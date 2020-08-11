РУС
18 754 43

Сын завхоза Нацполиции Наумова открыл под Киевом элитный комплекс отдыха, - Bihus.Info. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Наумов-старший постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса.

На вопрос журналистки о том, что начдепартамента полиции и служебная Skoda часами делают в комплексе отдыха NAVY, чиновник заявил: "Я никакого отношения к этому не имею".

Сын завхоза Нацполиции Наумова открыл под Киевом элитный комплекс отдыха, - Bihus.Info 01
Сын завхоза Нацполиции Наумова открыл под Киевом элитный комплекс отдыха, - Bihus.Info 02

На следующий день Наумов-старший написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета. "Из семейных сбережений была выделена сыну помощь для запуска и старта работы комплекса", - отметил чиновник.

Сын завхоза Нацполиции Наумова открыл под Киевом элитный комплекс отдыха, - Bihus.Info 03

По данным госреестра юрлиц, сын Наумова внес в уставный капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 млн грн.

При этом на конец 2019 года завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен.

Также известно, то земля, на которой сейчас построен комплекс NAVY, и участок, на котором строится 5-этажный дом, записаны на тещу Ивана Наумова. Журналисты отметили, что официальных доходов, на которые теща чиновника могла бы все это приобрести, они не обнаружили.

+18
ну просто прелєсть! яке не спотворено інтелектом обличчя!
11.08.2020 10:30 Ответить
+15
А "семейный бюджет" папа сынули каким образом пополняет, очередными схемами?
11.08.2020 10:26 Ответить
+15
Стандартное ментовское ипало. Кому вирус, а кому отец родной...
11.08.2020 10:36 Ответить
А "семейный бюджет" папа сынули каким образом пополняет, очередными схемами?
11.08.2020 10:26 Ответить
Скоро прочитаем: сын сантехника "студия 95 квартал" открыл автосалон "Бентли и Ролс-Роис"
11.08.2020 10:40 Ответить
Свинарчуки, ні?
11.08.2020 10:29 Ответить
Да это всё "барыга порох" винават
11.08.2020 10:41 Ответить
Построил человек коптерку для отца...подумаешь...
11.08.2020 10:29 Ответить
от надо же шо робыть благовонный для евреев Ковид 19 на масках вот раз и элитный клуб нарисовался у уборщика МВС...
11.08.2020 10:34 Ответить
Син завгоспа Нацполіції Наумова відкрив під Києвом елітний комплекс відпочинку, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6878
11.08.2020 11:14 Ответить
не хилые семейные сбережения у мусара коптерщика
11.08.2020 10:30 Ответить
ну просто прелєсть! яке не спотворено інтелектом обличчя!
11.08.2020 10:30 Ответить
Стандартное ментовское ипало. Кому вирус, а кому отец родной...
11.08.2020 10:36 Ответить
Аваков таких и выбирает - это называется «лицо нацполиции». В эту контору с умным лицом не пройдёшь по конкурсу - такие же мурла в отделе кадров скажут вам про то, что у вас лицо не фотогеничное.
11.08.2020 10:55 Ответить
Тю! Нормальный такой бюджет для абсолютно любого мента-полицая Украины, сидящего в высших эшелонах правления. Особенно в этом преуспевают антикоррупционеры и борцуны с орг.преступностью.
11.08.2020 10:30 Ответить
ничего не охраняешь - ничего не имеешь!
11.08.2020 10:32 Ответить
и по какой статье Бигус предлагает открыть уголовное дело ?

По статье "Один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар" ?
11.08.2020 10:33 Ответить
Статью о незаконном обогащении вернули в УК вообще-то.
11.08.2020 12:32 Ответить
ничего не охраняешь - ничего не имеешь!
11.08.2020 10:34 Ответить
Если Бигус такого гиганта политики как Порошенко смог опустить то Зеленский ему на один зуб
11.08.2020 10:34 Ответить
Обманывать одного человека можно всю жизнь, группу людей бесконечно долго - но весь народ обманывать бесконечно долго невозможно.

Линкольн
11.08.2020 11:47 Ответить
А в чем обман? Рассказывать ПРАВДУ о том, как грабят страну паразиты-чинуши - это по-вашему - обман?
11.08.2020 12:33 Ответить
и в чём конкретно в данном случае выражается грабеж страны ?
11.08.2020 12:39 Ответить
Ну расскажи, откуда человек, работающий завхозом нацполиции может взять деньги, многократно превышающие его официальные доходы, кроме как от коррупции? Ну а коррупция = грабеж страны.
11.08.2020 12:46 Ответить
во сколько раз сумма 2 млн многократно превышает его официальные доходы 1,3 млн ?

ты сначала выучи значение слова "кратность"
11.08.2020 13:08 Ответить
Может не корупция, а банальное воровство.Завхоз-это материальные ресурсы из бюджета для нацполиции - это и ремонты, оргтехника, авто, топливо и прочее.. Воровал, как большинство совковых завхозов.
11.08.2020 15:35 Ответить
а шо такое?) шефу можно а ему нет?
11.08.2020 10:35 Ответить
ничего не охраняешь - ничего не имеешь! не все же время рюкзаки шить!
11.08.2020 10:36 Ответить
зелєлошари схавають.....а ще можна сказати: "ой, а це не моє, це дружини. у неї там якийсь бізнес, я не знаю чим вона займається!"
11.08.2020 10:39 Ответить
Девки, сауна, шашлык, бухло. Почему-то у верхушки блатных и у верхушки ментов представления об "элитном отдыхе" полностью совпадают...
11.08.2020 10:43 Ответить
Завхоз - почти сурермен в нашей стране.
11.08.2020 10:52 Ответить
А донецкого завгара вспомните...
11.08.2020 11:11 Ответить
Лицо, лицо, оно о многом говорит. Именно такие лица нужно размещать на рекламах полиции!
11.08.2020 10:54 Ответить
не розумію, чому суспільство кіпішує з приводу речей у яких нема нічого дивного в цій країні і кримінального по нашим дишловим законам. черговий висер, чергового високопосадовця, в даному випадку ментяри поганого, відкриває черговий бізнес. у їхньому смердючому світі це нормально, пристойно і модно. а нам залишається лише нюхати. так ото ж.
11.08.2020 10:56 Ответить
Еще один рюкзаков.
11.08.2020 10:57 Ответить
Хоть у когось епоха бідності закінчилась. А остальні і надалі роль "клавіш на роялі" для клоуна нехай виконують, раз такі вумні
11.08.2020 10:57 Ответить
Ну що тут скажеш, епоха пів-вареника та тарифного геноциду для талановитих крадіїв скінчилась?
11.08.2020 11:01 Ответить
Встречай, страна, новые лица.

Как тут не вспомнить из советского прошлого (часть цитирую по памяти, могу ошибиться)...

Известно ль вам, что наш Дундук
В младые годы был завхозом,
Он докторов любых наук
Гонял по базам и совхозам.
Своим усердьем овощным
Дундук прославился в обкоме...

Ах, Академией Наук обкомы
правят почему-то
И вот Дундук, и вот Дундук
Уже директор института...
11.08.2020 11:07 Ответить
Как продвигается дело со Свинарчуками?
11.08.2020 11:11 Ответить
надеюсь береговую линию там засуспензили?
11.08.2020 11:16 Ответить
В США под микроскопом рассматривают работу сына Байдена в Украине, а у нас это в порядке вещей, потому что принято содержать своих детей до старости типа "все лучшее - детям". "Совок" из нас еще не скоро вылезет.
11.08.2020 11:31 Ответить
Де нацсуки, які привели до влади цих сук??? Самі йдуть на вибори? Немає сорому???
11.08.2020 12:15 Ответить
сынок говномусора аваковского. и что характерно, не завод или фабрику а элитный комплекс отдыха..что еще может открыть дегенерат мусарский?)))))
11.08.2020 12:54 Ответить
А может все это доверенные лица Авакова??
11.08.2020 13:36 Ответить
Є економічне диво, а є диво українського чиновника
11.08.2020 16:47 Ответить
Отож..Нищие Обездоленные мусора,судьи мать их, депутаты..
На минималку живут бедные ,детей кормить нечем..!!!
Нужно Срочно поднять им зарплаты и пенсии!
11.08.2020 18:15 Ответить
 
 