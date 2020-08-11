За хищение предназначенных для пациентов военного госпиталя продуктов задержан замначальника одного из военных медучереждений, - ГБР. ФОТО

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, за хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя, задержали и сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя начальника одного из военных медицинских учреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в понедельник вечером.

8 августа 2020 во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области подозреваемый был задержан следователями ГБР.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - подытожили в ГБР.

Фото: сайт ГБР