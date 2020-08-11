РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости Фото
9 773 23

За хищение предназначенных для пациентов военного госпиталя продуктов задержан замначальника одного из военных медучереждений, - ГБР. ФОТО

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, за хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя, задержали и сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя начальника одного из военных медицинских учреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в понедельник вечером.

8 августа 2020 во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области подозреваемый был задержан следователями ГБР.

За хищение предназначенных для пациентов военного госпиталя продуктов задержан замначальника одного из военных медучереждений, - ГБР 01

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - подытожили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство Пенсионного фонда в Хмельницкой области за 2 месяца присвоило 200 тыс. грн премий подчиненных, - СБУ. ФОТО

За хищение предназначенных для пациентов военного госпиталя продуктов задержан замначальника одного из военных медучереждений, - ГБР 02
За хищение предназначенных для пациентов военного госпиталя продуктов задержан замначальника одного из военных медучереждений, - ГБР 03
За хищение предназначенных для пациентов военного госпиталя продуктов задержан замначальника одного из военных медучереждений, - ГБР 04
За хищение предназначенных для пациентов военного госпиталя продуктов задержан замначальника одного из военных медучереждений, - ГБР 05
Фото: сайт ГБР

армия (8518) Краматорськ (2401) хищение (684) ВСУ (6938) ГБР (3216)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Все никак не нажрутся?Накормите этого мадшего лейтенанта этими продуктами в доволь чтобы сдох!
показать весь комментарий
11.08.2020 07:43 Ответить
+15
Вот же крыса!
показать весь комментарий
11.08.2020 07:46 Ответить
+10
ПОЗОР! Господи,сколько же дерьма в людях....
показать весь комментарий
11.08.2020 08:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все никак не нажрутся?Накормите этого мадшего лейтенанта этими продуктами в доволь чтобы сдох!
показать весь комментарий
11.08.2020 07:43 Ответить
Вот же крыса!
показать весь комментарий
11.08.2020 07:46 Ответить
Эту крысу следует посадить на зону, где отбывают срок бывшие АТОшники, совершившие на войне, или уже на гражданке разные уголовные преступления. Этот небольшой срок (а много не дадут) будет для него полон ярких впечатлений.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:18 Ответить
Лейтенанта прихопили, а вище руки короткі чи "криша" недосяжна?
показать весь комментарий
11.08.2020 07:57 Ответить
В госпитале и у раненных..Это как в доме престарелых у беспомощных людей...
Статья: Мародерство. Т.е пользуясь беспомощным состоянием жертв. Если не расстрел, то грош нам цена и мы не нация, а бараны, ведомые барыгой. И не в Землю Обетованную, а на колбасную фабрику!
Прим...
"Барыги" - Порошенко, Ющенко, а теперь и Зеленский.
"Бараны" - дорогие мои соотечественники.
"Земля обетованная" - Конча-Заспа, охрана, природа, гриль и шашлык из баранины...
показать весь комментарий
11.08.2020 08:10 Ответить
ПОЗОР! Господи,сколько же дерьма в людях....
показать весь комментарий
11.08.2020 08:12 Ответить
Неймовірна жадібність і безприципність ******** Україну !
показать весь комментарий
11.08.2020 08:28 Ответить
"..что младший лейтенант,.." - видно піджак, заробітчанин. Тиловиків у нас готують ніби то в Одеській Академії СВ.
І при совку крали не тільки начпроди і нач.прод.склади., тотальна відсутність продуктів в магазинах цьому сприяла. Памятаю у 82р 38МСП ЛЄНВО, начкаром в 4ночі перевіряв караули, кухня працює вовсю на сніданок. Поблизу "ограждєнія" часті торможу здоровенного азера красавца (пом.кухаря) з півтушею корови на плечах. Виявляється у нього була коханка в воєн.городку, так він її утримував, а надлишки сплавляли мєстним. Завернув його з тушею назад на кухню, нікому не доповідав, бо ком.полка і н.ш. здоровались з ним за руку (готував їм закусь на пянки, поляни для перевіряючих)
показать весь комментарий
11.08.2020 08:30 Ответить
надо было ментов вызвать. А ты поступил просто как крыса. С тех пор небось этот айзер и с тобой за руку здоровался.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:09 Ответить
А что обидно ,что это чмо кричало слава Украине и как она ему дорога.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:35 Ответить
А начальник, завсклад,главбух нічого і не знали...
показать весь комментарий
11.08.2020 09:11 Ответить
Страна воров. Воруют все, кто имеет доступ к кормушкам, от верхов и до самых низов. Позор! Зато бьют себя в грудь и орут Слава Украине по любому поводу. Естественно, они патриоты и любят Украину, потому что ни в какой другой стране они бы не чувствовали себя так вольготно и уверенно, потому что в нормальной стране власть и закон работают для всех без исключения, там не только проводят задержания на камеру, там сажают, надолго, с возмещением ущерба и конфискацией.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:24 Ответить
а гле фото "мордой в пол" ???
показать весь комментарий
11.08.2020 09:47 Ответить
зачем?
показать весь комментарий
11.08.2020 12:10 Ответить
Младший лейтенант - это почти прапорщик!
показать весь комментарий
11.08.2020 10:01 Ответить
"Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной,
Я был за Отчизну в ответе,
А он спал с моею женой..."
В.Высоцкий.1976 г.
Классикака жанра. Ничего в жизни не меняется, хоть 100 Майданов проведите.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:47 Ответить
Таких нужно сначала стерилизовать - дабы не плодились; потом разжаловать - и в окопы, на передовую - в первую линию (лучше бы организовали штрафбаты для таких подонков - и использовать в качестве пушечного мяса вместо нормальных людей)...Если военная прокуратура хорошо поработает - найдутся и крышеватели этой крысы: ну, не может заместитель "тырить", а начальник/начальники об этом ничего не знать....
показать весь комментарий
11.08.2020 14:58 Ответить
на зону мразоту лейтенанта, сделать рядовым и выгнать нах с армии с волчим билетом. ))))
с этой гниды толку не будет, вор должен сидеть в тюрьме!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:02 Ответить
Треба нагодувати цими продуктами злодія так, щоб він їв останній раз в житті.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:10 Ответить
Не встигли руки відрубати падлюці!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:11 Ответить
Офигеть!Так надо ещё доказывать его вину в том что он банальный мародёр но в погонах? Или может просто типа ПОНЯТЬ И ПРОСТИТ его..он же младший а не старший офицер!??? Есть одно понятие у военных это МОРАДЁРСТВО! И никаких поблажек и пониманий...иначе будет хаос в армии.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:21 Ответить
младший лейтенант ???
редкостньім ублюдкам присваивается такое звание.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:27 Ответить
На повышение в штаб ----- однозначно!!!
Там таких крыс любят. Вместе с насильниками и дезертирами!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 11:45 Ответить
 
 