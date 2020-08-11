Полиция на Черниговщине пресекла продажу низкокачественной молочной продукции под видом иностранного бренда. ФОТО
Работники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области совместно с работниками следственного управления полиции региона с привлечением спецназа, под процессуальным руководством областной прокуратуры, уличили трех граждан в незаконной продаже контрафактной продукции под видом иностранного производителя.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Организовал такой "бизнес" 49-летний местный житель. Мужчина вместе с приятелем и родственником закупали на заводе во Львовской области низкокачественное молокосодержащее сырье - спред. Также фигуранты заказывали в типографии этикетки с логотипами иностранной торговой марки.
Таким образом правонарушители фасовали спред в упаковки и продавали под видом масла иностранного производства. Контрафакт длительное время поставляли в магазин в разные регионы Украины.
В складских помещениях, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители провели 9 обысков. По результатам изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, документация, "черновые" записи, штампы, этикетки с названиями и логотипами иностранного производителя. Также изъято сырье для изготовления и готовую к продаже продукцию.
По предварительным данным, ущерб, нанесенный правообладателю, достигает более двух миллионов гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.
Вопрос - к типографии. На каком основании (документы и т.д.) типография не понятно кому печатает этикетку известной торговой марки?.
Наверно у нас везде уже бардак и все летит с тормозов, в том числе и профессионализм. Насколько я помню, в конце 90гг., типография ни одного экземпляра этикетки известной торговой марки не имела права напечатать без официальных документов. И многие уважающие себя печатники за такую черную работу не брались.
Мне даже интересно, на сегодня есть государственный орган, который за этим следит?
вот это размах мусарни потужного министра собакова))))
вот как тут обойтись без спецназа? ведь контрофактщики могли забросать мусоров гранатами из спреда))) видать мусора наехали на торгашей, а те бабок не дали , вот и организовали спецоперацию))))