Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Нетрезвый водитель Лексуса на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве снес клумбы, а потом как ни в чем не бывало уехал с места ДТП.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Виновника мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 минут после происшествия", - отметил Билошицкий.
Утром в патрульную полицию поступило сообщение о совершении ДТП. Камеры, которые следят за безопасностью города, помогли установить местонахождение авто Lexus - улица Институтская, где его и остановили патрульные. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.
"Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в адрес патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался. Водителя неоднократно предупреждали о том, что в случае невыполнения законного требования работника полиции он будет задержан. Однако предупреждения не подействовали. Согласно ст. 44 ЗУ "О Национальной полиции" к водителю была применена физическая сила, также согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции" - спецсредство - наручники", - объяснил начальник Департамента патрульной полиции.
За совершенные правонарушения на мужчину составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
"Мы свое дело сделали. Далее за свои действия нарушитель будет отвечать перед судом", - подытожил Билошицкий.
Скажут, папа, круто ты им всем показал.
Есть же нормальные патриоты ...
Ублюдка отпустят, он же не против зеленского
Вы часом не такой же?
Но не надолго...
что бы все знали это дерьмо - хозяина жизни.