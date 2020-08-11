Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нетрезвый водитель Лексуса на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве снес клумбы, а потом как ни в чем не бывало уехал с места ДТП.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Виновника мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 минут после происшествия", - отметил Билошицкий.

Утром в патрульную полицию поступило сообщение о совершении ДТП. Камеры, которые следят за безопасностью города, помогли установить местонахождение авто Lexus - улица Институтская, где его и остановили патрульные. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

"Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в адрес патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался. Водителя неоднократно предупреждали о том, что в случае невыполнения законного требования работника полиции он будет задержан. Однако предупреждения не подействовали. Согласно ст. 44 ЗУ "О Национальной полиции" к водителю была применена физическая сила, также согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции" - спецсредство - наручники", - объяснил начальник Департамента патрульной полиции.

За совершенные правонарушения на мужчину составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

"Мы свое дело сделали. Далее за свои действия нарушитель будет отвечать перед судом", - подытожил Билошицкий.

