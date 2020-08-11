Сын завхоза Нацполиции Наумова открыл под Киевом элитный комплекс отдыха, - Bihus.Info. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.
Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Наумов-старший постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса.
На вопрос журналистки о том, что начдепартамента полиции и служебная Skoda часами делают в комплексе отдыха NAVY, чиновник заявил: "Я никакого отношения к этому не имею".
На следующий день Наумов-старший написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета. "Из семейных сбережений была выделена сыну помощь для запуска и старта работы комплекса", - отметил чиновник.
По данным госреестра юрлиц, сын Наумова внес в уставный капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 млн грн.
При этом на конец 2019 года завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен.
Также известно, то земля, на которой сейчас построен комплекс NAVY, и участок, на котором строится 5-этажный дом, записаны на тещу Ивана Наумова. Журналисты отметили, что официальных доходов, на которые теща чиновника могла бы все это приобрести, они не обнаружили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По статье "Один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар" ?
Линкольн
ты сначала выучи значение слова "кратность"
Как тут не вспомнить из советского прошлого (часть цитирую по памяти, могу ошибиться)...
Известно ль вам, что наш Дундук
В младые годы был завхозом,
Он докторов любых наук
Гонял по базам и совхозам.
Своим усердьем овощным
Дундук прославился в обкоме...
Ах, Академией Наук обкомы
правят почему-то
И вот Дундук, и вот Дундук
Уже директор института...
На минималку живут бедные ,детей кормить нечем..!!!
Нужно Срочно поднять им зарплаты и пенсии!