Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко. ФОТОрепортаж

Под Офисом генерального прокурора в Киеве прошла акция в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Активисты развернули большой плакат "Хватит лжи!" перед входом в ОГП.





Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя акцию, отметил, что активисты выступают против действий Офиса генпрокурора по этому делу. "Защита Антоненко и Кузьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания ... не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом", - отметил он.











Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.