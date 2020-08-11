РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6218 посетителей онлайн
Новости Фото
10 006 21

Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой "тарелки на Лыбедской". ФОТОрепортаж

Архитектор и реставратор Виталий Молочко вместе со знакомыми и волонтерами восстановили детище известного архитектора, художника, поэта и композитора Флориана Юрьева "летающую тарелку" на Лыбедской. Автору проекта сегодня исполнился 91 год.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам архитектор, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня утром поздравлял с днем ​​рождения Флориана Юрьева. 91 год - мастеру! Как мы и обещали к его празднику докрасили его детище "летающую тарелку".

Накануне я показывал ему фотографии уже после окончания работ. Он был очень рад, но сразу нашел мне новое задание - передал обращение к президенту! Флориан Ильич просит, чтобы зданию Украинского института научно-технической информации, частью которого является "Летающая тарелка", был присвоен статус памятника архитектуры национального значения. Мы это письмо уже разослали, кому смогли. Буду вам признателен, если и Вы также поделитесь этой информацией", - написал он.

Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 01

Молочко отметил, что с 16 июня были выполнены следующие работы:
- заменено крепление подъемных лестниц;
- зачищена поверхность купола (цельно-сварная несущая конструкция), который изготовлен из 8-миллиметровой стали;
- нанесена грунтовочная антикоррозийная краска по поверхности;
- наложен промежуточный слой атмосферного антикоррозионной краски;
- нанесен основной слой атмосферной резиновой краски за два раза (согласно паспорту фасада утвержденного автором Флорианом Юрьевым).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Тарелка на Лыбедской": в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма. ВИДЕО

Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 02

"К работам были привлечены 6 человек. Бюджет - 260 тыс. гривен. Финансирование было осуществлено по нашей инициативе в партнерстве с меценатским проектом "Украинская скрипка - 1000 лет".

Далее в планах приступить ко второму этапу работ, который включает такие задачи как восстановление штукатурки и замену стекла. Подключайтесь также к инициативе сохранения символов Киева!", - добавил архитектор.

Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 03
Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 04
Фото: Молочко/Facebook

Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 05

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, реставрация знаменитой "тарелки на Лыбедской" началась в июле 2020 года.

"Я давно "живу" этим зданием. Объединив своих знакомых друзей вместе с Флорианом, мы решили покрасить его уникальный концертный зал "Тарелку" - памятник советскому модернизму", - сказал Молочко перед началом реставрации строения.

Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 06
Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 07
Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 08
Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 09
Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 10
Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 11
Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 12

Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой тарелки на Лыбедской 13

архитектура (152) Киев (26150) реставрация (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
В донецьку з України х.. зна що зробили - динири назвали!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:43 Ответить
+6
Респект.
Це ж наче бібліотека?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:23 Ответить
+3
До речі, в динири теж нічого унікального немає: бо саме по такому сценарію "х.й зна що" до того московоголові зробили з Придністров"я, Абхазії, Південної Осетії, Карабаха, тощо!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект.
Це ж наче бібліотека?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:23 Ответить
Гуано покрасили, ах как это красиво
показать весь комментарий
11.08.2020 15:23 Ответить
Відійди від свічада, нарцис.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:27 Ответить
Если тебя покрасили, зачем об этом вонять?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:53 Ответить
Наверное это хорошо.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:25 Ответить
Якщо б воно згоріло, чи розвалилося, ти б не сумнівався.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:28 Ответить
Да уж... Видон у самого здания в центре города ужасный. И хозяин у него есть и оштрафовать некого...
показать весь комментарий
11.08.2020 15:27 Ответить
Ничего уникального в этой тарелке нет
В донецке из такой же точно тарелки уде давно ночной клуб сделали...НЛО назвали...
показать весь комментарий
11.08.2020 15:35 Ответить
В донецьку з України х.. зна що зробили - динири назвали!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:43 Ответить
До речі, в динири теж нічого унікального немає: бо саме по такому сценарію "х.й зна що" до того московоголові зробили з Придністров"я, Абхазії, Південної Осетії, Карабаха, тощо!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:53 Ответить
А с этим разве кто то спорит???
показать весь комментарий
11.08.2020 16:02 Ответить
Клуб там сделали из такой тарелки задолго до динири..
показать весь комментарий
11.08.2020 15:58 Ответить
Есть еще тарелка при отеле Шахтар-Плаза
картинка не вставляется:
http://photos.wikimapia.org/p/00/03/24/20/68_big.jpg

Когда была гостиница Шахтер там был пресс-центр
К ЕВРО-2012 отремонтировали, сделали скотам как лялечку.
Отель естессна не работает.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:39 Ответить
архивное фото
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській" - Цензор.НЕТ 8880
показать весь комментарий
11.08.2020 17:41 Ответить
Ну, це більш схоже на монгольську юрту.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:45 Ответить
Это та тарелка про которую пишет Привет, принадлежало институту ПКТИ (сзади)
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській" - Цензор.НЕТ 7200
показать весь комментарий
11.08.2020 18:07 Ответить
Помню как ее строили
показать весь комментарий
11.08.2020 17:24 Ответить
Це добре, але чому "тарілкою" оапікуються волонтери, а не місцева влада чи інвестори, які поряд щось будують.
Власне кажучи, чия зараз будівля інституту ??
показать весь комментарий
11.08.2020 18:33 Ответить
Гагарінське плато, Одеса
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській" - Цензор.НЕТ 9338
показать весь комментарий
11.08.2020 21:15 Ответить
Мммм....неплохо. А вечером нельзя периметр ее подсветить разноцветными прожекторами(спрятанными!) И....и ...в центре купола, к которому есть проход, поставить лазерное шоу(проектор).
Суть - симитировать, как будто тарелька села внезапно на здание. Кстати о тарелках. Вы видели станции зеленых? Низ тарелки - нижний купол, это сборка линз, условно огоньков, которые хаотично светяться, как правило принося нам недобрые вести. Это всегда огни в основном зеленого и серебристо-голубого цвета.
показать весь комментарий
13.08.2020 14:20 Ответить
 
 