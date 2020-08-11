Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Люди в Минске несут цветы к месту гибели мирного протестующего возле станции метро "Пушкинская" в ночь с 9 на 10 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA Live.
"На Пушкинскую, где вчера погиб протестующий, сегодня весь день люди несут цветы, а проезжающие машины сигналят", - говорится в сообщении.
По информации МВД Беларуси, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону милиции. Устройство взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях.
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Вообще власти признали уже две смерти. Второй мальчишка погиб в первый день, сбитый автозаком. Но люди говорят об уже семи смертях. Правда/нет - не знаю. И что происходит в больницах - вопрос...
Події в Білорусі можно назвати як "революція квітів на асфальті"...
Н-да, спектакль окончен. Занавес.
© Процишин Богдан
вон, Наполеону давали чет какого-то капитана "чин"(в Рашке), а он хотел повыше, ну и что получилось?
"судьба"? ну так и тут..... как вы сказал
-Да что хочешь, дорогая. Сейчас всё лечат.
на самом деле делают насильственную революцию неизбежной.
Джон Кеннеди
https://twitter.com/tutby/status/1293160123691606017
Не в Украине, не в России до этого не додумались...
так что - иногда "братья" правы, шо типо мы типо свалили от Матушьки. от этого и "пляшем" - и так неплохо нам помогли, а могли просто оставить с "меморандумом"