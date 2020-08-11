Полиция на Черниговщине пресекла продажу низкокачественной молочной продукции под видом иностранного бренда. ФОТО

Работники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области совместно с работниками следственного управления полиции региона с привлечением спецназа, под процессуальным руководством областной прокуратуры, уличили трех граждан в незаконной продаже контрафактной продукции под видом иностранного производителя.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Организовал такой "бизнес" 49-летний местный житель. Мужчина вместе с приятелем и родственником закупали на заводе во Львовской области низкокачественное молокосодержащее сырье - спред. Также фигуранты заказывали в типографии этикетки с логотипами иностранной торговой марки.

Таким образом правонарушители фасовали спред в упаковки и продавали под видом масла иностранного производства. Контрафакт длительное время поставляли в магазин в разные регионы Украины.





В складских помещениях, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители провели 9 обысков. По результатам изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, документация, "черновые" записи, штампы, этикетки с названиями и логотипами иностранного производителя. Также изъято сырье для изготовления и готовую к продаже продукцию.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный правообладателю, достигает более двух миллионов гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.