та зелену цвіль у парламент. І усі плюшки, тобою описані, також отримали завдяки їм же.
І окремо щодо "Грывнев 28-м за долар". Я як отримував 500$ (+/-) на місяць коли долар коштуав 2-і гривні так і зараз отримую коли він коштує 28-м.
11.08.2020 07:45 Ответить
Існує велика кількість механізмів, коли можна тиснути на владу не наражаючись на ризик і не руйнуючи місто. Он, як у Хабаровську - люди виходять масово тільки по Суботам. Можна і кожен день ввечері, наприклад. Але треба певно знати, за що протестувати. Якщо тільки зняти Луку, то цього мало. Хто, якщо не Лука? Тіхановська? Її зв'язки з Москвою дуже підозрілі. Чому пані обрала Рашу, а не Польщу для свого перебування? Чи не є вона запасним варіантом Москви? Чи не краще обрати більш надійного лідера? Може навіть і з діаспори?
10.08.2020 20:53 Ответить
На українських революціях добре працювали стрічки. Прив'язуєш до кінців дві шайби, посередені ще одну стрічку і можна кидати на дерево. Та, що з шайбами, заплутається у гілках, а інша буде доооооовго висіти і колихатись на вітру... Отак можна за один вечір закидати стрічками весь Мінськ. Червонобілими? А якими ще? Головне, щоб було багатолюдно, тоді менти сидять тихо і не відсвічують. Помаранчеві стрічки років з 5 ще висіли, аж поки Янек таки виліз у прези і комунальники познімали))
10.08.2020 21:05 Ответить
Какая ерунда... ленточки, бантики, флажки, в клеточку, в полосочку, в горошинку. Ладно, бы еще привязанные к человекам, что бы отличать своих от чужих, но на дереве?! Что это даёт, для чего?
10.08.2020 21:20 Ответить
У стані, коли навколо тебе суцільна атмосфера пригнічення і примусу, ці стрічки на деревах втілюють впевненість, що боротьба триває. Пан кацап не розуміє людей, що народились вільними і вільними хочуть померти
10.08.2020 22:45 Ответить
Я понял! Вам для борьбы за Свободу, двух шайбочек с ленточкой на дереве не хватало!
10.08.2020 23:57 Ответить
Ивану тилько Юльки не хватае-ото йему и стричка мерещиться у косе
11.08.2020 05:46 Ответить
Уже как татары,те то же вместо крыма акции в Киеве проводят,езжайте в бульбометию и там орите на своего х-ла усатого.И что нибудь делайте,а то ху-ло усатое один раз напугал и разбежались по норам.Белые русы такие же рабы как и кацапы,и будет у них х-ло усатое пока сам не сдохнет как и х-ло у кацапов.Много внимания им уделяете ,уже все окончено ,х-ло усатое будет этих рабов еще лет 20 дрючить.
10.08.2020 21:21 Ответить
Если уже в Киеве противники Лукашенко вели себя так, что 5 были задержаны. То можно представить, как такие ведут себя в Беларуси. Поэтому всем должно быть ясно, что задержания в Беларуси вполне правильны. Избиратели плюнули в морды "оппозиционерам" и убедительно проголосовали за Лукашенко.
10.08.2020 21:41 Ответить
И еще. Если бы 80% проголосовали за Тихановскую, то так сфальсифицировать, чтобы стало наоборот абсолютно невозможно. В Украине в 2004 году оппозиция заявила о фальсификациях, когда объявили что у Януковича на несколько процентов больше чем у Ющенко. Потому что сфальсифицировать возможно только на несколько процентов.
Это говорит о том, насколько там "оппозиция" мерзкие и нахальные брехуны.
10.08.2020 21:54 Ответить
Ото хоч една разумна людина на форуме-питюшки даже с американцами поцапалися за енту кухарку,котра уже утёкла кудысь.
11.08.2020 05:52 Ответить
