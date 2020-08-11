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Суд приговорил к 13 годам тюрьмы киевлянина, убившего свою 16-летнюю дочь. ФОТО

Столичный суд приговорил 52-летнего жителя Киева к 13 годам лишения свободы за умышленное убийство собственной дочери.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

Преступление произошло в сентябре 2019 года в одной из квартир по ул. Попова в Оболонском районе столицы.

Дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес девушке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил.

Суд приговорил к 13 годам тюрьмы киевлянина, убившего свою 16-летнюю дочь 01

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В ходе судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.

Приговором Святошинского районного суда г. Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Киев (25793) прокуратура (5040) суд (25155) убийство (6520)


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Топ комментарии
+6
даун
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11.08.2020 16:57 Ответить
+4
Эй, алльо, рюкзаковские следователи! А кто вменять отягощающие обстоятельства для ужесточения квалификации и наказания будет?!
Неуки дэнээровские!!! Элементарных вещей не знают!!! Оцэ так реформа рюкзакяновская, так реформа. Патужно... очень патужна - когда целые разделы уголовного кодекса пропускают по своей некомпетентности ....
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11.08.2020 17:01 Ответить
+4
За убийство девочки или молодой женщины должна быть "вышка", поскольку убийство должно быть приравнено к убийству нескольких лиц.
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11.08.2020 17:33 Ответить
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даун
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11.08.2020 16:57 Ответить
Эй, алльо, рюкзаковские следователи! А кто вменять отягощающие обстоятельства для ужесточения квалификации и наказания будет?!
Неуки дэнээровские!!! Элементарных вещей не знают!!! Оцэ так реформа рюкзакяновская, так реформа. Патужно... очень патужна - когда целые разделы уголовного кодекса пропускают по своей некомпетентности ....
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11.08.2020 17:01 Ответить
Фото???
Фото трусов настолько интригует, я Поражен!!!
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11.08.2020 17:05 Ответить
это на правах рекламы пума адидос
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11.08.2020 17:29 Ответить
в порядке того какое у нас "правосудие", вполне возможно..... всякое.
сколько таких сидело и сидит как вот бы сидел тот шо его расстреляли за Чикатило - не берусь говорить.
на заборе правильно высрано - не суди да и не очень судим будешь(гы-гы-гы(стерлось))
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11.08.2020 17:23 Ответить
За убийство девочки или молодой женщины должна быть "вышка", поскольку убийство должно быть приравнено к убийству нескольких лиц.
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11.08.2020 17:33 Ответить
Только не надо разделять по полу, мальчики менее дорогие своим родителям?
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11.08.2020 18:00 Ответить
Каждый погибший мальчик или мужчина - это неродившиеся граждане Украины, но лица женского пола слабее физически, поэтому общество должно их особо защищать.
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11.08.2020 19:23 Ответить
бред, защищать детей надо одинаково
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11.08.2020 20:17 Ответить
Серж, даже в североам.штатах, куча приговоров пересмотрели и.....
т.е., напр. твоего брата забирают, "маринуют" 10 лет, казнят, а ч-з 5 лет тебе шлют объемистый пакет, в котором ты видишь.....:

т.е. даже там, даже в Англии, даже в Германии(но там было шо близнец ограбил банк, так освободили ибо оба взяли вину на себя - не смогли определить кто именно грабитель) - тупо много человек осудили "задурно". А че говорить за совок/или теперь?
А?
аккуратней там, ну, советую
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11.08.2020 18:08 Ответить
Такие законы только уроды могли написать.
Убийцам только пожизненное.
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11.08.2020 17:59 Ответить
Этой твари пожизненно надо дать, а не 13-ть лет.
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11.08.2020 20:14 Ответить
Таке враження, що в нашій країні навмисно дають мізерні строки за особливо тяжкі злочини, щоб маргіналізувати суспільство. 6 років за жахливе вбивство Гандзюк тому приклад. В США б пожиттєве, або електричний стілець за вбивство з особливою жорстокістю.
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11.08.2020 22:18 Ответить
Я вважаю, що подібні тварі не мають права на життя. Тільки знищення.
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11.08.2020 22:21 Ответить
Высшая мера таким только. Какие **** 13 лет.. Что за идиоты УК составляли....
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12.08.2020 17:53 Ответить
 
 