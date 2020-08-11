РУС
Родителей, использовавших четырехлетнюю дочь для создания порнофильмов, посадили на 12 с половиной лет, - МВД. ФОТО

Со дня задержания семейной пары, которая зарабатывала криминальные деньги на сексуальной эксплуатации собственного ребенка, прошло более двух лет. Супругов уличили в июне 2018-го на Днепропетровщине оперативники отдела противодействия торговле людьми и следователи полиции Полтавщины совместно с работниками территориального подразделения киберполиции и Департамента БПСТЛ Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полицейские установили никнейм, под которым сообщники загружали файлы в анонимный сегмент Интернет-сети. Как тогда выяснили оперативники, выходцы из Кавказского региона (мужчина, которому на момент задержания было 29 лет, и его 30-летняя жена) снимали половые акты с 4-летней дочерью и продавали порнографическое видео "клиентам" за криптовалюту. Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, также устраивали платные онлайн-трансляции.

Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, которую использовали для создания и распространения порнографического контента, а также собственно "фильмы".

Свыше одного года продолжалось досудебное расследование в отношении 63 эпизодов преступной деятельности семьи. Еще столько же времени понадобилось для судебного разбирательства 15 томов уголовного производства.

В начале августа 2020 коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины: торговля людьми (ст. 149), изнасилование (ст. 152), сексуальное насилие (в . 153), развращение несовершеннолетних (ст. 156) и изготовление, продажи и распространения порнографических предметов (ст. 301). Суд назначил каждому из них 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Родителей, использовавших четырехлетнюю дочь для создания порнофильмов, посадили на 12 с половиной лет, - МВД 01
Родителей, использовавших четырехлетнюю дочь для создания порнофильмов, посадили на 12 с половиной лет, - МВД 02

+13
Поделом. Не жаль такое отребъе.
11.08.2020 14:13 Ответить
+13
ну...во-первых не родители а суки подзаборные, во вторых - мало дали
11.08.2020 14:22 Ответить
+5
а что там с химической кастрацией? разрешили в Украине?
11.08.2020 14:26 Ответить
Поделом. Не жаль такое отребъе.
11.08.2020 14:13 Ответить
Теперь садо-мазо можно снимать с этими вот "родителями". Или не снимать, но оно будет все 12.5 лет...
11.08.2020 14:20 Ответить
Нееее, тут не садо-мазо надо, тут только эро-гуро поможет, вроде skull-fuck'а если понимаешь к чему я))
11.08.2020 14:24 Ответить
В любом случае, не заскучают...
11.08.2020 14:26 Ответить
Будут получать со всех сторон -- ублюдки конченные
11.08.2020 14:24 Ответить
ну...во-первых не родители а суки подзаборные, во вторых - мало дали
11.08.2020 14:22 Ответить
Те ща тварюки, зрозуміло, питання в іншому: на дворі 2020р., чому в Кривому Розі досі "Октябрьский суд"??? До малої батьківщини *********** Закон про декомунізацію досі не дійшов??? Тому зрозуміло, чого там такі виродки трапляються!
11.08.2020 14:25 Ответить
4 года ? какой может быть порнофильм ? дитя еще в школу не пошло....пздц
11.08.2020 14:26 Ответить
а что там с химической кастрацией? разрешили в Украине?
11.08.2020 14:26 Ответить
Не гуманно, дЭмократия мать её...
11.08.2020 16:33 Ответить
А женщину как кастрировать? Или женщина меньше виновата потому что она женщина?
11.08.2020 16:40 Ответить
Просто жесть. Оказывается и такое бывает.
11.08.2020 14:29 Ответить
Дно......
11.08.2020 14:31 Ответить
И главное как быстро посадили, умеют же, когда захотят и никто из сильных мира сего не давлеет над душой.
11.08.2020 14:34 Ответить
Уличили в 2018 году - то есть это началось еще при Порошенке, когда он напривозил "реформаторов" с Кавказа.
11.08.2020 14:36 Ответить
Молодці, гарна робота слідчого і прокурора.
11.08.2020 14:50 Ответить
******#е😡
11.08.2020 14:50 Ответить
А что будет с несчастным ребенком?Детдом со всеми вытекающими?
11.08.2020 14:53 Ответить
Просто нелюди
11.08.2020 15:16 Ответить
4 летнего ребенка? И всего 12 лет?
11.08.2020 15:41 Ответить
 
 