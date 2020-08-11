Маршрутка с пассажирами протаранила продуктовый киоск в Киеве. ФОТОрепортаж

Во вторник, 11 августа, около 11:30 на улице Генерала Наумова в Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, пострадавших нет.







Как удалось узнать Вартовим Еспресо, по словам свидетелей таксобус двигался по новой Ирпенской дороге и должен был поворачивать на улицу Наумова, но маршрутка поехала прямо, выскочила на бордюрный камень, проехала по тротуару и врезалась в киоск. Продавщица рассказала, что все произошло у нее на глазах и она уже прощалась с жизнью. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в маршрутке пассажиры не пострадали, все отделались лишь испугом - пострадал таксобус и МАФ с продовольственными товарами. Водитель отказался от комментариев, но потом сказал, что ему стало плохо.