Сын завхоза Нацполиции Наумова открыл под Киевом элитный комплекс отдыха, - Bihus.Info. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Наумов-старший постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. Его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса.

Смотрите также: Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО

На вопрос журналистки о том, что начдепартамента полиции и служебная Skoda часами делают в комплексе отдыха NAVY, чиновник заявил: "Я никакого отношения к этому не имею".





На следующий день Наумов-старший написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета. "Из семейных сбережений была выделена сыну помощь для запуска и старта работы комплекса", - отметил чиновник.

Смотрите также: Киевский прокурор Дудко засветил незадекларированный дом в Козине после нападения с топором на соседей , - Bihus.info. ВИДЕО

По данным госреестра юрлиц, сын Наумова внес в уставный капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 млн грн.

При этом на конец 2019 года завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы – 1,3 миллиона гривен.

Также известно, то земля, на которой сейчас построен комплекс NAVY, и участок, на котором строится 5-этажный дом, записаны на тещу Ивана Наумова. Журналисты отметили, что официальных доходов, на которые теща чиновника могла бы все это приобрести, они не обнаружили.