Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствам о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора сотруднику СБУ и лицу, выполнявшему функции "курьера", сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, офицер правоохранительных органов, во исполнение задач так называемых "кураторов", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через "курьера" - военного пенсионера.

Правоохранители задержали злоумышленников при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины.

10 августа 2020 в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщает пресс-служба ГБР, задержали злоумышленников в Броварах. 

"Майор СБУ собирал и передавал через курьера - военного пенсионера (полковника в запасе)  спецслужбам Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну, разглашение которой представителям иностранного государства представляет угрозу национальной безопасности Украины", - отметили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора расследует госизмену "слуги народа" Геруса, экс-министра Оржеля и члена НКРЭКУ Коваленко

Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора 01
Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора 02
Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора 03
Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора 04
Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора 05

СБУ (20452) государственная измена (1629) ГБР (3216) Офис Генпрокурора (2653)
Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2841
в Рошенках?
Конфеты ''Рошен'', или нет? Если "Рошен", у "новых лиц" есть наконец-то повод посадить Порошенко!
Первый канхветную тему начал овощ. Все ************** предлагал😁
Добрый был человек. Душевный. Щедрый.
Це ж якась маячня! Жодний притомний чоловік не буде такого робити коли можна відіслати інфу в "хмарне сховище" і не залишити фізичних доказів зради. Ну не вірю я в "зрадників - ідіотів"!
11.08.2020 13:50 Ответить
от і я КАЖУ.. таких як ти дурників БАГАТО
ДОКАЗИ при передачі і-нетом ЗАЛИШАЮТЬСЯ НАЗАВЖДИ
По перше, в мережу можна увійти з халявного вай фаю, по друге, інфа може бути зашифрована і запаролена і по третє всі ці "сліди" ведуть "в нікуди" якщо Ви відразу знищили дешевий пристрій з якого здійснили передачу. Я вже навіть не згадую що відслідкувати такий 30-секундний сеанс просто неможливо без чіткої наводки. Так що ... думай що пишеш.
От і я кажу - ТАКИХ як ти БАГАТО СЛІДИ Є ЗАВЖДИ
Навіть якщо самий дешевий пристрій, ти маєш його ввімкнути. А це спроба реєстрації і вже відоме місце ввімкнення, твоя адреса. Далі твій маршрут до безплатного wifi буде відстежений. Кілька разів може вдастся відправити а потім тебе зхоплять вже вдома. До того ж шифровання стійке тільки в США і тільки не для спецзасобів. В Україні спеціальними пристроями дешифруть (ще й зовнішня система є).
Навіть якщо розшифрувати не зможуть, це приверне увагу у першу чергу. То й будуть відстежувати усі кроки.
Хто? Бакаєвське СБУ? Та вони свою піпіську в штанах не знайдуть...
Там цілі системи, наприклад "Эшелон".... Також системи розвідки АНБ (Pinwale, Xkeyscore...)
Запитай Баканова що таке "Ешелон"... а він тобі про Квартал 95, дрючьбу с ЗЕ і приязнь до ***** розкаже...
складається таке враження що тут переважно фахівці - шпигуни.. васі.. поцмонавти.. та інші рабіновічі
Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5949

А мы то думали он просто ***** конХВєткой угоШШал...
а мертвечука не угощал...
В конфетах! Уууу негодяй!
Ключевая фраза - "в канхветах" )))))
"Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам..."

За шпіонаж на користь інших держав, співробітникам силових структур, особливо під час війни, міра покарання повинна бути "Довічне ув'язнення без права амністії"
Баканов или кто-то другой?
