Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нетрезвый водитель Лексуса на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве снес клумбы, а потом как ни в чем не бывало уехал с места ДТП.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Виновника мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 минут после происшествия", - отметил Билошицкий.

Утром в патрульную полицию поступило сообщение о совершении ДТП. Камеры, которые следят за безопасностью города, помогли установить местонахождение авто Lexus - улица Институтская, где его и остановили патрульные. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

"Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в адрес патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался. Водителя неоднократно предупреждали о том, что в случае невыполнения законного требования работника полиции он будет задержан. Однако предупреждения не подействовали. Согласно ст. 44 ЗУ "О Национальной полиции" к водителю была применена физическая сила, также согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции" - спецсредство - наручники", - объяснил начальник Департамента патрульной полиции.

За совершенные правонарушения на мужчину составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

"Мы свое дело сделали. Далее за свои действия нарушитель будет отвечать перед судом", - подытожил Билошицкий.

Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий 01
Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий 02
Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий 03

Киев (26150) вандализм (613) Небесная Сотня (414) Билошицкий Алексей (112)
Топ комментарии
+31
А "хероя" номер зачем скрыли?...пусть дети гордятся папашкой...
11.08.2020 12:16 Ответить
+26
Номера лехуса начинаются часом не с АН или ВВ?
11.08.2020 12:16 Ответить
+16
бидло розпальцоване...
11.08.2020 12:17 Ответить
Номера лехуса начинаются часом не с АН или ВВ?
11.08.2020 12:16 Ответить
Там його і повісити.
11.08.2020 12:27 Ответить
без сомнения.... хАзяин жизни же у которого дедывоевали
11.08.2020 13:25 Ответить
Я дивлюсь поцріот. Чому пишемо мокшанською. Гуглом не володіємо? В мене номера вв і шо приідь на розборкі. Тутдо ольгіно не далеко. Але я розумію. На доширак заробив і показав світу 25 украінських дебілів, які тебе троляку підтримали.
11.08.2020 19:46 Ответить
А "хероя" номер зачем скрыли?...пусть дети гордятся папашкой...
11.08.2020 12:16 Ответить
почти уверен: у подобных "орлов" и дети под стать, ведь, яблоко от яблони...
Скажут, папа, круто ты им всем показал.
11.08.2020 12:38 Ответить
...яблоко от яблони не далеко ябнулось...
11.08.2020 12:55 Ответить
так и морду и фамилию неплохо бы обнародовать!
11.08.2020 13:14 Ответить
Ну судя по бороде ,габаритам и "удалому" поведению,это какой нибудь горный джигит! Поэтому откупится или земляки выручат!!!
11.08.2020 16:13 Ответить
бидло розпальцоване...
11.08.2020 12:17 Ответить
Я так понимаю машина сегодня ночью загорится случайно, или я не прав ?
Есть же нормальные патриоты ...
Ублюдка отпустят, он же не против зеленского
11.08.2020 12:17 Ответить
Он конечно мудак, но сильно сомневаюсь, что это была спланированная политическая акция. Просто бухой был и руль не удержал. Понять и простить.
11.08.2020 12:20 Ответить
Только с условием возмещения ущерба, и наказание за то что сел пьяным за руль. Понять и простить не подходит в данном случае.
11.08.2020 12:45 Ответить
Всё так, если бы он въехал в клумбу на жЫгулях.
11.08.2020 13:43 Ответить
В конце концов вы правы - на уголовное преступление это, возможно, и не тянет. Но за клумбу пусть заплатит (полное восстановление), плюс штраф по-максимуму - потому что с патрульными пререкался. Да и за факт вождения в пьяном виде - за это отдельный штраф.
11.08.2020 12:51 Ответить
ИМХО за вождение в пьяном виде надо забирать права лет на 10. Но, боюсь, многие со мной не согласятся
11.08.2020 13:44 Ответить
Я, как непющий спиртное (и, кстати, не имеющий своей машины) - соглашусь.
11.08.2020 13:50 Ответить
Понять что? Что бухой вхлам селза руль в центре города? Что мог убить кого-то по пьяни зарулем? Простить хамство и быдлячество потому-чтона Лексусе?
Вы часом не такой же?
11.08.2020 13:44 Ответить
Не надо переключать свою праведную злобу на меня. Я в пьяном виде в клумбы не въезжал. А понять и простить - это как обычно в Украине происходит с пьяными водителями лексусов. И да, я в этом тоже не виноват
11.08.2020 15:39 Ответить
Ну да, ответит по всем предъявленным статьям и тогда отпустить. Пусть бухает дальше, до следующего херойского случая.
11.08.2020 14:38 Ответить
тьху *** мерзота
11.08.2020 12:17 Ответить
Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 1350

Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 3875
11.08.2020 12:18 Ответить
суд оправдает, он еще ребенок совсем ведь
11.08.2020 12:20 Ответить
на фоне непрекращающейся агрессии рашки супротив сувкренной украины клумбы це просто мелочь
11.08.2020 12:21 Ответить
Так это наверно судья и был или сын судьи
11.08.2020 12:22 Ответить
Почему этого долбодятла не пристрелили при задержании?!
11.08.2020 12:27 Ответить
Животное.
11.08.2020 12:35 Ответить
коллега, я всё же рискну предположить что это растение.
11.08.2020 12:42 Ответить
вся эта быкота притихла, было, после Майдана.
Но не надолго...
11.08.2020 12:41 Ответить
Так уже більше місяця, як синька за кермом - це не ст. 130 КУпАП, а ст. 286-1 КК.
11.08.2020 12:45 Ответить
Зачем арестовывать все равно отпустят! Побили бы лексус и хай едет расказывает детям как надо жить
11.08.2020 12:47 Ответить
Зачем место трагедии превращать в колумбарий?Ну допустим легковушку на переёзде задавило. Что, венок туда вешать?Или капличку там соорудить?
11.08.2020 12:47 Ответить
А исчо эти камеры хранят историю перемещения каждой машины. Вот так незааметно к нам подкралась тотальная слежка.
11.08.2020 12:51 Ответить
Потрібно привести законодавство до відповідності з розвиненими країнами, давати не найбільший срок з N правопорушень, а сумувати все і нехай кукують на нарах співаючи шансон по 300 років *****.
11.08.2020 13:01 Ответить
+++
11.08.2020 13:46 Ответить
Беженец с Донбасяо?
11.08.2020 13:05 Ответить
НОМЕР АВТО В СТУДИЮ! Найти надо это создание...
11.08.2020 13:16 Ответить
Быдлота лексусная обыкновенная. Подвид человекоподобного биогумуса, отличающийся хамоватыми повадками, быдловатостью, полным отсутствием интеллекта и культуры. Водится в большом количестве на территории бывшего СССР. Обожает шансон, Лепса, георгиевские ленточки и дешевых ******
11.08.2020 13:42 Ответить
Больше того -это высокопоставленная быдлота , простые смертные на Лексусах не ездят.
11.08.2020 17:11 Ответить
этого дегенерата заставить лично своими руками под видокамеры установить все клумбы.
что бы все знали это дерьмо - хозяина жизни.
11.08.2020 17:42 Ответить
А, Ви, гуманіст.
11.08.2020 18:24 Ответить
За яйця ****** повісить.
11.08.2020 18:22 Ответить
А на хрена там эти клумбы?
11.08.2020 18:55 Ответить
он на "лохсусе", ему можно.
11.08.2020 20:00 Ответить
 
 