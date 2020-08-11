Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди в Минске несут цветы к месту гибели мирного протестующего возле станции метро "Пушкинская" в ночь с 9 на 10 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA Live.

"На Пушкинскую, где вчера погиб протестующий, сегодня весь день люди несут цветы, а проезжающие машины сигналят", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "По лицу, сука! Бл#! Всей толпой", - белорусские милиционеры, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно бьют его ногами и дубинками. ВИДЕО

По информации МВД Беларуси, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону милиции. Устройство взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.









Читайте также: Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о гибели одного человека и десятках госпитализированных в Минске







Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях.