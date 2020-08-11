За хищение предназначенных для пациентов военного госпиталя продуктов задержан замначальника одного из военных медучереждений, - ГБР. ФОТО
Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, за хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя, задержали и сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя начальника одного из военных медицинских учреждений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в понедельник вечером.
8 августа 2020 во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области подозреваемый был задержан следователями ГБР.
"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - подытожили в ГБР.
Статья: Мародерство. Т.е пользуясь беспомощным состоянием жертв. Если не расстрел, то грош нам цена и мы не нация, а бараны, ведомые барыгой. И не в Землю Обетованную, а на колбасную фабрику!
Прим...
"Барыги" - Порошенко, Ющенко, а теперь и Зеленский.
"Бараны" - дорогие мои соотечественники.
"Земля обетованная" - Конча-Заспа, охрана, природа, гриль и шашлык из баранины...
І при совку крали не тільки начпроди і нач.прод.склади., тотальна відсутність продуктів в магазинах цьому сприяла. Памятаю у 82р 38МСП ЛЄНВО, начкаром в 4ночі перевіряв караули, кухня працює вовсю на сніданок. Поблизу "ограждєнія" часті торможу здоровенного азера красавца (пом.кухаря) з півтушею корови на плечах. Виявляється у нього була коханка в воєн.городку, так він її утримував, а надлишки сплавляли мєстним. Завернув його з тушею назад на кухню, нікому не доповідав, бо ком.полка і н.ш. здоровались з ним за руку (готував їм закусь на пянки, поляни для перевіряючих)
А он писаришка штабной,
Я был за Отчизну в ответе,
А он спал с моею женой..."
В.Высоцкий.1976 г.
Классикака жанра. Ничего в жизни не меняется, хоть 100 Майданов проведите.
с этой гниды толку не будет, вор должен сидеть в тюрьме!!!
редкостньім ублюдкам присваивается такое звание.
Там таких крыс любят. Вместе с насильниками и дезертирами!!!