Суд приговорил к 13 годам тюрьмы киевлянина, убившего свою 16-летнюю дочь. ФОТО

Столичный суд приговорил 52-летнего жителя Киева к 13 годам лишения свободы за умышленное убийство собственной дочери.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

Преступление произошло в сентябре 2019 года в одной из квартир по ул. Попова в Оболонском районе столицы.

Дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес девушке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил.

Смотрите также: На Киевщине задержан подросток, убивший свою 12-летнюю знакомую, - Нацполиция. ФОТО

В ходе судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.

Приговором Святошинского районного суда г. Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 13 годам лишения свободы.