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Новости Фото Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди в Минске несут цветы к месту гибели мирного протестующего возле станции метро "Пушкинская" в ночь с 9 на 10 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA Live.

"На Пушкинскую, где вчера погиб протестующий, сегодня весь день люди несут цветы, а проезжающие машины сигналят", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "По лицу, сука! Бл#! Всей толпой", - белорусские милиционеры, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно бьют его ногами и дубинками. ВИДЕО

По информации МВД Беларуси, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону милиции. Устройство взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.

Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего 01
Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего 02
Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего 03
Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего 04

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Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего 05
Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего 06
Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего 07

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) смерть (9259) Минск (1562) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+11
Майдан тоже начинался с кучки студентов, которых менты гоняли по всему центру Киева...
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11.08.2020 16:08 Ответить
+9
Попробуйте. Потом выложите здесь фото.
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11.08.2020 16:28 Ответить
+8
но на утро вышли несколько сотен тысяч!
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11.08.2020 16:10 Ответить
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Заодно бы "коктейли для Молотова" протестующим. А то так малоэффективно.
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11.08.2020 16:04 Ответить
Квітів небагато, протести слабуваті.
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11.08.2020 16:07 Ответить
Майдан тоже начинался с кучки студентов, которых менты гоняли по всему центру Киева...
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11.08.2020 16:08 Ответить
но на утро вышли несколько сотен тысяч!
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11.08.2020 16:10 Ответить
Вот и наблюдаем - уже "2 тыс задержанных", а это, в основном, минчане, у которых, как и у наших студентов, есть родственники, друзья... Теперь всё зависит от их реакции.
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11.08.2020 16:12 Ответить
Так, але цей ранок був другим по числу після ночі розгону і десятим ранком з початку протестів.
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11.08.2020 16:20 Ответить
так после разгона и вышли сразу же сотни тысяч!!! "десятим ранком з початку протестів" - так в Беларуси уже не один месяц протесты и что?
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11.08.2020 18:50 Ответить
Незалежність Білорусі від Москви це питання національної безпеки України!
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11.08.2020 16:18 Ответить
Да и всей Европы, вообще-то...
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11.08.2020 16:20 Ответить
Як я зрозумів в протестах білорусів про незалежність від москалів не йдеться взагалі. Щонайменше у вимогах такого пункту нема. Як немає пункту про європейський напрям руху.
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11.08.2020 16:47 Ответить
А щодо протесту - він нікуди не дінеться, зрозуміло. Білоруси вийшли за свою свободу. І хоча повстання може бути придушеним, але відмотати плівку назад вже нікому і ніколи не вийде.... Олександра Лукашенка- президента всіх білорусів в Білорусі уже не буде. Він програв вибори, і програв їх білоруському народу...
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11.08.2020 16:59 Ответить
"По информации МВД Беларуси, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону милиции." - зачем Вы такое пишете. Он пытался отбросить гранату, которая прилетела от милиции.
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11.08.2020 16:13 Ответить
Менти кинули бойову гранату?
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11.08.2020 16:15 Ответить
Свето-шумовую. Но когда она в руках, то уже не важно.
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11.08.2020 16:19 Ответить
Подтверждение в студию? Позаботьтесь
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11.08.2020 16:22 Ответить
https://nv.ua/world/countries/minsk-miting-video-ubiystva-pervogo-protestuyushchego-novosti-belarusi-50105476.html
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11.08.2020 16:32 Ответить
Где видео, клоун ?
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11.08.2020 18:38 Ответить
от светошумовой будет столько крови, Ватсон ???

Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 4274
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11.08.2020 16:24 Ответить
Попробуйте. Потом выложите здесь фото.
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11.08.2020 16:28 Ответить
светошумовая отрывает кисть руки .... если рука возле головы (при размахе броска гранаты назад омону) ... можете догадаться что будет.
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11.08.2020 17:07 Ответить
Обычная дымовуха через сырость может рвануть так ,что не только кисть ....голову может оторвать. Скорее всего ,это свето шумовая.
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11.08.2020 19:22 Ответить
да...на майдане отрывало конечности...есть погибший..именно от светошумовой...и видео гдето есть
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11.08.2020 19:24 Ответить
По крайней мере те, кто стояли рядом, свидетельствуют о том, что он погиб от брошенной карателями гранаты.
Вообще власти признали уже две смерти. Второй мальчишка погиб в первый день, сбитый автозаком. Но люди говорят об уже семи смертях. Правда/нет - не знаю. И что происходит в больницах - вопрос...
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11.08.2020 17:20 Ответить
Люди говорят..... Тот сбитый автозаком жив.

Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 9527
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11.08.2020 18:42 Ответить
Нет. Вы путаете с другим случаем. Есть ещё один парень, которого "похоронила" вся Беларусь. Но он жив и в больнице.
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11.08.2020 19:16 Ответить
це лукашистське чи гебняве ноу-хау - врізатися в юрбу протестувальників на авто швидкої допомоги, а потім заштовхувати туди заручників..?
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11.08.2020 19:20 Ответить
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 4741
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11.08.2020 16:21 Ответить
Все... ЗАВІСЯ!!!.... Світло погашене....
Події в Білорусі можно назвати як "революція квітів на асфальті"...
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11.08.2020 16:14 Ответить
пару десятков людей на фото...
Н-да, спектакль окончен. Занавес.
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11.08.2020 16:14 Ответить
подтянутся, не дрейфь
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11.08.2020 16:23 Ответить
Не бзди в муку. Все только начинается.
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11.08.2020 17:21 Ответить
https://polithumor.d3.ru/spynitsesia-2022232/ спыніцеся!
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 5128

© Процишин Богдан
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11.08.2020 16:20 Ответить
а что пабедитель? не мычит?
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11.08.2020 16:25 Ответить
"Безнадега"! Шкода тільки людей які потерпіли! На озброєних до зубів бандитів бацьки треба йти також озброєним! Я на нашому Майдані говорив що якщо ми хоч одного "шуфрича" чи "святаша" не повісимо на опорі по серед Хрещатика то дуже швидко все повернеться на круги своя. Слухати не хотіли обзивали провокатором белькотали про якусь "толерантність" пару раз мало не побили - а тепер багато хто визнав на скільки я був правий дехто навіть вибачився але що поробиш якщо поїзд як кажуть "ту - ту" і ми в результаті маємо ще більше "болото" ніж за шапкокрада та ще і війну в придачу якої в нас немає! "Безнадега" і в нас в Україні також!!!
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11.08.2020 16:25 Ответить
Он хотел убить своих земляков-беларусов. Может чего то сына, отца.
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11.08.2020 16:27 Ответить
Угу...мальчика-омоновца вот еще хотел распять. В трусиках. А его начальника привязать к мопеду и тягать по всему Менску. Кстати, Вы не наблюдаете митингов в поддержку 80-ти процетного
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11.08.2020 16:34 Ответить
Кстати, он сидел уже за убийство человека. Может это судьба так распорядилась.
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11.08.2020 16:45 Ответить
ага! то если есть т.н. "судьба", то чего вы тут распинаешься то?
вон, Наполеону давали чет какого-то капитана "чин"(в Рашке), а он хотел повыше, ну и что получилось?
"судьба"? ну так и тут..... как вы сказал
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11.08.2020 17:00 Ответить
https://twitter.com/i/status/1292959665534521344 Тыц ...Видео того самого убийства. Вам не стыдно
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11.08.2020 22:38 Ответить
Сейчас зверье избивает беларусов, под твой восторженный визг.
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11.08.2020 16:41 Ответить
Только сейчас показали по ТВ.Среди задержанных много россиян . Конечно синяки на их лицах впечатляют.
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11.08.2020 16:44 Ответить
А "пиндосов" среди задержанных еще нет?
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11.08.2020 16:47 Ответить
Это наверно ты про американцев?Не, они у вас там неплохо резвятся.
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11.08.2020 16:49 Ответить
У нас продувший выборы президент спокойно уходит из офиса, а не устраивает побоища на улицах.
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11.08.2020 16:51 Ответить
А что там за человека застрелили у Белого дома сегодня?
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11.08.2020 16:54 Ответить
Кто там на самолете бульбофюрера в Турцию улетел?
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11.08.2020 16:56 Ответить
Над моей дачей пролетает много самолетов, они мне не отчитываются, кто куда и зачем летят. Подозреваю, что на том самолете есть пилот и другая команда. Может что полезное для страны привезут.
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11.08.2020 17:15 Ответить
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11.08.2020 17:17 Ответить
-Милый, что тебе привезти из отпуска?
-Да что хочешь, дорогая. Сейчас всё лечат.
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11.08.2020 17:24 Ответить
Из искры возгорится пламя!!!
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11.08.2020 16:29 Ответить
Вряд-ли.Активных отловили.Остальным нас...ть.Да и сезон уборки бульбы на носу.На том всё.Занавес.
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11.08.2020 16:48 Ответить
То шо,бульба буде дешевша?...То найбільше зара цікавит українців...
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11.08.2020 17:12 Ответить
Я ж не знаю,буде вона в них дешевша чи ні.Мова ж не про ціну бульби для українців.Мова про ціну свободи для сябрів.Якщо Ви зрозуміли,про що я.
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11.08.2020 18:21 Ответить
Те, кто делает мирную революцию невозможной,
на самом деле делают насильственную революцию неизбежной.

Джон Кеннеди
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 3632
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11.08.2020 16:36 Ответить
Репетиція відбулась. Чи будуть ще, чи зразу ж вистава, побачимо.
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11.08.2020 16:39 Ответить
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 5674
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11.08.2020 16:42 Ответить
Очередная братская помощь в борьбе со своим народом подтянулась.
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11.08.2020 16:43 Ответить
В минском метро мужчина стал на рельсы с плакатом «Прекратите калечить и убивать людей».

https://twitter.com/tutby/status/1293160123691606017
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11.08.2020 16:43 Ответить
Нафиг убиенному цветы? Лучше голову усатого шизика принесите...
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11.08.2020 16:54 Ответить
чет читал вчера что не умер пацан, но я х.з. где читал, там много же сайтов, подборка, но тем не менее, Пацька уже показал что его не сковырнуть никак кроме как тов. Каддафи
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11.08.2020 17:03 Ответить
Думаю, что сковырнут. Сковырнут потому, что впервые в революциях на просторе СНГ применяется забастовка. Если к забастовкам добавить санкции - ему капец.
Не в Украине, не в России до этого не додумались...
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11.08.2020 18:49 Ответить
откровение - Буш/ст. не хотел шоб распался совок. кричал шоп мы не отрывались от Рашки.
так что - иногда "братья" правы, шо типо мы типо свалили от Матушьки. от этого и "пляшем" - и так неплохо нам помогли, а могли просто оставить с "меморандумом"
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11.08.2020 18:59 Ответить
После такого Таракан 3% и его подельники, мусора достойны только расстрела!
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11.08.2020 18:31 Ответить
Тихановская выиграла выборы с 10-кратным перевесом.
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11.08.2020 19:30 Ответить
Луку ждёт сценарий чаушеску
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11.08.2020 20:24 Ответить
Белорусам и Россиянам нужно было выходить разом когда в Украине начался настоящий "Майдан". Все вместе получили бы хороший результат а так по одиночке не известно чем закончится .Беларусь потом Россия нас ждут веселые времена .
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11.08.2020 20:25 Ответить
А ногт поліцейські ще не цілують ? ....Там все по іншому буде
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12.08.2020 09:09 Ответить
Беларусь уже другая 3%_ный диктатор лишний в новой Беларуси
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12.08.2020 13:02 Ответить
 
 