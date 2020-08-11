Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой "тарелки на Лыбедской". ФОТОрепортаж

Архитектор и реставратор Виталий Молочко вместе со знакомыми и волонтерами восстановили детище известного архитектора, художника, поэта и композитора Флориана Юрьева "летающую тарелку" на Лыбедской. Автору проекта сегодня исполнился 91 год.

"Сегодня утром поздравлял с днем ​​рождения Флориана Юрьева. 91 год - мастеру! Как мы и обещали к его празднику докрасили его детище "летающую тарелку".

Накануне я показывал ему фотографии уже после окончания работ. Он был очень рад, но сразу нашел мне новое задание - передал обращение к президенту! Флориан Ильич просит, чтобы зданию Украинского института научно-технической информации, частью которого является "Летающая тарелка", был присвоен статус памятника архитектуры национального значения. Мы это письмо уже разослали, кому смогли. Буду вам признателен, если и Вы также поделитесь этой информацией", - написал он.

Молочко отметил, что с 16 июня были выполнены следующие работы:

- заменено крепление подъемных лестниц;

- зачищена поверхность купола (цельно-сварная несущая конструкция), который изготовлен из 8-миллиметровой стали;

- нанесена грунтовочная антикоррозийная краска по поверхности;

- наложен промежуточный слой атмосферного антикоррозионной краски;

- нанесен основной слой атмосферной резиновой краски за два раза (согласно паспорту фасада утвержденного автором Флорианом Юрьевым).

"К работам были привлечены 6 человек. Бюджет - 260 тыс. гривен. Финансирование было осуществлено по нашей инициативе в партнерстве с меценатским проектом "Украинская скрипка - 1000 лет".

Далее в планах приступить ко второму этапу работ, который включает такие задачи как восстановление штукатурки и замену стекла. Подключайтесь также к инициативе сохранения символов Киева!", - добавил архитектор.





Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, реставрация знаменитой "тарелки на Лыбедской" началась в июле 2020 года.

"Я давно "живу" этим зданием. Объединив своих знакомых друзей вместе с Флорианом, мы решили покрасить его уникальный концертный зал "Тарелку" - памятник советскому модернизму", - сказал Молочко перед началом реставрации строения.

















