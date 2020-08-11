Родителей, использовавших четырехлетнюю дочь для создания порнофильмов, посадили на 12 с половиной лет, - МВД. ФОТО

Со дня задержания семейной пары, которая зарабатывала криминальные деньги на сексуальной эксплуатации собственного ребенка, прошло более двух лет. Супругов уличили в июне 2018-го на Днепропетровщине оперативники отдела противодействия торговле людьми и следователи полиции Полтавщины совместно с работниками территориального подразделения киберполиции и Департамента БПСТЛ Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полицейские установили никнейм, под которым сообщники загружали файлы в анонимный сегмент Интернет-сети. Как тогда выяснили оперативники, выходцы из Кавказского региона (мужчина, которому на момент задержания было 29 лет, и его 30-летняя жена) снимали половые акты с 4-летней дочерью и продавали порнографическое видео "клиентам" за криптовалюту. Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, также устраивали платные онлайн-трансляции.

Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, которую использовали для создания и распространения порнографического контента, а также собственно "фильмы".

Свыше одного года продолжалось досудебное расследование в отношении 63 эпизодов преступной деятельности семьи. Еще столько же времени понадобилось для судебного разбирательства 15 томов уголовного производства.

В начале августа 2020 коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины: торговля людьми (ст. 149), изнасилование (ст. 152), сексуальное насилие (в . 153), развращение несовершеннолетних (ст. 156) и изготовление, продажи и распространения порнографических предметов (ст. 301). Суд назначил каждому из них 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

