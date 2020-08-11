РУС
19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вечером 10 августа в полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя одного из сел Братского района Николаевщины о том, что вблизи пасеки неизвестные завладели его автомобилем DAF, в котором находились 30 бочек с медом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские заметили разыскиваемое транспортное средство на окраине села. Грузовик съехал с проезжей части и наклонился, вследствие чего из прицепа выпала половина бочек.

Принятыми оперативными мерами правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 19-летний местный житель. По словам молодого человека, увидев открытый автомобиль, он решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги, после чего скрылся.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб", санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

19-летнего злоумышленника задержали.

В ближайшее время будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Следствие продолжается.

19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда на Николаевщине, - Нацполиция 01
19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда на Николаевщине, - Нацполиция 02
19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда на Николаевщине, - Нацполиция 03

Топ комментарии
+9
А Винни-Пух подрос и заматерел и стал готов к Большим Делам.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:31 Ответить
+8
козляра волохатая... в этом году с медом и так не завались...
столько труда на землю (и пчелиного и человеческого)
показать весь комментарий
11.08.2020 14:39 Ответить
+6
"Зачем вы украли голову купидона?" - "Меня всегда тянуло к прекрасному!.." (с)
показать весь комментарий
11.08.2020 14:30 Ответить
"Зачем вы украли голову купидона?" - "Меня всегда тянуло к прекрасному!.." (с)
показать весь комментарий
11.08.2020 14:30 Ответить
Белые ленточки на рукавах - прям как в лугандоне у кацапов. Решили не менять.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:33 Ответить
Винни Пух снова с нами!
показать весь комментарий
11.08.2020 14:31 Ответить
ШЛЕПКИ ЗАЧЕТНЫЕ
показать весь комментарий
11.08.2020 14:31 Ответить
А Винни-Пух подрос и заматерел и стал готов к Большим Делам.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:31 Ответить
-)
показать весь комментарий
11.08.2020 15:00 Ответить
дебил года
показать весь комментарий
11.08.2020 14:31 Ответить
цензор, дайте видео!

жесть!
шесть белорусских ментов зверски избивают лежащего человека

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293140835740131328

бьют прицельно - по яйцам, по коленкам и голове
запугивают жену человека
показать весь комментарий
11.08.2020 14:32 Ответить
трусливое жлобьё..нет на вас,лядей,Басаева какого-нибудь..
показать весь комментарий
11.08.2020 14:39 Ответить
так от який він Вінні Пух, а мені все життя розповідали медвідь, медвідь
показать весь комментарий
11.08.2020 14:34 Ответить
******** волосатое.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:34 Ответить
хачь обыкновенный ..
показать весь комментарий
11.08.2020 14:43 Ответить
Спросите за кого голосовал. Даю 100%, ЗЕ избиратель. Пчёлок жалко, сколько напрасного труда из за одного дебила.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:36 Ответить
хачики и цыгане на выборы не ходят ..
показать весь комментарий
11.08.2020 14:45 Ответить
вот же мудак! сколько труда испоганил!

посадить бы его на пасеку, пока столько же меда не вернет
показать весь комментарий
11.08.2020 14:38 Ответить
И чем он будет генерировать мёд?
показать весь комментарий
11.08.2020 14:42 Ответить
Це ж скільки з тих діжок витікло?!
Скількох людей цей мед міг би убезпечити від хвороб в нинішні непрості часи?!
Немає слів...
показать весь комментарий
11.08.2020 14:39 Ответить
козляра волохатая... в этом году с медом и так не завались...
столько труда на землю (и пчелиного и человеческого)
показать весь комментарий
11.08.2020 14:39 Ответить
вимазати медом і до бджіл
показать весь комментарий
11.08.2020 14:44 Ответить
або ще й після того....або виваляти в пір"ї ....або в пісок... чи гноївку )))))
показать весь комментарий
11.08.2020 15:42 Ответить
Наверное племянник Ющенка или поспорил с друзьями,
что успеет доехать до канадской границы
показать весь комментарий
11.08.2020 14:46 Ответить
Любишь медок - люби и холодок.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:09 Ответить
вот же гандон, чтоб его пчелы сожрали
показать весь комментарий
11.08.2020 15:12 Ответить
количество имбецилов в стране просто зашкаливает. )))))
вот нафига этому сопливому дегенерату авто с бочками меда?))
от такого количества меда жопа так слипнится , что и топором фиг разлепишь)))
показать весь комментарий
11.08.2020 15:27 Ответить
Он хотел наказать грабителей и вернуть мёд пчёлам..
показать весь комментарий
11.08.2020 15:30 Ответить
19-річний хлопець викрав вантажівку з 30 бочками меду на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3062
показать весь комментарий
11.08.2020 15:42 Ответить
Воділа теж муділа.... ще досі є люди котрі лишають ключі у замку... пздц... звісно це не виправдовує 19ти річного "трутня" без мізків.
показать весь комментарий
12.08.2020 01:01 Ответить
 
 