РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7143 посетителя онлайн
Новости Фото
10 793 6

Маршрутка с пассажирами протаранила продуктовый киоск в Киеве. ФОТОрепортаж

Во вторник, 11 августа, около 11:30 на улице Генерала Наумова в Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, пострадавших нет.

Маршрутка с пассажирами протаранила продуктовый киоск в Киеве 01
Маршрутка с пассажирами протаранила продуктовый киоск в Киеве 02
Маршрутка с пассажирами протаранила продуктовый киоск в Киеве 03

Смотрите также: Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как удалось узнать Вартовим Еспресо, по словам свидетелей таксобус двигался по новой Ирпенской дороге и должен был поворачивать на улицу Наумова, но маршрутка поехала прямо, выскочила на бордюрный камень, проехала по тротуару и врезалась в киоск. Продавщица рассказала, что все произошло у нее на глазах и она уже прощалась с жизнью. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в маршрутке пассажиры не пострадали, все отделались лишь испугом - пострадал таксобус и МАФ с продовольственными товарами. Водитель отказался от комментариев, но потом сказал, что ему стало плохо.

ДТП (7746) Киев (26150) маршрутки (547)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, - цитата

в 11.30 - уснул за рулем???? обычно засыпают вечер-ночь-утро...
а чтоб заснуть в 11.30 надо двое суток не спать....или пыхнуть...
показать весь комментарий
11.08.2020 13:55 Ответить
В маршрутках дуже жарко, водій в ній працює по 12 годин, в порушення ПДР, працює кожен день, накопичується втома і як результат втрата координації і - ДТП на рівному місці. Маршрутки мають бути заборонені, тільки автобуси з окремим відсіком для водія з обладнанням мікроклімату, для унеможливлення теплових ударів і трагедій.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:25 Ответить
зворушливо...
але маємо те що маємо...і добре було б так як кажете Ви (і як є в Європі і ще будь де)
не виправдовую і не звинувачую, просто роздумую, що причина ДТП вигадана , скоріше відволікся на гроші, або на пільговика, або на телефон (деякі ще й смс відправляти встигають)
показать весь комментарий
11.08.2020 14:34 Ответить
Может "спайсики"?
такое же бывало. либо нового чела на маршрут приняли вместо проигравшего в борьбе, кхи-кхи(бежит в больничку, болеть за НХЛ) с коробковирусом?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:57 Ответить
Никто из киевских маршрутчиков не работает по 12 часов! Єто ложь!
Минимум по 16 часов!
показать весь комментарий
11.08.2020 14:31 Ответить
Їсти захотів от і "зайшов" в кіоск.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:37 Ответить
 
 