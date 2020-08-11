Суд приговорил к 13 годам тюрьмы киевлянина, убившего свою 16-летнюю дочь. ФОТО
Столичный суд приговорил 52-летнего жителя Киева к 13 годам лишения свободы за умышленное убийство собственной дочери.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.
Преступление произошло в сентябре 2019 года в одной из квартир по ул. Попова в Оболонском районе столицы.
Дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес девушке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.
Приговором Святошинского районного суда г. Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 13 годам лишения свободы.
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Неуки дэнээровские!!! Элементарных вещей не знают!!! Оцэ так реформа рюкзакяновская, так реформа. Патужно... очень патужна - когда целые разделы уголовного кодекса пропускают по своей некомпетентности ....
Фото трусов настолько интригует, я Поражен!!!
сколько таких сидело и сидит как вот бы сидел тот шо его расстреляли за Чикатило - не берусь говорить.
на заборе правильно высрано - не суди да и не очень судим будешь(гы-гы-гы(стерлось))
т.е., напр. твоего брата забирают, "маринуют" 10 лет, казнят, а ч-з 5 лет тебе шлют объемистый пакет, в котором ты видишь.....:
т.е. даже там, даже в Англии, даже в Германии(но там было шо близнец ограбил банк, так освободили ибо оба взяли вину на себя - не смогли определить кто именно грабитель) - тупо много человек осудили "задурно". А че говорить за совок/или теперь?
А?
аккуратней там, ну, советую
Убийцам только пожизненное.