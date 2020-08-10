РУС
3 027 11

Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко. ФОТОрепортаж

Под Офисом генерального прокурора в Киеве прошла акция в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Активисты развернули большой плакат "Хватит лжи!" перед входом в ОГП.

Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 01Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 02
Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 03

Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 04
Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 05

Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя акцию, отметил, что активисты выступают против действий Офиса генпрокурора по этому делу. "Защита Антоненко и Кузьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания ... не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом", - отметил он.

Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 06
Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 07
Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 08
Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 09
Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 10

Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 11
Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 12
Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко 13

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

акция (2444) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Офис Генпрокурора (2648)
+8
вы что это надумали??
поцЗедент сказал что виновны-значит виновны..
Это вам не убийца рыгиАнал Кожара

Тут все ясно
показать весь комментарий
11.08.2020 00:04 Ответить
+6
Цапе, не намагайся писати українською. Проблема не в відсутності української клавіатури, а в пустій мокшанській макітрі, яка не дзатна навчатись.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:30 Ответить
+5
Прокурорські не з'являються в суд, хоча їх задіяно у цій справі майже дві дюжини. Роблять вони це навмисно, а безневинні люди сидять в ІВС вже більше року. Ніколи не думав, що дійде до того, що прокурорське відомство стане ментовською підстилкою.
показать весь комментарий
11.08.2020 00:45 Ответить
Яка чудова акция.ЯКи куртульни люди,не обезображенные интеллектом.Цвет нации!
показать весь комментарий
11.08.2020 00:14 Ответить
Дешева юшка .Гиганты мысли
показать весь комментарий
11.08.2020 07:28 Ответить
Ну да...волонтери, медики , добровольці за гратами по сфабрикованим доказам, а на День Незалежності ми будемо дивитись голі зади "зайчиків"....- срамота, а не влада....
показать весь комментарий
11.08.2020 07:43 Ответить
Клошары.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:53 Ответить
Венедіктова - ****, Аваков - кідар, Клоун - Зелене Гавно. Слава нації!
показать весь комментарий
11.08.2020 09:55 Ответить
А хто з них українець ?
показать весь комментарий
11.08.2020 11:03 Ответить
А ХІБА ЦЕ ВОНИ?
У центрі Києва теракт,
Хтось підірвав автомобіль,
Виходить ніби помсти акт,
Для українців знову біль.

Це було три роки назад,
Липневий ранок наступив,
Злочинцю не було завад,
І він свій замисел здійснив.

В машині їхав Шеремет,
У світі знаний журналіст
Новини ріжуть інтернет,
Бо про агресію їх зміст.

Побачили російський слід,
Це їхній почерк та війна.
Вже в центрі, а не тільки схід,
Агресія цьому вина.

В країні новий президент,
Турборежим запрацював,
Інший у хлопчика акцент,
Для себе мир він малював.

Звичайно ж він не воював,
Від армії сам «відкосив».
До війська неповагу мав,
Та ненависть до них носив.

Зразу російський слід відпав,
З'явилися в нім ветерани.
Антоненка слідчий хапав,
Спецназівця взяли профани.

Мов вибухівку він заклав,
З Кузьменко під оту машину,
Хоч інші він прикмети мав,
Та алібі у нього і дівчини.

Затримали й Кузьменко ті ж,
Відомого хірурга-волонтера,
Садити патріотів на меті,
Нової влади вся манера.

Бо та в Борисполі була,
Та зустрічала батька й сина
Все ж в буцегарню «загула»,
Хоч це підтвердила родина.

Ще й посадили медсестру,
Дугарь, на цій війні сирітку.
Так захотілось їх нутру,
На ній поставили теж мітку.

Й прес-конференція була,
Без суду вбивцями назвали,
Поліція їм докази «плела»
Від президента посил мали.

Міністр гарно виступав,
Убивцями назначив поіменно,
А докази на них він мав?
Ні, знаємо ми достеменно.

Сидять оббрехані в тюрмі
Герої - наші патріоти,
Країною забуті і самі
І оточили їх сексоти.

Їх поведуть в «правдивий» суд,
В догоду владі всіх засудять.
Але не вірить цьому люд,
Правда і час все це розсудять.
12.12.2019 р.Анатолій Березенський
показать весь комментарий
11.08.2020 09:59 Ответить
ЧОМУ НЕВИННІ У ТЮРМІ?
Чому невинні у тюрмі
В неволі більше року?
Вмить опинилися в ярмі,
А винуватці збоку.

Хто відбілив те ДРГ,
Російське, в центрі міста?
Бо логіку цей вчинок рве-
Й теракт іншого змісту.

Хто підганяє результат,
Під сказане міністром?
А хто боїться так дівчат,
Став з клоуна магістром?

Щоб не зробили мудаки,
Вже точно не повірим.
Їм краще шити рюкзаки…,
А ми «закритим» вірим.
11.08.2020 р.
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
11.08.2020 10:29 Ответить
 
 