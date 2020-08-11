Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствам о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора сотруднику СБУ и лицу, выполнявшему функции "курьера", сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, офицер правоохранительных органов, во исполнение задач так называемых "кураторов", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через "курьера" - военного пенсионера.

Правоохранители задержали злоумышленников при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины.

10 августа 2020 в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщает пресс-служба ГБР, задержали злоумышленников в Броварах.

"Майор СБУ собирал и передавал через курьера - военного пенсионера (полковника в запасе) спецслужбам Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну, разглашение которой представителям иностранного государства представляет угрозу национальной безопасности Украины", - отметили в ГБР.

