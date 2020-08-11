РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8867 посетителей онлайн
Новости Фото
5 823 12

Полиция на Черниговщине пресекла продажу низкокачественной молочной продукции под видом иностранного бренда. ФОТО

Работники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области совместно с работниками следственного управления полиции региона с привлечением спецназа, под процессуальным руководством областной прокуратуры, уличили трех граждан в незаконной продаже контрафактной продукции под видом иностранного производителя.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Организовал такой "бизнес" 49-летний местный житель. Мужчина вместе с приятелем и родственником закупали на заводе во Львовской области низкокачественное молокосодержащее сырье - спред. Также фигуранты заказывали в типографии этикетки с логотипами иностранной торговой марки.

Таким образом правонарушители фасовали спред в упаковки и продавали под видом масла иностранного производства. Контрафакт длительное время поставляли в магазин в разные регионы Украины.

Полиция на Черниговщине пресекла продажу низкокачественной молочной продукции под видом иностранного бренда 01
Полиция на Черниговщине пресекла продажу низкокачественной молочной продукции под видом иностранного бренда 02

Читайте также: Мошенники по поддельным документам присвоили помещения Дарницкого управления полиции в Киеве, - прокуратура

В складских помещениях, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители провели 9 обысков. По результатам изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, документация, "черновые" записи, штампы, этикетки с названиями и логотипами иностранного производителя. Также изъято сырье для изготовления и готовую к продаже продукцию.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный правообладателю, достигает более двух миллионов гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.

контрафакт (250) Нацполиция (16785) Черниговщина (1486)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Правильно. У нас своих фуфловых продуктов хватает. Если объективно, то только такие и есть.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:31 Ответить
+2
Их заложили конкуренты-такия же фуфлыжники..
показать весь комментарий
11.08.2020 12:34 Ответить
+2
бидлота дуже ********"біларусцькоє"лайно.. осбливо з чернобильської зони. Теорія Дарвіна ПРАЦЮЄ - бидло виздихає скоріше людей
показать весь комментарий
11.08.2020 12:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
теперь надо срочно ввести уголовную ответственность за подделку кумыса
показать весь комментарий
11.08.2020 12:30 Ответить
Правильно. У нас своих фуфловых продуктов хватает. Если объективно, то только такие и есть.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:31 Ответить
Их заложили конкуренты-такия же фуфлыжники..
показать весь комментарий
11.08.2020 12:34 Ответить
Правильно сделали! Пусть продают дерьмо под своей торговой маркой
показать весь комментарий
11.08.2020 12:40 Ответить
мы руские своих не обманываем
показать весь комментарий
11.08.2020 12:41 Ответить
бидлота дуже ********"біларусцькоє"лайно.. осбливо з чернобильської зони. Теорія Дарвіна ПРАЦЮЄ - бидло виздихає скоріше людей
показать весь комментарий
11.08.2020 12:58 Ответить
Продавали подделку под известной торговой маркой....
Вопрос - к типографии. На каком основании (документы и т.д.) типография не понятно кому печатает этикетку известной торговой марки?.
Наверно у нас везде уже бардак и все летит с тормозов, в том числе и профессионализм. Насколько я помню, в конце 90гг., типография ни одного экземпляра этикетки известной торговой марки не имела права напечатать без официальных документов. И многие уважающие себя печатники за такую черную работу не брались.
Мне даже интересно, на сегодня есть государственный орган, который за этим следит?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:10 Ответить
в цьому реченні все прекрасно.
Працівники відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції регіону із залученням спецпризначенців, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох громадян у незаконному продажі контрафактної продукції під виглядом іноземного виробника. Джерело: https://censor.net/ua/p3213041
показать весь комментарий
11.08.2020 13:21 Ответить
У нас такой ,,продукции,, большинство так что не ловить надо а хапать но......
показать весь комментарий
11.08.2020 13:46 Ответить
яка товарна марка. нехай і далі купляють?
показать весь комментарий
11.08.2020 14:15 Ответить
да уж,прикиньте какие силы мусорни задействованы были : работники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области совместно с работниками следственного управления полиции региона с привлечением спецназа, под процессуальным руководством областной прокуратуры, уличили трех граждан в незаконной продаже контрафактной продукции под видом иностранного производителя. )))

вот это размах мусарни потужного министра собакова))))
вот как тут обойтись без спецназа? ведь контрофактщики могли забросать мусоров гранатами из спреда))) видать мусора наехали на торгашей, а те бабок не дали , вот и организовали спецоперацию))))
показать весь комментарий
11.08.2020 17:17 Ответить
У нас вся нынешняя власть контрафактная, а не только отдельные молочные продукты.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:13 Ответить
 
 