Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой "тарелки на Лыбедской". ФОТОрепортаж
Архитектор и реставратор Виталий Молочко вместе со знакомыми и волонтерами восстановили детище известного архитектора, художника, поэта и композитора Флориана Юрьева "летающую тарелку" на Лыбедской. Автору проекта сегодня исполнился 91 год.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам архитектор, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром поздравлял с днем рождения Флориана Юрьева. 91 год - мастеру! Как мы и обещали к его празднику докрасили его детище "летающую тарелку".
Накануне я показывал ему фотографии уже после окончания работ. Он был очень рад, но сразу нашел мне новое задание - передал обращение к президенту! Флориан Ильич просит, чтобы зданию Украинского института научно-технической информации, частью которого является "Летающая тарелка", был присвоен статус памятника архитектуры национального значения. Мы это письмо уже разослали, кому смогли. Буду вам признателен, если и Вы также поделитесь этой информацией", - написал он.
Молочко отметил, что с 16 июня были выполнены следующие работы:
- заменено крепление подъемных лестниц;
- зачищена поверхность купола (цельно-сварная несущая конструкция), который изготовлен из 8-миллиметровой стали;
- нанесена грунтовочная антикоррозийная краска по поверхности;
- наложен промежуточный слой атмосферного антикоррозионной краски;
- нанесен основной слой атмосферной резиновой краски за два раза (согласно паспорту фасада утвержденного автором Флорианом Юрьевым).
"К работам были привлечены 6 человек. Бюджет - 260 тыс. гривен. Финансирование было осуществлено по нашей инициативе в партнерстве с меценатским проектом "Украинская скрипка - 1000 лет".
Далее в планах приступить ко второму этапу работ, который включает такие задачи как восстановление штукатурки и замену стекла. Подключайтесь также к инициативе сохранения символов Киева!", - добавил архитектор.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, реставрация знаменитой "тарелки на Лыбедской" началась в июле 2020 года.
"Я давно "живу" этим зданием. Объединив своих знакомых друзей вместе с Флорианом, мы решили покрасить его уникальный концертный зал "Тарелку" - памятник советскому модернизму", - сказал Молочко перед началом реставрации строения.
Це ж наче бібліотека?
В донецке из такой же точно тарелки уде давно ночной клуб сделали...НЛО назвали...
картинка не вставляется:
http://photos.wikimapia.org/p/00/03/24/20/68_big.jpg
Когда была гостиница Шахтер там был пресс-центр
К ЕВРО-2012 отремонтировали, сделали скотам как лялечку.
Отель естессна не работает.
Власне кажучи, чия зараз будівля інституту ??
Суть - симитировать, как будто тарелька села внезапно на здание. Кстати о тарелках. Вы видели станции зеленых? Низ тарелки - нижний купол, это сборка линз, условно огоньков, которые хаотично светяться, как правило принося нам недобрые вести. Это всегда огни в основном зеленого и серебристо-голубого цвета.